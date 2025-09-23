To πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Tilos Artist Residency, συνεχίζεται για τέταρτη συνεχή χρονιά στο νησί της Τήλου. Για το 2025 o πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) συνεχίζει την συνεργασία με το British Council στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters), καλωσορίζοντας τους Βρετανούς καλλιτέχνες STORE να ηγηθούν του φετινού προγράμματος φιλοξενίας. Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου οι STORE θα βρίσκονται στο νησί με στόχο να διερευνήσουν πιθανές περιβαλλοντικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι STORE είναι ένας κοινωνικά ενεργός οργανισμός δημιουργικών επαγγελματιών. Στόχος των STORE είναι να υποστηρίξουν περισσότερους νέους από κοινωνικά υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην προσπάθειά τους να εισαχθούν σε δημιουργικά προγράμματα σπουδών, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας, στην εκπαίδευση στις τέχνες, τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική. Οι STORE θα εκπροσωπηθούν από τους Kevin Green (Project Manager των STORE, Υπεύθυνος του προγράμματος), Oyin Falade (Young Trustee, με πεδίο δράσης την γλυπτική και την performance), Elisa Heath (Project Manager), Yusuf Uddin (Young Trustee, καλλιτέχνης οπτικών εφέ και εργάζεται στον τομέα της δημιουργικής εξωστρέφειας) και την Ella Markes (Project Manager, αρχιτέκτονας και εκπαιδευτικός).

Tο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών της Τήλου στοχεύει να διερευνήσει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη στην αρχιτεκτονική, το design, τα διαφορετικά υλικά και τον αστικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζεται στο νησί από το 2022. Σε συνεργασία με τον Δήμο, τα σχολεία της Τήλου και τους κατοίκους οι καλλιτέχνες πρόκειται να δημιουργήσουν ένα συλλογικό έργο τέχνης με την κοινότητα που θα αποτελέσει την παρακαταθήκη της έρευνάς τους στο νησί. Αντίστοιχα καλλιτεχνικά «αποτυπώματα» δημιούργησαν οι Hypercomf, The New Raw, Resolve και POor κατά τη διάρκεια των περασμένων artist residencies, αρκετά από τα οποία παρουσιάζονται στο Just Go Zero Tilos info point.

Το Tilos Artist Residency διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Polygreen με τον Δήμο Τήλου. Το Just Go Zero Tilos, ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό έργο, με την υποστήριξη της Polygreen, ξεκίνησε το 2022 στο νησί με στόχο την ανάπτυξη λύσεων που προωθούν την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, και κατέστησε την Τήλο το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

Περισσότερα για τους STORE

Οι STORE είναι μια ένωση καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών που εργάζονται μεταξύ Λονδίνου και Ρότερνταμ για έναν κοινό στόχο: την υποστήριξη περισσότερων νέων από κοινωνικά υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην προσπάθειά τους να εισαχθούν σε δημιουργικά προγράμματα σπουδών, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση στις τέχνες, το design και την αρχιτεκτονική. Τα projects των STORE περιλαμβάνουν 3 βασικά στοιχεία: εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κοινωνικά ενεργή πρακτική και ποικίλες δημόσιες εκδηλώσεις. Στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, οι νέοι μαθαίνουν με καλλιτέχνες και σχεδιαστές να ανακαλύπτουν και να αναπτύσσουν τα δημιουργικά τους ταλέντα, πρακτικές δεξιότητες, να αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και να δημιουργούν portfolios στην τέχνη και το design. Οργανώνουν ένα ευρύ φάσμα δημόσιων εκδηλώσεων. Οι STORE υπάρχουν για να διευκολύνουν την ανταλλαγή δεξιοτήτων και γνώσεων μεταξύ έμπειρων επαγγελματιών, επίδοξων φοιτητών και του ευρέος κοινού. Εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επόμενη γενιά αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών και σχεδιαστών αντικατοπτρίζει καλύτερα τις κοινότητες για τις οποίες εργάζονται και στις οποίες ζουν. Ως Εταιρεία Κοινοτικού Συμφέροντος, οι συνεργάτες των STORE εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε έργα που αντιμετωπίζουν άμεσα τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.

Περισσότερα για το Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) και το Tilos Artist Residency

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών αναθέσεων, εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, εργαστηρίων και συνεδρίων. Η Συλλογή Τέχνης PCAI εστιάζει σε αναθέσεις και έργα σύγχρονης τέχνης και κινούμενης εικόνας, ενώ παρέχει στους καλλιτέχνες τα μέσα και τους πόρους για να δημιουργήσουν καλλιτεχνικό έργο σε διάλογο με σύγχρονα περιβαλλοντικά, κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά ζητήματα, επιτρέποντας απόλυτη ελευθερία έκφρασης και κριτικής έρευνας. Μέσα στα χρόνια της δραστηριότητάς του, το PCAI έχει συνεργαστεί με σημαντικά ιδρύματα, μπιενάλε και πολιτιστικούς φορείς, όπως το Βρετανικό Συμβούλιο, τη Serpentine του Λονδίνου, την Μπιενάλε της Βενετίας, την Μπιενάλε του Σάο Πάολο, τη Μπιενάλε της Sharjah και το KW του Βερολίνου, ενώ έχει διακριθεί επανειλημμένα για το πολιτιστικό έργο και τις συνεργασίες του. Από τo 2021 o οργανισμός είναι official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales. Το PCAI συμμετέχει στη Διεθνή Ένωση Εταιρικών Συλλογών Σύγχρονης Τέχνης (IACCCA) και η Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, συνιστά εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του.

To Tilos Artist Residency πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ομίλου Polygreen με τον Δήμο της Τήλο και του καινοτόμου εγχειρήματος Just Go Zero Tilos. To πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 2022, με την Polygreen να μετατρέπει την Τήλο σε σημαντική μελέτη περίπτωσης νησιού μηδενικών αποβλήτων. Μέσω του προγράμματος Just Go Zero αποτελεί πλέον το μοναδικό νησί παγκοσμίως και το μόνο μέρος στην Ελλάδα που έχει βραβευτεί με τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste City. Στο πρώτο Tilos Artist Residency στο πλαίσιο του εγχειρήματος, συμμετείχαν το καλλιτεχνικό δίδυμο Hypercomf και το designer duo The New Raw.