«Οι Στρατηγικές του Έρωτα», μια ερωτική – εκρηκτική κωμωδία ελευθερίας και ανατροπών του Τζόρτζ Φάρκιουαρ παρουσιάζεται από τις 17 Απριλίου σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη στο θέατρο Θησείον. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων, μεταμφιέσεων και ερωτικών παιχνιδιών, η οποία γράφτηκε το 1707 και είναι μια από τις πιο απολαυστικές, τολμηρές και ξεκαρδιστικές αγγλικές κωμωδίες.

Δύο φίλοι, χωρίς χρήματα αλλά με περίσσευμα φαντασίας και γοητείας, καταφθάνουν σε ένα αγγλικό χωριό, αποφασισμένοι να επιβιώσουν μέσω ενός παιχνιδιού μεταμφιέσεων, ψεύτικων ταυτοτήτων και ερωτικών στρατηγικών. Γύρω τους ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος παρεξηγήσεις, μυστικά ραντεβού και παράνομες επιθυμίες. Όλοι υποδύονται ρόλους, όλοι κρύβουν κάτι, όλοι διεκδικούν κάτι περισσότερο από αυτό που τους αναλογεί.

Την ίδια εποχή που στη Γαλλία κυριαρχούν οι αριστοκρατικές ίντριγκες πίσω από κλειστές πόρτες και βαριές κουρτίνες, οι Άγγλοι δραματουργοί, ρίχνονται χωρίς φόβο στη σωματικότητα, στο σεξ και στην ωμή καθημερινότητα της επαρχίας. Αν εκείνοι εξερευνούν τις «επικίνδυνες σχέσεις» των σαλονιών, εδώ το θέατρο βουτά στα πανδοχεία, στα υπνοδωμάτια, στις απαγορευμένες συναντήσεις και στις μικρές απάτες της ζωής. Η επιθυμία δεν κρύβεται, το σώμα δεν ντρέπεται και το χιούμορ δεν γνωρίζει όρια.

Η παράσταση κινείται ανάμεσα στην κομψότητα και την ανατροπή, στην ιστορική ατμόσφαιρα και στη σύγχρονη ματιά, δημιουργώντας έναν ζωντανό, απολαυστικό και άμεσο διάλογο με το σημερινό κοινό. Είναι μια εύθυμη παράσταση που υπόσχεται συγκίνηση, απόλαυση και μια σπάνια επαφή με ένα από τα πιο ζωντανά κεφάλαια της ευρωπαϊκής θεατρικής ιστορίας.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

«Tο ανέβασμα της παράστασης «Οι Στρατηγικές του Έρωτα» του Τζόρτζ Φάρκιουαρ στην Ελλάδα αποτελεί μια τολμηρή σκηνική πρόταση, καθώς η κωμωδία της Παλινόρθωσης παραμένει ένα ανεξερεύνητο είδος στην ελληνική θεατρική σκηνή. Στις κωμωδίες της Παλινόρθωσης αντικατοπτρίζονται πολλές από τις πνευματικές τάσεις που αναδύονται εκείνη την περίοδο, που θα οδηγήσουν στον Διαφωτισμό, όπως η πίστη στη λογική και την πρόοδο, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται ο σκεπτικισμός, η αιχμηρή σάτιρα και η αμείλικτη κοινωνική κριτική στο κατεστημένο. Βρισκόμαστε σε ένα σύμπαν όπου δεν είναι διεφθαρμένες μόνο οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά ολόκληρος ο ιστός της κοινωνίας. Επιβραβεύεται η ευφυής εξαπάτηση, η προσαρμοστικότητα και η ανήθικη οξυδέρκεια. Oι Στρατηγικές του Έρωτα είναι ένα βαθιά ηδονιστικό κείμενο που αναδεικνύει την ελευθερία της σεξουαλικής έκφρασης, την απόλυτη απόρριψη των ρομαντικών ιδεωδών και τη ρήξη με κάθε πουριτανική ηθική της θρησκευτικής υποκρισίας. Είναι ένα κείμενο ιδανικό για μια σύγχρονη ελληνική σκηνική ανάγνωση, καθώς θίγει ζητήματα εξαιρετικά σημερινά: τις κοινωνικές ανισότητες, τη διαφθορά, τη θεατρικότητα της δημόσιας ζωής, την ανάγκη κάθε νέας γενιάς να ορίσει την προσωπική πορεία της, πέρα από κάθε περιορισμό που της επιβάλλεται».

Τάσος Πυργιέρης

Συντελεστές

Μετάφραση| Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία – Δραματουργική Επεξεργασία| Τάσος Πυργιέρης

Κοστούμια| Ελίνα Δράκου

Μουσική – Φωνητική Διδασκαλία |Νίκος Παναγιωτόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών| Στέβη Κουτσοθανάση

Βοηθός σκηνοθέτη | Γιάννης Χριστοφορίδης

Ειδικές κατασκευές | Βασιλική Τσιλιγκρού

Social media | Social Wave Ath

Φωτογραφίες | Κωνσταντίνος Λέπουρης

Trailer | Γιώργος Δασκαλόπουλος

Μακιγιάζ | Σοφία Καραθανάση

Κομμώσεις | Ξένια Μουτέν

Βοηθός Ενδυματολόγου |Παρθενία Τσεκούρα

Οργάνωση – Διεύθυνση Παραγωγής | Άννα Κουρελά

Νομικός Σύμβουλος | Δημήτρης Καλοχαιρέτης

Εταιρεία Παραγωγής| Βoiling Point

Παίζουν: Τζίνη Παπαδοπούλου, Ιάσονας Παπαματθαίου, Τζωρτζίνα Λιώση, Θωμάς Βούλγαρης, Χριστίνα Ροκαδάκη, Τέλης Ζαχαράκης, Πάνος Μαλικούρτης.

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα Παρασκευή 17 Απριλίου 2Ο26

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

17,18, 19, 24, 25, 26 Απριλίου

2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 Μαΐου

Παρασκευή και Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00 ( εκτός Κυριακής 19 Απριλίου στις 18:00)

Διάρκεια Παράστασης: 100 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων

18€ κανονικό

15€ μειωμένο (ΑΜΕΑ,Ανέργων, Φοιτητικό, άνω 65 χρόνων)

14€ (ομαδικό πάνω από 10 άτομα)

7€ (ατέλειες)

Σε περίπτωση SOLD-OUT επικοινωνήστε με το θέατρο (21 0325 5444) για ενδεχόμενες ακυρώσεις

* ΠΡΟΣΦΟΡΑ EARLY BIRD 10€για αγορές έως 15 Απριλίου

Θέατρο Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες

Τουρναβίτου 7, Αθήνα 10553

Τηλέφωνο: 210 3255444