Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης παρουσιάζει τον Οκτώβριο ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για όλους, ξεκινώντας από την την εικαστική έκθεση των μαθητών του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα ως το Nigerian, το Asian και το Athens Halloween Festival.

Αναλυτικά οι Εκδηλώσεις

Εικαστική έκθεση [un_released]

Σε αυτήν τη μοναδική εικαστική έκθεση παρουσιάζονται έργα μαθητών του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις. Τα έργα αποτελούν καρπό μιας διαδρομής που κατέληξε στη μεταμόρφωση του σχολείου σε ένα ζωντανό καλλιτεχνικό εργαστήριο.

▪ Από Τετάρτη 1/10 έως Δευτέρα 6/10 || 10:00-21:00

▪ Μεγάλο Φ

▪ Είσοδος ελεύθερη

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

▪ Κάθε Τετάρτη || 13:00-17:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Ιστορίες Συνεταιρισμών: Από το όραμα στην καθημερινή πρακτική

Μία ημέρα δράσεων για τον συνεργατισμό. Η Ένωση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας «Συντονισμός», μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και εκδηλώσεις, παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό με σκοπό τη δικτύωση με νέα εγχειρήματα και την ανάδειξη της αξίας του συνεταιρίζεσθαι.

Σάββατο 4/10 || 12:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Nigerian Festival

Γνωρίζουμε τη νιγηριανή κουλτούρα μέσα από μουσική, χορό και παραδοσιακά εδέσματα στην Αγορά.

Κυριακή 5/10 || 12:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Επόμενη Στάση: Κυψέλη

Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο, «περπατάμε» ξανά στην ιστορία της πιο ζωντανής γειτονιάς της πόλης! Σε ένα ξεχωριστό και απολαυστικό ταξίδι σε μία από τις πιο μαγικές γειτονιές της Αθήνας, μάς καλεί ξανά η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μέσα από τον νέο κύκλο κυριακάτικων ραντεβού της θεατρικής διαδρομής «Επόμενη Στάση: Κυψέλη». Ταξιδεύουμε για έκτη σεζόν πίσω στον χρόνο και παρακολουθούμε την Κυψέλη να «ζωντανεύει» μπροστά στα μάτια μας, αποκαλύπτοντας τα μυστικά και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε της γωνιά! Διάρκεια δράσης: 80′

▪ Κυριακές 5/10, 12/10, 19/10, 26/10 || 19:00 (απαραίτητη προσέλευση στις 18:45)

▪ Σημείο συνάντησης: Δημοτική Αγορά Κυψέλης / είσοδος Έκθεσης, επί της Φωκίωνος Νέγρη

▪ Εισιτήριο: 10€. 7€ για ανέργους, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας 65+. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com

EduSustainLab #3

Το EduSustainLab #3 είναι ένα εργαστήριο βιώσιμης εκπαίδευσης που φέρνει κοντά μαθητές, καθηγητές και πολίτες, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από διαδραστικές δράσεις και συνεργασίες.

Τρίτη 7/10 || 10:00-16:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Creators’ Market: Aneventby @frau.les

Αν αγαπάς τα χειροποίητα και vintagetreasures, δεν πρέπει να το χάσεις! Στήριξε 45 local creators, ξεδίψασε με αθηναϊκή μπίρα και πάρε μια ανάσα από την πίεση της επιστροφής στην πόλη!

Παρασκευή 10 έως Κυριακή 12/10 || Παρασκευή 13:00-21:00,

Σάββατο & Κυριακή 12:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Βάλε την τακτική εξέταση για HIV και την ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας στο πρόγραμμά σου! Το προσωπικό του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να σε ενημερώσει για θέματα πρόληψης και σεξουαλικής υγείας και να σου προσφέρει δωρεάν και γρήγορο έλεγχο για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C.

▪ Δευτέρες 13 & 27/10 || 11:00-15:00

▪ Creative Lab

▪ Είσοδος ελεύθερη

Athens Doughnut Day 2025

Το ημερήσιο φεστιβάλ του Doughnut Economics Greece σκοπεύει να μετατρέψει τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε ένα εμπνευσμένο εκπαιδευτικό κέντρο δραστηριοτήτων, όπου θα ζωντανέψουν τις έννοιες της Οικονομίας του Ντόνατ με διαδραστικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν τον αναγεννητικό και διανεμητικό σχεδιασμό στην πράξη. Κάθε γωνιά της εκδήλωσης θα είναι μια ευκαιρία για κοινή δημιουργία και μάθηση. Το πρόγραμμα θα εμπλέξει ενεργά άτομα όλων των ηλικιών και υποβάθρων, διασφαλίζοντας ότι κάθε συμμετέχων θα φύγει με μια νέα ιδέα, δεξιότητα ή σύνδεση.

Τρίτη 14/10 || 11:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση «Δύο ζωές, δύο πολιτισμοί, δύο χώρες. Οι Έλληνες στην τσεχική επικράτεια από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα»

Με αφορμή την 75η επέτειο από το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα Ελλήνων προσφύγων στην επικράτεια της πρώην Τσεχοσλοβακίας, ο Τσέχικος Σύνδεσμος Ελλάδος «Czech Association in Greece» παρουσιάζει την έκθεση με τίτλο «Δύο ζωές, δύο πολιτισμοί, δύο χώρες. Οι Έλληνες στην τσεχική επικράτεια από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα». Η έκθεση εξοικειώνει το ευρύ κοινό με την άφιξη των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία, τη σταδιακή ένταξή τους αλλά και τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου πολιτισμού.

Από Πέμπτη 16 έως Δευτέρα 20/10 || 09:00-21:00

Φ

Είσοδος ελεύθερη

Πολυθεματικό Αντάμωμα Torvas 2025

Ένα φεστιβάλ για την έμφυλη λαογραφία στις τέχνες. Ποια είναι η σημασία του θηλυκού στοιχείου στη λαϊκή παράδοση, και πώς αυτό ζυμώνεται, εξελίσσεται και αναπαράγεται στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία; Ποια είναι η θέση της θηλυκότητας στις αφηγήσεις της παράδοσης, των μύθων και των εθίμων; Πώς οι γυναικείες μορφές κράτησαν ζωντανή τη συλλογική μνήμη, και γιατί, παρ’ όλα αυτά, οι ιστορίες τους παραμένουν στο περιθώριο των λαογραφικών και εθνογραφικών καταγραφών; Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, δημιουργούμε μια κοιτίδα «σύγχρονης» παράδοσης στο κέντρο της Αθήνας. Γιορτάζουμε, αμφισβητούμε και οικειοποιούμαστε. Δύο μέρες γεμάτες εργαστήρια, χορό, μουσική, ομιλίες και πολλές άλλες δράσεις.

Σάββατο 18 & Κυριακή 19/10 || 15:00-22:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Asian Festival

Η Αθήνα φοράει τα ασιατικά της χρώματα και αρώματα: Το πρώτο Athens Asian Food Festival έρχεται στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2025 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για να γιορτάσει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την πολυμορφία της Ασίας. Σε έναν από τους πιο ζωντανούς και ιστορικούς χώρους της πόλης, το φεστιβάλ θα συγκεντρώσει εστιατόρια, chefs, foodartisans, δημιουργώντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που συνδυάζει γεύση, μουσική, τέχνη και πολιτισμό.

Σάββατο 25 & Κυριακή 26/10 || 12:00-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Athens Halloween Festival

Το πιο spooky και fan φεστιβάλ της Αθήνας έρχεται! Για 4 ημέρες η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό, τρομακτικό και ταυτόχρονα δημιουργικό κόσμο και θα σε παρασύρει σε Halloween σκηνικά, γεμάτα εκθέτες, θεματικά props, workshops, photo spots, escaperoom και μοναδικές εμπειρίες!

Πέμπτη 30/10 έως Κυριακή 2/11 || Πέμπτη & Κυριακή 10:00-22:00, Παρασκευή & Σάββατο 10:00-23:00

Αίθριο, Φ

Είσοδος ελεύθερη