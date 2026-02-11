Οι ταινίες «Sinners», «Zootopia 2» και «KPop Demon Hunters» αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές της 16ης ετήσιας τελετής απονομής των Βραβείων Lumiere, αποσπώντας τις κορυφαίες διακρίσεις της Advanced Imaging Society (AIS).

Η φετινή διοργάνωση τίμησε καλλιτέχνες, τεχνικούς και καινοτόμους που συνεχίζουν να διευρύνουν τα όρια της αφηγηματικής τέχνης και της κινηματογραφικής τεχνολογίας.

«Οι φετινοί νικητές δημιούργησαν λαμπρά έργα ξεπερνώντας τα όρια του δημιουργικού και τεχνικά εφικτού» δήλωσε ο Τζιμ Τσαμπίν, πρόεδρος της AIS. «Στο πρόσωπο αυτών των βραβευθέντων βλέπουμε το μέλλον της βιομηχανίας μας – ένα μέλλον που προδιαγράφεται πιο συναρπαστικό από ποτέ» συμπλήρωσε.

Το Βραβείο Lumiere Καλύτερης Ταινίας Live Action απονεμήθηκε στο «Sinners», με τον Ντελρόι Λίντο να παραδίδει το αγαλματίδιο στον παραγωγό Σεβ Οχανιάν. Οι Κρις Γουέλκερ, Στιβ Μπέντεκερ και Μπένι Μπερτ παρέλαβαν το Βραβείο Καλύτερου Ήχου για το φιλμ, με την επιτροπή να το χαρακτηρίζει ως μια «λαμπρή παραγωγή, άψογα εκτελεσμένη».

Στην κατηγορία των κινουμένων σχεδίων, το «Zootopia 2» απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation. Ο ηθοποιός Πάτρικ Γουάρμπαρτον παρέδωσε το έπαθλο στον σκηνοθέτη Μπάιρον Χάουαρντ, με την επιτροπή να επιβραβεύει την «πρωτοφανή τεχνική ενσωμάτωση σε κάθε διάσταση της παραγωγής».

Παράλληλα, η ταινία «KPop Demon Hunters» κατέκτησε δύο βραβεία, κερδίζοντας στις κατηγορίες Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και Καλύτερης Μουσικής Σκηνής για το κομμάτι «Golden».

Επίσης, το «Wicked: For Good» διακρίθηκε ως η Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ, με τον σκηνοθέτη Τζον Μ. Τσου να παραλαμβάνει τη διάκριση.

Άλλες βραβεύσεις

Η Google τιμήθηκε με το Sir Charles Wheatstone για τις καινοτομίες της στα μοντέλα VEO και Imagen, το Google Cloud και για τα εργαλεία παραγωγής στο YouTube. Το βραβείο παρέλαβε ο Ανίλ Τζέιν, διευθύνων σύμβουλος στρατηγικών κλάδων της εταιρείας.

Στις ειδικές βραβεύσεις της διοργάνωσης, ο Ίθαν Χοκ έλαβε το Βραβείο Διακεκριμένου Καλλιτέχνη 2026 για την ερμηνεία του στο «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ ενώ το Harold Lloyd Award απονεμήθηκε στους Τζόζεφ Κοσίνσκι και Τζέρι Μπρουκχάιμερ από τη Σούζαν Λόιντ, πρόεδρο της Harold Lloyd Entertainment. Σύμφωνα με το Variety, στον Τζον Μ. Τσου δόθηκε το πρώτο Βραβείο Judy Garland Legacy, το οποίο προλόγισε η κόρη της Γκάρλαντ, Λόρνα Λουφτ και παρέδωσε ο ηθοποιός Τζος Γκαντ.

Η λίστα των νικητών

Καλύτερη Ταινία

«Sinners» (Warner Bros.)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Zootopia 2» (Disney)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«The King of Color»

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Καλύτερος Ήχος (Κινηματογράφος)

«Sinners»

Καλύτερος Ήχος (Σειρά)

«Severance»

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters»

Καλύτερη Χρήση High Dynamic Range (HDR) – Ταινία

«F1»

Καλύτερη Χρήση High Dynamic Range (HDR) –Σειρά

«Stranger Things» Σεζόν 5

Καλύτερη Μουσική Σκηνή ή Σεκάνς

«KPop Demon Hunters», «Golden»

Καλύτερη Κινηματογραφική Σκηνή ή Σεκάνς

«Avatar: Fire and Ash» – «Flux Devil»

Καλύτερη Σειρά Κινουμένων Σχεδίων

«Your Friendly Neighborhood Spider-Man»

Καλύτερη Σειρά Live Action

«Andor» (2η Σεζόν)

Καλύτερο Διεθνές 3D Ντοκιμαντέρ

NHK για το «The Mark of Beauty Tokyo Imperial Palace»

Καλύτερη Χρήση Εικονικής Πραγματικότητας (VR)

«Dolphins of the Reef», Immotion

Βραβεία Τεχνολογίας Παραγωγής

AMD, DisneyResearch|Studios, Flawless, 6P Color, CoreWeave

Βραβείο Governor για την Κινηματογραφική Αριστεία

VUE

Βραβείο Sir Charles Wheatstone

Google

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ