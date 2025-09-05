Από το Σάββατο 6 έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Χάλκη υποδέχεται μουσικούς και ερμηνευτές, με αφορμή το Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός, που τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Το Φεστιβάλ έχει καθιερωθεί πλέον ως σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη του Αιγαίου, προσελκύοντας κάθε χρόνο όλο και περισσότερους φίλους της μουσικής και της τέχνης.

Με τον ποιητικό τίτλο «Πνοή της Θάλασσας – Χορδή του Φεγγαριού» το Φεστιβάλ προσκαλεί, για μια ακόμη φορά, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού σε μια πενθήμερη μουσική εμπειρία, που συνδυάζει διαφορετικά ηχοχρώματα μουσικών οργάνων και μοναδικές φωνές, αναδεικνύοντας την ποικιλία της μουσικής έκφρασης.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεχωρίζει η τιμητική αναφορά στον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη που με το έργο του διαμόρφωσε μεγάλο μέρος της ταυτότητας της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Το φεστιβάλ ξεκινά με μια μεγάλη βόλτα στον κόσμο, με οδηγούς μια άρπα και ένα φλάουτο. Το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται με τις διαφορετικές υφές του κιθαριστικού ήχου και στη συνέχεια με μουσικές από τον κινηματογράφο και μια ιδιαίτερη σύμπραξη που φέρνει πιο κοντά μουσικούς από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στα μουσικά δρώμενα του φεστιβάλ είναι η συμμετοχή τόσο της Camerata Junior όσο και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης έχει ο μαέστρος και μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Νίκος Χαλιάσας, ενώ την αφίσα κοσμεί το έργο «Πανσέληνος στο Αιγαίο» του διεθνούς φήμης εικαστικού Μανώλη Χάρου, ενισχύοντας τη σύνδεση του φεστιβάλ με το αιγαιοπελαγίτικο φως και τη θαλασσινή γαλήνη.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε εμβληματικούς χώρους του νησιού, όπως το λιμάνι της Χάλκης, ο περίβολος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, η άκρη του λιμανιού και η οικία του Δημήτρη Κρεμαστινού, μετατρέποντας τον οικισμό του νησιού σε σημείο συνάντησης -σε μια σκηνή όπου θα «συνομιλήσουν» οι άνθρωποι, το τοπίο και η μουσική. Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Κρεμαστινού, σημαντικής προσωπικότητας της ιατρικής, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής ζωής της χώρας, που πίστευε βαθιά στη δύναμη της μουσικής παιδείας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Χάλκης και την P-Art of the solution AMKE, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζοντας να αποτελεί μια γέφυρα πολιτισμού που συνδέει τη νησιωτική Ελλάδα με τη διεθνή μουσική σκηνή. Το Φεστιβάλ έχει την τιμή να χαιρει της υποστήριξης του Υπουργείου Πολιτισμού, της Βουλής των Ελλήνων, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου.

Χορηγοί είναι για τέταρτη συνεχή χρονιά ο ΔΕΔΔΗΕ και η COSMOTE, επίσημος αερομεταφορέας η Aegean Airlines και η χορηγός μεταφορών η Blue Star Ferries.