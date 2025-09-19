Οι whoroscope, η νέα post punk μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 04 Οκτωβρίου στο Μαιευτήριο Comedy Club.

Κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο EP τους τον Ιανουάριο του 2025, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις streaming πλατφόρμες, καθώς και σε κασέτα και CD. Το EP, το οποίο περιλαμβάνει 7 κομμάτια, συνολικής διάρκειας 25 λεπτών, συνδυάζει επιρροές από post-punk, trip hop, alternative rock, new wave, dub και krautrock, με έναν ήχο που χαρακτηρίζεται από έντονες μπασογραμμές, αναλογικά synthesizer και δυναμικά drums.

Αποτελούνται από τους Τρύφωνας (φωνή, κιθάρα), Choo (μπάσο) και Ντέλος (synths, πλήκτρα). Για περισσότερες πληροφορίες για τη μουσική, τις συναυλίες κλπ. τα social media των whoroscope είναι:

Instagram: https://www.instagram.com/who.roscope/

Facebook: https://www.facebook.com/whoroscope.band/

TikTok: https://www.tiktok.com/@who.roscope

YouTube: https://www.youtube.com/@whoro-scope

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0RDTCVe97qMurQY4AMJkEo?si=T8R0kh_yT_6w_NHChU3KBw

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

είσοδος: 4€

στο μπάσο: τσου

στα πλήκτρα και τα συνθς: ντέλος

στα μπλιμπλίκια, κιθάρα και φωνή: τρύφωνας

Μαιευτήριο comedy club

Ηρώδου Αττικού 4, Θεσσαλονίκη