Σπυριδωνία Κρανιώτη

Η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια Όλγα Βενέτη, η οποία ξεχωρίζει για την αισθαντική φωνή της και την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία, έχει αφήσει έντονο το στίγμα της στον καλλιτεχνικό χώρο με τις μουσικοθεατρικές της παραστάσεις και τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στις μεγάλες σκηνές της χώρας.

Ωστόσο η καταξιωμένη ερμηνεύτρια βρήκε το ερμηνευτικό alter ego της στο πρόσωπο της θρυλικής τραγουδίστριας Δαλιδά ενσαρκώνοντας ένα όραμα που ολοκληρώθηκε με τρόπο μοναδικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Δαλιδά της Βενέτη εξακολουθεί να ξεσηκώνει και να συγκινεί το κοινό. Έτσι λοιπόν η δημοφιλής ερμηνεύτρια στις 15 Οκτωβρίου επιστρέφει στο Παλλάς σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη για μια ακόμα, τελευταία παράσταση όπου θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια της αξέχαστης Γαλλίδας τραγουδίστριας, η οποία το 1987, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Πρόκειται για το Grande Finale μιας υπερπαραγωγής που χάρισε στο κοινό υπέροχες στιγμές, η οποία ολοκληρώνοντας τον κύκλο της δίνει στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει για μια ακόμη φορά την ιδιαίτερη παράσταση «Dalida-La Diva».

«Η ενασχόλησή μου με τη Δαλιδά ήταν μάθημα ζωής για μένα, σε όλα τα επίπεδα. Ήταν μάθημα αντοχής, επιμονής και αγάπης γι αυτό που σε τρέφει και σε κάνει να αντέχεις μέχρι τέλους» αναφέρει η Όλγα Βενέτη στη Ζούγκλα και συμπληρώνει: «Αν έχεις την αγάπη του κόσμου, μπορείς να ξεπεράσεις τις δυσκολίες σε καιρούς που, κακά τα ψέματα, είναι αρκετά χαλεποί και προστάζουν τη γρήγορη επιτυχία και την ευτέλεια. Μόνο το κοινό σε κάνει να αντέχεις και να εξακολουθείς να ονειρεύεσαι».

Ακόμη η Όλγα Βενέτη αποκαλύπτει τα μελλοντικά της σχέδια καθώς και τι ονειρεύεται για την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσετε εκ νέου την παράσταση «Dalida-La Diva». Θέλετε να μας πείτε τι σας ενέπνευσε ώστε να ενσαρκώσετε μουσικά τη σημαντική αυτή καλλιτέχνιδα;

Η έμπνευση ήταν η ίδια η Δαλιδά ως προσωπικότητα, ως μορφή και ως ανεξάντλητο μάθημα ζωής. Από μικρή με συντρόφευε σε διάφορες κρίσιμες στιγμές της ζωής μου, στα όμορφα και στα δύσκολα, και στη συνέχεια έγινε πηγή έμπνευσης ως μια γυναίκα που ήταν σαρωτική όχι μόνο με τη φωνή αλλά με την προσωπικότητά της. Κυρίως, όμως, η έμπνευση για μένα ήταν ότι τραγουδούσε με την ψυχή της και τα έδινε όλα στη σκηνή και τη ζωή μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματος της. Αυτό ήταν που με έκανε να τη φέρω πάντα μέσα μου και να καταλήξει να μετασχηματιστεί σε ένα μεγάλο όραμα, που ήταν να ασχοληθώ εκτενώς μαζί της και να την ενσαρκώσω επί σκηνής. Νιώθω ότι ήταν και είναι ένα μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα, ίσως η μεγάλη απόδειξη πως όταν θες κάτι πολύ, μπορείς να το πραγματοποιήσεις, ακόμα και αν σου φαίνεται αδύνατο. Αυτή ήταν η Δαλιδά σε κάθε έκφραση της ζωής της.

Πείτε μας λίγα λόγια για τη συνάντησή σας με το έργο της Δαλιδά. Έχετε κοινά στοιχεία μαζί της;

Νομίζω ότι η Δαλιδά δεν είναι μόνο το έργο της, που είναι πολύ μεγάλο και ανεξάντλητο, ούτε καν η φωνή της, αλλά ολόκληρη η παρουσία της. Κυρίως, όμως, είναι οι αντιφάσεις της, που κατά παράδοξο τρόπο ήταν ως ένα βαθμό λειτουργικές: από τη μια η αστείρευτη ενέργεια και η μεγαλοπρέπεια της ντίβας που επεδείκνυε στη σκηνή ως η απόλυτη Dalida και από την άλλη η τρωτότητα και η ευαισθησία που έδειχνε στην προσωπική της ζωή ως η σχεδόν ανυπεράσπιστη Γιολάντα. Ακροβατούσε μονίμως σε αυτά τα άκρα, προσπαθώντας μάταια να βρει τη χρυσή τομή, σαν να μην μπορούσε να μην τα δίνει όλα, γιατί ίσως γι αυτή το μέτρο ισοδυναμούσε με μετριότητα. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί παρότι δεν μοιάζουμε-εγώ είμαι πιο σταθερή στις επιλογές μου, την οικογένεια και τους φίλους μου-ξέρω τι σημαίνει να τα δίνεις όλα γι αυτό που πιστεύεις και που αγαπάς, χωρίς να σε νοιάζει αν υπάρχουν κρατήματα για να σε στηρίξουν. Τολμώ να πω ότι η ανάγκη να τραγουδάς με την ψυχή σου, σαν να μην υπάρχει άλλη φορά, σαν να μην υπάρχει αύριο, είναι κάτι που αντλώ από τη Δαλιδά, αν όχι ως κοινό σημείο, ως θέση ζωής. Μάλιστα, τραγούδι που θα ερμηνεύσω σε μια σκηνή-έκπληξη μαζί με τη Δαλιδά “Mourir sur scene” (δηλαδή το να πεθαίνεις στη σκηνή) ενσαρκώνει με κάθε τρόπο αυτό ακριβώς το πιστεύω που νομίζω ότι είναι το κοινό μας σημείο ως στάση ζωής.

Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς της σας έχουν γοητεύσει περισσότερο;

Όλα αυτά που σας ανέφερα. Ακόμα και αυτά που μπορεί να φαίνονται εκ των υστέρων παράδοξα, όπως οι προσωπικές της επιλογές, νομίζω ότι ταίριαζαν απόλυτα σε αυτό που ήταν η ίδια σε κάθε πτυχή και έκφραση της ζωής της: μια γυναίκα χωρίς συμβιβασμούς και αυτό που λένε larger than life. Αυτό είναι που την έκανε να μετατρέψει ακόμα και τις σωματικές κακουχίες και προβλήματα που αντιμετώπιζε από μικρή σε οδηγό και πυξίδα ζωής. Έγινε από μια ασθενική φιγούρα που ήταν στα παιδικά της χρόνια και ένα ασχημόπαπο, μια άκρως γοητευτική γυναίκα που κέρδιζε τους πάντες. Αρκεί να σκεφτείτε ότι ήταν μια ξένη που έγινε η παγκόσμια Δαλιδά, η Dalida όλων, χωρίς καν να απαρνηθεί την καταγωγή της.

Υπήρχαν στοιχεία της προσωπικότητας της που σας δυσκόλεψαν να την προσεγγίσετε;

Τα σκοτάδια της. Παρότι τα καταλαβαίνω και ξέρω τι σημαίνει να βασανίζεσαι από τους προσωπικούς σου δαίμονες, δεν ξέρω τι σημαίνει να υποκύπτεις σε αυτούς και να τους αφήνεις να καταστρέψουν οτιδήποτε έχεις χτίσει. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν ακριβώς αυτά τα σκοτάδια που την έκαναν να τραγουδάει με αυτό τον τρόπο, από το βάθος της ψυχής της.

Πού θα λέγατε πως κρύβεται η διαχρονικότητα της Δαλιδά;

Στο ότι αυτά τα μεγέθη και αυτά τα αστέρια ήρθαν στον κόσμο για να φωτίζουν για πάντα, γιατί δεν είναι φτιαγμένα για να υπάρχουν μόνο στη γη. Ακόμα και τα τραγούδια της, τα ερμήνευσε με αυτό τον τρόπο ώστε να μιλάνε στην ψυχή των ανθρώπων, ανεξάρτητα από εποχές και από μόδες. Και αυτή είναι η διαφορά με τα εφήμερα σουξέ από τα τραγούδια της Δαλιδά: οι επιτυχίες ξεπερνιούνται, οι μεγάλες ερμηνείες όχι. Και αυτό είναι το φωτεινό παράδειγμα που θέλω να έχω στη ζωή μου για να μπορώ να αντέχω και να μην υποκύπτω στην εφήμερη γοητεία του σταρ σύστεμ. Να μπορώ, με άλλα λόγια, να υπηρετώ την τέχνη μου και να μην την εξυπηρετώ.

Υπάρχει κάτι που κατανοήσατε για τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης σας με το έργο και την προσωπικότητα της Δαλιδά;

Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση γιατί πραγματικά η ενασχόλησή μου με τη Δαλιδά ήταν μάθημα ζωής για μένα, σε όλα τα επίπεδα. Ήταν μάθημα αντοχής, επιμονής και αγάπης γι αυτό που σε τρέφει και σε κάνει να αντέχεις μέχρι τέλους. Ακόμα και όταν έμοιαζαν δύσκολα και ανέφικτα, γιατί ήταν μια τεράστια παραγωγή και μια άκρως απαιτητική παράσταση, ήταν η Δαλιδά με το παράδειγμα της που μου έβρισκε τη λύση-είναι σαν να μου έλεγε διαρκώς να μην τα βάζω κάτω, όπως ακριβώς έκανε η ίδια.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι της Δαλιδά που θα λέγατε ότι είναι το αγαπημένο σας και αν γιατί;

Όλα τα αγαπώ, για διαφορετικούς λόγους και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξω από το ανεξάντλητο ρεπερτόριο της. Αλλά τους στίχους του Mourir sur scene, δηλαδή του “Πεθαίνοντας στη σκηνή”, τους νιώθω απόλυτα: Εγώ θέλω να πεθάνω στη σκηνή/μπροστά στους προβολείς/Ναι, θέλω να πεθάνω στη σκηνή/Με την καρδιά ανοιχτή γεμάτη χρώματα/Να πεθάνω δίχως τον τελευταίο πόνο/στην τελευταία μας συνάντηση/Θέλω να πεθάνω στη σκηνή και να τραγουδάω μέχρι το τέλος”.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τον Γιώργο Βάλαρη

Ήταν πραγματικά ένα αξέχαστο ταξίδι και μια υπέροχη συνεύρεση επί σκηνής: μόνο έτσι μπορώ να περιγράψω τη συνάντησή μας. Ήμουν τυχερή που συνεργάστηκα με έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη και ένα μεγάλο όνομα και μαζί καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε όχι μόνο μια τεράστια παραγωγή με πολλές απαιτήσεις αλλά και ένα μεγάλο όνειρο.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Τα πάντα. Ο,τι μπορεί να ονειρεύεται όποιος αγαπάει πραγματικά το τραγούδι: αξέχαστες στιγμές που θα μπορεί να αγαπήσει ο κόσμος. Μαγικές στιγμές που θα μιλούν στην καρδιά. Γιατί ο κόσμος είναι που τελικά κρίνει και δίνει τη δύναμη σε κάθε καλλιτεχνική διαδρομή. Αν έχεις την αγάπη του κόσμου, μπορείς να ξεπεράσεις τις δυσκολίες σε καιρούς που, κακά τα ψέματα, είναι αρκετά χαλεποί και προστάζουν τη γρήγορη επιτυχία και την ευτέλεια. Μόνο το κοινό σε κάνει να αντέχεις και να εξακολουθείς να ονειρεύεσαι.

Από που αντλείτε δύναμη για να είστε καλά στην καθημερινότητά σας;

Από την αγάπη για την ίδια τη ζωή: από το τραγούδι, από την οικογένεια μου-τον γιο μου που τόσο λατρεύω-και τους φίλους μου. Όλα αυτά με κάνουν να αντέχω και να συνεχίζω.

Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας με λίγες λέξεις;

Με μια λέξη: ανθεκτικό. Και με δυο άλλες: επίμονο, δοτικό και αγαπησιάρικο. Ή μάλλον καλύτερα θα ήταν να ρωτήσετε τους δικούς μου ανθρώπους και τους φίλους μου-δεν είμαι εγώ η καλύτερη για να δώσω αυτή την απάντηση.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας;

Έχω ήδη υπόψη μου κάποιες συνεργασίες που μου δίνουν μεγάλη χαρά, που θα ανακοινωθούν εν καιρώ. Να έχω υγεία και να μπορώ να τραγουδώ και να παίρνω αγάπη από τον κόσμο. Στιγμές είναι η ζωή, αυτές οι αξέχαστες στιγμές, όπως την επόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου που θα βρεθώ ξανά στο Παλλάς, και την περιμένω με τεράστια χαρά αλλά και αγωνία.