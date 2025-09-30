Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου μας προσκαλεί να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της τέχνης και τον μήνα Οκτώβριο, με ακόμη περισσότερες αφορμές για έμπνευση.

Οι εκθέσεις Παναγιώτης Τέτσης – Η εμμονή του βλέμματος και Francisco Goya, Los Caprichos παρατείνονται έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να τις επισκεφθεί ξανά ή να τις ανακαλύψουν για πρώτη φορά όσοι και όσες δεν πρόλαβαν ως τώρα.

Παράλληλα, η ΕΠΜΑΣ εγκαινιάζει τη νέα έκθεση Η ΦΑΡΜΑ στην Εθνική Γλυπτοθήκη.

Η Εθνική Πινακοθήκη εγκαινιάζει επίσης μία εξαιρετικά σημαντική έκθεση Η Ζωγραφική στο Ιόνιο: 18ο – 19ος αιώνας σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο παράρτημα της Κέρκυρας.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιοργάνωσης των Παραρτημάτων της και προκειμένου να υποδεχτεί τη συγκεκριμένη έκθεση, η ΕΠΜΑΣ αναβάθμισε τις υποδομές του Παραρτήματος στην Κέρκυρα, με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη και την άρτια παρουσίαση των έργων, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές και μουσειογραφικές προδιαγραφές.

Οι αφορμές για επισκέψεις και περιήγηση στον υπέροχο κόσμο της Εθνικής Πινακοθήκης δεν σταματούν εδώ καθώς η ΕΠΜΑΣ συνεχίζει και αυτόν το μήνα με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ομιλιών και εργαστηρίων για μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας κάθε επίσκεψη σε μια μοναδική εμπειρία.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2025

Στο πλαίσιο του εορτασμού για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης, που διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο, η Διεύθυνση Συντήρησης και Φυσικοχημικών Ερευνών Έργων Τέχνης του Μουσείου θα πραγματοποιήσει εργασίες καθαρισμού και προστασίας του μπρούτζινου γλυπτού του Ωγκύστ Ροντέν, «Ο άνθρωπος που βαδίζει πάνω σε κολόνα». Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή στο κοινό, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο και να συμμετέχουν, κάνοντας ερωτήσεις και συζητώντας με τις συντηρήτριες.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τις 18:00, στον υπαίθριο χώρο της κεντρικής εισόδου του Μουσείου, όπου εκτίθεται το γλυπτό.

Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτήριο

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά

Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας των ζώων, τον Οκτώβριο το παιδικό εργαστήριο της Εθνικής Πινακοθήκης σας προσκαλεί σε δυο πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Η Πινακοθήκη των ζώων

Ένα παιχνίδι αναζήτησης ανάμεσα στα έργα της μόνιμης συλλογής του μουσείου, κατά το οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη διαχρονία της αναπαράστασης των ζώων στην ιστορία της Ελληνικής Ζωγραφικής. Τι γυρεύει ένα παγώνι στον πίνακα του Θεόφιλου Η ωραία Αδριάνα των Αθηνών; Ποια ζώα κρατούν συντροφιά στους ζωγράφους της γενιάς του ’30 στην Ομαδική προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μαλάμου; Αξιοποιώντας την παιγνιώδη μάθηση στο χώρο του μουσείου, το πρόγραμμα στοχεύει στην κινητοποίηση του εγγενούς κινήτρου των παιδιών, ενθαρρύνοντας τη φυσική περιέργειά τους και ενεργοποιώντας τη δημιουργική τους σκέψη.

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Οκτωβρίου, Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Μόνιμη Συλλογή

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου

Ηλικία: 3-6 ετών

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Μεταμορφώσεις

Γιατί μας κοιτάζει η αράχνη με κενό βλέμμα στο έργο του Γύζη; Τι φυλάει ο «Πύθωνας» στο φουαγιέ της Εθνικής Πινακοθήκης; Ποιο είναι το μαντείο που είχε υπό την προστασία του στο παρελθόν και ποια η σχέση του με την Πυθία; Με αφορμή το βιβλίο της Κατερίνας Ζαχαροπούλου «Ο Άγιος Γεώργιος και ο Πύθωνας», πιάνουμε το νήμα των αφηγήσεων και των μεταμορφώσεων του Πύθωνα και της αράχνης στην ελληνική παράδοση, από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μέχρι το σήμερα. Ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 5-8 ετών.

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Οκτωβρίου, Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Μόνιμη Συλλογή

Σχεδίαση: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ & Μαρίνα Τομαζάνη, Ιστορικός τέχνης – Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ

Ηλικία: 5-8 ετών

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Ποιος κρύβεται μέσα στο καρπούζι;

Και αυτό το μήνα συνεχίζεται στην ΕΠΜΑΣ το πιο δροσερό, το πιο ζουμερό εκπαιδευτικό πρόγραμμα! Μέσα από δύο ιστορίες – για μικρότερα (3-5 ετών) και μεγαλύτερα παιδιά (6-12 ετών) – εμπνευσμένες από το έργο του Παναγιώτη Τέτση Νεκρή Φύση με Καρπούζια, τα παιδιά θα ενεργοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, η χαρτοκοπτική και το θεατρικό παιχνίδι! Το πρόγραμμα με τίτλο Ποιος κρύβεται μέσα στο καρπούζι;, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της έκθεσης Π. Τέτσης – Η Εμμονή του Βλέμματος, ανοίγει στους μικρούς επισκέπτες μια μαγική πόρτα στον κόσμο της τέχνης! Ελάτε να γελάσετε, να παίξετε και να ανακαλύψετε πώς κάθε καρπούζι κρύβει τα χρώματα, τα γέλια, τις στιγμές που μένουν για πάντα!

Ημερομηνία: Σάββατο 5 Οκτωβρίου, Ώρα: 10:30 (3-5 ετών) & 12:30 (6-12 ετών) (απαραίτητη η συνοδεία από ενήλικα)

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο – Περιοδική Έκθεση

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: ekarzi@nationalgallery.gr

Θεματικές Ξεναγήσεις για το κοινό – Κεντρικό Κτήριο

Η αποτύπωση του προσώπου μέσα από τις συλλογές του μουσείου

Τι κρατά τη μορφή ενός ανθρώπου ζωντανή μέσα στην χρόνο; Η θεματική αυτή ξενάγηση εξετάζει το παραπάνω ερώτημα. Ξεκινώντας από τις λιτές, σχεδόν ασκητικές μορφές των Αγίων στα τέλη του 16ου αιώνα – φιγούρες που εκπέμπουν δύναμη και συγκίνηση – προχωρά στο σήμερα, παρατηρώντας τις αλλαγές στα υλικά, στις τεχνικές και στην οπτική των καλλιτεχνών. Κάθε προσωπογραφία ανοίγει ένα παράθυρο στην ιστορία, προσφέροντας νέες ερμηνείες και βαθύτερες οπτικές. Ας ανακαλύψουμε μαζί πώς η τέχνη καταγράφει και αιχμαλωτίζει την ανθρώπινη μορφή μέσα στους αιώνες.

Ημερομηνία: Σάββατο 18 Οκτωβρίου, Ώρα: 12:00

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Μαρίνα Τομαζάνη, Ιστορικός τέχνης & Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Περιοδικές εκθέσεις που συνεχίζονται

Παναγιώτης Τέτσης – Η εμμονή του βλέμματος

Ξεναγήσεις από την επιμελήτρια της έκθεσης: Τετάρτη 8 & 15 Οκτωβρίου στις 18:00 (Δεν απαιτείται κράτηση θέσης)

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Είσοδος της έκθεσης, όροφος: -2

Επιμέλεια: Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της ΕΠΜΑΣ

Διάρκεια έκθεσης: Απρίλιος 2025 – Ιανουάριος 2026

Francisco Goya, Los Caprichos – Μόνιμη Συλλογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εθνική Γλυπτοθήκη

Η ΦΑΡΜΑ

Στις 15 Οκτωβρίου, εγκαινιάζεται στον υπαίθριο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης Η ΦΑΡΜΑ, μια νέα έκθεση με έργα που ανήκουν στη συλλογή της. Τα έργα που έχουν επιλεγεί για τη Φάρμα είναι μόνο εκείνα που το μέγεθος και το υλικό τους επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε υπαίθριο χώρο. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1940 και φτάνοντας έως και τη δεκαετία του 1970, οικόσιτα και άγρια ζώα και πουλιά συνθέτουν ένα φανταστικό, εικαστικό περιβάλλον. Φιγούρες οικείες και άλλες λιγότερο γνωστές, σε χαρακτηριστικές στάσεις, ρεαλιστικά πλασμένες ή πιο αφαιρετικές, θα συναντήσουν την πανίδα και θα συνομιλήσουν με τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους του πάρκου. Έργα της Μπέλλας Ραφτοπούλου, του Αντώνη Καραχάλιου, του Γιάννη Αντωνιάδη, του Νικόλα Δογούλη, ιδιαίτερα, όμως, της Φρόσως Ευθυμιάδη Μενεγάκη, δημιουργούν ένα φανταστικό, εικαστικό περιβάλλον, ενσωματωμένο μέσα στο φυσικό τοπίο του πάρκου, με φιγούρες οικείες και άλλες λιγότερο γνωστές, σε χαρακτηριστικές στάσεις. Συγχρόνως, όμως, αποκαλύπτουν τη σχέση, τα συναισθήματα και την ξεχωριστή ματιά του κάθε καλλιτέχνη απέναντι στα ζώα ή τα πουλιά που θέλησε να απεικονίσει. Την οικειότητα που δημιουργείται με τα ζώα που αποτελούν συνηθισμένες εικόνες του καθημερινού τους περιβάλλοντος, αλλά και τον θαυμασμό που προκαλούν ο δυναμισμός, η μεγαλοπρέπεια, ακόμη και το μυστήριο που κρύβουν τα άγρια ζώα και πουλιά.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πλαισιώσει η μουσική εκδήλωση “Η Φάρμα του Antonio: ηχοτοπία και σύμβολα στη μουσική του Antonio Vivaldi ” από τους Athens Classical• Players, Σύνολο Εγχόρδων της ΚΟΑ που ερμηνεύει χωρίς μαέστρο.

Εγκαίνια έκθεσης: 15 Οκτωβρίου, ώρα 18.30

Επιμέλεια: Τώνια Γιαννουδάκη, επιμελήτρια της συλλογής Νεοελληνικής και Ευρωπαϊκής Γλυπτικής της ΕΠΜΑΣ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Στη Φάρμα της Τέχνης: Μία ιστορία για μικρούς και μεγάλους

Στην Γλυπτοθήκη βρίσκεται μια φάρμα αλλιώτικη από τις άλλες. Εκεί, τα ζώα της τέχνης δεν έχουν φωνές· έχουν ιστορίες. Ιστορίες που ξυπνούν μέσα από τη φαντασία και τη δημιουργία.

Η αφήγησή μας είναι εμπνευσμένη από το αλληγορικό μυθιστόρημα «Η Φάρμα των Ζώων» (1945) του Τζορτζ Όργουελ, ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ού αιώνα. Το εμβληματικό του σύνθημα: «Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα» θα γίνει η αφετηρία για παιχνίδι, συζήτηση και δημιουργική εξερεύνηση.

Μικροί και μεγάλοι θα περιπλανηθούν στη Φάρμα της Τέχνης, θα συναντήσουν τα «ζώα» της και θα γίνουν κι εκείνοι κομμάτι μιας ιστορίας που ζωντανεύει στο φυσικό περιβάλλον του Άλσους.

Ημερομηνία: Σάββατο 19 Οκτωβρίου, Ώρα: 11:00 Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ηλικία: 8-12 ετών

Κρατήσεις: ekarzi@nationalgallery.gr

Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Ανοιχτές Ξεναγήσεις στην Έκθεση: Έφη Στρούζα: Ένα νέο ταξίδι

Η έκθεση, μέσα από οκτώ θεματικές ενότητες, παρουσιάζει το θεωρητικό, τεχνοκριτικό και επιμελητικό έργο της ιστορικού και κριτικού τέχνης Έφης Στρούζα, φωτίζοντας κομβικές στιγμές της πορείας της κυρίως μέσα από το πλούσιο αρχείο της, ευγενική παραχώρηση της οικογένειας, από το 2019, στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ).

Η έκθεση περιλαμβάνει πρωτότυπο αρχειακό υλικό, επιδιώκοντας να προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες, τους προβληματισμούς και τις θέσεις της Στρούζα γύρω από την τέχνη. Το αρχείο της είναι μια πολύτιμη πηγή για την κατανόηση της επιμελητικής και κριτικής παραγωγής των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, το αρχειακό αυτό «ταξίδι» δεν περιορίζεται σε μια απλή αναδρομή, αλλά ανοίγει έναν διαρκή διάλογο με την ιστορία, προσφέροντας έναν τρόπο να αναστοχαστούμε και να κατανοήσουμε τον σύγχρονο πολιτισμό.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από τις επιμελήτριες της έκθεσης Νίκη Παπασπύρου και Σοφία Χρυσαφοπούλου στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. Η συνολική δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ημερομηνίες: Πέμπτη, 9 & 31 Οκτωβρίου, Ώρα: 18.00

Η είσοδος στην έκθεση και στις ξεναγήσεις είναι δωρεάν

Αριθμός ατόμων 30 ανά ξενάγηση

Κράτηση θέσης στο 210-3616165

Επιμέλεια έκθεσης:

Νίκη Παπασπύρου & Σοφία Χρυσαφοπούλου

Συνεργάτης στη συλλογή και την τεκμηρίωση του υλικού:

Δημήτρης Ράμμος Μαλαμάκης

Διαχείριση και Συντονισμός έργου:

Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Νατάσα Τσαροπούλου, Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ) – Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου

Παράρτημα ΕΠΜΑΣ – Κέρκυρα

Η ζωγραφική στο Ιόνιο: 18ος-19ος αιώνας

Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου διοργανώνουν έκθεση με τίτλο Η Ζωγραφική στο Ιόνιο: 18ος – 19ος αιώνας στον χώρο του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης, στην Κέρκυρα.

Στην ιδιαίτερη αυτή έκθεση παρουσιάζεται η ζωγραφική στον χώρο του Ιονίου από την ύστερη Βενετοκρατία έως τις πρώτες δεκαετίες μετά την Ένωση, αποσκοπώντας στην ανάδειξη μιας καλλιτεχνικής παραγωγής κομβικής σημασίας για τις ελληνικές χώρες γενικότερα, για το ίδιο το ελληνικό κράτος και, ευρύτερα, για τον χώρο της Αδριατικής.

Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 70 έργα ζωγραφικής 30 καλλιτεχνών (τέμπερες, ελαιογραφίες, σχέδια, χαρακτικά), όπως επίσης και σχετικά τεκμήρια (χειρόγραφες πραγματείες, έντυπες εκδόσεις, αρχειακά έγγραφα) προερχόμενα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης όσο και από μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και αρχεία.

Ως αφετηρία παρουσιάζονται δείγματα από τη ζωγραφική της ύστερης βενετικής κυριαρχίας στο Ιόνιο, αφενός των «νατουραλιστών» συνεχιστών του Παναγιώτη Δοξαρά αφετέρου εκείνων μιας βυζαντινότροπης τεχνοτροπίας. Στη συνέχεια προβάλλεται η δράση Ιόνιων καλλιτεχνών, οι οποίοι μαθήτευσαν συστηματικά στις ιταλικές ακαδημίες καλών τεχνών από τα τέλη του 18ου αιώνα, και περιλαμβάνονται έργα από τον καιρό της Επανάστασης μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διάστημα κατά το οποίο η λεγόμενη «επτανησιακή σχολή» γνώρισε μια περίοδο ακμής. Τέλος, παρουσιάζεται η απήχηση αυτής της τέχνης στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους όπως επίσης και σε άλλες περιοχές της Αδριατικής και της ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και ένα ενδιαφέρον δημόσιο πρόγραμμα με δράσεις και πολλές εκδηλώσεις.

Η Εθνική Πινακοθήκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιοργάνωσης των Παραρτημάτων της και προκειμένου να υποδεχτεί αυτή την τόσο σημαντική έκθεση, αναβάθμισε τις υποδομές του Παραρτήματος στην Κέρκυρα, με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη και την άρτια παρουσίαση των έργων, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές και μουσειογραφικές προδιαγραφές. Δημιουργήθηκε χώρος περιοδικών εκθέσεων, προσδίδοντας έτσι στο Παράρτημα μια νέα δυναμική. Κατά αυτό τον τρόπο, εκτός από την επανέκθεση της μόνιμης συλλογής, η οποία προγραμματίζεται για το 2026, θα υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενούνται πλέον και σημαντικές περιοδικές εκθέσεις, που θα αποτελούν πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση

Διάρκεια: 22 Οκτωβρίου 2025 – 22 Μαρτίου 2026

Προεδρία Επιτροπής Εορτασμών για τα 200 Χρόνια από την Ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας: Ηλίας Γιαρένης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πρόταση – Γενικός Συντονισμός: Έλενα Χαμαλίδη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιστημονική Επιμέλεια : Παναγιώτης Ιωάννου, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γενική Διεύθυνση ΕΠΜΑΣ – Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός: Συραγώ Τσιάρα, Ιστορικός Τέχνης

Μουσειογραφική Μελέτη – Επιμέλεια έκθεσης: Μαρίνα Παπασωτηρίου, Επιμελήτρια του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα

Παραγωγή έκθεσης και σχεδιασμός χώρου: Ειρήνη – Δάφνη Σάπκα, Τεχνική Σύμβουλος Εθνικής Πινακοθήκης

Παράρτημα ΕΠΜΑΣ – Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης

Δείτε εδώ αναλυτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες.

Παράρτημα ΕΠΜΑΣ – Ναύπλιο

Συνεχίζονται οι εκθέσεις:

Ελευθερία, Αναδρομική έκθεση της Μαρίας Φιλοπούλου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ – Ίχνη παρουσίας

TV spot για όλους

Η ΕΠΜΑΣ στο πλαίσιο της επικοινωνίας και προβολής της Μόνιμης Συλλογής αλλά και των εκθέσεων που φιλοξενεί στο κεντρικό κτήριο, δημιούργησε το πρώτο προωθητικό βίντεο – τηλεοπτικό σποτ με προσβασιμότητα! Πρόκειται για ένα βιντεο με ακουστική περιγραφή για ανθρώπους με αναπηρία όρασης και υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους (Subtitles – SDH for the Deaf and Hard of Hearing) για τη μεγάλη αναδρομική έκθεση με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Παναγιώτη Τέτση.

Η καμπάνια έχει ξεκινήσει από τις 23 Σεπτεμβρίου στην Ελληνική Τηλεόραση αλλα και στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΠΜΑΣ και στόχο την προσέλκυση κοινού από κάθε ομάδα πληθυσμού.

Δείτε το spot: