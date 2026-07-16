Μετά την μεγάλη επιτυχία της παράστασης στην Επίδαυρο, οι «Βάκχες» σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος, The Tiger Lillies, οι οποίοι όχι μόνον υπογράφουν τη μουσική αλλά και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου ξεκινούν περιοδεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Η παράσταση είναι μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και τη συμμετοχή ενός μεικτού θιάσου Ελλήνων και Βούλγαρων διακεκριμένων ηθοποιών.

Τον θεό Διόνυσο ενσαρκώνει ο Βούλγαρος ηθοποιός Λεονίντ Γιόβτσεφ, ένας από τους πιο χαρισματικούς και τολμηρούς πρωταγωνιστές της γενιάς του, με καθηλωτικές ερμηνείες, γνωστός ως το «enfant terrible» του βουλγαρικού θεάτρου, ενώ την Αγαύη ερμηνεύει η Λουκία Μιχαλοπούλου.

Τη μουσική υπογράφουν και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι The Tiger Lillies, το διεθνούς φήμης βρετανικό συγκρότημα, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση ως σκοτεινοί τραβαδούροι, με μορφές που αντλούνται από το διονυσιακό σύμπαν. Από αυτή τη σύμπραξη Οργανισμών, σωμάτων και ζωντανής μουσικής προκύπτει μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής.

Στις «Βάκχες» του Γκάρντεφ τίθεται ένα καίριο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην αποσταθεροποίηση. Πώς μεταβολίζεται στον συλλογικό οργανισμό το συμβάν –διανοητικά, ψυχικά, πολιτικά– πριν μετατραπεί σε τραύμα; Το έργο λειτουργεί ως αναμέτρηση με τα όρια της ευταξίας, δοκιμάζοντας την αντοχή κανόνων και θεσμών. Στον Ευριπίδη, η διονυσιακή μανία δεν είναι μια αθώα γιορτή αλλά δοκιμασία της ίδιας της ιδέας του πολιτισμού, που ωθεί στα άκρα τη διατήρηση του ελέγχου, των ηθών/εθών, των νόμων και της αυτό-εικόνας μας.

Η πρεμιέρα στην Επίδαυρο αποτέλεσε την αφετηρία μιας διεθνούς παραγωγής που αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία σημαντικών θεατρικών οργανισμών, αναδεικνύοντας τη σημασία των διεθνών καλλιτεχνικών συνεργασιών και τη δυνατότητά τους να δημιουργούν νέες προσεγγίσεις πάνω στο αρχαίο δράμα.

Η παραγωγή υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του ΚΘΒΕ και εγκαινιάζει μια κοινή καλλιτεχνική πορεία που θα παρουσιαστεί σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Μέσα από μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της αρχαίας τραγωδίας, η παράσταση συνδέει διαφορετικές θεατρικές εμπειρίες και αισθητικές, προβάλλοντας τη διαχρονικότητα του αρχαίου λόγου και τη δύναμη της πολιτιστικής ανταλλαγής.

Δείτε το τρέιλερ:

Διανομή

Διόνυσος — Leonid Yovchev

Κάδμος — Αλέξανδρος Μυλωνάς

Τειρεσίας — SamuelFinzi

Αγαύη — Λουκία Μιχαλοπούλου

Πενθέας — MιχαήλΤαμπακάκης

Υπηρέτης — IvanNikolov

Πρώτος Αγγελιαφόρος — IvanYurukov

Δεύτερος Αγγελιαφόρος — Martin Dimitrov

Χορός των Βακχών —Νεφέλη Ανθοπούλου, AλεξάνδαΓαϊδατζή, Ξένια

Γραμματικού, Ευθυμία Δανιηλίδου, Ζωή Ευθυμίου, Ελένη Θυμιοπούλου,

Αγγελική Κιντώνη, Πολυξένη Σπυροπούλου, Δανάη Σταματοπούλου, Nadya

Keranova, Kremena Slavcheva, Alexandra Svilenova

«Βάκχες» Καλοκαιρινή περιοδεία

Ελλάδα

17 (Πα) Ιουλίου Θέατρο Πέτρας, Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Πετρούπολη, Αθήνα

18 (Σα) Ιουλίου Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς

22 (Τε) Ιουλίου Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη

24 (Πα) Ιουλίου Κατράκειο Θέατρο, Νίκαια, Αθήνα

26 (Κυ) Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης , Ιωάννινα

26 (Τε) Αυγούστου Θέατρο Φλόκα, Αρχαία Ολυμπία

28 (Πα) Αυγούστου Αρχαίο Θέατρο Δίου, Κατερίνη

30 (Κυ) Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα

2 (Τε) Σεπτεμβρίου Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, Καβάλα

Κύπρος

11 (Πα) & 12 (Σα) Σεπτεμβρίου Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’ – Σχολή

Τυφλών στην Λευκωσία

13 (Κυ) & 14 (Δε) Σεπτεμβρίου Αρχαίο Θέατρο Κούριον Λεμεσός

Βουλγαρία

1 (Πε) Οκτωβρίου Αρχαίο Θέατρο Φιλιππούπολης

9 (Πα) Οκτωβρίου Εθνικό Ανάκτορο Πολιτισμού Σόφια