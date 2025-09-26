Ο Απόλυτος θεσμός ομορφιάς της χώρας, τα Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2025 για δέκατη πέμπτη χρονιά, κατάφερε να προσφέρει ακόμα μία χρονιά ένα φαντασμαγορικό θέαμα, αντάξιο άλλων χωρών.

Τα GS HELLAS φέτος πραγματοποιήθηκαν στο κατάμεστο ΕΜΠΑΤΗ NORTH LIVE STAGE και αφιέρωσαν την χρονιά τους στα χρώματα.

Η έναρξη ήταν εμπνευσμένη από τη μυθολογία και τη θεά Ίριδα, θεά των χρωμάτων και του ουράνιου τόξου.

Τη λαμπερή βραδιά παρουσίασαν ο πρόεδρος του Θεσμού, Γιώργος Κούβαρης και η εκθαμβωτική Νίνα Λοτσάρη.

Φέτος η παραγωγή των ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΩΝ GS HELLAS – MISS UNIVERSE GREECE 2025, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, τόσο σε ομορφιά όσο και σε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Τη βραδιά άνοιξε καλλιτεχνικά η Ειρήνη Ανδρούτσου, η οποία τραγούδησε το θεματικό τραγούδι του διαγωνισμού COLORS OF LOVE.

H σκυτάλη καλλιτεχνικά δόθηκε στο hot όνομα της Ελληνικής Μουσικής σκηνής στην JOHANA, η οποία ερμήνευσε την επιτυχημένη διασκευή «Πήγα σε μάγισσες» και την «Αστερομάτα» από την EUROVISION.

To μουσικό κομμάτι έκλεισε ο Ηλίας Παλιουδάκης, τραγουδώντας τον «Σασμό» και τον «Χορό του έρωτα» από τη γνωστή σειρά «Σασμός» του ALPHA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μεγάλη βραδιά Τελικού για τη στέψη της MISS UNIVERSE GREECE 2025, παρευρέθηκε η MISS UNIVERSE EUROPE & MIDDLE EAST 2024, Matilda Wirtavuori.

Η κριτική επιτροπή ήταν η εξής:

ΡΟΥΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ)

ΕΛΕΝΑ ΜΟΣΚΙΟΥ (MΙΣ ΕΛΛΑΣ 1987 – MISS WORLD GREECE 1987)

ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ GS HELLAS 2020- MISS GLOBE GREECE 2021)

ΜΑΤILDA WIRTAVUORI (MISS UNIVERSE EUROPE & MIDDLE EAST 2024)

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ)

ΡΟΥΛΑ MAKΡH (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΛΕΝΑ ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ BCI NEWS – ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ)

ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ GS HELLAS – ΑΘΛΗΤΗΣ)

ΦΙΛΙΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΗΘΟΠΟΙΟΣ)

ΤΣΙΚΛΟΥ ΕΛΕΝΑ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ)

ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (MISS TOΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΣ)

ΤΑΛΥΣ ΕΛΕΝΑ (ΕΝΑSSIS SHIPING)

ΔΙΜΟΝΙΤΣΑΣ ΜΑΝΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ)

ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ ΤΑΝΙΑ (STAR GS HELLAS 2014)

Ο πρόεδρος του θεσμού των Καλλιστείων, Γιώργος Κούβαρης, δήλωσε τα εξής: Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και σε μία περίοδο που σε διεθνές επίπεδο όλα είναι ρευστά, λόγω των πολέμων που εξελίσσονται γύρω μας, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια παραγωγή, παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως και να φέρουμε την Ελλάδα σε πρώτο πλάνο ομορφιάς.

Το όραμά μας, που δεν είναι άλλο από την διάδοση του πολιτισμού μας μέσω των διεθνών Πρεσβευτών μας είναι πιο δυνατό από ποτέ και τα συνθήματα μας «TAKE OUR HISTORY BACK» και «TAKE APHRODITE HOME» είναι έτοιμα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να αφήσουν το στίγμα τους και φέτος.

Σας υπόσχομαι ότι η Ελλάδα στο MISS UNIVERSE 2025, θα πρωταγωνιστήσει και θα γίνει σημείο αναφοράς για όλες τις χώρες μέσω της Εθνικής της Ενδυμασίας.

Ειδικό ευχαριστώ, στον Μάριο Ηλιόπουλο, πρόεδρο της ΑΕΚ και ιδιοκτήτη της SEA JETS, έναν άνθρωπο με παιδεία και αμεσότητα που πίστεψε στο όραμά μας και έγινε συνοδοιπόρος.

Οι νικήτριες της βραδιάς είναι οι εξής:

STAR GS HELLAS 2025 / MISS UNIVERSE GREECE 2025 : MAIΡΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ GS HELLAS 2025 / 1st R.U. : ΜΑΡΙΑ MANOΥΡΗ

ΜΙSS GS HELLAS 2025 / 2nd R.U. : MEΛΙΝΑ ΜΗΛΙΟΥ

MISS TOΥΡΙΣΜΟΣ GS HELLAS 2025: ΕΛΙΝΑ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ

MISS YOUNG GS HELLAS 2025: ΣΥΛΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

1ST RUNNER UP STAR GS HELLAS 2025 : MARIA SOMU

1ST RUNNER UP MISS GS HELLAS 2025: HΡΩ ΛΑΔΙΑ

1ST RUNNER UP MISS YOUNG GS HELLAS 2025: ΜΕΛΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ

MODEL OF THE YEAR GS HELLAS 2025: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ

BEAUTY AMBASSADOR GS HELLAS 2025: NADIA ROMANOVA