Έπειτα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πρώτη χρονιά, ο Εύθυμης Κάλφας και ο Βασίλης Καλφάκης επιστρέφουν στο θέατρο και τα κάνουν ξανά… «Όλα Μόνοι Μας ».

Το «Όλα Μόνοι Μας 2» ανεβαίνει από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο Μικρό Γκλόρια, με ολοκαίνουργια κείμενα και μια φρέσκια σατιρική ματιά σε όλα όσα ζούμε και σε αρκετά από όσα θα προτιμούσαμε να μη ζούμε.

Πατώντας με το ένα πόδι στην παράδοση της ελληνικής επιθεώρησης και με το άλλο στη σύγχρονη stand up comedy, οι δύο δημιουργοί σχολιάζουν επί σκηνής την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα, την τηλεόραση, την καθημερινότητα και όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα παράλογα που έχουμε μάθει να θεωρούμε… φυσιολογικά.

Σάτιρα, τραγούδι, χαρακτήρες και μουσικοί επί σκηνής συνθέτουν μια stand up επιθεώρηση, που κοιτάζει την πραγματικότητα.

Γιατί μπορεί να άλλαξε η χρονιά, μπορεί η επικαιρότητα να τρέχει, αλλά ένα πράγμα παραμένει σταθερό:

Όλα Μόνοι Μας. Ξανά

Μήνυμα Συγγραφέων:

Σε μια χώρα που οδεύει μετωπικά προς τις κάλπες, με μια άριστη κυβέρνηση που παίρνει άριστα με τόνο, με μια αντιπολίτευση να διαλύεται καθημερινά σα βάμμα ιωδίου, μια κοινωνία εξαγριωμένη στα σύνορα του σαλονιού της και μια τηλεόραση που μοναδικό της μέλημα είναι να σε σταυρώσει πριν σε βάλει για ύπνο, το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως σατιρικοί συγγραφείς είναι να γράψουμε.

Ξύσαμε μολύβια, ανοίξαμε τα laptop, σβήσαμε, σκίσαμε, ξαναγράψαμε και ερχόμαστε στην σκηνή του Μικρού Γκλόρια να πούμε όσα εμείς νιώθουμε ότι δε λέγονται. Γιατί είναι επιλογή να χειροκροτάς τον ανύπαρκτο βασιλικό μανδύα και επιλογή να γελάς ως σάτιρος με το γυμνό αυτοκράτορα. Εμείς γελάμε! Εξάλλου, όπως είπε και μας τάπωσε ισοβίως ο Εμμανουήλ Ροΐδης, «η σάτιρα είναι το δικαίωμα της εκδικήσεως των ύβρεων διά του γέλωτος» και «το μόνον εναπολειφθέν εις τους δυναστευομένους».

Αυτή λοιπόν μας έχει απομείνει και σ’ εκείνη πάντα θα γυρνάμε.

Όλα Μόνοι Μας!

Με αγάπη και (λίγη) εξάντληση,

Ευθύμης& Βασίλης

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενα/Σκηνοθεσία: Κάλφας-Καλφάκης

Σκηνικά:Μικαέλα Λιακατά

Μουσικοί επί σκηνής: Δήμητρα Κοκκινοπούλου (Πιάνο) και Αντώνης Πρίφτης (Κιθάρα- Μπουζούκι)

Γενική είσοδος: 16ευρώ

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ola-monoi-mas-2/