Ρεπορτάζ : Αναΐς Βάθη

Οι Βρυξέλλες γιόρτασαν το Día de los Muertos υπό τους ήχους του ρεμπέτικου και των ελληνικών οργάνων

Χθες το βράδυ, το κέντρο των Βρυξελλών μετατράπηκε σε μια πολύχρωμη γιορτή ζωής και μνήμης. Με αφορμή το Día de los Muertos — τη μεξικανική γιορτή που τιμά τους νεκρούς με χαρά και μουσική — οι Βρυξέλλες φόρεσαν τα γιορτινά τους και πλημμύρισαν από ήχους, χρώματα και αρώματα.

Ανάμεσα στα στολισμένα δρομάκια, τα αναμμένα κεριά και τις πολύχρωμες μάσκες, ξεχώρισε μια ελληνική νότα: οι Έλληνες ρεμπέτες του Βελγίου ανέβηκαν στη σκηνή και γέμισαν την ατμόσφαιρα με ρυθμούς από την πατρίδα. Με κλαρίνα, βιολιά και κιθάρες, ένωσαν το μεσογειακό πάθος με το μεξικανικό ταμπεραμέντο, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και ενέργεια.

Το ρεμπέτικο, με τις μελωδίες της νοσταλγίας και της χαρμολύπης, συνάντησε τον εξωστρεφή ρυθμό της μεξικανικής παράδοσης σε έναν μοναδικό διάλογο πολιτισμών. Ο κόσμος, Έλληνες, Βέλγοι και Λατινοαμερικάνοι, χόρευαν πλάι πλάι, αποδεικνύοντας ότι η μουσική ενώνει, γεφυρώνει και ζωντανεύει τις ρίζες κάθε λαού.

Δείτε το βίντεο: