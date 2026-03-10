Μετά τη sold out συναυλία τους στο Μέγαρο για τη γιορτή των 10 χρόνων της μπάντας, οι String Demons έρχονται στο Gazarte Roof Stage για ένα εκρηκτικό live την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Ένα βιολί, ένα τσέλο και άπειρη φαντασία. Αυτοί είναι οι String Demons, το μοναδικό στο είδος του ντουέτο εγχόρδων που δημιουργήθηκε το 2015, από τα αδέρφια Λυδία και Κωνσταντίνο Μπουντούνη.

Η νέα τους μουσική παράσταση με τίτλο «FantaΘia», είναι μια εξαιρετικά πρωτότυπη προσέγγιση σε ένα πολύχρωμο κολάζ ήχων που στηρίζεται στην ανάγκη της μπάντας να εξαντλήσει τις ηχητικές – ερμηνευτικές της δυνατότητες, με όπλο τα έγχορδα τους, τη φαντασία και το ένστικτο, σε συνδυασμό με τη θεατρική – εκρηκτική τους σκηνική παρουσία, με στιγμές χιούμορ καθώς και τη σαρωτική ρυθμική υποστήριξη από τον Μιχάλη Απαρτόγλου στο μπάσο και τον Δημήτρη Αντωναίο στα τύμπανα.

Βάση της παράστασης είναι ένα μουσικό παλίμψηστο που ταξιδεύει αβίαστα από τις δικές τους πολυποίκιλες συνθέσεις σε ρεμπέτικα και metal, τον Άκη Πάνου, τους Iron Maiden, τον Θεοδωράκη και τη Lady Gaga, ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια ακόμα και σε trap τεχνοτροπίες.

Ένα live που τον πρώτο λόγο έχει η FantaΘia.

Η μουσική τους έχει στοιχεία από την ελληνική παράδοση, την κλασική μουσική, το heavy metal, την pop μέχρι και… στοιχεία της rap και της trap σε μια ευφάνταστη προσέγγιση που δημιουργεί έναν πρωτοποριακό ήχο και ύφος.

Έχουν δώσει συναυλίες σε όλα τα σημαντικά θέατρα της Ελλάδας καθώς και συναυλίες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Έχουν συνθέσει και παίξει μουσική με μεγάλη επιτυχία και χαρακτηρίζονται από την εκρηκτική τους σκηνική παρουσία, σε θεατρικές παραστάσεις που έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες χιλιάδες θεατές σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως το “Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι” και το “Συρανό” του Ηλία Καρελλά και το “Πάρτι της ζωής μου” με την Ελένη Ράντου. Έχουν κυκλοφορήσει 5 δίσκους, με έναν απ’ αυτούς να έχει μπει στα charts με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Τη σεζόν 2025-2026 συνεχίζουν για 2η χρονιά , με την πρωτότυπη μουσική που έγραψαν στον «Δον Κιχώτη», σε σκηνοθεσία Ηλία Καρελλά, σε μία παράσταση που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

INFO

Gazarte Roof Stage

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026

Ώρα προσέλευσης | 20:30

Ώρα έναρξης | 21:30

Μαζί τους:

Μπάσο | Μιχάλης Απαρτόγλου

Τύμπανα | Δημήτρης Αντωναίος

Ηχοληψία | Γιώργος Χατζηπολυχρόνης

Παραγωγή | Cricos

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας:

https://www.more.com/gr-el/ tickets/music/string-demons- fantathia-live/