Με τεράστια επιτυχία και κοσμοσυρροή πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Δευτέρα, η πρώτη παράσταση «Όλη η Ελλάδα μια Αγκαλιά», στο κατάμεστο Θέατρο ΠΕΡΟΚΕ.

Το ξεχωριστό αυτό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί ξανά τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Θέατρο Περοκέ, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει για δεύτερη φορά, αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Μια βραδιά – γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη, τον πλούτο και το φως της ελληνικής μουσικής, με τον Μάρκο Σεφερλή να υποδέχεται επί σκηνής τον εξαιρετικό καλλιτέχνη Ηλία Παλιουδάκη, σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κοινό.

Στο Θέατρο Περοκέ, ο Ηλίας Παλιουδάκης ταξίδεψε τους θεατές σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη ρυθμό, συγκίνηση και κέφι, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό. Το κοινό, όρθιο, συμμετείχε ενεργά σε μια αυθεντική ελληνική γιορτή: χορός, τραγούδι, χειροκροτήματα, αγκαλιές και στιγμές βαθιάς συγκίνησης.

Ο Μάρκος Σεφερλής, με τον μοναδικό και αναγνωρίσιμο τρόπο του, έδωσε αστείρευτο κέφι, παλμό και ενέργεια, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία επικοινωνίας και ενότητας.

Μια ιδέα που γεννήθηκε από αγάπη

Η ιδέα αυτής της παράστασης γεννήθηκε από τους δύο καλλιτέχνες, με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μια πρόταση που αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης, της ένωσης και της επικοινωνίας — αξίες που στις μέρες μας μοιάζουν να χάνονται, αλλά εδώ ξαναγεννιούνται μέσα από μια νέα, σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση.

Μια πρόταση που αγκαλιάζει την Ελλάδα, όχι μόνο εντός συνόρων, αλλά και εκτός, με όραμα να μεταφέρει το ελληνικό φως παντού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η συνεργασία των δύο αγαπημένων καλλιτεχνών δεν σταματά εδώ. Ήδη υπάρχουν πολλές προτάσεις ώστε η παράσταση να ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα, φέρνοντας αυτή τη μεγάλη μουσική γιορτή κοντά σε όλους τους Έλληνες που αγαπούν τη μουσική και το αυθεντικό ελληνικό τραγούδι.