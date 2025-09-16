Οι εκδόσεις Διόπτρα ανακοίνωσαν το εκδοτικό τους πλάνο, το οποίο θα περιλαμβάνει βιβλία για ενήλικες που θα κυκλοφορήσουν ως το τέλος του 2025.

Πρόκειται για βιβλία ελληνικής και μεταφρασμένης πεζογραφίας αγαπημένων αλλά και νέων συγγραφέων, ψυχολογίας και προσωπικής ανάπτυξης, εκλαϊκευμένης επιστήμης αλλά και νεανικά romance και fantasy βιβλία.

Μεταξύ άλλων μπορείτε να δείτε τα νέα βιβλία του Andrés Montero, του Sebastian Fitzek και της Freida MacFadden αλλά και επανεκδόσεις κλασικών συγγραφέων όπως οι Hermann Hesse, William Golding και Doris Lessing. Ακόμη ανακοινώνεται η έκδοση των Απάντων του Καβάφη σε 2 τόμους, σε επιμέλεια του Καταλανού ελληνιστή Eusebi Ayensa.

Στην κατηγορία των non-fiction βιβλίων μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν οι νέες εκδόσεις των Πάνου Δημάκη, El Sombrero, Tim Marshall και του αγαπημένου The Trivialist.

Στον τομέα της ψυχολογίας και προσωπικής ανάπτυξης αναμένονται τα βιβλία των Benjamin Fry, C.G. Jung, Vienna Pharaon αλλά και της ψυχολόγου Άσπας Πασπάλη.

Ένα νέο βιβλίο – έκπληξη ετοιμάζεται από τον Άκη Πετρετζίκη, μετά το μοναδικό Ευκολάκι, που αγαπήθηκε και μπήκε σε χιλιάδες κουζίνες. Αυτό το φθινόπωρο θα είναι μαζί μας με νέο βιβλίο και ο Κώστας Κρομμύδας, με μια ζεστή γιορτινή ιστορία που υπόσχεται να συναρπάσει και να συγκινήσει το κοινό.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις επερχόμενες εκδόσεις:

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΚΑΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΣΣΑ – Doris Lessing (Σεπτέμβριος 2025) Μετάφραση: Έφη Τσιρώνη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ

Η Άλις παλεύει με τους συντρόφους της για έναν καλύτερο κόσμο. Όμως, μέχρι πού είναι έτοιμη να φτάσει πραγματικά; Εμπνευσμένη από τη θητεία της στην Αριστερά και τη δράση του IRA τη δεκαετία του ’80, η νομπελίστρια Ντόρις Λέσινγκ δημιουργεί ένα πολύπλευρο μυθιστόρημα για τα όρια ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό, τη στράτευση και τον εξτρεμισμό.

Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – Andrés Montero (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Μαρία Παλαιολόγου

Σ’ ένα μικρό άγνωστο νησί, δυο δίδυμοι αδερφοί, που ο ένας έμεινε για πάντα εκεί κι ο άλλος έφυγε για να δει τον κόσμο, συναντιούνται ξανά. Μετά το Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή, ο Χιλιανός συγγραφέας Αντρές Μοντέρο αφηγείται μια ιστορία μαγική, που ξεπροβάλλει σαν νησί μέσα στη θάλασσα του χρόνου και της μνήμης.

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ: ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ – Kim Ho-Yeon (Νοέμβριος 2025) Μετάφραση: Βαγγέλης Γιαννίσης

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξουμε, αρκεί να θυμηθούμε το ποιοι είμαστε. Η καλοσύνη ενός ξένου μπορεί να είναι το ακριβότερο δώρο.

Το βιβλίο που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο αντίτυπα στην Κορέα. Μια ιστορία για τη γενναιοδωρία που αξίζει σε όλους μας, όσο άτυχοι και αν υπήρξαμε.

ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ – William Golding (Νοέμβριος 2025) Μετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ

Η κατασκευή ενός πανύψηλου κωδωνοστάσιου γίνεται σκοπός ζωής για τον πρεσβύτερο του καθεδρικού ναού… Ο νομπελίστας William Golding, συγγραφέας του Άρχοντα των μυγών, δημιουργεί, με φόντο τις δοξασίες και τον θρησκευτικό φανατισμό του Μεσαίωνα, ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο της ανθρώπινης περηφάνιας και αλαζονείας.

Δείτε όλα τα βιβλία του William Golding εδώ.

HERMANN HESSE

ΡΟΣΧΑΛΝΤΕ – Hermann Hesse Μετάφραση: Δέσποινα Κανελλοπούλου (Οκτώβριος 2025) ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ

Ο διάσημος ζωγράφος Γιόχαν Βέραγκουτ ζει φυλακισμένος σ’ έναν γάμο χωρίς αγάπη, στο κτήμα του το Ροσχάλντε… Ένα από τα γνωστότερα έργα του Χέρμαν Έσσε, όπου ο νομπελίστας συγγραφέας διερωτάται: Μπορεί ένας καλλιτέχνης να ζήσει και ν’ αγαπήσει όπως οι άλλοι άνθρωποι ή είναι καταδικασμένος στην παντοτινή μοναξιά της δημιουργίας;

Δείτε όλα τα βιβλία του Hermann Hesse που κυκλοφορούν από τη Διόπτρα εδώ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΕΚΡΗ – Holly Jackson (Σεπτέμβριος 2025) Μετάφραση: Χριστίνα Σωτηροπούλου

Μια σκληρή μα απόλυτα πετυχημένη ιστορία λύτρωσης και αγάπης. Η εικοσιεπτάχρονη Τζετ είναι γόνος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες στο Βερμόντ. Έχει επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι, αναβάλλοντας μια νέα αρχή στη ζωή της. Ώσπου, τη νύχτα του Χάλοουιν, κάποιος της επιτίθεται βίαια και η Τζετ δέχεται ένα ολέθριο χτύπημα στο κεφάλι. Οι γιατροί ανακοινώνουν ότι, προτού κλείσει εβδομάδα, το τραύμα θα προκαλέσει ένα μοιραίο ανεύρυσμα. Στη ζωή της Τζετ έρχονται τα πάνω κάτω και πλέον αντιμετωπίζει τους πάντες με καχυποψία· την οικογένειά της, την κολλητή της, τον πρώην φίλο της. Καθώς η κατάστασή της επιδεινώνεται και ο χρόνος στερεύει, μόνο ο παιδικός της φίλος Μπίλι στέκεται στο πλευρό της. Κι όμως, είναι αποφασισμένη μέσα σε επτά ημέρες να ολοκληρώσει κάτι. Η Τζετ θα λύσει το μυστήριο της δολοφονίας της.

Δείτε όλα τα βιβλία της Holly Jackson εδώ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ – Sebastian Fitzek (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Ειρήνη Γεούργα

Χρόνια πριν, σ’ ένα σπιτάκι στο δάσος, παραμονές Χριστουγέννων, ένα κορίτσι έζησε τη φρίκη στα χέρια ενός ψυχοπαθούς. Τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται…

Το νέο καταιγιστικό θρίλερ του Sebastian Fitzek, σε συλλεκτική έκδοση με ειδικό εφέ εξωφύλλου και συνέντευξη αποκλειστικά για τους Έλληνες αναγνώστες!

Δείτε όλα τα βιβλία του Sebastian Fitzek εδώ.

ΠΟΤΕ ΜΗ ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ! – .. αλλά πρόσεξε πού θα τα πεις! – Freida McFadden – (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Κίκα Κραμβουσάνου

Η Freida McFadden, New York Times, USA Today, Wall Street Journal bestselling συγγραφέας, επιστρέφει με ένα stand-alone τίτλο με όλη τη δύναμη και ανατριχιαστική λεπτομέρεια που έκανε την Τριλογία της Καμαριέρας παγκόσμιο φαινόμενο!

Μια απομονωμένη έπαυλη. Ένα κρυφό δωμάτιο. Και μια στοίβα κασέτες γεμάτες μυστικά. Στο τέλος κανένα ψέμα δεν μένει θαμμένο για πάντα.

Επιπλέον, μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να επανακυκλοφορήσει σε νέα, tie-in έκδοση Η ΑΓΓΕΛΙΑ, το βιβλίο που καθιέρωσε τη Freida MacFadden, με αφορμή την προβολή της ομώνυμης ταινίας στους κινηματογράφους.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ – Sophie Hannah (Νοέμβριος 2025), Μετάφραση: Κίκα Κραμβουσάνου

1932. Σ’ ένα γιορτινό τραπέζι, δώδεκα καλεσμένοι παίζουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι με αντίπαλο τον χρόνο. Η κλεψύδρα μετράει αντίστροφα προς τα μεσάνυχτα∙ πριν αλλάξει ο χρόνος, ένας απ’ αυτούς θα έχει πεθάνει. Η bestselling συγγραφέας Sophie Hannah, γνωστή από το H Άγια Νύχτα του Ηρακλή Πουαρό, συνεχίζει επάξια την κληρονομιά της βασίλισσας του μυστηρίου, Agatha Christie.

ΣΚΕΨΟΥ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ – John Verdon (Νοέμβριος 2025) Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

Επετειακή έκδοση του κλασικού αστυνομικού μυθιστορήματος του J. Verdon.

Ο Ντέιβ, 47χρονος συνταξιούχος αστυνομικός με λαμπρό παρελθόν στην εξιχνίαση εγκλημάτων κατά συρροή δολοφόνων, παλεύει να συνηθίσει στους ήρεμους ρυθμούς της νέας του ζωής. Όμως μια απρόσμενη έκκληση από φίλο θα ξυπνήσει το αστυνομικό του δαιμόνιο και θα τον οδηγήσει σε μια υπόθεση γεμάτη ανατροπές και κίνδυνο.

ROMANCE – Y/A – FANTASY

ΜΕΤΑΝΙΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ – Tie in έκδοση – Colleen Hoover (Οκτώβριος 2025), Μετάφραση: Νέλλα Γιατράκου

Μια συγκινητική ιστορία από την Colleen Hoover για την οικογένεια, την απώλεια και τους απαγορευμένους έρωτες επανακυκλοφορεί σε tie-in έκδοση με αφορμή την ομώνυμη ταινία που έρχεται σύντομα στους κινηματογράφους.

Δείτε όλα τα βιβλία της Collen Hoover εδώ.

Ο ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – Cassandra Clare (Οκτώβριος 2025), Μετάφραση: Χριστιάννα Σακελλαροπούλου

Το Βασίλειο του Καστελάν κινδυνεύει. Ο Κελ και η Λιν καλούνται να λύσουν μια σκοτεινή πλεκτάνη. Ίσως το θρυλικό αφεντικό του υποκόσμου, ο Ρακοσυλλέκτης Βασιλιάς, μπορεί να βοηθήσει, αλλά με τι κόστος; Η συναρπαστική συνέχεια του Ο Σωσίας του Στέμματος από τη New York Times bestselling συγγραφέα του Shadowhunter Chronicles.

ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΝΑ ΧΑΣΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΖΗΣΩ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ – Fourth wing journal – Rebecca Yarros (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Χριστίνα Ελιασά

Ένα συλλεκτικό σημειωματάριο εμπνευσμένο από το παγκόσμιο best-seller Τέταρτη πτέρυγα. Περιέχει αποφθέγματα από το βιβλίο και είναι ιδανικό για σημειώσεις, καθημερινές σκέψεις αλλά και καταγραφή σκέψεων της ανάγνωσης του βιβλίου.

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΦΛΟΓΑ -DELUXE EDITION – Rebecca Yarros (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Νοέλα Ελιασά

Η Σιδερένια φλόγα, το δεύτερο βιβλίο της σειράς Empyrean της Rebecca Yarros, κυκλοφορεί σε συλλεκτική έκδοση. Σχεδιασμός εξωφύλλου από τη Μαίη Σταθοπούλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΒΕΛΟΥΔΟ – Φρέντυ Γερμανός (Σεπτέμβριος 2025)

Η Σοφία Τρικούπη, αδελφή του Χαρίλαου Τρικούπη, υπήρξε μια εμβληματική φιγούρα της ελληνικής ιστορίας. Έζησε στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων του 19ου αιώνα. Μια γυναίκα που και σήμερα θα ήταν σύγχρονη. Πήρε αποφάσεις που αψηφούσαν τις κοινωνικές συμβάσεις, αγάπησε έναν άντρα που αποτέλεσε τον βασικό πολιτικό αντίπαλο του αδελφού της, έζησε τη δική της επανάσταση με πόνο και δύναμη.Ο Φρέντυ Γερμανός έφερε στο φως την ιστορία μιας γυναίκας που δεν χώρεσε στα καλούπια της εποχής της.

Η ασήμαντη ιστορία του Δημόνικου Παχτατζή – Γιάννης Δενδρινός (Νοέμβριος 2025)

Από τον συγγραφέα του βιβλίου Όλοι αγαπούν τα τραύματά τους η ιστορία δυο ανθρώπων που η μοίρα τους ακολουθεί κοινή πορεία, παρά τις διαφορές τους. Μια ανθρώπινη ιστορία, διανθισμένη με πικρό χιούμορ και ξαφνικές ανατροπές, που διερευνά πώς μετριέται η προσωπική επιτυχία. Ιδίως όταν όλα γύρω μοιάζουν να καταρρέουν και οι βεβαιότητες της ζωής μπαίνουν σε βίαιη, καθολική αναθεώρηση.

Αχαρτογράφητα νερά – Άννα Γαλανού (Νοέμβριος 2025)

Η Ειρήνη Μπαλτά δεν έμαθε να ονειρεύεται, μέχρι που βρήκε το θάρρος να αμφισβητήσει όσα της επέβαλαν. Στα Αχαρτογράφητα νερά ξεδιπλώνεται μια καθηλωτική ιστορία για τα μυστικά που κρύβονται πίσω από τις κλειστές πόρτες, τις πληγές που ζητούν λύτρωση και τη δύναμη μιας γυναίκας να ξαναγράψει το πεπρωμένο της.

Δείτε όλα τα βιβλία της Άννας Γαλανού που κυκλοφορούν από τη Διόπτρα εδώ.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Έχεις τις λέξεις, έχεις και τη σκηνή – Λευτέρης Γιαννακουδάκης

Σεπτέμβριος 2025

Το παρόν βιβλίο είναι μια προσπάθεια προσέγγισης του πολυποίκιλου έργου του Ν. Καζαντζάκη με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής, αλλά και του θεάτρου. Μέσα από παραδείγματα, πρωτότυπες προσεγγίσεις και παιγνιώδεις, σύγχρονες και διαδραστικές ασκήσεις, στόχος του βιβλίου είναι όχι μόνο να καταστήσει γνωστή τη συγγραφική δουλειά του μεγάλου συγγραφέα σε καθηγητές και παιδιά γυμνασίου και λυκείου, αλλά περισσότερο να αποτελέσει έναν καμβά πάνω στον οποίο θα μπορέσει να εκφραστεί κάθε άνθρωπος οποιασδήποτε ηλικίας, ο οποίος επιθυμεί να βουτήξει στον μαγικό κόσμο της δημιουργίας με όχημα τα κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη.

ΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Α & Β ΤΟΜΟΣ – Eusebi Ayensa Prat (Νοέμβριος 2025)

Η παρούσα έκδοση, υπό την επιμέλεια του Καταλανού ελληνιστή και μελετητή του Καβάφη, Eusebi Ayensa, παρουσιάζει σε δύο τόμους ολόκληρο το ποιητικό έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού, ακολουθώντας πιστά τα πρωτότυπα κείμενα και ενσωματώνοντας όλες τις διορθώσεις του ποιητή τόσο σε χειρόγραφα όσο και στα φυλλάδια που τύπωνε κατά τη διάρκεια της ζωής του σε διάφορα τυπογραφεία της Αλεξάνδρειας. Στις εκτενείς σημειώσεις περιλαμβάνεται άφθονο ανέκδοτο υλικό —πρώτες εκδοχές γνωστών ποιημάτων, σχόλια του Κ. Π. Καβάφη σε δικά του ποιήματα κ.ά.— που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και το οποίο εμπλουτίζεται με τις σημαντικότερες νέες βιβλιογραφικές προσφορές στο έργο τού αναμφίβολα μεγαλύτερου σύγχρονου Έλληνα ποιητή.

Σχεδιασμός εξωφύλλων: Γιάννης Καρλόπουλος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – James Norbury (Νοέμβριος 2025), Μετάφραση: Βαγγέλης Γιαννίσης

Από τον bestselling συγγραφέα και εικονογράφο, η επιστροφή στον υπέροχο κόσμο της φιλίας του Πάντα και του Δράκου και της αποστολής τους για το ομορφότερο μέρος που υπάρχει. Στην αρχή τα εμπόδια φαντάζουν απειλητικά, όμως μαζί οι αγαπημένοι φίλοι μαθαίνουν να εκτιμούν την ομορφιά στα πιο απίθανα μέρη.

Δείτε όλα τα βιβλία του James Norbury που κυκλοφορούν από τη Διόπτρα εδώ.

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΕΞΕΙΣ – Πάνος Δημάκης (Σεπτέμβριος 2025)

Ο Πάνος Δημάκης, το «Γεράκι» του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων The Chase, μας φανερώνει τη δύναμη και τη γοητεία της γλώσσας με μπόλικο χιούμορ και γνώση. Ένα μοναδικό έργο για την αναπάντεχη προέλευση κάποιων λέξεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά, και τις γοητευτικές ιστορίες που συνδέονται με το ταξίδι τους μέχρι σήμερα.

Δείτε όλα τα βιβλία του Πάνου Δημάκη που κυκλοφορούν από τη Διόπτρα εδώ.

40 ΖΩΕΣ, ΜΙΑ ΜΠΑΛΑ – El Sombrero (Οκτώβριος 2025)

Από τον δημιουργό του Ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο, σαράντα αυτοτελείς ιστορίες ανθρώπων που σημάδεψαν, με τον τρόπο τους, το ποδόσφαιρο. Άνθρωποι που πάλεψαν ενάντια στις προκαταλήψεις, την καταπίεση και την αδικία, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ως όχημα αλλαγής. Άλλοι που είδαν τη ζωή τους να καθορίζεται από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και αφανείς ήρωες που υπηρέτησαν το άθλημα με αφοσίωση. Μια συλλογή αφηγήσεων όπου το ποδόσφαιρο γίνεται καθρέφτης της κοινωνίας.

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) – Tim Marshall (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: δρ. Σπυρίδων Κατσούλας

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Το εμβληματικό μπεστ σέλερ των 3 εκατομμυρίων αντιτύπων επιστρέφει, εμπλουτισμένο με νέο περιεχόμενο που αποτυπώνει το ραγδαία μεταβαλλόμενο παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο.

Δείτε όλα τα βιβλία του Tim Marshall εδώ.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΓΙΗΣ – Ένας αρχαίος οδηγός ευεξίας. – Γαληνός (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Βιολέττα Ζεύκη

Μια συλλογή διαχρονικών συμβουλών για τη φροντίδα σώματος και νου, την πρόληψη ασθενειών και την πορεία προς υγιή γηρατειά. Σοφία εμπνευσμένη από την αρχαία ιατρική του Γαληνού, με σύγχρονο σχολιασμό από την ιατρό και κλασική ιστορικό Katherine D. Van Schaik.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΗΣΕΙΣ – Ένας αρχαίος οδηγός για μια καλή ζωή. – Αριστοτέλης (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Βιολέττα Ζεύκη

Η Susan Sauvé Meyer ανθολογεί και σχολιάζει τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, τον σπουδαιότερο οδηγό ευημερίας της αρχαιότητας, για ένα εύρος θεμάτων από το φαγητό μέχρι τη φιλία και τη σχέση μας με το θείο, κάνοντας τις ιδέες του για το πώς να ζήσεις μια καλή ζωή πιο ελκυστικές και προσιτές από ποτέ.

ΕΓΩ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Η ιστορία ενός είδους που έπαιρνε πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του – The Τrivialist (Νοέμβριος 2025)

Με αφορμή μικρές ιστορίες από τις ανακαλύψεις, τις προόδους της επιστήμης και την κοινωνική πραγματικότητα του 19ου αιώνα, αναλύεται το ζήτημα της καταγωγής του ανθρώπου και των πολιτισμών που δημιούργησε ανά τους αιώνες. Ο Trivialist μετά το επιτυχημένο βιβλίο του Από τον βασιλιά θάνατο στον βασιλιά Ήλιο επιστρέφει με μια νέα χιουμοριστική αλλά εμπεριστατωμένη ματιά στην Ιστορία.

Ο ΦΟΒΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Erich Fromm (Νοέμβριος 2025)

Μετάφραση: Ουρανία Τουτουντζή

Ένα βιβλίο-σταθμός από τον Γερμανό φιλόσοφο και ψυχαναλυτή, που ρίχνει φως στην άνοδο και τη σκοτεινή λειτουργία των απολυταρχικών συστημάτων καθώς και της σύγχρονης έννοιας της ελευθερίας που δρα σαν δίκοπο μαχαίρι για τον σύγχρονο άνθρωπο.

ΨΑΞΕ, ΛΥΣΕ, ΜΑΘΕ #2 – Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ (Νοέμβριος 2025)

Το ΨΑΞΕ, ΛΥΣΕ, ΜΑΘΕ 2 είναι εδώ! Ένα νέο βιβλίο με δραστηριότητες για μεγάλους και παιδιά, γεμάτο ενδιαφέροντα πράγματα για τον κόσμο μας: από γεωγραφία και ιστορία μέχρι το ανθρώπινο σώμα, τον αθλητισμό και την τεχνολογία!

Κουίζ, αντιστοιχίες, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα και πολλές ακόμη δραστηριότητες, όχι μόνο για να τσεκάρεις τι ξέρεις, αλλά για να μάθεις περισσότερα! Άνοιξε βιβλία, ρώτα, ψάξε στο ίντερνετ!

Και για να περάσεις ακόμη καλύτερα, κάν’ το με παρέα!

Δες όλα τα βιβλία της κουλ γεωγραφίας εδώ!

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ – Benjamin Fry (Σεπτέμβριος 2025)

Μετάφραση: Βαγγέλης Γιαννίσης

Από τον καταξιωμένο και καινοτόμο ψυχοθεραπευτή Benjamin Fry, ένα βιβλίο για την κατανόηση της πολύπλοκης φύσης του τραύματος και όσων απειλούν το νευρικό μας σύστημα.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – Og Mandino (Σεπτέμβριος 2025)

Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

Η παραβολή που ξεπέρασε τα 5.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως επιστρέφει σε ανανεωμένη έκδοση με δέκα περγαμηνές- μαθήματα σοφίας για όσους θέλουν να μάθουν την τέχνη της πώλησης και προώθησης του πολυτιμότερου αγαθού που έχουμε, του εαυτού μας.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – Οg Mandino (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση:Όμηρος Αβραμίδης

Από τον συγγραφέα του παγκόσμιου φαινομένου Ο Μεγαλύτερος πωλητής στον κόσμο, μία θεόπνευστη αφήγηση αποτελούμενη από μυστικά και διδαχές για μια ζωή γεμάτη μικρά, προσωπικά θαύματα.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ: Η αληθινή μάχη δεν είναι έξω. Είναι μέσα σου – Dan Millman (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Μιχάλης Δελέγκος

Ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία προσωπικής ανάπτυξης που μας δείχνει πώς να αγκαλιάζουμε τις προκλήσεις και πώς να ζούμε πλήρως στο παρόν.

Από τον συγγραφέα της Ουράνιας Προφητείας, το κλασικό έπος διαλογισμού και αρχαίας σοφίας που αγάπησαν εκατομμύρια αναγνώστες, έρχεται να καθοδηγήσει μια νέα γενιά αναγνωστών σε αβέβαιους καιρούς.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ: Έκδοση για τον αναγνώστη (Οκτώβριος 2025) Μετάφραση: Χρήστος Μαρσέλλος

Μία θεμελιώδης καταγραφή των εσωτερικών αναζητήσεων του Jung και των ονείρων του, που έγιναν η βάση για τις θεωρίες του συλλογικού ασυνειδήτου και των αρχετύπων. Γεμάτο φαντασιώσεις και ψυχικές εμπειρίες που συνθέτουν τις βαθύτερες διαστάσεις του ανθρώπινου ψυχισμού.

«Δημιούργημα ενός από τους αληθινούς οραματιστές της σύγχρονης ιστορίας» New York Times

ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΤΙΒΑ: Πώς η γνώση για τα οικογενειακά αρχέτυπα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε κι αγαπάμε – Vienna Pharaon (Νοέμβριος 2025) Μετάφραση: Χρήστος Μπαρουξής

Η πρόταση που μας φέρνει η θεραπεύτρια και ειδικός σχέσεων Vienna Pharaon είναι απλή: το παρελθόν δεν χρειάζεται να ορίζει το παρόν μας. Οι πληγές που μας χαρακτήρισαν ως παιδιά μπορούν να αντιστραφούν. Αληθινές ιστορίες και ήπια καθοδήγηση που μας ενθαρρύνουν να ξαναβρούμε την αγάπη και την ελευθερία μέσα μας.

Το άγγιγμα του Νάρκισσου – Άσπα Πασπάλη (Νοέμβριος 2025)

Μια εμπεριστατωμένη εξέταση του ναρκισσιστικού ψυχισμού, απλή, σαφής και επεξηγηματική, ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τους νάρκισσους που θα βρεθούν στον δρόμο μας, και για να μεγαλώσουμε παιδιά χωρίς το άγγιγμά του.

ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

Βοήθησέ με να παίξω – Ευγενία Στεφανάκη (Σεπτέμβριος 2025)

Η γνωστή λογοθεραπεύτρια και συγγραφέας του Βοήθησέ με να μιλήσω παρουσιάζει ένα βιβλίο για τον καθοριστικό ρόλο του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού και στη σχέση γονέων και παιδιών. Με πλήθος πρακτικών συμβουλών, αλλά και άφθονη κατανόηση και αγάπη.