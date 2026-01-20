Το βρετανικό ανδρικό συγκρότημα της ποπ Take That φαίνεται να παλεύει με την «πίεση» της πορείας του προς τη δόξα σε νέο τρέιλερ επερχόμενης σειράς ντοκιμαντέρ.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε από το Netflix δείχνει τα μέλη του συγκροτήματος να συζητούν για την εμπειρία τους ως ποπ σταρ «με τα δικά τους λόγια», μαζί με από αρχειακό, αδημοσίευτο και προσωπικό υλικό.

Η σειρά Take That αφηγείται την ιστορία του συγκροτήματος από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη δραματική διάλυσή του και την επακόλουθη επιστροφή του, με σπάνια πλάνα από τα παρασκήνια.

Οι Take That, που σχηματίστηκαν το 1989 στο Μάντσεστερ, αποτελούνταν αρχικά από τους Γκάρι Μπάρλοου, Χάουαρντ Ντόναλντ, Μαρκ Όουεν, Τζέισον Όραντζ και Ρόμπι Γουίλιαμς.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει μια σειρά από στιγμιότυπα του συγκροτήματος στο απόγειο της φήμης του τη δεκαετία του 1990, συνοδευόμενα από ηχογραφήσεις από νέες συνεντεύξεις των Μπάρλοου, Όουεν και Ντόναλντ.

«Όσο πιο επιτυχημένοι γινόμασταν, τόσο μεγαλύτερο ήταν το κοινό» αναφέρει ο Χάουαρντ Ντόναλντ.

Στη συνέχεια, το τρέιλερ δείχνει εικόνες από το πλήθος στις συναυλίες του συγκροτήματος και πλάνα από την κατάκτηση βραβείου Brit το 1994.

«Αλλά ήταν επίσης η αρχή του τέλους για εμάς ως συγκρότημα» τονίζει ο Μαρκ Όουεν.

Ο Γκάρι Μπάρλοου μιλάει για το βάρος του να είσαι ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός του συγκροτήματος και κάνει λόγο για «απίστευτη πίεση».

«Είμαστε πλέον μια επιχείρηση. Μια μηχανή που βγάζει χρήματα για πολλούς ανθρώπους» προσθέτει.

Η σειρά περιγράφεται από το Netflix ως μια «βαθιά προσωπική και έγκυρη ιστορία των Take That».

Οι Take That είναι περισσότερο γνωστοί για τις επιτυχίες τους που έφτασαν στην κορυφή των charts, Never Forget, Back For Good και Babe και τα πιο πρόσφατα singles Shine και Greatest Day.

