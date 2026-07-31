Η Χοροθεατρική Ομάδα «Μεταμορφώσεις» – Takis Loukatos ΑΜΚΕ παρουσιάζει την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή, «Οιδίπους Τύραννος», σε μια νέα καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει το θέατρο, τον χορό, τη μουσική και την εικαστική τέχνη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του αρχαίου ελληνικού δράματος μέσα από μια σύγχρονη αισθητική προσέγγιση.

Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις 20:45, στο Θέατρο Αττικού Άλσους «Κατίνα Παξινού» (εντός Αττικού Άλσους, είσοδος από οδό Αθανασίου Καρπενησιώτη, Αθήνα).

Θα ακολουθήσουν παραστάσεις με ώρα έναρξης: 20:45

– Στις 27,28,29 Αυγούστου 2026, στον Κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια (Σπάρτης 14 – Αθήνα).

– Την 1η Σεπτεμβρίου 2026, στο Λαύριο (ΑΚΕΛ)

– Από Οκτώβριο 2026 στο Μπάγκειον Θέατρο

Η παραγωγή αυτή έχει την υπογραφή του Τάκη Λουκάτου, γνωστού καλλιτέχνη για τις πρωτότυπες παραστάσεις- πολυθεάματα που παρουσιάζει σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας πολλές τέχνες μαζί.Παρουσιάζεται από τη Χοροθεατρική Ομάδα «Μεταμορφώσεις» που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στο χώρο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών, με παραγωγές που έχουν καλλιτεχνική ποιότητα, πολιτιστικό βάθος και σύγχρονη ματιά.

Ο «Οιδίπους Τύραννος», ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, πραγματεύεται με μοναδικό τρόπο την αναζήτηση της αλήθειας, την ευθύνη της εξουσίας, τη σύγκρουση του ανθρώπου με τη μοίρα και τα όρια της ανθρώπινης γνώσης. Μέσα από την πορεία του Οιδίποδα προς την αποκάλυψη της αλήθειας, ο Σοφοκλής δημιουργεί ένα διαχρονικό έργο που εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει το σύγχρονο κοινό.

Η παραγωγή παρουσιάζεται από έναν 15μελή θίασο ηθοποιών και χορευτών, πλαισιωμένο από σημαντικούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες. Ξεχωριστή θέση κατέχει η πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Νίκου Γκίνη, γνωστού από τη συμμετοχή του στις μουσικές παραγωγές των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία συνομιλεί δημιουργικά με τη σκηνική δράση και ενισχύει τη δραματουργική ένταση του έργου. Παράλληλα, η εικαστική επιμέλεια, τα σκηνικά και τα κοστούμια συνθέτουν έναν ιδιαίτερο σκηνικό κόσμο που γεφυρώνει την αρχαία τραγωδία με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Η σκηνοθετική προσέγγιση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα των ερωτημάτων που θέτει το έργο: πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος απέναντι στη μοίρα του; Ποιο είναι το τίμημα της γνώσης και της αλήθειας; Ποια είναι τα όρια της εξουσίας και της ανθρώπινης βούλησης;

Με σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο και με σύγχρονα εκφραστικά μέσα, η παράσταση επιχειρεί να φέρει το κοινό σε άμεση επαφή με τη δύναμη του αρχαίου ελληνικού λόγου, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και έντονου συναισθηματικού αποτυπώματος.

Στοιχεία παράστασης:

Τίτλος: Οιδίπους Τύραννος

Συγγραφέας: Σοφοκλής

Παραγωγή: Χοροθεατρική Ομάδα «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ» – TakisLoukatos ΑΜΚΕ

Μουσικές Συνθέσεις: Νίκος Γκίνης

Θίασος: 15μελής θίασος ηθοποιών και χορευτών

Πρεμιέρα: Πέμπτη 20 Αυγούστου

Ώρα Έναρξης: 20:45

Χώρος: Θέατρο Αττικό Άλσος

Διάρκεια: 90 λεπτά

Συντελεστές – Διανομή

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Τάκης Λουκάτος – Οιδίποδας

Αλεξία Πετροπούλου – Ιοκάστη

Γιάννης Παπαθύμνιος – Κρέων

Γιώργος Καπετανάκος – Ιερέας

Δημήτρης Παπαναστασίου – Τειρεσίας

Γρηγόρης Σερμπής – Αγγελιαφόρος

Δημήτρης Γκέκας – Θεράπων

Σταύρος – Βαλεντίνος Σκάρπος – Εξάγγελος

Χορός

Γιώργος Καπετανάκος

Γρηγόρης Σερμπής

Χριστίνα Χριστοδούλου

Λήδα Χατζηδημητρίου

Νατάσα Κορομβόκη

Πάττυ Δεδουσοπούλου

Κατερίνα Βελλοπούλου

Δημήτρης Παπαναστασίου

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Κινησιολογία-Εικαστικά-Ενδυματολογία

Τάκης Λουκάτος

Εκσυγχρονισμός και δραματουργία κειμένου

Αλεξία Πετροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη

Ελένη Ρεπούσκου

Μουσικές Συνθέσεις

Νίκος Γκίνης

Γκονγκ

Δημήτρης Παπαναστασίου

Αγωγή Λόγου

Αλεξία Πετροπούλου

Ελένη Ρεπούσκου

Διεύθυνση Παραγωγής

Ατρειδών Κύκλος

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