Δώδεκα πρωτότυπες παραγωγές περιλαμβάνει η τρίτη εβδομάδα εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026», που θα παρουσιαστούν σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα.

Από τις 13 έως και τις 19 Ιουλίου 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εκδηλώσεις στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, στο Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, στη Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών, στο Ελληνιστικό Θέατρο Δίου, στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, στο Κάστρο Λαμίας, στο Ιερό του Μέσσου Λέσβου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Αβδήρων, στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου και στο Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο Χίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές και μουσικές παραγωγές, χορό, μουσικό θέατρο και παραστάσεις για παιδιά και εφήβους, με κεντρικό θεματικό άξονα τον περίφημο στίχο από τον Δύσκολο του Μενάνδρου, «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» («Πόσο ωραίος –ώριμος– είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος»).

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, με απαραίτητη την προκράτηση θέσεων. Οι προκρατήσεις για όλες τις εκδηλώσεις του Ιουλίου πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

Το πρόγραμμα της τρίτης εβδομάδας περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:

Στις 13 και 14 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση 13ος Άθλος, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Πασσά, στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

Στις 14 και 15 Ιουλίου θα παρουσιαστούν δύο νέες παραγωγές: η μουσική παράσταση Κατά κόσμον Αυρηλία, Η ασκητική της αγάπης, από την ομάδα in excelsis orchestra, στο Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών, καθώς και η παράσταση χορού Ίχνος, σε ιδέα, έρευνα, χορογραφία και σκηνοθεσία του Ιωάννη Καρούνη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας.

Στις 15 και 16 Ιουλίου θα παρουσιαστούν τρεις μουσικές παραγωγές: η Φροσύνη, βασισμένο στο ποίημα Η Κυρά Φροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, σε σύλληψη, καλλιτεχνική διεύθυνση και μουσική της Ξανθούλας Ντακοβάνου, στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, στα Ιωάννινα, τα Μαθήματα Ωδικής – Ο κυρ Άγγελος, σε πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θανάση Σαράντου, με ερμηνεία, αυτοβιογραφικά κείμενα και σκηνικά έργα του Άγγελου Παπαδημητρίου, στη Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών και το Ό,τι μένει ανθρώπινο, σε σκηνοθεσία και δραματουργία της Πηνελόπης Φλουρή, με ερμηνεύτρια τη Ναταλία Δραγούμη, στο Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, στην Πιερία.

Στις 17 και 18 Ιουλίου θα παρουσιαστούν τέσσερις νέες παραγωγές: η θεατρική παράσταση Σχώρα με, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Γούση, με τις Δήμητρα Χατούπη και Φελίς Τόπη, στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, στη Θεσπρωτία, η παράσταση για παιδιά και εφήβους Οέ Οέ! Τραγούδια στο πατάρι, από το Patari Project, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, στο Κάστρο Λαμίας, η μουσική παραγωγή Σοφοί, σαλοί και ενοχλητικοί σε απολογία, σε σύλληψη και επιμέλεια κειμένων της Κορίνας Βουγιούκα και πρωτότυπη μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου, στο Ιερό του Μέσσου Λέσβου και η καντάτα για ηθοποιό, τραγούδι και οργανικό σύνολο Μείνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων, σε ιδέα και δραματουργία της Λένιας Ζαφειροπούλου και της Φανής Βοβώνη, με απαγγελία του Γιάννου Περλέγκα, στον Αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων, στην Ξάνθη.

Το πρόγραμμα της τρίτης εβδομάδας ολοκληρώνεται στις 19 και 20 Ιουλίου με δύο παραγωγές για παιδιά και εφήβους: τη βιωματική παράσταση Η πάστα του Απόλλωνα, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Σταματάκη, στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου, καθώς και την παράσταση Η φάρμα των «ανθρώπων», μια συνομιλία με το βιβλίο του Τζωρτζ Όργουελ, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Παπαζήση, στο Οθωμανικό Λουτρό, στο Κάστρο Χίου.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων: 13 – 19 Ιουλίου 2026

Θέατρο

13ος Άθλος

13, 14 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 20.00

Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών

Κείμενο, σκηνοθεσία: Δημήτρης Πασσάς

Σχεδιασμός σκηνικού χώρου, κοστούμια: Σοφία Θεοδωράκη

Μουσική, σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Δούσος

Επιμέλεια κίνησης, χορογραφία: Μιχάλης Θεοφάνους

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Θεοφάνους, Μάνος Καρατζογιάννης, Φανή Παναγιωτίδου, Κώστας Φιλίππογλου, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

ΑΜΚΕ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟ

Λευκόγκριζη μεγαλούπολη: ψηλή δόμηση, χαμηλός ορίζοντας. Αντιηρωική εποχή, σαν τη σημερινή. Εμπόδια, διλήμματα και παγίδες που απαιτούν προσωπικούς και συλλογικούς άθλους για να ξεπεραστούν. Κάτω από τη σκιά της άγνοιας, της κόπωσης και των φόβων τους, πέντε πρόσωπα κατορθώνουν να συνδεθούν, ανακαλύπτοντας μέσα τους νέες δυνάμεις.

Μια ωδή στους αφανείς ήρωες του κόσμου, ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, με αφορμή τον μύθο του μέγιστου των ηρώων, του ημίθεου Ηρακλή, που, διχασμένος ανάμεσα στη θεϊκή προέλευση και την ανθρώπινη ευαλωτότητα, με όπλα τη ρώμη, το μυαλό –και την ενοχή– τιθασεύει και εξημερώνει την ανεξέλεγκτη φυσική αγριότητα. Άλλοτε ακατανίκητοι, άλλοτε τραγικοί, άλλοτε κωμικές καρικατούρες, οι ήρωες αναμετρώνται με τις έννοιες του δικαίου, της αλληλεγγύης και τελικά της υπέρβασης, του Άθλου.

Ένα γλυκόπικρο υπαρξιακό νεο-νουάρ με απροσδόκητη δράση, συναντήσεις, ζωώδεις παρουσίες και απουσίες, ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα και την Ιαπωνία, συγκρούσεις, διλήμματα και απρόσμενη αισιοδοξία.

Μουσική

Κατά κόσμον Αυρηλία, Η ασκητική της αγάπης

14, 15 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 21.00

Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών

in excelsis orchestra: Λουκία Κωνσταντάτου (μέλος, κανονάκι), Σεβαστιανή Βλέτση (τραγούδι, μέλος), Έλσα Παπέλη (βιολοντσέλο), Χρυσάνθη Γκίκα (πολίτικη λύρα), Γιώργος Βεντουρής (κoντραμπάσο), Κώστας Κωνσταντάτος (μέλος, κρουστά), Νεκτάριος Σταματέλλος (νέυ)

Μεικτή οκταμελής βυζαντινή χορωδία μουσικού διδασκαλείου «Σύναγμα» υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Νικολάου Φραγκάκη

Πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις: Μέλη in excelsis

Επιμέλεια και συλλογή ύμνων, επιλογή οθωμανικών συνθέσεων: Κώστας Κωνσταντάτος, Λουκία Κωνσταντάτου

Λογοτεχνική απόδοση των ύμνων στα νέα ελληνικά: Αργυρώ Κασωτάκη-Γατοπούλου

Απαγγελία των δραματοποιημένων κειμένων και της λογοτεχνικής απόδοσης των ύμνων στα νέα ελληνικά: Αγγελίνα Τερσενίδου

Σενάριο, σκηνοθεσία: Παναγιώτης Γκιζώτης

Συνεργασία, καλλιτεχνική παραγωγή: Liminal project

ΑΜΚΕ: ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΕΝΑΟΣ

Μια πρωτότυπη παράσταση μουσικής και λόγου, βασισμένη στην πολυτάραχη ζωή και τη χωρίς όρια προσφορά στον άνθρωπο της Αυρηλίας Παπαγιάννη (γερόντισσας Γαβριηλίας), που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1897 και κοιμήθηκε στη Λέρο το 1992. Αν δεχτούμε ότι η ομορφότερη εικόνα του ανθρώπου σχηματίζεται μέσα από τη διαρκή και άνευ όρων θυσία για τον διπλανό του, όσο κοντινός ή μακρινός κι αν είναι, τότε η Αυρηλία είναι η απόλυτη εικόνα της ομορφιάς και της χάρης που μπορεί να αγγίξει ένας άνθρωπος. Οι επτά μουσικοί (in excelsis orchestra) και οι οκτώ χορωδοί (μουσικό εργαστήρι «Σύναγμα») δημιουργούν ένα ονειρικό ηχο-τοπίο από βυζαντινούς ύμνους, συνθέσεις λόγιας οθωμανικής μουσικής και σύγχρονες μελοποιήσεις, μέσα στο οποίο φωτίζεται η προσωπικότητα της Αυρηλίας. Απρόσμενες λογοτεχνικές διηγήσεις από τη ζωή της προκαλούν άλλοτε έκπληξη και απορία, άλλοτε θαυμασμό και συγκίνηση. Ο θεατής καλείται να βιώσει ένα ανεπανάληπτο ταξίδι ως τις άκρες του κόσμου, ως εκεί που ταξίδεψε, δούλεψε και αγίασε η Αυρηλία.

Πληροφορίες εδώ.

Χορός

Ίχνος

14, 15 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 20.30

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας

Σύλληψη, έρευνα, χορογραφία, σκηνοθεσία: Ιωάννης Καρούνης

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Πεταυρίδης

∆ραματουργία: Κατερίνα Κατάκη

Εικαστικές κατασκευές, εικαστικός χώρος, σχεδιασμός κοστουμιών: Μαρία Καραθάνου

Ερμηνεύει: Ιωάννης Καρούνης

ΑΜΚΕ: BELLEVILLE

Το ίχνος αντιπροσωπεύει το αποτύπωμα της ανθρώπινης παρουσίας στον χρόνο και στον χώρο, τη συσσώρευση γνώσης, εμπειρίας και εξέλιξης της ανθρωπότητας. Κατά μια ιστορική ανάγνωση, τα ίχνη γεννιούνται μέσα από συγκρούσεις, μετακινήσεις και μεταμορφώσεις, όπως και οι πολιτισμοί: μέσα από φωτιά, στάχτη και επαναδιαπραγμάτευση. Τα ίχνη του ανθρώπου διαμόρφωσαν τον κόσμο γεωγραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά: στο σώμα, στον δημόσιο χώρο, στη μνήμη και στους μύθους. Όταν η πράξη ολοκληρώνεται, το ίχνος παραμένει ως μαρτυρία. Για κάθε άνθρωπο αντιστοιχεί ένα σύνολο ιχνών που λειτουργούν ως καθρέφτης της εξέλιξής του. Το ίχνος είναι η ανώτερη μορφή του ανθρώπου ως δυνατότητα μέσα από επίγνωση, γνώση και ευθύνη. Δεν έχει φύλο ή υλική υπόσταση. Είναι καθαρή συνείδηση και ταυτόχρονα πολιτική, καθώς φέρει τα αποτυπώματα της συλλογικής ιστορίας. Το ίχνος είναι φορέας γνώσης χωρίς να αποτελεί την πλήρη αλήθεια και παραμένει πάντα ανοιχτό σε ερμηνεία.

Παράλληλες δράσεις

«Ενσωματωμένα ίχνη: Ερμηνεύοντας την πόλη»: Workshop με τον Ιωάννη Καρούνη | 7-13 Ιουλίου 2026

«Ενσωματωμένα ίχνη: Ερμηνεύοντας την πόλη»: Ανοιχτή δημόσια συζήτηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας | Μετά την παράσταση στις 14 Ιουλίου 2026

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Μουσικό θέατρο

Φροσύνη

Η Κυρά των Καημών

Ηπειρώτικο ορατόριο βασισμένο στο ποίημα Η Κυρά Φροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη

15, 16 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ιωάννινα

Σύλληψη, καλλιτεχνική διεύθυνση, μουσική: Ξανθούλα Ντακοβάνου

Κείμενο: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Διασκευή κειμένου, πρωτότυπο κείμενο: Μάριος Χατζηπροκοπίου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κυρίτσης

Αρχιμουσικός ορχήστρας: Νίκος Φιλιππίδης

Μουσική καταγραφή, διδασκαλία: Ταξιάρχης Βασιλάκος

Ερμηνεύουν: Λευκοθέα Φιλιππίδη (Αφηγήτρια, Κυρά Βασιλική, Παναγία), Κώστας Φιλιππίδης (Αλή Πασάς), Αλέξανδρος Ριζόπουλος (Ταχήρ), Ξανθούλα Ντακοβάνου (Κυρά Φροσύνη, Χάμκω), Σπύρος Χάλαρης (Μουχτάρ)

Χορός: Λευκοθέα Φιλιππίδη, Ξανθούλα Ντακοβάνου, Αλέξανδρος Ριζόπουλος, Σπύρος Χάλαρης, Ταξιάρχης Βασιλάκος

Ορχήστρα: Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο, φλογέρα), Κώστας Φιλιππίδης (λαούτο), Μαρία Σκανδάλη (βιολοντσέλο), Σπύρος Χάλαρης (κανονάκι), Αλέξανδρος Ριζόπουλος (κρουστά, hurdy-gurdy), Ταξιάρχης Βασιλάκος (ακορντεόν)

Βοηθός παραγωγής: Μάρω Παναγή

ΑΜΚΕ: ΜΟΥΣΑ

Ηρωίδα, επαναστάτισσα ή αμαρτωλή και μοιχαλίδα; Με αφορμή τον έρωτα της Κυρα-Φροσύνης με τον γιο του Αλή Πασά Μουχτάρ και τον τραγικό πνιγμό της από τον Αλή στη λίμνη των Ιωαννίνων με άλλες δεκαέξι γυναίκες, το έργο αυτό πραγματεύεται το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, στον έρωτα, στην ελευθερία. Ιστορεί μια ομαδική γυναικοκτονία από έναν πανίσχυρο άνδρα της εποχής επειδή –κατά τον Βαλαωρίτη– εκείνη αρνήθηκε τον έρωτά του. Ποιος όμως είναι τελικά ο ισχυρός; Εκείνος που δολοφονεί ή εκείνη που επιλέγει τη μοίρα της πλάι στην αγάπη, ακόμα κι αν θανατώνεται; Ως σε αρχαία τραγωδία, παρακολουθούμε τους ήρωες να τραγουδούν και να συγκλονίζονται από τα πάθη τους. Εμπνευσμένο από την ηπειρώτικη μουσική παράδοση και την ευρύτερη μουσική της Πίνδου, το μουσικό έργο Φροσύνη έχει μορφή ορατορίου. Οι πρωταγωνιστές τραγουδούν σολιστικά και μελισματικά, ο χορός εξιστορεί με στοιχεία ηπειρώτικης πολυφωνίας και η ορχήστρα, με επικεφαλής τον Νίκο Φιλιππίδη, ερμηνεύει δεξιοτεχνικά νέες μουσικές συνθέσεις με ηπειρώτικα στοιχεία.

Μουσική

Μαθήματα Ωδικής – Ο κυρ Άγγελος

15, 16 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 21.00

Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών

Πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Θανάσης Σαράντος

Ερμηνεία, αυτοβιογραφικά κείμενα, σκηνικά έργα: Άγγελος Παπαδημητρίου

Μουσικός επί σκηνής: Aλέξανδρος Αβδελιώδης

Συμμετέχει ο ηθοποιός Πάρης Σκαρτσολιάς

Φωτισμοί, βιντεοπροβολές: Θανάσης Σαράντος

Μοντάζ βιντεοπροβολών-τρέιλερ: Στέφανος Κοσμίδης

Βοηθός σκηνοθέτη, βοηθός παραγωγής: Kωνσταντίνος Τσιάκος

Οργάνωση παραγωγής: Μαριάννα Κοντούλη

Σκηνικό: Γλυπτό του Άγγελου Παπαδημητρίου «Μη Φύγεις», μικτή τεχνική, 2000, δάνειο από το Μουσείο Βορρέ.

ΑΜΚΕ: Ηθικόν Ακμαιότατον

Ένας ιδιότυπος «δάσκαλος» της φωνής αλλά και της ζωής, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, στήνει επί σκηνής ένα υβριδικό μουσικό και εικαστικό σύμπαν όπου τραγούδι, εικόνα, λόγος και σώμα συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας με χιούμορ και συγκίνηση την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η παράσταση Μαθήματα Ωδικής – Ο κυρ Άγγελος είναι μια ζωντανή μουσική περφόρμανς με ισχυρή εικαστική ταυτότητα, όπου ο λόγος, η εικόνα, το σώμα και ο χώρος συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο καλλιτεχνικό συμβάν. Ο Παπαδημητρίου, ως βασικός περφόρμερ, τραγουδιστής και εικαστικός, ενεργεί στο κέντρο ενός μουσικού τοπίου όπου τραγουδά, κινείται και συνομιλεί με το εικαστικό του έργο και χαρίζει μια ξεχωριστή σκηνική εμπειρία.

Μουσική

Ό,τι μένει ανθρώπινο

15, 16 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 21.30

Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, Πιερία

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Πηνελόπη Φλουρή

Ερμηνεία: Ναταλία Δραγούμη

Αφήγηση, επεξεργασία αρχείου: Φίλιππος Δραγούμης

Τραγούδι, αυτοσχεδιασμός, μουσική επιμέλεια: Φένια Χρήστου

Πιάνο, μουσική επιμέλεια: Masa Josilo

Live video: Πέτρος Κολοτούρος

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα

Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Σπανούδης

ΑΜΚΕ: ΚΡΟΜΑ

Η μουσικοθεατρική περφόρμανς Ό,τι μένει ανθρώπινο αποτελεί ένα καλλιτεχνικό κράμα μουσικής, ποίησης και θεατρικής αφήγησης, με κεντρικό άξονα το μουσικό έργο και το προσωπικό αρχείο του μουσικολόγου, ερευνητή και δημιουργού Μάρκου Δραγούμη.

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται συνθέσεις του για πιάνο και μελοποιήσεις ποιημάτων των Ανδρέα Εμπειρίκου και Νάνου Βαλαωρίτη, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη συνθετική του προσωπικότητα, τον εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα, τις ιμπρεσιονιστικές επιρροές, τις αναφορές στην παράδοση και την τροπική μουσική.

Το σπάνιο αυτό υλικό συναντά τις αφηγήσεις του Φίλιππου και της Ναταλίας Δραγούμη, μεταφέροντας επί σκηνής μνήμες, επιστολές και ημερολόγια από τον κόσμο του πατέρα τους, προσδίδοντας βιωματικό χαρακτήρα. Εμπνευσμένος από το ατόφιο και το ειλικρινές, πέρα από δεσμευτικά κοινωνικά και καλλιτεχνικά πλαίσια, ο Δραγούμης δίνει έναν απελευθερωτικό πυρήνα έμπνευσης για τη νέα δημιουργία. Η πιανίστα Masa Josilo και η ερμηνεύτρια-δημιουργός Φένια Χρήστου προσεγγίζουν το υλικό μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Πηνελόπης Φλουρή. Το έργο αναρωτιέται τι παραμένει ανθρώπινο σήμερα, μέσα από την τέχνη και τη συνάντηση.

Θέατρο

Σχώρα με

Βασισμένο σε διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου

17, 18 Ιουλίου 2026 • Ώρα έναρξης: 19.45

Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, Θεσπρωτία

Κείμενο: Σωτήρης Δημητρίου

Σύμβουλος δραματουργίας: Σάββας Κυριακίδης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης

Μουσική σύνθεση, ηχητική δραματουργία: Τηλέμαχος Μούσας

Βοηθός σκηνοθέτη: Ρηνιώ Μπάλκου Παπαδοπούλου

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Χατούπη, Φελίς Τόπη

Οργάνωση παραγωγής: Γιάννης Γκουντάρας

ΑΜΚΕ: Η Πάνδημος Ηώς

Η παράσταση Σχώρα με είναι μια θεατρική και μουσική σύνθεση βασισμένη σε διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου. Δύο γυναίκες που συνδέονται βαθιά μεταξύ τους σμίγουν ύστερα από χρόνια σε έναν χώρο γεμάτο μνήμες. Ανάμεσα σε αφηγήσεις, σιωπές, τραγούδια και μικρές καθημερινές ιστορίες, ξεδιπλώνονται βιώματα ξενιτιάς, απώλειας και αποχωρισμού, ενώ πρόσωπα που λείπουν μοιάζουν να επιστρέφουν για λίγο μέσα από τη μνήμη και τον λόγο. Με λιτά σκηνικά μέσα και ζωντανή μουσική επί σκηνής, η παράσταση δημιουργεί μια ατμόσφαιρα οικεία και τελετουργική, αντλώντας στοιχεία από την ηπειρώτικη μουσική παράδοση και τον κόσμο ενός επαρχιώτικου σπιτιού. Ο λόγος κινείται ανάμεσα στην αμεσότητα της προφορικής αφήγησης και σε πιο ποιητικές στιγμές, καθώς οι δύο γυναίκες προσπαθούν να πλησιάσουν ξανά η μία την άλλη και να σταθούν απέναντι σε όσα έμειναν ανολοκλήρωτα.

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Οέ Οέ! Τραγούδια στο πατάρι

17, 18 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 21.00

Κάστρο Λαμίας

Ιδέα, κείμενο: Patari Project

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Μουσική επεξεργασία: Νίκος Γαλενιανός

Κοστούμια: Θεοδόσης Κώνστας

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Ψυχράμης

Ερμηνεύουν: Νίκος Γαλενιανός, Θεοδόσης Κώνστας, Τάσος Ροδοβίτης, Εριφύλη Στεφανίδου, Αποστόλης Ψυχράμης

ΑΜΚΕ: PATARI PROJECT

Πέντε διαφορετικοί μεταξύ τους ερμηνευτές ανεβαίνουν στο πατάρι κουβαλώντας ο καθένας τον προσωπικό του «ήχο» και τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Στην προσπάθειά τους να συνυπάρξουν στη μικρή πλατφόρμα, δημιουργούν ένα μουσικό αλαλούμ από παραδοσιακή, ροκ, ραπ, κλασική μουσική, διαφωνούν, διεκδικούν, σπρώχνονται, στριμώχνονται για να βρουν τελικά κοινό τόπο στα τραγούδια της παιδικής τους ηλικίας που τους σημάδεψαν. Αυτά τα τραγούδια ντύνουν με τη μουσική που ο καθένας εκπροσωπεί και τα στολίζουν με τις προσωπικές τους ιστορίες και αναμνήσεις που τα συνοδεύουν, για να δημιουργήσουν μια ξέφρενη συναυλία-ταξίδι στην παιδική μας ηλικία.

Η νέα παράσταση των Patari Project είναι ένα μουσικοθεατρικό έργο με πολύ χιούμορ, κλασική, παραδοσιακή, ροκ και ραπ μουσική, στο οποίο τα παιδιά τού χτες θα συναντήσουν τα παιδιά τού σήμερα. Πάνω απ’ όλα, όλοι θα καταλάβουν ότι ο άνθρωπος για να επιβιώσει στον κόσμο (πλατφόρμα) πρέπει να ακούει, να συνυπάρχει και να μαθαίνει.

Μουσική

Σοφοί, σαλοί και ενοχλητικοί σε απολογία

Προσωπογραφίες εκτός πολιτικής ορθότητας

17, 18 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 20.00

Ιερό του Μέσσου Λέσβου

Σύλληψη, επιμέλεια κειμένων: Κορίνα Βουγιούκα

Πρωτότυπη μουσική: Τάσος Ρωσόπουλος

Αφήγηση: Γιώργος Μπινιάρης

Τραγούδι, αφήγηση: Χρήστος Κεχρής

Τσέμπαλο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Κλασική κιθάρα: Κορίνα Βουγιούκα

AMKE: VISIT AGIASOS

Ο Λουκιανός πουλά φιλοσόφους και φιλοσοφούντες στην αγορά καθώς καταφθάνουν ο Σκαρίμπας, ο Γονατάς, ο Σουρής, αλλά και ο Εμπειρίκος και ο Σαραντάρης, ίσως ο Θεόφιλος και άλλοι ακόμα «που πήραν τα βουνά να μην τους φάει ο κάμπος». Διανοητές που, με άλλο τρόπο ο καθένας, ισορρόπησαν ανάμεσα στο περιθώριο και την κοσμικότητα. Κι ωστόσο αν τους πλησιάσει κανείς διακρίνει ότι οι ρίζες της σκέψης τους βρέχονται από την ίδια βαθιά πηγή του ανθρωπισμού. Στο περίγραμμα που φτιάχνουν πρόσωπα και κείμενα, ένα συγκρουσιακό ηχητικό περιβάλλον με παράλληλες πολυφωνίες δημιουργεί τον συνεκτικό ιστό, τον καμβά και τα χρώματα. Σκοπός της ζωής μας είναι…

Μουσική

Μείνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων

Καντάτα για ηθοποιό, τραγούδι και οργανικό σύνολο

17, 18 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη

Ιδέα, δραματουργία: Λένια Ζαφειροπούλου, Φανή Βοβώνη

Απαγγελία, δραματουργία: Γιάννος Περλέγκας

Τραγούδι: Λένια Ζαφειροπούλου

Οργανικό σύνολο με όργανα εποχής: Δημήτρης Κούντουρας (μπαρόκ φλάουτο, φλάουτο με ράμφος), Φανή Βοβώνη (βιολί Ι), Ζωή Πουρή (βιολί ΙΙ), Άλκηστις Μισούλη (βιόλα), Δήμος Γκουνταρούλης (βιολοντσέλο)

ΑΜΚΕ: Ex Silentio

Μια μουσική παράσταση που παραφράζει το ρητό του Μενάνδρου «Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος» ως «Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν παραμένει άνθρωπος» ενώ γύρω του έχουν όλοι γίνει θηρία ή δαίμονες, και παρατηρεί πώς μέσα σε συνθήκες έσχατης βίας και κτηνωδίας το κουράγιο που απαιτεί μια χειρονομία αλληλεγγύης, στοργής ή αυταπάρνησης γίνεται νησίδα επιβίωσης.

Συνθέτει μια δραματουργία με αποσπάσματα από τα μυθιστορήματα Χωρίς πεπρωμένο του Ίμρε Κέρτες και Ο έβδομος σταυρός της Άννας Ζέγκερς, καθώς και από ποιήματα του Πάουλ Τσέλαν. Και παίζουμε τον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ως σύμβολο του μουσικού ανθρωπισμού, καθώς δημιουργεί μια μουσική που καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρώπινων ψυχικών κινήσεων και υπενθυμίζει πάντα την τάση μας προς το υπερβατικό. Κρυμμένα μαργαριτάρια ανθρωπισμού μέσα στο ψύχος του μίσους από την πένα των συγγραφέων και με τον Μπαχ που δείχνει ταυτόχρονα και προς τη γη και προς τον ουρανό –και προς τον χορό και προς τη δέηση– θα φέρουν πιο κοντά στην ανθρώπινη χάρη όπως μπορεί να την εννοούσε ο Μένανδρος.

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Η πάστα του Απόλλωνα

19, 20 Ιουλίου 2026 – Ώρα έναρξης: 19.00

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου

Κείμενο, αρχαιολογική έρευνα: Κωνσταντίνα Χαβάκη

Σκηνοθεσία: Βασίλης Σταματάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Κασαβέτης

Σκηνικά: Μυρτώ Κοσμοπούλου

Επιμέλεια φωτισμού: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Φωτογραφία, κινηματογράφηση: Χρήστος Πετρόπουλος

Οπτικοακουστικά μέσα: Γιώργος Τάταρης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιάννα Δεληγιάννη

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνα Χαβάκη, Γιώργος Κασαβέτης

ΑΜΚΕ: Cinemathesis

Η τοποειδική μουσική επιτέλεση Η πάστα του Απόλλωνα αποτελεί ένα πρωτότυπο ταξίδι στον κόσμο της αρχαιολογίας, μετατρέποντας την επιστήμη σε βιωματική θεατρική εμπειρία. Με αφετηρία το παραμύθι Στο λόφο μου της αρχαιολόγου Κωνσταντίνας Χαβάκη, το αγαλματίδιο του Απόλλωνα, που μόλις βρέθηκε σε ανασκαφή, αφηγείται το ίδιο την ιστορία του, τη διαδρομή του στους αιώνες και εντέλει τη στιγμή που η ανασκαφή το έφερε σήμερα ξανά στο φως, αποκαλύπτοντας πτυχές, πρακτικές και ορολογία της επιστημονικής ανασκαφικής διαδικασίας. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, οι μικροί θεατές παύουν να είναι απλοί παρατηρητές και γίνονται οι ίδιοι αρχαιολόγοι και συντηρητές αρχαιοτήτων συμμετέχοντας σε μια βιωματική προσομοίωση ανασκαφής. Η ηχητική τοπογραφία της επιτέλεσης, δηλαδή το σύμπλεγμα των ήχων του φυσικού χώρου, των ανασκαφικών εργαλείων, των κρουστών με το αρχέγονο μουσικό όργανο, το ανθρώπινο σώμα, ενορχηστρώνει έναν σύγχρονο παιάνα προς τιμήν του Απόλλωνα.

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Η φάρμα των «ανθρώπων»

Μια συνομιλία με το βιβλίο του Τζωρτζ Όργουελ

19, 20 Ιουλίου 2026• Ώρα έναρξης: 19.30

Οθωμανικό Λουτρό, Κάστρο Χίου

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Πέτρος Παπαζήσης

Σκηνικά, κοστούμια: Λήδα Γρηγοριάδου

Μουσική: Κλεάνθης Κουκουλιάτας

Ειδική συνεργάτιδα παραγωγής: Μαρίνα Καψάλη

Ερμηνεύουν: Αλκυόνη Θηλυκού, Αρετή Πολυμενίδη, Γιώργος Σοφικίτης

ΑΜΚΕ: ΟΜΑΖ

Η παράσταση προτείνει μια ανθρωποκεντρική ανάγνωση της Φάρμας των ζώων του Τζωρτζ Όργουελ, εστιάζοντας όχι τόσο στην καταγγελία, αλλά στη δυνατότητα του ανθρώπου να συνυπάρχει, να διορθώνει και να ξαναρχίζει. Στη φάρμα, η ισορροπία έχει διαταραχθεί. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει ότι η δύναμη δεν σημαίνει μόνο εξουσία και κυριαρχία αλλά και ευθύνη. Μέσα από την τελείως διαφορετική επιλογή να αλλάξει η πλοκή από την αντιστροφή των ρόλων –οι άνθρωποι στη θέση των ζώων και τα ζώα στη θέση των ανθρώπων– η σκηνή γίνεται τόπος κατανόησης και ενσυναίσθησης, όπου το «μαζί» τίθεται στο επίκεντρο και πάνω από την εξουσία. Η αντιστροφή αυτή δεν παρουσιάζεται ως μαγεία, αλλά ως συνειδητή συλλογική συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή ξεκινά μόνο όταν υπάρχει διάλογος και κοινή απόφαση. Τρεις ηθοποιοί επί σκηνής αφηγούνται, παίζουν παιχνίδια και ρόλους, μουσική, τραγούδια και ήχους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατάλληλη για παιδιά όλων των ηλικιών. Μέσα από το χιούμορ, γρήγορες εικόνες και μέσα που δημιουργούν τη φαντασία στον θεατή, αποκαλύπτεται σταδιακά το βασικότερο θέμα του έργου: η μοναξιά της εξουσίας και η φθορά που προκαλεί η απουσία του «μαζί».

Πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

• Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

• Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr