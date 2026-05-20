Ο performer, πιανίστας και παραγωγός Μελαχρινός Βελέντζας μας προσκαλεί σε μία ειδικά σχεδιασμένη βραδιά για τα 8 χρόνια μοναδικών παραστάσεων του Lemon σε απρόσμενα μέρη της Ελλάδας. Μετά το τέλος της παράστασης, ο Μελαχρινός αφήνει το κοστούμι του 1900 και μας ταξιδεύει παρέα με το πιάνο του φέρνοντας επί σκηνής πραγματικές ιστορίες από τα ταξίδια του Lemon με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους θεατές!

Η μουσική συναντά το θέατρο ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα και οι ιστορίες των ντόπιων συναντούν την ιστορία της πιο πολυταξιδεμένης παράστασης στην Ελλάδα!

Πρόγραμμα Βραδιάς

21:00 | Lemon (70 λεπτά)

*η παράσταση Lemon παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους

Σύντομο Διάλειμμα

22:20 | Special PianoNight (40 λεπτά)

Προπώληση:

More:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tour/lemon2026-2027/

Φυσική Προπώληση:Γραφεία Πολιτισμού Δήμου Βριλησσίων (210 8101510)

8 χρόνια Lemon

25.500 θεατές

194 παραστάσεις

Η ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 (πρωτότυπο κείμενο: Novecento του Alessandro Baricco), που γεννήθηκε πάνω σ΄ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό, ενσαρκώνεται επί σκηνής από τους Μελαχρινό Βελέντζα (πιανίστας 1900) και Γιώργο Δρίβα (τρομπετίστας Τιμ Τούνυ) σε σκηνοθεσία-διασκευή-κίνηση της Γεωργίας Τσαγκαράκη και μετάφραση Σταύρου Παπασταύρου.

Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία «Ο Θρύλος του 1900» του Giuseppe Tornatore.

Από το 2018, το Lemon ταξιδεύει και παρουσιάζεται με πρωτότυπο τρόπο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και κυρίως σε αποκεντρωμένες περιοχές κάνοντας προσβάσιμη την τέχνη εκεί όπου υπάρχει ανάγκη για μία πολιτιστική δυνατότητα.

Σε σύλληψη, καλλιτεχνική διεύθυνση, σκηνική προσαρμογή και παραγωγή του Μελαχρινού Βελέντζα και με την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, η ανεξάρτητη παραγωγή Lemon συνεχίζει να βρίσκει το σκηνικό της χώρο κυρίως σε μη συμβατικούς χώρους όπως: εν πλω, σε ναυάγια πλοίων, αγκυροβολημένα καράβια, στην όχθη μίας λίμνης και ενός ποταμού, σε μία παραλία, σ’ έναν λιμενοβραχίονα, σ’ ένα κτήμα λεμονιών, στην πλατεία ενός μικρού χωριού. Γιατί θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θεατές.

Επόμενοι προορισμοί

Μετά τη Μεγάλη Βραδιά στην Αθήνα, το ντουέτο της παράστασης θα ταξιδέψει μέχρι το ορεινό χωριό Λιθιάγια να αφηγηθεί την παναθρώπινη ιστορία του 1900 με θέα τη λίμνητης Καστοριάς. Στη συνέχεια, η όχθη του ποταμού Λάδωνα θα αποτελέσει τον ιδανικό σκηνικό χώρο, όπου θα ξεδιπλωθεί η ιστορία του θρυλικού πιανίστα. Το Lemon θα παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο σημείο της περιοχής των Καλαβρύτων μετά από κάλεσμα μίας ντόπιας δασκάλας και σε συνέχεια του Βιωματικού Εργαστηρίου Σωματικού Θεάτρου του Μελαχρινού, που πραγματοποιήθηκε για τα παιδιά της τοπικής κοινότητας τον Ιανουάριο του 2026. Επόμενος προορισμός θα είναι η Κάρυστος και το πανέμορφο υπαίθριο θέατρό της, που το όριο του φτάνει κυριολεκτικά στη θάλασσα. Το Lemon πλησιάζει τις 200 παραστάσεις συνεχίζοντας να χαρτογραφεί και να ενώνει τα σημεία του συλλογικού μας χάρτη!

Η υπόθεση του έργου

Το έργο εξελίσσεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα πάνω στο ατμόπλοιο Βιρτζίνια, το οποίο πραγματοποιεί το υπερατλαντικό ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική. Ένα νεογέννητο μωρό εγκαταλείπεται από τους μετανάστες γονείς του μέσα σε μια κούτα από λεμόνια πάνω στο πιάνο με την ουρά, στην αίθουσα χορού της πρώτης θέσης. Ο ναύτης που το βρίσκει του δίνει το δικό του όνομα: Ντάννυ Μπούντμαν και μαζί το παρατσούκλι Τι Ντι Λέμον (από την κούτα των λεμονιών) προσθέτοντας και το 1900 (από τη χρονιά που το βρήκε).

Ο Ντάννυ Μπούντμαν Τι Ντι Λέμον 1900 θα γίνει ο σπουδαιότερος πιανίστας του Ωκεανού. Ο τρομπετίστας Τιμ Τούνυ -μοναδικός φίλος του 1900- παροτρύνει τον τελευταίο να κατέβει στη στεριά για να γνωρίσει μία άλλη ζωή.

«Εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο που γεννήθηκες;»

Πληροφορίες

Lemon & Special Piano Night

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 | 21:00

Ανοικτό Θέατρο “Αλίκη Βουγιουκλάκη” (Νταμάρι), Βριλήσσια

Μεταμορφώσεως Σωτήρος 25-27, Βριλήσσια 152 35

Εισιτήρια

Κανονικό: 18€

Μειωμένο: 15€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65, κάτω των 18, πολύτεκνων, οικογένεια 4 ατόμων και πάνω)

Ομαδικό: 14€ (10 άτομα και πάνω)

*το κάθε εισιτήριο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τόσο της παράστασης Lemon (Α’ μερος) όσο και της Special PianoNight (Β’ μέρος)

**σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο του θεάτρου, το σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο ή εκπτωτική κάρτα

***η βραδιά προτείνεται ανεπιφύλακτα και για παιδιά (6 ετών και πάνω)

Ηλεκτρονική προπώληση:more.com

Φυσική προπώληση:Γραφεία πολιτισμού Δήμου Βριλησσίων

Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Βριλησσίων, Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη, ΤΚ 15268,

ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00, 210 8101510

Πληροφορίες & Ομαδικά Εισιτήρια: 6988 57 78 56 & 6977 77 38 75

Mail: melachrinos.velentzas@gmail.com

Συντελεστές

Συγγραφέας: ΑlessandroBaricco

Μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου

Διασκευή – Σκηνοθεσία – Κίνηση: Γεωργία Τσαγκαράκη

Σύλληψη – Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Σκηνική Προσαρμογή: Μελαχρινός Βελέντζας

Σκηνογραφία: Νατάσα Τσιντικίδη

Κατασκευή πιάνο: Θωμάς Μαριάς

Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου

Ήχος – Φώτα: Λευτέρης Δούρος

Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας (1900) & Γιώργος Δρίβας (Τιμ Τούνυ)

Παραγωγή: Μελαχρινός Βελέντζας