Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών PCAI x British Council Tilos Artist Residency ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στην Τήλο, το πρώτο πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων. Το καινοτόμο πρόγραμμα που διοργανώνεται από το PCAI και το British Council Greece διερευνά πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και του zero waste μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη στην αρχιτεκτονική, το design, τα διαφορετικά υλικά και τον αστικό σχεδιασμό.

Η εικαστική ομάδα των POoR Collective που επιλέχθηκε για το φετινό πρόγραμμα, είναι ένας κοινωνικά σκεπτόμενος οργανισμός αφιερωμένος στην ανάπτυξη των κοινοτήτων και στην ανάδειξη της νέας γενιάς.

Οι βραβευμένοι με το 2023 Emerging Design Medal POoR είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με την τοπική κοινότητα και να εμβαθύνουν στο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας Just Go Zero που εφαρμόζεται στο νησί.

Η κολεκτίβα δούλεψε με τους κατοίκους, τον δήμο και τους μαθητές της Τήλου αγκαλιάζοντας τη βιώσιμη φιλοσοφία του νησιού με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, η εικαστική ομάδα διοργάνωσε μια σειρά από εξαιρετικά δημοφιλή εργαστήρια και open studio σε συνεργασία με το τοπικό δημοτικό σχολείο. Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών κατέληξε σε μια ανοιχτή εκδήλωση στην παιδική χαρά της Τήλου, όπου η κολεκτίβα παρουσίασε τα παιχνίδια και τις εγκαταστάσεις που δημιούργησε για το σχολείο και τους χώρους αναψυχής των παιδιών στα Λιβάδια.

Για την εμπειρία τους στην Τήλο, οι POoR Collective σημειώνουν: «Η συνεργασία με τα παιδιά και τη κοινότητα νέων της Τήλου υπήρξε μια καταπληκτική εμπειρία. Οι μαθητές ήταν εξαιρετικά αφοσιωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ήταν συναρπαστικό να βλέπουν τα σκίτσα τους να μετατρέπονται σε πραγματικά, διαδραστικά παιχνίδια στην τοπική παιδική χαρά».

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Ιδρυτής του PCAI και CEO της Polygreen, και η Κίκα Κυριακάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του PCAI δηλώνουν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το Βρετανικό Συμβούλιο στο πανέμορφο νησί της Τήλου. Η βραβευμένη ομάδα καλλιτεχνών POoR Collective από το Ηνωμένο Βασίλειο, που συμμετείχε στο φετινό πρόγραμμα, συνεργάστηκε επιτυχώς με την κοινότητα μέσα από συναρπαστικά εργαστήρια και open studio. Αυτές οι συμμετοχικές και πραγματικά εμπνευσμένες συνέργειες, απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τη φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων της Polygreen, οδήγησαν σε μια σειρά έργων που θα παραμείνουν στο νησί ως μια ευχάριστη ανάμνηση και παρακαταθήκη βιώσιμων, δημιουργικών πρακτικών».

Η Μαρία Παπαϊωάννου, Head of Arts του British Council στην Ελλάδα, αναφέρει: «Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Tilos Artist Residency είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματά μας με άξονα το design και την αρχιτεκτονική στην ΕΕ. Επικεντρώνεται στην ιδέα του νησιού και διερευνά νέους τρόπους συνεργασίας με την κοινότητα, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, τη διαχείριση αποβλήτων και τον δημόσιο χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε με το PCAI για δεύτερη συνεχή χρονιά σε ένα πρόγραμμα που στοχεύει όχι μόνο στην ευαισθητοποίηση γύρω από την κυκλικότητα και τα υλικά, αλλά και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους, ενώ παράλληλα φέρνει κοντά ανθρώπους όλων των ηλικιών και καταβολών. Το νησί καλωσόρισε τους POor Collective και τους προσέφερε απλόχερα την ευκαιρία να εξελίξουν το έργο τους και να αλληλεπιδράσουν με έναν ουσιαστικό, διασκεδαστικό και οργανικό τρόπο».

To πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας τoυ ομίλου Polygreen με τον Δήμο Τήλου και του Just Go Zero Tilos της Polygreen, που εγκαινιάστηκε το 2022. Είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο αναπτύσσει λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας και κατέστησε την Τήλο το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

Περισσότερα για τους POoR Collective

Το POoR αποτελεί ακρωνύμιο της φράσης Power Out of Restriction. Η κολεκτίβα συνιστά ένα κοινωνικά σκεπτόμενο οργανισμό αφιερωμένο στην ανάπτυξη των κοινοτήτων και στην ανάδειξη της νέας γενιάς. «Βλέπουμε τη δύναμη της νέας γενιάς και επιδιώκουμε να ακουστούν οι φωνές των νέων», δηλώνουν οι ίδιοι. Κομμάτι της πρακτικής τους η συνεργασία με νέους ανθρώπους για τη δημιουργία απτών αποτελεσμάτων στο τοπικό τους περιβάλλον. Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη δημιουργία τοιχογραφιών και περιπτέρων.

Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και του σχεδιασμού, στοχεύουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των κοινοτήτων, να φέρουν κοντά μια πληθώρα δημογραφικών ομάδων και να ενδυναμώσουν τη νεολαία του σήμερα. Οι POoR πιστεύουν ότι η γνήσια δέσμευση επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής της κοινότητας σε κάθε έργο. Η ουσιαστική συμμετοχή προωθεί την ιδιοκτησία, την ενδυνάμωση και την ανταλλαγή γνώσεων. Έχουν συνεργαστεί με φορείς όπως οι RIBA, Royal College of Art, Design Museum, South London Gallery, Wandsworth Borough of London Council, Merton Council και London Borough of Bexley.