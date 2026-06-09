Με επίκεντρο τον άνθρωπο, ο θεσμός του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» επιστρέφει για έβδομη χρονιά πιο ενισχυμένος, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του έως σήμερα. Ζωντανό σημείο συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, ο θεσμός ενισχύεται φέτος ουσιαστικά, με τον αριθμό των παραγωγών να αυξάνεται από 70 σε 95 και περισσότερους από 900 καλλιτέχνες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διευρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών.

Από την 1η Ιουλίου και για δύο μήνες έως και τις 31 Αυγούστου 2026, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών, προσφέροντας στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.

«Κάνοντας μία αναδρομή στο πρόγραμμα “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”, αντιλαμβάνεται κανείς, πώς ένας θεσμός που ξεκίνησε το δύσκολο καλοκαίρι του 2020, μέσα στην πανδημία, για να μη μείνει ένα ελληνικό καλοκαίρι χωρίς μουσική και χωρίς τέχνες, έχει πλέον εδραιωθεί. Μπαίνοντας στη δεύτερη εξαετία της ζωής του, ανανεώνεται και ενισχύει τη θεώρηση με την οποία ξεκίνησε: Πέρα από ένα σύνολο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, για να τα ζωντανέψουν και να αναδείξουν τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας και αδιάσπαστος, ξεκινώντας χιλιετίες πριν και φτάνοντας στο σήμερα. Υπό αυτή την έννοια, η διάκριση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και το παρελθόν, από τη μία πλευρά, και στη σύγχρονη δημιουργία και το παρόν ή το μέλλον, από την άλλη, είναι ουσιαστικά ένα τεχνικό ζήτημα. Ο ελληνικός πολιτισμός -και αυτό είναι το μεγάλο του συγκριτικό πλεονέκτημα- είναι αδιάσπαστος, καθώς η σύγχρονη δημιουργία, εκ των πραγμάτων, μπολιάζεται και αρδεύεται από το παρελθόν. Το παρελθόν προσφέρει πολύ σημαντικά εφόδια και εγγυήσεις για ένα δυναμικό παρόν και ένα ακόμη καλύτερο μέλλον», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στη χθεσινή (8/6) συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος.

Στην εξέλιξη του θεσμού μέσα στα χρόνια «σε έναν σταθερό και ζωντανό πυρήνα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με πανελλαδική παρουσία, που κερδίζει σταθερά την ανταπόκριση ενός ολοένα και ευρύτερου κοινού», αναφέρθηκε ο Γιώργος Κουμεντάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού, έχει αναλάβει και φέτος τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη του προγράμματος. «Ενδεικτικά αναφέρω ότι την περσινή χρονιά τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν πάνω από 45.000 θεατές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση και δυναμική του προγράμματος, καθώς και την ευρεία του αποδοχή τόσο από τους κατοίκους των περιοχών που επισκεπτόμαστε όσο και από τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες» πρόσθεσε ο Γιώργος Κουμεντάκης.

Επιστροφή στον άνθρωπο

Η έβδομη διοργάνωση αναπτύσσεται γύρω από τον θεματικό άξονα που εμπνέει ο περίφημος στίχος από τον Δύσκολο του Μενάνδρου «Πόσο ωραίος -ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος». Ο θεσμός προσκάλεσε δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες να αναμετρηθούν με το διαχρονικό ερώτημα του ανθρώπου ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη σύγχρονη εποχή και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα ζωντανών παραστατικών τεχνών, αλλά και υβριδικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης σε διάλογο με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

«Σε μια εποχή βαθιών κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτισμικών μεταβολών, η επιστροφή στον άνθρωπο και ο αναστοχασμός πάνω στην ανθρώπινη υπόσταση αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα. Οι δημιουργοί και οι καλλιτεχνικές ομάδες ανταποκρίθηκαν με ευαισθησία, φαντασία και τόλμη, προτείνοντας πρωτότυπα έργα που συνομιλούν με τη θεματική αυτή μέσα από διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης» επεσήμανε ο Γιώργος Κουμεντάκης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 95 νέες παραγωγές – μουσικής (23), θεάτρου (34), παραστάσεων / δράσεων για παιδιά και εφήβους (13), χορού (14), εικαστικών/περφόρμανς (8) και μουσικού θεάτρου (3). Οι παραγωγές θα παρουσιαστούν, για δύο παραστάσεις η καθεμία, σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός Αττικής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε τόπου και ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κουμεντάκη, ο προϋπολογισμός της φετινής διοργάνωσης ανέρχεται στα 2.845.800 ευρώ, εκ των οποίων για τη μουσική δίνονται 688.200 ευρώ, για το θέατρο 1.078.800 ευρώ, για τις παραστάσεις/δράσεις για παιδιά και εφήβους 372.000 ευρώ, για τον χορό 390.600 ευρώ, για τα εικαστικά και τις περφόρμανς 223.200 ευρώ και για το μουσικό θέατρο 93.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τις 800.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα είναι οι εξής: Σαββίνα Γιαννάτου, Μαριάννα Κάλμπαρη, Όλια Λαζαρίδου, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, Εμίρ Κουστουρίτσα, Αλέξανδρος Αβρανάς, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Σίμος Κακάλας, Τάκης Τζαμαργιάς, Ένκε Φεζολλάρι, Μάνος Καρατζογιάννης, Γιάννος Περλέγκας, Σοφία Πάσχου, Χάρης Φραγκούλης, Μιχάλης Θεοφάνους, Γιώργος Γούσης, Σοφία Μαραθάκη, Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Βίκυ Βολιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Θανάσης Δόβρης, ‘Αρης Λάσκος, Αποστολία Παπαδαμάκη, Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου.

Οι προτάσεις του προγράμματος 2026 επιλέχθηκαν από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΥΠΠΟ στο drasis.culture.gr, και προσανατολίζονται, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του θεσμού, προς καινοτόμες και υβριδικές φόρμες που γεννιούνται από το διαλεκτικό συνταίριασμα περισσότερων μορφών τέχνης ανά εκδήλωση. Οι παραγωγές αναπτύχθηκαν από προτάσεις πρωτότυπης δημιουργίας που κατέθεσαν οι καλλιτεχνικές ομάδες. Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, επέλεξε τους αρχαιολογικούς χώρους παρουσίασης των παραγωγών σε συνολικά 12 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Δεκαεννιά νέοι αρχαιολογικοί χώροι διευρύνουν τον χάρτη της διοργάνωσης

Συνολικά 190 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που εκτείνονται από αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά ωδεία, βυζαντινά μνημεία και μουσεία έως κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές. Μάλιστα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται φέτος με 19 νέους χώρους, διευρύνοντας περαιτέρω τον χάρτη του θεσμού. Μέσα από την ένταξη νέων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, το πρόγραμμα ενισχύει την παρουσία του σε ολόκληρη την επικράτεια, αναδεικνύοντας τόπους ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας ως πεδία σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικού διαλόγου.

Αναλυτικά, οι νέοι χώροι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας, Αρχαία Έδεσσα – Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέoς Ιθάκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (Πρέβεζα), Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας (Αργολίδα), Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών, Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων Χαλκιδικής, Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού (Ηράκλειο Κρήτης), Ιερά Μονή Αρκαδίου (Ρέθυμνο), Κάστρο Καλαμάτας, Κάστρο Κιμώλου, Κάστρο Σκιάθου, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ρωμαϊκή Οικία Κω (Casa Romana) και Σπήλαιο Πετραλώνων (Χαλκιδική).

Το 2024 ο θεσμός απέκτησε τον δικό του ιστότοπο (www.allofgreeceoneculture.gr), συμβατό με όλες τις κινητές συσκευές, με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και κάθε παραγωγή ξεχωριστά, καθώς και να πραγματοποιούν την απαραίτητη προκράτηση θέσεων για όλες τις παραστάσεις. Παράλληλα, ο ιστότοπος προσφέρει διαδραστικό χάρτη με το σύνολο των παραγωγών ανά περιφέρεια, ενώ στην ενότητα «Χώροι & Ιστορία» παρουσιάζονται όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι που έχουν φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις από το 2020 έως σήμερα. Επιπλέον, είναι ήδη διαθέσιμες on demand 30 βιντεοσκοπημένες παραγωγές των ετών 2024 και 2025, προσφέροντας στο κοινό δωρεάν πρόσβαση σε επιλεγμένες εκδηλώσεις.

Σημειώνεται ότι προκρατήσεις θέσεων για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου ξεκινούν στις 24/6 και για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου στις 24/7 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν δωρεάν είσοδο, με μοναδική προϋπόθεση την καταβολή αντιτίμου εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου υπάρχει.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων ανά κατηγορία

Μουσική

Τα πέπλα της

1, 2 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Σαβίνα Γιαννάτου (φωνή)

Λάμια Μπεντίουι (φωνή)

Primavera en Salonico: Κώστας Βόμβολος (κανονάκι, ακορντεόν), Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Γιάννης Αλεξανδρής (ούτι, κιθάρα), Μιχάλης Σιγανίδης (κοντραμπάσο), Dine Doneff (κρουστά, waterphone)

Χορός: Ελένη Καναβού, Δέσποινα Κουρή

Σκηνοθεσία, εικαστική επιμέλεια: Μαρία Λάππα

Έρευνα, δραματουργία: Μαρία Λάππα, Σαβίνα Γιαννάτου

Μουσική επιμέλεια: Σαβίνα Γιαννάτου, Κώστας Βόμβολος

Φωτογραφική επιμέλεια, βίντεο: Γιώργος Σταυριανάκης

Βοηθός σκηνοθέτριας: Πέτρος Αθανασίου

Eιδικές κατασκευές: Ιωάννης Κουκουρέλης

Επιμέλεια ποιητικών κειμένων: Σοφία Γιαννάτου

ΑΜΚΕ: ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η παράσταση Τα πέπλα της υφαίνει τη δραματουργία της μέσα από ποιητικές φωνές και αφηγήσεις γυναικών από τη Μέση Ανατολή, διασταυρώνοντάς τες με μύθους, τελετουργίες και λαϊκές παραδόσεις της Δύσης.

Στον πυρήνα της σύνθεσης τοποθετείται η γυναικεία σωματικότητα, όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως ζωντανό πεδίο ιστορικών και κοινωνικών εγγραφών. Το πέπλο εμφανίζεται ως σύμβολο πολλαπλών αναγνώσεων· άλλοτε προστατεύει, άλλοτε αποκρύπτει, άλλοτε διαχωρίζει και άλλοτε αποκαλύπτει. Στη λεπτή του επιφάνεια συγκρούονται η επιθυμία και η απαγόρευση, η ορατότητα και η εξαφάνιση, η έλξη της αποκάλυψης και η βία της απόκρυψης.

Η φωνή και οι μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και των Primavera en Salonico συναντούν την εικαστική και σκηνοθετική προσέγγιση της Μαρίας Λάππα σε μια παράσταση όπου η γυναικεία φωνή γίνεται δέηση, ψίθυρος, προσευχή και κραυγή, φωτίζοντας κόσμους όπου το σώμα μετατρέπεται σε μνημείο, τόπο αντίστασης και μεταμόρφωσης.

Η χώρα των ηρώων

4, 5 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ευρωπού, Κιλκίς

Σύλληψη, μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Ουίτσι

Σκηνικά, κοστούμια: Κατερίνα-Χριστίνα Μανωλάκου

Σχεδιασμός props, μασκών: Κωνσταντίνος Χαλδαίος

Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα Ζέρβα

Περφόρμερ: Βασίλης Τσαλίκης

Μουσικοί επί σκηνής: Κωνσταντίνος Ράπτης (ακορντεόν), Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης (βιολί), Σπύρος Αρκούδης (τρομπέτα), Ανδρέας Ρολάνδος Θεοδώρου (τρομπόνι), Νικόλαος Τσουκαλάς (κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Τζέκος (κλαρινέτο)

Τεχνική υποστήριξη: Tsiamakis Live Sound

ΑΜΚΕ: ARTORRO

Η παράσταση Η χώρα των ηρώων είναι μια μουσικοθεατρική δημιουργία με έντονα στοιχεία περφόρμανς και σωματικού θεάτρου, όπου έξι μουσικοί και ένας περφόρμερ συνυπάρχουν επί σκηνής ως ένας ενιαίος σκηνικός οργανισμός. Εμπνευσμένη από το ιστορικό παράδειγμα του αυτοσχέδιου «Zirkus Konzentrazani» των κρατουμένων στρατοπέδου συγκέντρωσης, προσεγγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα από το παιχνίδι, το γέλιο και την αποτυχία ως πράξεις αντίστασης και επιμονής. Η σκηνή μεταμορφώνεται σε έναν εύθραυστο κόσμο τσίρκου, όπου τα «νούμερα» διακόπτονται και επαναλαμβάνονται, αποκαλύπτοντας την ανθρώπινη ευαλωτότητα. Η ζωντανή μουσική, αντλώντας από ιστορικά και κλασικά έργα, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ μνήμης και παρόντος. Η παράσταση δεν αφηγείται· δημιουργεί έναν χώρο εμπειρίας, όπου το κοινό καλείται να αναρωτηθεί τι σημαίνει να παραμένεις άνθρωπος σε συνθήκες πίεσης.

Ὅταν ἄνθρωπος ᾖ

Συνύπαρξη, φύση και μουσική δωματίου

7, 8 Ιουλίου 2026

Ρωμαϊκό Ωδείο Κω

Φωτογραφία, video art, σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Γούτμαν

Συμμετέχει κουαρτέτο εγχόρδων

Η μουσική παράσταση διερευνά την ιδέα ότι ο άνθρωπος διαμορφώνεται μέσα από τη συνύπαρξη με τους άλλους και τη σχέση του με τη φύση. Οι δύο αυτές διαστάσεις αναδεικνύονται ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις ανθρωπιάς, μέτρου και ωριμότητας.

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης είναι η ερμηνεία του Κουαρτέτου εγχόρδων αρ. 14 του Φραντς Σούμπερτ Ο θάνατος και η κόρη από σύνολο τεσσάρων μουσικών. Το εμβληματικό έργο προσεγγίζει με ένταση και ευαισθησία τη θνητότητα, τον φόβο και την αποδοχή, οδηγώντας όχι στην απόγνωση αλλά σε μια βαθύτερη συμφιλίωση με το αναπόφευκτο.

Η παράσταση πλαισιώνεται από τη φωτογραφική έκθεση «Promenade», που φιλοξενείται στον διάδρομο προς το Ρωμαϊκό Ωδείο Κω. Μέσα από εικόνες που εξερευνούν τη σχέση ανθρώπου και φύσης, τον χρόνο και τη φθορά, η έκθεση λειτουργεί ως εισαγωγή στη βιωματική εμπειρία της μουσικής δράσης.

ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

8, 9 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπολης

Σύλληψη, σύνθεση, σκηνική επίβλεψη: Σταμάτης Πασόπουλος

Κείμενο, δραματουργία: Νίκος Ιωακείμ

Σκηνικά: Σταμάτης Πασόπουλος

Κοστούμια: Άννα Καλιφατίδου

Περφόρμερ επί σκηνής: Νατάσα Τσακηρίδου (φωνή), Γεωργία Τέντα (φωνή), Ιουλία Ρούτζιου (φωνή), Σταμάτης Πασόπουλος (γκάιντα, tapes), Στρατής Πασόπουλος (καβάλ), Στάθης Παρασκευόπουλος (νταχαρές, ιδιόφωνα)

ΑΜΚΕ: ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΤΤΙΞ

Το ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ είναι ένα μουσικοθεατρικό δρώμενο του Σταμάτη Πασόπουλου. Έξι περφόρμερ επί σκηνής –ένα τρίο παραδοσιακών φωνών και μια τριμελής ζυγιά (γκάιντα, καβάλ, νταχαρές/νταούλι) με προεξάρχοντα τον ίδιο τον συνθέτη– ανακαλύπτουν και συντάσσουν τμήματα πολιτισμικής μνήμης της ιδιαίτερης πατρίδας του, των Σερρών. Παράλληλα, διερευνούν ποια ήταν η σχέση της κοινότητας με το υπερφυσικό· ποια η σχέση τους με τη γη· ποια η σύνδεση των μελών της μεταξύ τους· ποιος ήταν ο ρόλος της μουσικής και του χορού. Η παράσταση μετουσιώνει τον ήχο, την κίνηση και τα σύμβολα της τελετουργίας αυτής σ’ ένα σύγχρονο δρώμενο: μέσω μιας συλλογικής ηχοχρωματικής έρευνας αναπλάθεται η στιγμή της γέννησης της γλώσσας· παραδοσιακά τραγούδια –υπάρχοντα και νέα– διαδρούν με φωνητικούς πειραματισμούς· τα τοπικά όργανα εφαρμόζουν τεχνικές της σύγχρονης μουσικής ενώ ο χορός της κοινότητας τροφοδοτεί τη σκηνικοποίηση του δρώμενου.

Αντίφωνα

9, 10 Ιουλίου

Ιερά Μονή Ουρσουλινών Τήνου

Σύλληψη, σχεδιασμός: Στέλιος Παπαναστάσης

Κρητική λύρα, λαούτο: Λευτέρης Ανδριώτης

Βιόλα ντα γκάμπα: Ανδρέας Λινός

Βιολοντσέλο, βυζαντινή βιέλα: Γιώργος Ταμιωλάκης

Βιέλα, μπαρόκ βιόλα: Στέλιος Παπαναστάσης

Κανονάκι, λάφτα ή ψαλτήριον: Σπύρος Χάλαρης

Επιμέλεια εικαστικής εγκατάστασης, υλοποίηση: Ελίνα (Ευαγγελία) Νιάρχου

Εθνογραφική έρευνα, εργαστήριο ψωμιού: Ντάβιντ Τζόκιτς

ΑΜΚΕ: ΤΕΧΝΗ-ΨΥΧΗ

Το έργο Αντίφωνα συνθέτει μια πολυδιάστατη εμπειρία μουσικής, μνήμης και εικαστικής δημιουργίας με επίκεντρο τη Μονή Ουρσουλινών των Λουτρών Τήνου και τη γυναικεία παρουσία που σημάδεψε την ιστορία της.

Το μουσικό πρόγραμμα, εμπνευσμένο από το τάγμα των Ουρσουλινών, περιλαμβάνει έργα των Χίλντεγκαρντ φον Μπίνγκεν και Γκιγιώμ ντε Μασώ, ερμηνευμένα από πέντε μουσικούς με έγχορδα όργανα εποχής, δημιουργώντας μια ηχητική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Παράλληλα, η εικαστική εγκατάσταση με πενήντα λευκά νυχτικά, τυπωμένα με κυανοτυπίες από φωτογραφικό και δημοσιευμένο υλικό της Μονής, αναδεικνύει τις αθέατες ιστορίες των γυναικών που έζησαν, εργάστηκαν και μαθήτευσαν στον χώρο. Μέσα από εικόνες, ήχους και συμβολισμούς, το έργο φωτίζει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Τήνου και μετατρέπει τη μνήμη σε βιωματική εμπειρία.

Η δράση ολοκληρώνεται με την προσφορά αρτοσκευασμάτων εμπνευσμένων από παλιές συνταγές της Μονής και τοπικές παραδόσεις του νησιού.

Τρεις μουσικές πράξεις ανθρωπιάς

Μια μουσικοαφηγηματική παράσταση για τη δύναμη και τη μεταδοτικότητα της ανθρωπιάς

9, 10 Ιουλίου 2026

Οθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί), Τρίκαλα

Μουσική σύνθεση, επιμέλεια: Σάκης Κοντονικόλας, Νεκτάριος Παπαγεωργίου

Χορογραφική επιμέλεια: Μαρία Γαδετσάκη

Αφήγηση: Αντονέλλα Χήρα

Ερμηνεία: Αργύρης Κόκορης, Αιμιλία Χαλκιά

Πιάνο: Σάκης Κοντονικόλας

Κλαρίνο: Νεκτάριος Παπαγεωργίου

Μπουζούκι: Γιώργος Ρέτος

Χορός επί σκηνής: Ελπίδα Θωμαΐδη, Μαρία Καρακούση, Εβίτα Μάνου

Ηχοληψία: Νίκος Μπακοβασίλης

Poster artwork: UPMESS

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: I.M.N.I. AMKE, Μαρία Γαδετσάκη, Ισαβέλλα-Δήμητρα Καρούτη, Σεσίλια Λεκλέρ, Βασιλένα Μητσιάδη, Βιργινία Μπαράκου

ΑΜΚΕ: I.M.N.I.

Η I.M.N.I. ΑΜΚΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη, παρουσιάζει τη μουσικοαφηγηματική παράσταση Τρεις μουσικές πράξεις ανθρωπιάς, η οποία συστήνει μια ενιαία σκηνική εμπειρία, με φόντο το Οθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί), συνδυάζοντας τη μουσική, την αφήγηση και τον σύγχρονο χορό.

Κλασικές εκτελέσεις βυζαντινών, δημοτικών και ρεμπέτικων τραγουδιών συνομιλούν με αφηγηματικές δράσεις που εξιστορούν τη δύναμη των μικρών καθημερινών πράξεων ανθρωπιάς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μεταδίδονται και επηρεάζουν τον κόσμο γύρω μας. Σαν κύματα που διαχέονται στον χρόνο και στην κοινωνία, οι πράξεις ανθρωπιάς εκφράζονται μέσω των στίχων της μουσικής και της αφήγησης ενώ ο χορός μεταφράζει σωματικά τις έννοιες της διάδοσης, της επαφής και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς το προσωπικό του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, το σύνολο του προσωπικού της ΕΦΑΤ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Κέντρου Έρευνας Μουσείου Τσιτσάνη κ. Στέλιο Καραγιώργο για την εμπιστοσύνη και την αμέριστη υποστήριξή του στην υλοποίηση της δράσης.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ: Η ιστορία της κας Σ.

12, 13 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Κοζάνη

Εγγαστριμυθία, εμψύχωση κούκλας: Γιώργος Νικόπουλος

Τραγούδι, αφήγηση: Ναταλία Λαμπαδάκη

Ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, τραγούδι: Γιάννης Παπαγεωργίου

Κλαρινέτο, ηχητικά εφέ: Χρήστος Παπαδόπουλος

Πρωτότυπα κείμενα: Παντελής Μπουκάλας

Σκηνοθετική επιμέλεια: Κορίνα Βασιλειάδου

Επιτόπια έρευνα: Γιάννης Παπαγεωργίου, Ναταλία Λαμπαδάκη

Εκτέλεση παραγωγής: Καταφύ καλλιτεχνικό καταφύγιο

AMKE: ΚΑΤΑΦΥ

Η κυρία Στυλιανή, μια 85ετής γυναίκα από το Καταφύ μάς διηγείται την ιστορία της μέσα από το διαμέρισμά της στην πόλη, όπου μετοίκησε πριν από περίπου εβδομήντα χρόνια. Θυμάται τα τραγούδια του τόπου της, τους ανθρώπους του χωριού της, τις ιστορίες των γονιών και των γιαγιάδων της, τα φαγητά και τα έθιμά τους. Μια τελευταία ζωηρή αναπόληση των νεανικών της χρόνων, όπως τα έζησε η ίδια σε αυτό το μικρό χωριό των Πιερίων με την πλούσια ιστορία.

Μια μουσική και κουκλοθεατρική παράσταση που εστιάζει στην ιδιότητα και την ευθύνη του ανθρώπου, ως φορέα πολιτισμού, να παραμένει ενεργός σε οποιαδήποτε μετακίνησή του, είτε ηθελημένη είτε αναγκαστική, εντός ή εκτός των ορίων της χώρας του. Το έργο αυτό αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο που επιφέρει η μείξη των πολιτισμών, όπως αυτή έχει συμβεί και στην περίπτωση αυτού του μικρού χωριού του Νομού Κοζάνης, του Καταφυγίου.

Κατά κόσμον Αυρηλία, Η ασκητική της αγάπης

14, 15 Ιουλίου 2026

Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών

in excelsis orchestra: Λουκία Κωνσταντάτου (μέλος, κανονάκι), Σεβαστιανή Βλέτση (τραγούδι, μέλος), Έλσα Παπέλη (βιολοντσέλο), Χρυσάνθη Γκίκα (πολίτικη λύρα), Γιώργος Βεντουρής (κoντραμπάσο), Κώστας Κωνσταντάτος (μέλος, κρουστά), Νεκτάριος Σταματέλλος (νέυ)

Μεικτή οκταμελής βυζαντινή χορωδία μουσικού διδασκαλείου «Σύναγμα» υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Νικολάου Φραγκάκη

Πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις: Μέλη in excelsis

Επιμέλεια και συλλογή ύμνων, επιλογή οθωμανικών συνθέσεων: Κώστας Κωνσταντάτος, Λουκία Κωνσταντάτου

Δημιουργία πρωτότυπων λογοτεχνικών αφηγήσεων βραχείας φόρμας και λογοτεχνική απόδοση των ύμνων στα νέα ελληνικά: Αργυρώ Κασωτάκη-Γατοπούλου

Απαγγελία των δραματοποιημένων κειμένων και της λογοτεχνικής απόδοσης των ύμνων στα νέα ελληνικά: Αγγελίνα Τερσενίδου

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Γκιζώτης

Συνεργασία, καλλιτεχνική παραγωγή: Liminal project

ΑΜΚΕ: ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΕΝΑΟΣ

Μια πρωτότυπη παράσταση μουσικής και λόγου, βασισμένη στην πολυτάραχη ζωή και τη χωρίς όρια προσφορά στον άνθρωπο της Αυρηλίας Παπαγιάννη (γερόντισσας Γαβριηλίας), που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1897 και κοιμήθηκε στη Λέρο το 1992. Αν δεχτούμε ότι η ομορφότερη εικόνα του ανθρώπου σχηματίζεται μέσα από τη διαρκή και άνευ όρων θυσία για τον διπλανό του, όσο κοντινός ή μακρινός κι αν είναι, τότε η Αυρηλία είναι η απόλυτη εικόνα της ομορφιάς και της χάρης που μπορεί να αγγίξει ένας άνθρωπος. Οι επτά μουσικοί (in excelsis orchestra) και οι οκτώ χορωδοί (μουσικό εργαστήρι «Σύναγμα») δημιουργούν ένα ονειρικό ηχο-τοπίο από βυζαντινούς ύμνους, συνθέσεις λόγιας οθωμανικής μουσικής και σύγχρονες μελοποιήσεις, μέσα στο οποίο φωτίζεται η προσωπικότητα της Αυρηλίας. Απρόσμενες λογοτεχνικές διηγήσεις από τη ζωή της προκαλούν άλλοτε έκπληξη και απορία, άλλοτε θαυμασμό και συγκίνηση. Ο θεατής καλείται να βιώσει ένα ανεπανάληπτο ταξίδι ως τις άκρες του κόσμου, ως εκεί που ταξίδεψε, δούλεψε και αγίασε η Αυρηλία.

Μαθήματα Ωδικής – Ο κυρ Άγγελος

15, 16 Ιουλίου 2026

Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών

Πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Θανάσης Σαράντος

Ερμηνεία, αυτοβιογραφικά κείμενα, σκηνικά έργα: Άγγελος Παπαδημητρίου

Μουσικός επί σκηνής: Aλέξανδρος Αβδελιώδης

Συμμετέχει ο ηθοποιός Πάρης Σκαρτολιάς

Φωτισμοί, βιντεοπροβολές: Θανάσης Σαράντος

Μοντάζ βιντεοπροβολών-τρέιλερ: Στέφανος Κοσμίδης

Φωτογραφίες: Χρυσάνθη Σπανού

Βοηθός σκηνοθέτη, βοηθός παραγωγής: Kωνσταντίνος Τσιάκος

ΑΜΚΕ: ΗΘΙΚΟΝ ΑΚΜΑΙΟΤΑΤΟΝ

Ένας ιδιότυπος «δάσκαλος» της φωνής αλλά και της ζωής, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, στήνει επί σκηνής ένα υβριδικό μουσικό και εικαστικό σύμπαν όπου τραγούδι, εικόνα, λόγος και σώμα συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας με χιούμορ και συγκίνηση την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η παράσταση Μαθήματα Ωδικής – Ο κυρ Άγγελος είναι μια ζωντανή μουσική περφόρμανς με ισχυρή εικαστική ταυτότητα, όπου ο λόγος, η εικόνα, το σώμα και ο χώρος συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο καλλιτεχνικό συμβάν. Ο Παπαδημητρίου, ως βασικός περφόρμερ, τραγουδιστής και εικαστικός, ενεργεί στο κέντρο ενός μουσικού τοπίου όπου τραγουδά, κινείται και συνομιλεί με το εικαστικό του έργο και χαρίζει μια ξεχωριστή σκηνική εμπειρία.

Ό,τι μένει ανθρώπινο

15, 16 Ιουλίου 2026

Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, Πιερία

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Πηνελόπη Φλουρή

Μουσική επεξεργασία, δημιουργία: Φένια Χρήστου

Ερμηνεία: Ναταλία Δραγούμη

Αφήγηση, επεξεργασία αρχείου: Φίλιππος Δραγούμης

Τραγούδι, αυτοσχεδιασμός: Φένια Χρήστου

Πιάνο, ερμηνευτική επιμέλεια: Masa Josilo

Σκηνικά, κοστούμια: Βαγγέλης Ζηλέλης

Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Σπανούδης

ΑΜΚΕ: KROMA

Η μουσικοθεατρική περφόρμανς Ό,τι μένει ανθρώπινο αποτελεί ένα καλλιτεχνικό κράμα μουσικής, ποίησης και θεατρικής αφήγησης, με κεντρικό άξονα το μουσικό έργο και το προσωπικό αρχείο του μουσικολόγου, ερευνητή και δημιουργού Μάρκου Δραγούμη.

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται συνθέσεις του για πιάνο και μελοποιήσεις ποιημάτων των Ανδρέα Εμπειρίκου και Νάνου Βαλαωρίτη, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη συνθετική του προσωπικότητα, τον εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα, τις ιμπρεσιονιστικές επιρροές, τις αναφορές στην παράδοση και την τροπική μουσική.

Το σπάνιο αυτό υλικό συναντά τις αφηγήσεις του Φίλιππου και της Ναταλίας Δραγούμη, μεταφέροντας επί σκηνής μνήμες, επιστολές και ημερολόγια από τον κόσμο του πατέρα τους, προσδίδοντας βιωματικό χαρακτήρα. Εμπνευσμένος από το ατόφιο και το ειλικρινές, πέρα από δεσμευτικά κοινωνικά και καλλιτεχνικά πλαίσια, ο Δραγούμης δίνει έναν απελευθερωτικό πυρήνα έμπνευσης για τη νέα δημιουργία. Η πιανίστα Masa Josilo και η ερμηνεύτρια-δημιουργός Φένια Χρήστου προσεγγίζουν το υλικό μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Πηνελόπης Φλουρή. Το έργο αναρωτιέται τι παραμένει ανθρώπινο σήμερα, μέσα από την τέχνη και τη συνάντηση.

Σοφοί, σαλοί και ενοχλητικοί σε απολογία

Προσωπογραφίες εκτός πολιτικής ορθότητας

17, 18 Ιουλίου 2026

Ιερό του Μέσσου Λέσβου

Σύλληψη, επιμέλεια κειμένων: Κορίνα Βουγιούκα

Πρωτότυπη μουσική: Τάσος Ρωσόπουλος

Αφήγηση: Γιώργος Μπινιάρης

Τραγούδι, αφήγηση: Χρήστος Κεχρής

Τσέμπαλο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Κλασική κιθάρα: Κορίνα Βουγιούκα

AMKE: VISIT AGIASOS

— Σε τι υπερέχουν οι φιλόσοφοι από τους άλλους ανθρώπους;

— Ἐὰν πάντες οἱ νόμοι ἀναιρεθῶσι, ὁμοίως βιώσομεν!

(Ακόμα και αν καταργηθούν όλοι οι νόμοι, εμείς θα ζούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο!)

Ο Λουκιανός πουλά φιλοσόφους και φιλοσοφούντες στην αγορά καθώς καταφθάνουν ο Σκαρίμπας, ο Γονατάς, ο Σουρής, αλλά και ο Εμπειρίκος και ο Σαραντάρης, ίσως ο Θεόφιλος και άλλοι ακόμα «που πήραν τα βουνά να μην τους φάει ο κάμπος». Διανοητές που, με άλλο τρόπο ο καθένας, ισορρόπησαν ανάμεσα στο περιθώριο και την κοσμικότητα. Κι ωστόσο αν τους πλησιάσει κανείς διακρίνει ότι οι ρίζες της σκέψης τους βρέχονται από την ίδια βαθιά πηγή του ανθρωπισμού. Στο περίγραμμα που φτιάχνουν πρόσωπα και κείμενα, ένα συγκρουσιακό ηχητικό περιβάλλον με παράλληλες πολυφωνίες δημιουργεί τον συνεκτικό ιστό, τον καμβά και τα χρώματα. Σκοπός της ζωής μας είναι…

Μείνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων

Καντάτα για ηθοποιό, τραγούδι και οργανικό σύνολο

17, 18 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη

Ιδέα, δραματουργία: Λένια Ζαφειροπούλου, Φανή Βοβώνη

Απαγγελία: Γιάννος Περλέγκας

Τραγούδι: Λένια Ζαφειροπούλου

Οργανικό σύνολο με όργανα εποχής: Δημήτρης Κούντουρας (μπαρόκ φλάουτο, φλάουτο με ράμφος), Φανή Βοβώνη (βιολί Ι), Ζωή Πουρή (βιολί ΙΙ), Άλκηστις Μισούλη (βιόλα), Δήμος Γκουνταρούλης (βιολοντσέλο)

ΑΜΚΕ: Ex Silentio

Μια μουσική παράσταση που παραφράζει το ρητό του Μενάνδρου «Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος» ως «Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν παραμένει άνθρωπος» ενώ γύρω του έχουν όλοι γίνει θηρία ή δαίμονες, και παρατηρεί πώς μέσα σε συνθήκες έσχατης βίας και κτηνωδίας το κουράγιο που απαιτεί μια χειρονομία αλληλεγγύης, στοργής ή αυταπάρνησης γίνεται νησίδα επιβίωσης.

Συνθέτει μια δραματουργία με αποσπάσματα από τα μυθιστορήματα Χωρίς πεπρωμένο του Ίμρε Κέρτες και Ο έβδομος σταυρός της Άννας Ζέγκερς, καθώς και από ποιήματα του Πάουλ Τσέλαν. Και παίζουμε τον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ως σύμβολο του μουσικού ανθρωπισμού, καθώς δημιουργεί μια μουσική που καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρώπινων ψυχικών κινήσεων και υπενθυμίζει πάντα την τάση μας προς το υπερβατικό. Κρυμμένα μαργαριτάρια ανθρωπισμού μέσα στο ψύχος του μίσους από την πένα των συγγραφέων και με τον Μπαχ που δείχνει ταυτόχρονα και προς τη γη και προς τον ουρανό –και προς τον χορό και προς τη δέηση– θα φέρουν πιο κοντά στην ανθρώπινη χάρη όπως μπορεί να την εννοούσε ο Μένανδρος.

Κοινή ανάσα

26, 27 Ιουλίου 2026

Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

Μουσική σύνθεση: Ορέστης Παπαϊωάννου

Σύνολο χάλκινων πνευστών: SymPnoia Ensemble

Παραγωγή: Beartive

Το έργο Κοινή ανάσα είναι μια σύγχρονη μουσικοαφηγηματική σύνθεση για δέκα χάλκινα πνευστά, κρουστά και αφηγητή, με πρωτότυπη μουσική του Ορέστη Παπαϊωάννου. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η έννοια της αναπνοής ως κοινού παρονομαστή της ανθρώπινης εμπειρίας: ζωή, λόγος, μνήμη και συλλογικότητα. Μέσα από διαδοχικές ενότητες, η παράσταση αναπτύσσει έναν διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά, ενσωματώνοντας διακριτικές αναφορές στο κλασικό ρεπερτόριο. Ο αφηγητής λειτουργεί ως συνδετικός ιστός, υφαίνοντας μια ποιητική ροή λόγου που ενεργοποιεί τη μουσική ως πράξη συλλογικής παρουσίας. Σχεδιασμένη για αρχαιολογικούς χώρους, η παράσταση αξιοποιεί τη φυσική ακουστική και τη συμβολική δύναμη του τόπου, προτείνοντας μια τελετουργική εμπειρία ακρόασης.

Η Κοινή ανάσα αναδεικνύει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας του «ανθρώπινου» μέσα από τη συνύπαρξη και τον κοινό ρυθμό.

Αγάπης ανάβαση

1, 2 Αυγούστου 2026

Σπήλαιο Πετραλώνων, Χαλκιδική

Σκηνοθεσία, κείμενo, μουσικός επί σκηνής: Κική Κέρζελη

Πρωτότυπη μουσική: Σπύρος Καλλιβωκάς

Κείμενο: Νίκος Νικήτογλου

Κατασκευή, εμψύχωση κούκλας: Αρετή Αντωνάτου

Περφόρμανς, επιμέλεια κίνησης: Μαρία Φουντούλη

Video animation: Αλεξάνδρα Συμεωνίδου

Οργάνωση παραγωγής: Πόπη Συμεωνίδου

ΑΜKE: AFFEKT

Το σκηνικό ποίημα Αγάπης ανάβαση «φωτίζει» την εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης μέσα από το πρίσμα της αγάπης, της αγάπης της ακατάλυτης, που δεν ορίζεται ως συναίσθημα, αλλά ως οντολογική κατάσταση. Μια διαδρομή παλινδρόμησης, στην οποία ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται γραμμικά αλλά επιστρέφει διαρκώς στις απαρχές του, κατρακυλά, επανέρχεται και ξαναδοκιμάζει την άνοδο. Το απολιθωμένο ανθρώπινο κρανίο στο σπήλαιο των Πετραλώνων λειτουργεί ως ποιητική αφορμή και όχι ως ιστορικό τεκμήριο, ως ένα ίχνος ύπαρξης που ενεργοποιεί τον διάλογο για τη διαδρομή του ανθρώπου στον χρόνο. Η μουσική, το σώμα, η φωνή και η εικόνα συνυπάρχουν ως φορείς μνήμης και νοήματος, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σκηνικό πεδίο. Η παράσταση Αγάπης ανάβαση δεν αφηγείται την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης, τη στοχάζεται μουσικά και σκηνικά. Προτείνει μια ποιητική εμπειρία που τοποθετεί τον άνθρωπο ταυτόχρονα στο κέντρο, στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο της ύπαρξής του, αναζητώντας εκείνο το σημείο όπου η γνώση συναντά την αγάπη και η συνείδηση γίνεται πράξη εξανθρωπισμού.

Πόλεμος και «Ειρήνη;»

5, 6 Αυγούστου 2026

Αρχαία Έδεσσα – Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου

Μουσική σύνθεση, σύλληψη ιδέας: Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά

Σύνθεση, σχεδιασμός ηχοτοπίου: Θάνος Νικολόπουλος

Μουσική εγκατάσταση: Θάνος Νικολόπουλος, Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά

Κείμενο, καλλιτεχνική επιμέλεια: Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά, Παύλος Μελικίδης

Σκηνοθεσία, κινησιολογία: Παύλος Μελικίδης

Ερμηνεύουν: Αγγελική Παντελεάκου, Παύλος Μελικίδης

Μουσικοί επί σκηνής: Κωνσταντίνος Παπαχρήστου (τρομπέτα), Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά (έγχορδα, κρουστά, φωνή)

Μουσικοί στούντιο: Παιδική Χορωδία «Musicart» του Νέου Ωδείου Κοζάνης, υπό τη μουσική διεύθυνση της Μαρίας Καραγιάννη, Μυρτώ Λαζαρίδου (πιάνο)

Εικαστική επιμέλεια: Πάρης Χατζηγιάννης

ΑΜΚΕ: Μουσείο Γέσιου «Ο Μακεδονικός Αγώνας και η Έδεσσα»

Μέσα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης Α΄, Β΄, Γ΄… Ω΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο 1914 και η 1939 «τολμούν» να ερωτευτούν:

— Πώς τολμάτε;

— Η ειρήνη τολμά. Αγαθό αλλά μη δεδομένο· δυστυχώς…

Έξω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης ο… πατέρας (;) της 1939 «τολμά» να αρνηθεί το σμίξιμο με τις σκιές. Δεν θα περάσει σύρματα για κάποιες ελάχιστες παραισθησιογόνες στιγμές ειρήνης· άλλωστε ενδιαφέρεται για δράση πολέμου αντί δράσης ειρήνης:

— Ποιος είστε, κύριε;

– Ο Πόλεμος.

– Πώς τολμάτε;

– Εύκολα· είμαι δεδομένος αλλά μη αγαθό.

Κακός σύμβουλος εντός και εκτός στρατοπέδου ο ήχος· φιλτραρισμένος μέσα από χαλάσματα και φόβο, αλλοιώνει σιωπές, ερωτόλογα, σφαίρες. Και η τόλμη για τον έρωτα διαφέρει από την τόλμη στη μάχη. Για όσους φοβούνται, ένας ακόμα εχθρός… Κακή η συγκυρία της ειρήνης για να γίνεις άνθρωπος, κακή η συγκυρία του πολέμου για να παραμείνεις άνθρωπος.

«Η αγάπη εμποδίζει τον θάνατο. Η αγάπη είναι ζωή». […] «Ναι, είναι πολύ πιθανό να σκοτωθώ αύριο». — Λέων Τολστόι, Πόλεμος και Ειρήνη

Μέτρα εαυτόν – και αν αντέχεις μάθε τον

(Παλλαδάς)

6, 7 Αυγούστου 2026

Φρούριο Καζάρμα Σητείας

Πρωτότυπη μουσική, ενορχήστρωση, λύρα: Στέλιος Πετράκης

Σύλληψη ιδέας, σενάριο, σκηνοθεσία: Ελπίδα Σκούφαλου

Μουσικοί: Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Bijan Chemirani (κρουστά), Maëlle Duchemin (άρπα)

Ερμηνεία: Κώστας Βασαρδάνης

Δημιουργία βίντεο: Κυρηναίος Παπαδημάτος

Σχεδιασμός ήχου: Δημήτρης Χατζάκης

Σχεδιασμός φωτισμών: Κίμωνας Κίτρινος

Υπεύθυνη παραγωγής: Έλλη Ρουμπέν

ΑΜΚΕ: Proarte Cultural Services

Τα αρχαία επιγράμματα αποτελούν ποίηση υψηλής ποιότητας. Σπαράγματα διαμάντια λαξευμένα σε μάρμαρο, ταξιδεύουν σε διαφορετικές εποχές κι αιώνες. Οι μαντινάδες, τα περίφημα δίστιχα, αποτελούν τη συνέχειά τους. Οι δημιουργοί τους συνεχίζουν ασυναίσθητα το έργο των αρχαίων επιγραμματοποιών. Φέρουν την ίδια φιλοσοφία: πύκνωση υψηλών νοημάτων σε ελάχιστους στίχους, με κοινό άξονα την ανθρώπινη ύπαρξη, τον έρωτα, τον θάνατο.

Στην παράσταση υπάρχουν ανοιχτοί διάλογοι. Επιγράμματα και μαντινάδες συνομιλούν αντικριστά. «Πλέουν» στο σύμπαν που δημιουργεί ο Στέλιος Πετράκης με τις πρωτότυπες μουσικές και τους αυτοσχεδιασμούς της ομάδας του. Το πέρασμα από την κρητική λύρα σε άλλους ηχητικούς κόσμους γίνεται μεταφορά της ανθρώπινης εμπειρίας: ρευστή, απρόβλεπτη, βαθιά αναγνωρίσιμη. Απρόσμενες συναντήσεις σε έναν μοναδικό μουσικό τόπο.

Ὅταν ἄνθρωπος ᾖ

Λόγιοι σκοποί της Κωνσταντινούπολης – Μουσικές της συνύπαρξης

7, 8 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης, Καβάλα

Μουσικοί: Χρήστος Τσιαμούλης (ούτι), Γεώργιος Ντόβολος (φωνή), Γρηγόρης Κακούρης (φωνή), Στέφανος Δορμπαράκης (κανονάκι), Δημοσθένης Καραχριστοδούλου (λύρα), Στρατής Σκουρκέας (κρουστά), Νίκος Γύρας (μπάσο)

ΑΜΚΕ: ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Η πρόταση Ὅταν ἄνθρωπος ᾖ αναδεικνύει τη λόγια μουσική της Κωνσταντινούπολης (15ος-19ος αι.) ως ζωντανή έκφραση ενός πολυπολιτισμικού και ανθρωποκεντρικού κόσμου. Σε ένα περιβάλλον συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών, η μουσική λειτούργησε ως κοινός τόπος εμπειρίας και επικοινωνίας. Με αφετηρία τον στοχασμό του Μενάνδρου, η δράση φωτίζει τη διαχρονική αξία της ανθρώπινης σχέσης, του έρωτα, της οικογένειας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Η κλασική ανατολική μουσική επηρέασε ουσιαστικά τη νεότερη ελληνική δημιουργία μέσα από τη σύζευξη εκκλησιαστικού και κοσμικού λόγου. Το πρόγραμμα κορυφώνεται με το ορατόριο για την ειρήνη του Τσατσαρώνη, ως μήνυμα μνήμης και ελπίδας.

Λωτοφάγοι ή Η ευθύνη

7, 8 Αυγούστου 2026

Προϊστορικός οικισμός Μύρινας Λήμνου

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Kournos Music Festival

Μουσική σύνθεση, ενορχήστρωση, πληκτροφόρα όργανα: Λίνα Ζάχαρη

Ερμηνεύει η Έλλη Πασπαλά

Μουσικοί: Κώστας Ζιγκερίδης (μπαγιάν), Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα)

ΑΜΚΕ: VENTUS ENSEMBLE

Η μνήμη δεν αποτελεί μια απλή σκευή γεγονότων· είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου ο άνθρωπος συγκροτεί την ταυτότητά του. Στην Οδύσσεια, η Ιθάκη αποτελεί την ίδια τη συνθήκη της ανθρώπινης υπόστασης· είναι ευθύνη και επιλογή. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο ίδιος τις αποποιείται;

Η συνθέτρια Λίνα Ζάχαρη συμπράττει με την Έλλη Πασπαλά, τους resident δημιουργούς του Kournos Music Festival στη Λήμνο, καθώς και με τοπικά ερασιτεχνικά σύνολα, για τη μουσικοεικαστική δράση Λωτοφάγοι ή Η ευθύνη. Μια ηχητική και οπτική χειρονομία που ακολουθεί τις διαδρομές της συλλογικής μνήμης στο δικό μας νησί των λωτοφάγων, του βάρους και του χρέους, παρουσιάζεται στον παραθαλάσσιο οικισμό της προϊστορικής Μύρινας, σαράντα χρόνια αφότου ήρθε στο φως.

Σημείο αναφοράς της δράσης παραμένει το εμβληματικό έργο Το νησί των Λωτοφάγων (1990) του Στάμου Σέμση, σε ποίηση Βασίλη Νικολαΐδη, που σφραγίστηκε από τη σπουδαία ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά. Τριάντα πέντε χρόνια μετά, κι ενώ το αστικό τοπίο μεταμορφώνεται σε νησίδα αποσύνδεσης και το νησί με τη σειρά του σε αστικό τοπίο, υπάρχει πλέον χώρος για την υπερβατική διάσταση της τέχνης ως πυλώνα ανατροπής;

Παίζω άρα υπάρχω

Ο άνθρωπος, το παιχνίδι και η μουσική

9, 10 Αυγούστου 2026

Πύργος Μπαζαίου, Νάξος

Πιάνο: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου

Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Σύνθεση κειμένων, δραματουργία, σκηνοθεσία: Στέλιος Κρασανάκης

ΑΜΚΕ: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεατρικής Έκφρασης ΑΙΩΝ

Στη μουσικοθεατρική παράσταση Παίζω άρα υπάρχω, το δεξιοτεχνικό παίξιμο του πιάνου συνδιαλέγεται με το θεατρικό παιχνίδι, αναδεικνύοντας τη δημιουργική ικανότητα του ανθρώπου. Η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, επιλέγοντας από ένα εκτεταμένο μουσικό ανθολόγιο από τον Μπαχ και τον Μότσαρτ μέχρι τους Α. Ζολιβέ, Φρ. Γκούλντα, Φ. Γκλας, Ε. Μπλοχ και Μπητλς, με εκτελεστική δεινότητα, εναλλάσσοντας ύφος και ρυθμούς, από κλασικές, σύγχρονες ή τζαζ τεχνικές, προσκαλεί σε διάλογο τον επί σκηνής ηθοποιό Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, να αυτοσχεδιάσει, να απαντήσει ή να ερμηνεύσει διαφορετικούς ρόλους. Εκείνος, με τη σειρά του, αναπτύσσει ένα κειμενικό ρεπερτόριο. Έναν εαυτό που δρα στη κατεύθυνση και με τις αρχές του ουμανισμού και του πνεύματος ενός πανανθρώπινου πολιτισμικού παιχνιδιού. Επιλέγονται κείμενα των Σαίξπηρ, Σου Τζέννινγκς, Γιόχαν Χουιζίνγκα, Ντόναλντ Γουίννικοτ, Αλμπέρ Καμύ, μύθοι και παραμύθια.

Η συλλογή – Μια ξενάγηση προς την ευτυχία

12, 13 Αυγούστου 2026

Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Πρωτότυπη μουσική: Αναστασία Γιαμούζη

Εικαστική εγκατάσταση: Μάγδα Δήμου

Ξενάγηση: Ιώ Ασηθιανάκη

Μουσικοί: Αναστασία Γιαμούζη, Γιάννης Παπατζανής

ΑΜΚΕ: TH.AR.O.S.

Αντλώντας έμπνευση από το έργο Τα πράγματα του Ζωρζ Περέκ, η μουσική και εικαστική περφόρμανς Η συλλογή – Μια ξενάγηση προς την ευτυχία διαμορφώνει ένα υβριδικό περιβάλλον όπου ο ήχος, τα αντικείμενα και η αφήγηση συνθέτουν μια εμπειρία γύρω από την επιθυμία, την κατανάλωση και τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Στο κέντρο της εγκατάστασης, στοιχεία ενός εικονικού διαμερίσματος που αναπτύσσεται μέσα από επαναλαμβανόμενα αντικείμενα, έντονα χρώματα, αφίσες, γλυπτικές φόρμες και προβολές, παραπέμποντας στην αισθητική της ποπ κουλτούρας και στη λογική της υπερκατανάλωσης. Η μουσική, δομημένη σε τρία μέρη, ακολουθεί τη χρονική και συναισθηματική πορεία των χαρακτήρων, αξιοποιώντας ηλεκτροακουστικά μέσα και υβριδικές συνθετικές πρακτικές που μεταβάλλουν την αίσθηση του χρόνου.

Η περφόρμερ λειτουργεί ως ζωντανή ξεναγός μέσα στον χώρο, ενεργοποιώντας προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες γύρω από αγαπημένα αντικείμενα, μετατρέποντας την εγκατάσταση σε έναν στοχαστικό και βαθιά ανθρώπινο χώρο συλλογικής εμπειρίας. Παράλληλα, η επανάληψη και η υπερβολή λειτουργούν ως σχόλιο πάνω στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες. Το έργο επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο ταύτισης, μνήμης και συλλογικού αναστοχασμού.

Αθρωπόλειπος: Η άνοδος στην πέτρα στο άνοιγμα στον ορίζοντα

18, 19 Αυγούστου 2026

Ιερά Μονή Αρκαδίου, Ρέθυμνο

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργης Καλομοίρης, Αργαστήρι – Androidus

Μουσικό συγκρότημα Θοδωρή Κοτονιά: Κώστας Ανετάκης (κιθάρα), Στέργιος Κοτονιάς (κρουστά), Κώστας Μαυριδάκης (μπάσο), Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα), Βασίλης Δραμουντάνης (τραγούδι, μαντολίνο), Θοδωρής Κοτονιάς (τραγούδι, γιουκαλίλι)

ΑΜΚΕ: Androidus Project Tank

Στην Ιερά Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο παρουσιάζεται η παραγωγή Αθρωπόλειπος: Η άνοδος στην πέτρα στο άνοιγμα στον ορίζοντα, ένα διήμερο μουσικό, αφηγηματικό και βιωματικό εγχείρημα γύρω από τη σχέση ανθρώπου και πέτρας, ως έκφραση μιας ξεχασμένης σχέσης ανάμεσα στη φύση και την πλάση.

Αντλώντας έμπνευση από τα βουνά, τη μνήμη του τόπου και την επαναστατική σκέψη, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τον Προμηθέα έως τον Σίσυφο και τον Καμύ, η παραγωγή αυτή στον εμβληματικό χώρο του Αρκαδίου αφιερώνει τη θεματική της στην επανάσταση του πνεύματος, της συνείδησης και της υπέρβασης. Στον άνθρωπο που, για να παραμείνει ανθρώπινος, διανύει τα εσωτερικά στάδια της Αναζήτησης, της Αναλαμπής και της Ανατροπής, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του στην Ιστορία.

Το έργο εξελίσσεται με αφετηρία τον διάλογο, συνεχίζεται ως αφηγηματικό δρώμενο και κορυφώνεται μουσικά με το συγκρότημα του Θοδωρή Κοτονιά, μεταφέροντας σταδιακά τον άνθρωπο από τη σκέψη και την εσωτερική αναμέτρηση στη συλλογική εμπειρία και τη μουσική έκφραση.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή αναδεικνύεται και η σύνδεση με το Αρκάδι, το οποίο παραμένει στη συλλογική συνείδηση τόπος ιερότητας, εθελοθυσίας και επανάστασης, επαναφέροντας ένα διαχρονικό ερώτημα που διαπερνά την ανθρώπινη ιστορία: Πολιτισμός ή Βαρβαρότητα;

Καρπός

25, 26 Αυγούστου 2026

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Ιδέα, επιμέλεια: Oros Ensemble

Πρωτότυπη μουσική: Αποστόλης Κουτσογιάννης, Nava Hemyari

Χορός: Σωτηρία Κουτσοπέτρου

Μουσική εκτέλεση: Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης, Βασίλης Ζιγκερίδης, Δημήτρης Καραγιαννακίδης, Αποστόλης Κουτσογιάννης, Ειρήνη Κρικώνη, Αντώνης Τσαχτάνης, Καζούγιο Τσουνεχίρο

ΑΜΚΕ: Ρύμη

Με αφορμή δύο μεσαιωνικά λατρευτικά έργα –τη Messe de Nostre Dame του Γκιγιώμ ντε Μασώ και το Κεχαριτωμένη χαίρε του Ιωάννη Κουκουζέλη– οι συνθέτες Nava Hemyari και Αποστόλης Κουτσογιάννης δημιουργούν νέα μουσική για το Oros Ensemble, ανοίγοντας διαύλους ανάμεσα στο παλιό και το νέο, την ατομική έκφραση και τη συλλογική λατρευτική εμπειρία. Παράλληλα, η χορεύτρια Σωτηρία Κουτσοπέτρου ιχνηλατεί το φυσικό νήμα που ενώνει σώμα και ήχο, συμβάλλοντας στο καίριο ερώτημα της παράστασης: στην εποχή της υλικής ατομικότητας, ποιος μπορεί να είναι ένας νέος ανθρωπισμός.

Χάρις κοινή…

Μια τελετουργία συν-ύπαρξης

30, 31 Αυγούστου 2026

Επταπύργιο, Θεσσαλονίκη

Polis Ensemble: Στέφανος Δορμπαράκης (κανονάκι, φωνητικά), Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (νυκτά έγχορδα, φωνητικά), Μανούσος Κλαπάκης (κρουστά της Μεσογείου), Γιώργος Κοντογιάννης (λύρες του Αιγαίου), Θεόδωρος Κουέλης (κοντραμπάσο, φωνητικά), Νίκος Παραουλάκης (καλαμένια πνευστά)

Άννα Λινάρδου (τραγούδι)

Σκηνοθεσία, visual artist: Δημήτρης Συλβέστρος

Οργάνωση παραγωγής: Άγγελος Γρίσπος

Εκτέλεση παραγωγής: ArtShuttle ΑΜΚΕ

ΑΜΚΕ: ArtShuttle

Το Polis Ensemble παρουσιάζει τη μουσικοεικαστική παράσταση Χάρις κοινή… Μια τελετουργία συν-ύπαρξης, που αναζητά τα νήματα που συνδέουν τους ανθρώπους πέρα από τόπους, γλώσσες και εποχές. Μέσα από τη μουσική, τη φωνή και την εικόνα, η παράσταση φωτίζει μορφές συλλογικής μνήμης και κοινής εμπειρίας που επιβιώνουν στον χρόνο και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Αντλώντας υλικό από τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Βόρειας Αφρικής, το Polis Ensemble προσεγγίζει αυτές τις διαφορετικές πολιτισμικές εκφράσεις ως έναν κοινό ανθρωπολογικό τόπο. Γέννηση, Κοινότητα, Αποχωρισμός και Επιστροφή συνθέτουν τη δραματουργική διαδρομή της παράστασης, μέσα από νανουρίσματα, προσευχές, μοιρολόγια και τραγούδια του γάμου που μετασχηματίζονται δημιουργικά μέσω του αυτοσχεδιασμού και της συλλογικής μουσικής πράξης.

Με τη συμμετοχή της Άννας Λινάρδου στο τραγούδι και του Δημήτρη Συλβέστρου στη σκηνοθεσία και την εικαστική σύνθεση, ζωντανή μουσική και βιντεοεγκατάσταση συνυφαίνονται σε ένα ενιαίο ποιητικό περιβάλλον, όπου το ατομικό βίωμα συναντά το συλλογικό και η ανθρώπινη παρουσία γίνεται τόπος συνάντησης.

Θέατρο

Δήλος

1, 2 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Δήλου

Σύλληψη, ερμηνεία: Μαρίνα Καλογήρου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβρανάς, Χάρης Φραγκούλης

Πρωτότυπη σύνθεση, μουσικοί επί σκηνής: String Demons (Κωνσταντίνος Μπουντούνης και Λυδία Μπουντούνη)

Ενδυματολογική επιμέλεια: Αλεξάνδρα Σταμάτη

Ηχοληψία: Γιώργος Χατζηπολυχρόνης

Ηχητικός εξοπλισμός: Θέσκρη – Κωνσταντίνος Ι. Μπαμπούλας

Διεύθυνση παραγωγής: Έλενα Ντόσα

Εκτέλεση παραγωγής: Μορφούλα Γαλοπούλου

ΑΜΚΕ: Oneness Act

Πώς θα ήταν ένας κόσμος χωρίς γεννήσεις και θανάτους; Μια site-specific παράσταση για την απόπειρα του ανθρώπου να ελέγξει, μέσω του ορθού λόγου και της επιστήμης, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Η Δήλος, κατά την περίοδο της αθηναϊκής κυριαρχίας, αποτέλεσε έναν τόπο αυστηρής τελετουργικής ρύθμισης της ζωής και του θανάτου. Στο πλαίσιο της επιδίωξης της ιερότητας, τρεις φορές στην ιστορία του νησιού ο πληθυσμός εκτοπίστηκε, ενώ ο θάνατος και η γέννηση απαγορεύτηκαν. Η παράσταση Δήλος αντλεί υλικό από μυθολογικές και ιστορικές αναφορές για να αναδημιουργήσει σκηνικά την ιστορία ενός νησιού που παλεύει να απελευθερωθεί, και μόλις τα καταφέρνει, εκποιείται. Σε μια εποχή όπου η επιστήμη και η τεχνολογία υπόσχονται έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον πόνο και την απώλεια, η Δήλος διερευνά τα όρια αυτής της υπόσχεσης και τις συνέπειές της πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Η τρικυμία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

4, 5 Ιουλίου 2026

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Δραματουργία, σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

Μουσική: Γιώργος Πούλιος

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου: Μαρία-Σιμωνίς Σακαλίδη-Τσακίρη

Κοστούμια: Celebrity Skin

Κινησιολογία: Σοφία Μιχαήλ

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Βοηθός σκηνοθέτη: Άντζελα Σπυροπούλου

Γραφιστική επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Φωτογραφίες: Νικίτα Κουνίτσκιι

Ερμηνεύουν: Σταύρος Τσακίρης, Γωγώ Μπρέμπου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη και η Αιμιλία Υψηλάντη

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Πούλιος

Διεύθυνση παραγωγής: Λευτέρης Κώτσης

ΑΜΚΕ: Εταιρεία Θεάτρου Υπερίων

Μες στη διαρκή του περιπέτεια ο άνθρωπος κατακτά μέρη ολότελα ξένα προς τη δική του ιδιοσυγκρασία – και συχνά επιλέγει βίαια να επικρατήσει σε αυτά με την επιβολή του «πολιτισμού» του. Όμως, ο κεντρικός ήρωας της Τρικυμίας, ο Πρόσπερο, μέσα από πέντε κρίσιμες αναμετρήσεις θα φτάσει τελικά στην απόλυτη ωριμότητα: θ’ απαρνηθεί κάθε βίαιη εξουσία και θα στραφεί προς τη συγχώρηση. Στο τελευταίο έργο του Σαίξπηρ ο σοφός Πρόσπερο (κυρίαρχος μιας επικράτειας μέσω της μαγείας του) παρουσιάζεται ως απόλυτος εξουσιαστής: ως άλλος «σκηνοθέτης» ελέγχει τη φύση, τους ανθρώπους, τον χρόνο και ασφαλώς τη ροή των γεγονότων. Ωστόσο αυτή η εξουσία τον έχει απομακρύνει από την αληθινή φύση του ανθρώπου, μια και η γνώση του λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου. Το έργο παρακολουθεί τη συνειδητή επιλογή του να γίνει και πάλι… άνθρωπος, και να διασταυρωθεί έτσι με τη μενανδρική σκέψη ότι ο άνθρωπος γίνεται «ωραίος» όταν χρησιμοποιεί τη δύναμή του για κοινό καλό.

Αγωνίζεσθαι

4, 5 Ιουλίου 2026

Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία (φωνή): Μαριάννα Κάλμπαρη

Χορογραφική δραματουργία, χορογραφία, ερμηνεία (σώμα): Χριστίνα Σουγιουλτζή

Μουσική σύνθεση, ζωντανή μουσική εκτέλεση: Κλέων Αντωνίου

Σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια: Χριστίνα Κάλμπαρη

Επιμέλεια φωτισμού: Στέλλα Κάλτσου

Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Μαγγίνας

Περφόρμερ: Fiona Louise Salisbury, Λία Χαμηλοθώρη

ΑΜΚΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΕΠΕ

Στην Αρχαία Ολυμπία, τον ιερό τόπο του «αγωνίζεσθαι», η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει τον διαχρονικό αγώνα της γυναίκας για τη δική της «θέση στο στάδιο». Όχημά μας, η ιστορία της Καλλιπάτειρας, της γυναίκας που έμεινε στην ιστορία επειδή τόλμησε –αψηφώντας τη θανάσιμη απαγόρευση της αρχαιότητας– να μεταμφιεστεί σε άνδρα για να μπει στο στάδιο προκειμένου να δει τον γιο της να αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στην παράσταση, η φωνή της επιστρέφει ως μνήμη ενός σώματος που δικάστηκε επειδή ξεπέρασε τα όρια του φύλου του, ενώ παράλληλα βλέπουμε τρεις γυναίκες σήμερα να προπονούνται, να πέφτουν, να σηκώνονται, να αναμετρώνται με τα όρια του σώματός τους. Ο ρυθμός, η επιμονή, η επανάληψη, ο κίνδυνος της πτώσης μετασχηματίζονται σε μια χορογραφία που μιλά για την ισορροπία που προσπαθεί να κατακτήσει η γυναίκα ανάμεσα στο επιτρεπόμενο και το επιθυμητό, στο αόρατο και το ορατό, μέσα από έναν αγώνα που ακόμα συνεχίζεται.

Όσοι έμειναν να μιλούν

6, 7 Ιουλίου 2026

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Κείμενο: Μιχάλης Γιγιντής, Αριάδνη Καβαλιέρου, Γιάννης Μπισμπικόπουλος

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γιγιντής

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Φουντούκος

Ερμηνεύουν: Αριάδνη Καβαλιέρου, Γιάννης Μπισμπικόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Αριάδνη Καβαλιέρου

ΑΜΚΕ: TREE

Στις 26 Απριλίου του 1986 ο αντιδραστήρας νούμερο 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ εξερράγη. Η έκρηξη απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας στην Ευρώπη, προκαλώντας θανάτους, σοβαρές ασθένειες και μαζικές εκκενώσεις περιοχών. Στην ιστορία του ανθρώπου υπάρχει ένα δίπολο: η ικανότητά μας να δημιουργούμε θαύματα – και ταυτόχρονα να προκαλούμε ανυπολόγιστες πληγές. Το Τσέρνομπιλ είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα αυτής της αντίφασης. Κι όμως υπάρχει και μία άλλη πλευρά της ανθρώπινης φύσης σε αυτήν την καταστροφή: η αυτοθυσία των εργατών, των μηχανικών, των ανθρακωρύχων, των πυροσβεστών, των επιστημόνων. Χωρίς αυτούς το Τσέρνομπιλ θα είχε μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη πυρηνική κόλαση. Αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους αναβιώνουν επί σκηνής οι δύο ηθοποιοί κάνοντας μια διαδρομή χρονολογικά σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άλλωστε, ο κόσμος αυτός σώζεται ξανά και ξανά από τον άνθρωπο που επιμένει να προσπαθεί να τον σώσει.

Θέλω να ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς όταν κοιμάσαι

10, 11 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Περαχώρας, Κορινθία

Κείμενο: Σύνθεση μαρτυριών ντοκουμέντων και λογοτεχνικών διηγήσεων

Δραματουργία, σκηνοθεσία: Δήμητρα Δερμιτζάκη

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Γιακουμάκης

Κοστούμια: Έλενα Μπαλτζόγλου

Φωτισμοί: Μικρογραφία

Φωτογραφίες, βίντεο: Μαρίλη Ζάρκου

Ερμηνεύουν: Δέσποινα Δρετάκη, Κωνσταντίνος Καρβουνιάρης, Αγγελική Μπεβεράτου

Έκθεση χαρακτικής: Ήρα Σπαγαδώρου

Κατασκευές δομών στήριξης: The three dots

ΑΜΚΕ: ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η παράσταση Θέλω να ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς όταν κοιμάσαι, σε δραματουργία και σκηνοθεσία Δήμητρας Δερμιτζάκη, εστιάζει στα όνειρα ανθρώπων που βίωσαν ή βιώνουν εμπόλεμες συνθήκες. Η δραματουργία της αναπτύσσεται ως σύνθεση τέτοιων ονείρων: αφετηρία αποτελούν οι διηγήσεις του Emil Szittya 27 όνειρα στη διάρκεια του πολέμου 1939-1945. Μαζί τους συνυφαίνονται ονειρικές μαρτυρίες που προέκυψαν από σύγχρονες συνομιλίες με ανθρώπους που έχουν βιώσει πρόσφατα τον πόλεμο, καθώς και όνειρα καταγεγραμμένα από λογοτέχνες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρεις ερμηνευτές κινούνται μέσα από διαδοχικές, γλυπτικές στάσεις και διασχίζουν μια διαδρομή στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου Περαχώρας, αφηγούμενοι σπαράγματα τραυματισμένων ονείρων. Κάθε όνειρο εγκαταλείπεται ως προσφορά σε μια τελετουργική πορεία προς το ιερό της Ήρας Ακραίας.

Η έκθεση της Ήρας Σπαγαδώρου αποτελείται από αποτυπώσεις σπαραγμάτων. Πρόκειται για χάρτινες αφηγήσεις, ανολοκλήρωτες, ελλειπτικές εν τη γενέσει τους, όπως τα όνειρα, που πασχίζουν να αποκαλύψουν μια συμπαγή εικόνα, έναν ολοκληρωμένο χάρτη για τον άνθρωπο.

Σύσσημον

Βασισμένο στο ποιητικό έργο Σύσσημον ή Τα Κεφάλαια του Νίκου Παναγιωτόπουλου

10, 11 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων Χαλκιδικής

Κείμενο: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Ηλέκτρα Ελληνικιώτη

Σύμβουλος δραματουργίας, συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: Γεωργία Κανελλοπούλου

Σκηνικά, κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Μουσική επιμέλεια: Νίκος Τσώλης

Οργάνωση παραγωγής: Τσαμπίκα Κωτούλα

Διεύθυνση παραγωγής: Θέρος – Εταιρεία Θεάτρου

Ερμηνεύουν: Μαρία Γεωργιάδου, Μαρία Μαμούρη, Νίκος Τσώλης

ΑΜΚΕ: Θέρος – Εταιρεία Θεάτρου

«Σου χαρίζω τον καιρό του σιγάν».

Μια αγρύπνια, ένας ήσυχος τόπος κοντά στη θάλασσα, τρεις άνθρωποι, γνωστοί και αγαπημένοι ενός νεκρού για τον οποίο λίγα θα μάθουμε, μιλούν για τον θάνατο για να καταλάβουν πώς πρέπει να ζήσουν· και να αγαπήσουν. Αναζητούν το σύσσημον, εκείνο το σημάδι που «σημαίνει το ίδιο για σένα και μένα». Και η μουσική διαπερνά όλη τη νύχτα, την επιτηρεί και τη φροντίζει, ως ο μοναδικός ισότιμος συνομιλητής της σιωπής.

Το Πέρασμα. Μια κωπηλασία μετάβασης

11, 12 Ιουλίου 2026

Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας, Άργος

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Αιμιλία Βάλβη

Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Ροΐδης

Σκηνικά, κοστούμια: Φωτεινή Παυλόγλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αργύρης Θέος

Ερμηνεύουν: Αιμιλία Βάλβη, Κατερίνα Κατσορίδα, Δημήτρης Ροΐδης

Μουσικός επί σκηνής: Σπύρος Τσάρας

Συμμετέχουν εθελοντικά βοηθητικοί ερασιτέχνες ηθοποιοί του κοινωνικού σωματείου Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου

Οργάνωση παραγωγής: Ζωή Δρακοπούλου

Εκτέλεση παραγωγής: Βίκυ Μαγκλάρα

ΑΜΚΕ: FichtiArt, Πολιτιστικά, οικολογικά και εκπαιδευτικά δρώμενα στην Αργολίδα

Στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας, εκεί όπου το χώμα θυμάται περισσότερα από τους ανθρώπους, μια τελετή ξεκινά σχεδόν αθόρυβα. Τρεις ηθοποιοί και ένας χορός ηλικιωμένων από την Αργολίδα συνθέτουν μια σκηνική εμπειρία σαν να εκτελούν οδηγίες που δεν τους δόθηκαν ποτέ και όμως τις ακολουθούν με ακρίβεια.

Εμπνευσμένη από τον μύθο του Λυγκέα και της Υπερμνήστρας, η δραματουργία κινείται ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και την αβεβαιότητα του τέλους. Δύο ψυχοπομποί συνομιλούν με ανθρώπους που μεταβαίνουν από τη ζωή στον θάνατο. Τα σώματα σταματούν, οι ψυχές όμως πεισματικά συνεχίζουν. Κάποιοι αρνούνται να περάσουν χωρίς τους αγαπημένους τους και ο έρωτας κάνει τον θάνατο να φαίνεται ασήμαντος. Το πέρασμα: μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει, απλώς δεν μας έχει κοινοποιηθεί.

13ος Άθλος

13, 14 Ιουλίου 2026

Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών

Κείμενο, σκηνοθεσία: Δημήτρης Πασσάς

Σχεδιασμός σκηνικού χώρου, κοστούμια: Σοφία Θεοδωράκη

Μουσική, σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Δούσος

Επιμέλεια κίνησης, χορογραφία: Μιχάλης Θεοφάνους

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Θεοφάνους, Μάνος Καρατζογιάννης, Φανή Παναγιωτίδου, Κώστας Φιλίππογλου, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

ΑΜΚΕ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΜΚΟ

Ποιος έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη; […]

Οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τ’ αγκωνάρια;

Λευκόγκριζη μεγαλούπολη: ψηλή δόμηση, χαμηλός ορίζοντας. Αντιηρωική εποχή, σαν τη σημερινή. Εμπόδια, διλήμματα και παγίδες που απαιτούν προσωπικούς και συλλογικούς άθλους για να ξεπεραστούν. Κάτω από τη σκιά της άγνοιας, της κόπωσης και των φόβων τους, πέντε πρόσωπα κατορθώνουν να συνδεθούν, ανακαλύπτοντας μέσα τους νέες δυνάμεις.

Μια ωδή στους αφανείς ήρωες του κόσμου, ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, με αφορμή τον μύθο του μέγιστου των ηρώων, του ημίθεου Ηρακλή, που, διχασμένος ανάμεσα στη θεϊκή προέλευση και την ανθρώπινη ευαλωτότητα, με όπλα τη ρώμη, το μυαλό –και την ενοχή– τιθασεύει και εξημερώνει την ανεξέλεγκτη φυσική αγριότητα. Άλλοτε ακατανίκητοι, άλλοτε τραγικοί, άλλοτε κωμικές καρικατούρες, οι ήρωες αναμετρώνται με τις έννοιες του δικαίου, της αλληλεγγύης και τελικά της υπέρβασης, του Άθλου.

Ένα γλυκόπικρο υπαρξιακό νεο-νουάρ με απροσδόκητη δράση, συναντήσεις, ζωώδεις παρουσίες και απουσίες, ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα και την Ιαπωνία, συγκρούσεις, διλήμματα και απρόσμενη αισιοδοξία.

Σχώρα με

Βασισμένο σε διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου

17, 18 Ιουλίου 2026

Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, Θεσπρωτία

Κείμενο: Σωτήρης Δημητρίου

Σύμβουλος δραματουργίας: Σάββας Κυριακίδης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης

Μουσική σύνθεση, ηχητική δραματουργία: Τηλέμαχος Μούσας

Βοηθός σκηνοθέτη: Ρηνιώ Μπάλκου Παπαδοπούλου

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Χατούπη, Φελίς Τόπη

Οργάνωση παραγωγής: Γιάννης Γκουντάρας

ΑΜΚΕ: Η Πάνδημος Ηώς

Η παράσταση Σχώρα με είναι μια θεατρική και μουσική σύνθεση βασισμένη σε διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου. Δύο γυναίκες που συνδέονται βαθιά μεταξύ τους σμίγουν ύστερα από χρόνια σε έναν χώρο γεμάτο μνήμες. Ανάμεσα σε αφηγήσεις, σιωπές, τραγούδια και μικρές καθημερινές ιστορίες, ξεδιπλώνονται βιώματα ξενιτιάς, απώλειας και αποχωρισμού, ενώ πρόσωπα που λείπουν μοιάζουν να επιστρέφουν για λίγο μέσα από τη μνήμη και τον λόγο. Με λιτά σκηνικά μέσα και ζωντανή μουσική επί σκηνής, η παράσταση δημιουργεί μια ατμόσφαιρα οικεία και τελετουργική, αντλώντας στοιχεία από την ηπειρώτικη μουσική παράδοση και τον κόσμο ενός επαρχιώτικου σπιτιού. Ο λόγος κινείται ανάμεσα στην αμεσότητα της προφορικής αφήγησης και σε πιο ποιητικές στιγμές, καθώς οι δύο γυναίκες προσπαθούν να πλησιάσουν ξανά η μία την άλλη και να σταθούν απέναντι σε όσα έμειναν ανολοκλήρωτα.

Η αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή

20, 21 Ιουλίου 2026

Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Κείμενο: Γιώργος Δασκαλάκης

Σκηνικά: Geurt Holdijk – House of Architects

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Μουσική: Μιχάλης Παρασκάκης

Χορογραφία: Αλέξης Φουσέκης

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Ερμηνεύουν: Διαμαντής Αδαμαντίδης, Ιφιγένεια Βαρελά, Μιχαήλ Μελίσσης, Wendell Jaspers

Εκτέλεση παραγωγής: Τσαμπίκα Κωτούλα

ΑΜΚΕ: Coming Soon

Η Αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή επαναπροσεγγίζει τον αρχαίο μύθο μέσα από μια σύγχρονη, σκοτεινή και βαθιά ανθρώπινη οπτική.

Η παράσταση εστιάζει όχι στην αρπαγή αλλά στις συνέπειές της: τραύμα, βίαιη ενηλικίωση και επιστροφή σε έναν κόσμο που, ενώ δεν είναι πια ο ίδιος, προσπαθεί να συνεχίσει σαν να μη συνέβη τίποτα – συγκαλύπτοντας τη βία ως κανονικότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Περσεφόνη, σε έναν μύθο όπου τη μοίρα της φαίνεται να καθορίζουν οι επιθυμίες άλλων: του άντρα της, της μητέρας της, του Δία. Η σχέση μητέρας και κόρης γίνεται πεδίο σύγκρουσης, καθώς η Δήμητρα αδυνατεί να επαναφέρει την Περσεφόνη στη θυγατρική της και μόνο υπόσταση.

Συνδυάζοντας λόγο, κίνηση και ζωντανή μουσική η παράσταση δημιουργεί ένα σκηνικό σύμπαν όπου οι θεοί λειτουργούν ως φορείς εξουσίας, πόθου και ελέγχου. Με αιχμηρή σύγχρονη ματιά, το έργο συνομιλεί με ζητήματα έμφυλης βίας, τραύματος και εξουσίας, αναζητώντας την επιστροφή μετά την απώλεια.

Το μαύρο πρόβατο

22, 23 Ιουλίου 2026

Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Δραματουργία: Νικόλας Μαραγκόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Σκηνικά, κοστούμια: Μαρία Καραδελόγλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκη Ζερβού

Ερμηνεύουν: Νικόλας Αβράμογλου, Βασίλης Βασιλείου, Ιωάννης Καμπούρης, Ελευθερία Μαϊστράλη, Δόμνα Χουρναζίδου

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Χρυσικός

Οργάνωση παραγωγής: Νίκη Ζερβού

ΑΜΚΕ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

Σε μια χώρα όπου όλοι κλέβουν για να επιβιώσουν, η εμφάνιση ενός τίμιου ανθρώπου αρκεί για να διαλύσει την ισορροπία. Το Μαύρο πρόβατο, εμπνευσμένο από το εμβληματικό διήγημα του Ίταλο Καλβίνο, μετατρέπει τη σκοτεινή αλληγορία σε μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία γεμάτη φάρσα, μαύρο χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτιρα. Μέσα από ένα πολυφωνικό σύμπαν σωμάτων, ήχων και διαρκών μεταμορφώσεων, η παράσταση φωτίζει έναν κόσμο όπου η διαφθορά μοιάζει φυσική και η εντιμότητα σχεδόν επικίνδυνη. Ο τίμιος άνθρωπος δεν γίνεται ήρωας· γίνεται απειλή για το σύστημα. Με γρήγορο ρυθμό, ζωντανή μουσική επί σκηνής και συνεχή εναλλαγή ρόλων και αφηγήσεων, το έργο θέτει ένα επείγον ερώτημα: όταν η απανθρωπιά γίνεται κανονικότητα, ποιος τολμά να παραμείνει άνθρωπος; Ένα σκληρό, επίκαιρο παραμύθι για το τίμημα της αξιοπρέπειας – και τη δύναμη εκείνων που αρνούνται να προσαρμοστούν.

Ο γλάρος του Άντον Τσέχοφ

23, 24 Ιουλίου 2026

Κάστρο Ρίου

Μετάφραση: Ξένια Καλογεροπούλου

Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου

Σύμβουλος δραματουργίας: Γιώτα Παναγή

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Σκηνικά, κοστούμια, σχεδιασμών φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη, εκτέλεση παραγωγής: Όλγα Χαραλαμποπούλου

Ερμηνεύουν: Δέσποινα Κούρτη, Γιώργος Παπαπαύλου, Βασίλης Ζαφειρόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Τάσος Μισυρλής

ΑΜΚΕ: ΠΥΡ

Ένας θίασος. Τρεις ηθοποιοί. Ένα τσέλο.

Σε μια εποχή που επαναπροσδιορίζεται η σχέση των καλλιτεχνών με την τέχνη τους και με την επιβίωσή τους, ένας θίασος τριών ηθοποιών και ένας μουσικός αναμετρώνται με το εμβληματικό κείμενο του Τσέχοφ. Η παράσταση, δομημένη πάνω στην αρχή του «θεάτρου μέσα στο θέατρο», μετατρέπει τη σκηνή σε ένα πεδίο υπαρξιακής σύγκρουσης. Γιατί ο Γλάρος είναι ένα έργο για το ίδιο το θέατρο, την τέχνη, τη ματαιοδοξία και την αποτυχία. Μέσα από τη δραματουργική συμπύκνωση, αναδεικνύεται η απέλπιδα προσπάθεια για επικοινωνία και το χάσμα που δημιουργεί η ηλικία και η σύγκρουση ανάμεσα στις παλαιότερες και τις νεότερες γενιές. Επί σκηνής δύο άνδρες, μία γυναίκα και ένα τσέλο εναλλάσσουν ρόλους, αποτυπώνοντας την πιο προσωπική εξομολόγηση του δημιουργού περί αισθητικής και ζωής. Η παράσταση γίνεται ένας ζωντανός καθρέφτης για την αγωνία της ύπαρξης μέσα από τη δημιουργία, τη φθορά της καθημερινότητας και τη ζωτική ανάγκη για έκφραση απέναντι στις αδιαπραγμάτευτες ανάγκες της πραγματικότητας.

Όταν ο άνθρωπος μένει

Μια παράσταση για τη φροντίδα, τη φιλία και τις πόλεις

24, 25 Ιουλίου 2026

Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς

Σύλληψη ιδέας: Ένκε Φεζολλάρι, Λένα Μοσχά

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Δραματουργική επεξεργασία: Ροδή Στεφανίδου

Πρωτότυπη μουσική: Polygrains

Σκηνικά, κοστούμια: Δανάη Πανά

Επιμέλεια κίνησης: Λένα Μοσχά

Σχεδιασμός φωτισμών: Δήμητρα Αλουτζανίδου

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Μισιχρόνη, Λένα Μοσχά

Φωτογραφία: Jean-Pierre Damen

Υποστήριξη παραγωγής: Λουκία Αργυριάδου

ΑΜΚΕ: Muzike

Η παράσταση Όταν ο άνθρωπος μένει έχει ως αφετηρία ένα ανθρωπολογικό εύρημα: ένα επουλωμένο μηριαίο οστό από την προϊστορική περίοδο, το οποίο υποδηλώνει ότι ένας τραυματισμένος άνθρωπος επέζησε χάρη στη φροντίδα της κοινότητάς του. Το εύρημα αυτό συνδέεται με την ανθρωπολογική σκέψη της Μάργκαρετ Μηντ, σύμφωνα με την οποία το πρώτο σημάδι πολιτισμού δεν είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα αλλά η φροντίδα προς τον ευάλωτο άλλον. Από αυτή τη συνθήκη εκκινεί μια σκηνική διερεύνηση της φροντίδας, της επιβίωσης και της συλλογικής ευθύνης: κάποιος έμεινε, μοιράστηκε βάρος και χρόνο, αναγνώρισε την ευαλωτότητα του άλλου ως κοινή υπόθεση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η φιλία και η αλληλοϋποστήριξη αναδεικνύονται ως ο μικρότερος αλλά ουσιαστικότερος πυρήνας κοινότητας. Μέσα από σωματική δράση και λόγο, η παράσταση εξετάζει τη στιγμή όπου το τραύμα παύει να είναι ατομικό και γίνεται κοινό πεδίο εμπειρίας, ως πράξη φροντίδας και ανθρωπιάς.

Μωρίας εγκώμιο του Έρασμου

26, 27 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά

Μετάφραση: Στρατής Τσίρκας

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Σοφία Μαραθάκη

Πρωτότυπη μουσική: Βασίλης Τζαβάρας

Δραματουργία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Κοστούμια: Αλεξάνδρα Ντεληθέου

Φωτογραφίες: Αndrea Bonetti

Ερμηνεύουν: Νατάσα Βλυσίδου, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Σοφία Μαραθάκη, Δανάη Σαριδάκη

Μουσικός επί σκηνής: Βασίλης Τζαβάρας

Εκτέλεση παραγωγής: POLYPLANITY Productions / Βίκυ Στρατάκη

ΑΜΚΕ: ΑΤΟΝΑΛ

Μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση στο εμβληματικό Μωρίας εγκώμιο του Έρασμου, που επιχειρεί να επαναφέρει τον άνθρωπο στο κέντρο της θεατρικής εμπειρίας. Μέσα από μια συλλογική σκηνική σύνθεση, οι ηθοποιοί λειτουργούν ως πολλαπλές φωνές της Μωρίας, της θεάς της ανοησίας και της τρέλας, δημιουργώντας ένα σύμπαν σατιρικό, ποιητικό και βαθιά ανθρώπινο. Η παράσταση απομακρύνεται από τον ψυχολογικό ρεαλισμό και επενδύει στη σωματικότητα, τον ρυθμό, τα ηχοτοπία και τη μουσική ως ισότιμα δραματουργικά στοιχεία. Σε άμεση συνομιλία με τον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά –την πέτρα, τη μνήμη και τη σιωπή του τόπου– το έργο αντιπαραβάλλει τη διαχρονικότητα της Ιστορίας με την ατελή ανθρώπινη ύπαρξη. Σε μια εποχή ψηφιακών προσωπείων και διαρκούς επιμέλειας της εικόνας μας, το Μωρίας εγκώμιο μας καλεί να γελάσουμε με τις αδυναμίες μας, να συμφιλιωθούμε με την ανθρώπινη ατέλεια και να αναγνωρίσουμε ξανά το ανθρώπινο μέτρο, τη βαθιά ανάγκη για αλήθεια, επαφή και ουσιαστική συνύπαρξη.

Οι επιζώντες

26, 27 Ιουλίου 2026

Αρχαίο Θέατρο Μήλου

Δραματουργική επεξεργασία: Σάββας Κυριακίδης

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Πρωτότυπη μουσική: Ανδρέας Κουρέτας

Σκηνικά, κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Artwork: Χρήστος Συμεωνίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μανταλένα Καραβάτου

Ερμηνεύουν: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Ερρίκος Μηλιάρης, Νικόλας Παπαδομιχελάκης

Μουσικοί επί σκηνής: Ανδρέας Κουρέτας (ηλεκτρικό πιάνο), Βαγγέλης Ντουμανάς (κλασική, ακουστική κιθάρα)

Διεύθυνση παραγωγής: Χρήστος Τζαμαργιάς

ΑΜΚΕ: Φωτόνιο Τέχνης και Πολιτισμού

Μια πρωτότυπη δραματουργική και μουσική σύνθεση, που απορρέει από το μυθιστόρημα του Γιώργου Θεοτοκά Ασθενείς και οδοιπόροι. Αποτυπώνοντας την κρίση αξιών της μεταπολεμικής Ελλάδας, αναρωτιόμαστε ακόμα και σήμερα: θα παραμείνουμε πνευματικά «Ασθενείς» ή θα γίνουμε «Οδοιπόροι» έστω και μέσα στην οδύνη;

Τρεις ηθοποιοί, ως συλλογική συνείδηση, εστιάζουν στους επιζώντες ήρωες που αναζητούν νόημα σε έναν κόσμο ασταθή. Παλεύουν να αφήσουν πίσω τους τις μνήμες και, ως «ραβδοσκόποι», να ανακαλύψουν την πηγή της αγάπης. Αναμετρώνται με την υπαρξιακή σύγκρουση ιδεολογίας και πράξης, ονείρου και πραγματικότητας. Παράλληλα, η σύγχρονη μουσική εντείνει την εσωτερική αγωνία, υπογραμμίζοντας την πορεία τους προς την ελευθερία.

Πρόθεσή μας να συνομιλήσουμε με τη σύγχρονη ελληνική νεότητα που μεγάλωσε στην κρίση, είτε ως Ασθενής στην ψηφιακή ακινησία, είτε ως Οδοιπόρος, μετατρέποντας την ανασφάλεια σε δράση και πίστη για ζωή. Ως στόχο έχουμε να αναδείξουμε την ελευθερία ως ηθική της πράξης, δικαιώνοντας τον Μένανδρο: «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ».

Αγώνας λόγων

Από τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

27, 28 Ιουλίου 2026

Ζιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες

Δραματουργία: Έρι Κύργια, Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία: Διαμαντής Καραναστάσης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Εμίρ Κουστουρίτσα

Πρωτότυπη μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σκηνικός, ψηφιακός χώρος: Χριστίνα Κάλμπαρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος

AI μοντέλα, προβολές: Νίκος Πάχτας

Εκτέλεση παραγωγής: Θάνος Αγγέλης

Παραγωγή: ΜΑΡΟΖΟ ΑΜΚΕ

Ένας περφόρμερ μπροστά σε έναν ψηφιακό καθρέφτη, σε μια ψηφιακή εικόνα του εαυτού του. Είναι αληθινή; Τι βλέπει μέσα από το είδωλό του;

Ο Αγώνας λόγων είναι μια σκηνική αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος, δομημένη με τις αρχές και την αυστηρή τελετουργία των αγώνων λόγων της αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας. Με αφετηρία τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, τον αρχαιότερο αναλογικό υπολογιστή του κόσμου, αντικείμενο-σύμβολο της ανθρώπινης ευφυΐας και φαντασίας, αναπτύσσονται τα επιχειρήματα των δύο πλευρών του καθρέφτη μέσα από κλασικά κείμενα, από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Μια πρωτότυπη περφόρμανς με τη μορφή ψηφιακού αναλογίου. Ένας αγώνας χωρίς κριτή, μια συμφωνία χωρίς νικητή.

Η πλατεία μικραίνει

28, 29 Ιουλίου 2026

Κάστρο Κιμώλου

Δραματοποίηση, σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαϊμάκης

Mουσική: Χρήστος Βαλεντίνος Πετεβής

Επιμέλεια παράστασης: Βάσω Πολίτου

Ερμηνεύουν: Άγγελος Κανάς, Αθηνά Κορώση, Νίκος Ουλκέρογλου, Γιάννης Μπαγιώργος

ΑΜΚΕ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΚΙΜΩΛΟΥ

Στην παράσταση Η πλατεία μικραίνει, ο χρόνος συμπυκνώνεται και οι μνήμες ζωντανεύουν σε έναν σκηνικό χώρο που πάλλεται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Το έργο, με οδηγό μια βαθιά ανθρώπινη αφήγηση, αγγίζει την εύθραυστη φύση της μνήμης και τη σιωπηλή δύναμη της απώλειας. Η μουσική επί σκηνής δεν συνοδεύει απλώς, αλλά αφηγείται, συνομιλεί και καθοδηγεί τη συναισθηματική διαδρομή του θεατή. Με λιτές εικόνες και έντονη ερμηνευτική παρουσία, δημιουργείται ένας οικείος κόσμος όπου κάθε θεατής αναγνωρίζει κάτι δικό του. Η παράσταση γίνεται μια εμπειρία μοιρασμένη, μια υπενθύμιση ότι, ακόμη κι όταν η «πλατεία μικραίνει», η ανάγκη για σύνδεση παραμένει ζωντανή.

Η προσευχή της θάλασσας

28, 29 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Πλευρώνας, Μεσολόγγι

Σύνθεση κειμένου, δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Σκηνικά, κοστούμια: Μυρτώ Σταμπούλου

Πρωτότυπη μουσική: Μιχαήλ Λατουσάκης

Κινησιολογία: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Χαρίλαος Βασιλόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Χαριτοπούλου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Ερμηνεύουν: Θάνος Κόνιαρης, Γιάννης Λατουσάκης, Μιχαήλ Λατουσάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Φάνης Μιλλεούνης – The Young Quill

ΑΜΚΕ: The Young Quill

Μια βάρκα στη μέση της σκηνής, δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός συνθέτουν έναν σκηνικό κόσμο εμπνευσμένο από ποιήματα της Μέσης Ανατολής που μιλούν για το ταξίδι της προσφυγιάς. Η θεατρική περφόρμανς βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών, ενώ στη διάρκεια του έργου ακούγονται ηχογραφημένες φωνές των ίδιων των ανθρώπων που αφηγούνται τις εμπειρίες τους στη μητρική τους γλώσσα. Μέσα από αφηγήσεις, πολυγλωσσικά ηχοτοπία και μουσικές εμπνευσμένες από τους τόπους καταγωγής τους, το έργο φωτίζει το τραύμα του εκτοπισμού, τον φόβο της απώλειας, αλλά και την επίμονη ανάγκη του ανθρώπου να ελπίζει και να συνεχίζει. Η θάλασσα μετατρέπεται σε τόπο αγωνίας και προσευχής, έναν ενδιάμεσο χώρο όπου η ανθρωπιά δοκιμάζεται διαρκώς, αλλά εξακολουθεί να αναζητά τρόπο να υπάρξει μέσα από την αλληλεγγύη, τη μνήμη και την ελπίδα.

Λυσιστράτες του Αριστοφάνη

30, 31 Ιουλίου 2026

Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης, Μεσσηνία

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Τζίνα Θλιβέρη

Μετάφραση: Τζίνα Θλιβέρη, Κατερίνα Αντωνιάδου

Πρωτότυπη μουσική, μουσικός επί σκηνής: Σταύρος Τσουμάνης

Εικαστική εγκατάσταση, μουσικά γλυπτά: Γιώργος Τριανταφύλλου

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Χορογραφία, επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη Αλεξίου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός σκηνοθέτριας: Αναστασία Καρβουνιάρη

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Αντωνιάδου, Βάσω Γραβάνη, Μάριος Ιωάννου, Δημήτρης Καραβιώτης, Ιωάννα Νασιοπούλου

ΑΜΚΕ: Φίλοι του Θεάτρου Αλώνι

Η παράσταση Λυσιστράτες προσεγγίζει την κωμωδία του Αριστοφάνη ως ένα βαθιά πολιτικό και ανθρωποκεντρικό έργο, αναδεικνύοντας τη δύναμη του συλλογικού λόγου, της συνεργασίας και της ειρηνικής γυναικείας αντίστασης απέναντι σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο βίας.

Η ερευνητική αυτή προσέγγιση του αρχαίου δράματος, με επίκεντρο την τελετουργία και την ορχηστρική κυκλική σπείρα, πλαισιώνεται από μουσικά γλυπτά-κρουστά, τα οποία λειτουργούν ταυτόχρονα ως μουσική και εικαστική εγκατάσταση, υπηρετώντας τον ρυθμό του κειμένου. Δημιουργείται έτσι ένας κοινός παλμός, μέσα στον οποίο ο λόγος, ως μουσική, ενεργοποιεί τη χωρική μνήμη του αρχαίου θεάτρου ως τόπου κοινοτικού συντονισμού και συλλογικής εμπειρίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σώμα λειτουργεί ως όργανο ρυθμού, μνήμης και κοινής βιωματικής πράξης, ενώ οι ηθοποιοί εναρμονίζονται με τον σκοπό του έργου, υπηρετώντας μια θεμελιώδη αρχή της ομαδικής τέχνης του θεάτρου και της κληρονομιάς του αρχαίου δράματος, όπως αυτή αντηχεί στους τόπους των Ασκληπιείων.

Το Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης αποτελεί τον τόπο έρευνας της παρούσας εργασίας· ένα ζωντανό πεδίο αναζήτησης της σχέσης ανάμεσα στον λόγο, τον ρυθμό, το σώμα, τον χώρο και τη συλλογική μνήμη.

Σε όλους τους ανθρώπους βλέπω τον εαυτό μου

2, 3 Αυγούστου 2026

Αρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά

Σκηνοθεσία: Στέφανος Καρυδάκης

Κείμενο: Γιάννης Τσαμαντάκης

Διδασκαλία ρόλων, κοστούμια: Δημήτρης Κομνηνός

Επιμέλεια κίνησης: Μαρία Ρήγα

Μουσική, ενορχήστρωση: Μαρία Λατσινού

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Καρυδάκης

Σχεδιασμός ήχου: Ελένη Φυσέκη

Αφηγητής: Κώστας Σαββιδάκης

Ερμηνεύουν, τραγούδι: Φοίβος Παπακώστας, Μαρία Λατσινού, Γιάννης Τσαμαντάκης

Μουσικοί: Σωκράτης Γανιάρης, Κώστας Στάικος, Κώστας Μπόρμπολης, Γιώργος Χατζής

ΑΜΚΕ: ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Μια ψυχή επιστρέφει στον πλανήτη Γη και παρατηρεί αλλά και επηρεάζει τους ανθρώπους. Τρεις τυχαίοι άνθρωποι, άγνωστοι μεταξύ τους, με την αλληλεπίδραση της ψυχής αρχίζουν να βιώνουν καταστάσεις, να ανακαλούν μνήμες και λάθη από το παρελθόν τους και να μεταμορφώνονται προς το καλύτερο. Εικόνες, ήχοι, τραγούδια και φωνές ξεπηδούν σαν αναμνήσεις αλλά και σαν οδηγοί στον δρόμο τους προς το μέλλον. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία ο καθένας τους στο τέλος επαναπροσδιορίζει τον «πραγματικό» άνθρωπο, και καταλαβαίνουν ότι ο καθένας τους είναι μοναδικός, αυθεντικός και πρέπει να αγκαλιάσει τον εαυτό του για να μπορεί να αγκαλιάσει και τους συνανθρώπους του. Μέσα από την αλληλεπίδραση του πραγματικού με το φανταστικό εξελίσσονται και μέσα από το παρελθόν και το παρόν βρίσκουν την ελπίδα για ένα φωτεινό ανθρώπινο μέλλον.

Φιλοκτήτης του Χάινερ Μύλλερ

4, 5 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Καβειρίου, Λήμνος

Μετάφραση, δραματουργία: Ελένη Βαροπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης

Εικαστική εγκατάσταση, κοστούμια: Πέτρος Τουλούδης

Ερμηνεύουν: Σίμος Κακάλας, Θανάσης Ακοκκαλίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος

ΑΜΚΕ: PRO4arts

Ο Φιλοκτήτης (1965) του Χάινερ Μύλλερ, του σημαντικότερου Γερμανού δραματουργού του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, είναι η πρώτη αναμέτρηση του συγγραφέα με την αρχαία δραματουργία, που θα αποτελέσει σταθερή πηγή έμπνευσης του έργου του. Βασισμένος στο έργο του Σοφοκλή, αλλά και ερμηνεύοντάς το ελεύθερα, ο Μύλλερ δημιουργεί ένα έργο που, αν και σαφώς αναφέρεται στα πολιτικά αδιέξοδα της εποχής του και κυρίως στην κληρονομιά του σταλινισμού, μπορεί να διαβαστεί ως ένα πολιτικό έργο με προεκτάσεις στον σημερινό κόσμο, κυρίως όμως ως ένας στοχασμός πάνω στη σχέση σώματος και πολιτικής. Το σώμα του εγκαταλελειμμένου Φιλοκτήτη, θύματος της προσφοράς του στον κοινό αγώνα, διεκδικείται από εκείνους που τον υπέβαλαν, αδίστακτα, στη μαρτυρική παραμονή του στη Λήμνο. Κι έτσι, στον μυλλερικό κόσμο, όπου δεν προσδοκάται η εμφάνιση του από μηχανής θεού, ο Φιλοκτήτης γίνεται χρήσιμος ως πτώμα, αφού δεν μπορεί πλέον να φανεί χρήσιμος ζωντανός. Το ανθρώπινο σώμα και η μοίρα του, ο ανθρωπισμός και τα όριά του, η πολιτική που επανακαθορίζει τον νόμο σύμφωνα με τις ανάγκες της είναι θέματα που αφορούν τη σημερινή κοινωνία και βρίσκονται σε στενό διάλογο με τη φετινή θεματική του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Η διαθήκη του καθηγητή του Δημήτρη Χατζή

4, 5 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών

Δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Εικαστική επιμέλεια, δραματουργία, φωτογραφίες: Σωτήρης Βασιλείου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Ραμαντάνης (Lowtronik)

Ερμηνεύουν: Ναζίκ Αϊδινιάν, Ελίνα Ρίζου

Οργάνωση παραγωγής: Όλγα Τσατσούλη

ΑΜΚΕ: MERLIN MERLIN MERLIN

Η παράσταση βασίζεται στο διήγημα «Η διαθήκη του καθηγητή» από τη συλλογή Το τέλος της μικρής μας πόλης (1963) του Δημήτρη Χατζή. Στο διήγημα αναδεικνύεται με οξυδέρκεια το πώς συμπεριφέρονται οι έχοντες εξουσία σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας.

Με μελαγχολικά κωμικό τρόπο προβάλλονται ανάγλυφα τα αντικρουόμενα συμφέροντα, τα πάθη, οι κακίες και η διαστρέβλωση της αποστολής των διαφόρων θεσμών της κοινότητας. Η δράση εκκινεί με τον θάνατο του καθηγητή Ραλλίδη, ενός ανθρώπου που ήθελε να εκτελεί υπεύθυνα τα καθήκοντά του και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους μαθητές του. Στην παράσταση δύο γυναίκες παρατηρούν κριτικά τα όσα συμβαίνουν και τα καταγράφουν επιδιδόμενες σε ένα παιχνίδι υπόδυσης ρόλων, μέσα από το οποίο μεταφέρουν τα λόγια των προσώπων του διηγήματος και παρωδούν τη μικροπρέπεια ορισμένων εξ αυτών. Προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε μια κοινωνία στην οποία οι άνδρες κάνουν κουμάντο, απορρίπτοντας τα πρότυπα που συναντούν γύρω τους και συνθέτοντας τα δικά τους για την εξυγίανση της κοινωνίας.

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6, 7 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας

Κείμενο, σκηνοθεσία: Μάρια Φλωράτου

Σκηνικά, κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Μουσική: Θάνος Κοσμίδης

Κίνηση: Χριστίνα Σουγιουλτζή

Βοηθός σκηνοθέτριας: Ρόζα Προδρόμου

Βοηθός δραματουργίας, οργάνωση παραγωγής: Εύα Γκαδρή

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Ερμηνεύουν: Γιάννης Λεάκος, Κωνσταντίνος Πασσάς, Μάρια Φλωράτου

ΑΜΚΕ: ΑΝΟΙΓΜΑ

Ένα έργο μυθοπλασίας για τον Άνθρωπο, που προσπαθεί ακόμη να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του ενώ ταυτόχρονα μεταβαίνει –χωρίς σαφή όρια ή εγγυήσεις– σε μια μετανθρωπιστική εποχή.

Τρία πρόσωπα εισέρχονται στην αίθουσα ενός μουσείου αναζητώντας ξεκούραση από την τιμητική εκδήλωση για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, που γίνεται μερικούς ορόφους παραπάνω και στην οποία είναι καλεσμένοι. Όλοι περιμένουν το τελευταίο γλυπτό να καταφθάσει. Οι ήρωες σύντομα θα ανακαλύψουν ότι δεν μπορούν να δραπετεύσουν από την αίθουσα.

Καθώς το έργο εξελίσσεται, αρχίζουν να διαφαίνονται και να συγκρούονται οι διαφορετικές στάσεις ζωής των χαρακτήρων. Ο Άνδρας Α΄ προσεγγίζει το νόημα ως κάτι που μπορεί και πρέπει να κατασκευαστεί, ακόμη και τεχνητά· ο Άνδρας Β΄ το αποδομεί διαρκώς, αρνούμενος κάθε μορφή παρηγορητικής αφήγησης· ενώ η Γυναίκα Γ΄ βιώνει την ένταση της πεπερασμένης ανθρώπινης εμπειρίας, ταλαντευόμενη ανάμεσα στην ανάγκη για πίστη και στην αδυναμία της. Οι σκηνές του έργου λειτουργούν ως διαδοχικές δοκιμές νοηματοδότησης της ζωής, της τέχνης, της ιστορικής συνέχειας και του ανθρώπινου μέλλοντος και οδηγούν τους χαρακτήρες στη συνειδητοποίηση ότι το νόημα δεν προϋπάρχει, αλλά παράγεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον άνθρωπο και παύει να υφίσταται χωρίς αυτόν. Η επίγνωση αυτή δεν παρουσιάζεται ως λύτρωση, αλλά ως διπλή εμπειρία απελευθέρωσης και ευθύνης, ανοίγοντας το ερώτημα για το τι χάνεται και τι διακυβεύεται σε έναν κόσμο που τείνει να υπερβεί τον άνθρωπο, καθιστώντας τα όρια μεταξύ φυσικού και ψηφιακού κόσμου όλο και πιο ασαφή.

Ακριβούλα μου

7, 8 Αυγούστου 2026

Κάστρο Σκιάθου

Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου

Σύλληψη, εικαστική εγκατάσταση, ειδικοί φωτισμοί: Δάφνη Ρόκου

Δραματουργία, συνεργασία στη σκηνοθεσία: Σύλβια Λιούλιου

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Ερμηνεύουν: Όλια Λαζαρίδου, Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Μουσικός επί σκηνής: Άννα Παπαϊωάννου

ΑΜΚΕ: Νερά Είδα

[…] και κανείς δεν [τα] βλέπει πια, παρά μόνον όσοι ήταν καθαροί τον παλαιόν καιρόν, και οι ελαφροΐσκιωτοι στα χρόνια μας.

Δύο γυναίκες, η μία ώριμη και η άλλη πολύ νέα (μήπως είναι η ίδια;), σε ύψωμα μεγάλο, σχεδόν αδιάβατο ή κάπου στην άκρη της θάλασσας, ανάμεσα σε κάποιους χειροποίητους μικρούς φάρους, φροντίζουν τη φλόγα τους: λένε μια ιστορία, ώσπου να ξημερώσει. Είναι η Ακριβούλα, εννιά χρονών, και ένας μικρός θάνατός της, εκεί στο πέρασμα. Κι άλλες μορφές γύρω της, καντηλάκια ταπεινά, ιστορίες για μια χαμένη αθωότητα, μορφές σαν άνθη του γιαλού (αμμοθίνες) που έλαμψαν μια στιγμή κι έπειτα χάθηκαν, τις πήρε το κύμα – και ανάμεσά τους η παρηγορητική μορφή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Χρυσός δίσκος

19, 20 Αυγούστου 2026

Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ, Θεσσαλονίκη

Κείμενο, σκηνοθεσία: Δανάη Λιοδάκη

Σκηνικά, κοστούμια: Νικόλας Κανάβαρης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Χανός

Βοηθός σκηνοθέτριας, κινησιολογία: Στάλη Συμεών

Φωτογραφίες, βίντεο: Νίκος Κατσαρός

Ερμηνεύουν: Ευσταθία Λαγιόκαπα, Μαριέλα Δουμπού, Μαρία Κωνσταντά, Τίτος Γρηγορόπουλος, Γιάννης Μαστρογιάννης

Οργάνωση παραγωγής: Ευσταθία Λαγιόκαπα

ΑΜΚΕ: Beats Per Minute Cultural Group

Η παράσταση Χρυσός δίσκος εμπνέεται από την πραγματική ιστορία του Golden Record, που έστειλε η ΝASA στο διάστημα το 1977, με τις αποστολές Voyager. Ο Χρυσός δίσκος περιείχε φωτογραφίες, σχέδια και ηχητικά ντοκουμέντα από τη Γη, σε μια προσπάθεια της επιστημονικής ομάδας να επικοινωνήσει με τον ενδεχόμενο εξωγήινο πολιτισμό και να του μεταφέρει μια εικόνα για την ανθρώπινη ζωή. Πενήντα χρόνια μετά, η παράσταση επιστρέφει σε αυτό το ιστορικό γεγονός για να θέσει εκ νέου το ερώτημα: Τι είναι σήμερα το «ανθρώπινο»;

Η παράσταση κινείται ανάμεσα στο θέατρο ντοκουμέντο, τη μυθοπλασία και το μουσικό θέατρο, χρησιμοποιώντας ιστορικές αφηγήσεις, προσωπικές ιστορίες και ζωντανή μουσική. Το έργο, εκκινώντας από το αρχείο του Χρυσού δίσκου, διερευνά πώς μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για την ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Χρυσός δίσκος επανέρχεται μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του στο διάστημα, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος και η καταστροφή κατακλύζουν την καθημερινότητά μας.

Οι γυναίκες της Αλκυονίας

20, 21 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας, Αργολίδα

Κείμενο, σκηνοθεσία: Γιώργος Σαχίνης

Χορογραφία, περφόρμερ: Ειρήνη Αλεξίου

Περφόρμερ: Nalyssa Green

Μουσική: Θάνος Κοσμίδης

Κοστούμια, σκηνικά: Βάσω Τζούτη

Boηθός σκηνοθέτη: Jo Cortez

Οργάνωση παραγωγής: UrbanDig Project

ΑΜΚΕ: Όχι Παίζουμε

Στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας, στην Αργολίδα, βρίσκεται η λίμνη Αλκυονία. Η μυθολογία τη θέλει απύθμενη, δίοδο στον Κάτω Κόσμο, φωλιά της Λερναίας Ύδρας. Είναι η αφετηρία της περιπατητικής μας παράστασης. Ο θεατής ακολουθεί διαδρομές νερού: από τη λίμνη στον ποταμό Ποντίνο, μέχρι τη θάλασσα. Ακολουθεί την πορεία ομορφιάς και αντοχής του υδάτινου κύκλου. Ακολουθεί ανθρώπινες διαδρομές αγωνίας, αντοχής και τόλμης, καταλήγοντας στην αρμονία. Διαδρομές θνητών που οδηγούνται στην αθανασία ως ήρωες μυθολογίας ή θεότητες. Ακολουθεί τις Δαναΐδες, την Αριάδνη, τη Σεμέλη: γυναικείες μορφές στους μύθους ενός τόπου γνωστού κυρίως για τον Ηρακλή και τον Διόνυσο. Η Ήρα, θεά της γυναίκας, της τάξης και του Άργους, οδηγεί τους θεατές στις διαδρομές αυτές και συνομιλεί τραγουδώντας πάνω σε ηλεκτρονική μουσική. Σε ένα παρόν με λιγοστό νερό και ανάγκη για αντοχή και τόλμη, η παράσταση ζωντανεύει στον τόπο της Λέρνας μορφές από τη μυθολογία του που αναδεικνύουν τη σημερινή του σημασία.

Σταφιδόκαμπος

21, 22 Αυγούστου 2026

Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας

Κείμενο, σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Επιμέλεια σκηνικού χώρου, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Κοστούμια: Ρένια Φραγγέα

Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Λώλης

Συνεργάτρια σκηνοθέτρια: Άννα Φιλίδου

Σύμβουλος δραματουργίας: Δανάη-Αρσενία Φιλίδου

Ερμηνεύουν: Αναστάσης Γεωργούλας, Ελένη Δαφνή, Μαριαλένα Ηλία, Γιάννης Κόραβος

Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Δαφνή

ΑΜΚΕ: Θεατρική Ομάδα

Αντλώντας έμπνευση από τον Βυσσινόκηπο του Άντον Τσέχοφ, εκεί όπου το τέλος μιας εποχής συναντά τον φόβο για το άγνωστο μέλλον, ο Σταφιδόκαμπος μεταφέρει την ιστορία στον κάμπο του Νομού Ηλείας, σε έναν τόπο όπου η μνήμη μοιάζει να έχει ποτίσει το χώμα. Η οικογένεια Πουλοπούλου επιστρέφει στο οικογενειακό κτήμα έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας στο εξωτερικό και βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικά αδιέξοδα, οικογενειακά μυστικά και σιωπές, την απειλή της πώλησης ενός τόπου που κουβαλά την ιστορία και την ταυτότητά της. Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την απώλεια μιας περιουσίας, αλλά το πέρασμα από έναν κόσμο που χάνεται σε έναν άλλο που γεννιέται.

Με αφορμή το σύμβολο του Σταφιδόκαμπου, η παράσταση ερευνά τι σημαίνει ρίζα, σπίτι και πατρίδα σήμερα, φωτίζοντας τις οικονομικές και συναισθηματικές μορφές εκμετάλλευσης, τη σύγκρουση γενεών και εποχών, αλλά και την ανθρώπινη ανάγκη να κρατηθεί κανείς από κάτι που μοιάζει να χάνεται για πάντα.

Πώς εβρεθήκαμε εδώ πέρα;

22, 23 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τίρυνθας

Σύλληψη, δραματουργία: Ελευθερία Κωνσταντοπούλου

Σκηνοθεσία: Θεανώ Μεταξά

Συνεργάτης σκηνοθέτης, σκηνικά: Οδυσσέας Ζήκας

Έρευνα: Γιώργος Πουλόπουλος, Ελευθερία Κωνσταντοπούλου

Ντοκιμαντέρ: Γιώργος Πουλόπουλος

Σύμβουλος δραματουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Επιστημονική συνεργάτιδα: Τασούλα Βερβενιώτη

Μουσική σύνθεση, επιμέλεια: Σταύρος Ρουμελιώτης

Ερμηνεύουν: Σοφία Ιωάννου, Ερατώ Καραθανάση, Ελευθερία Κωνσταντοπούλου, Δήμητρα Μάζη, Θεανώ Μεταξά, Σταύρος Ρουμελιώτης

Οργάνωση παραγωγής: Γιούλη Αθουσάκη

AMKE: BLACKBOX THEATRE COMPANY

Ένα θέατρο ντοκουμέντο με στοιχεία μυθοπλασίας και ένα εν εξελίξει ντοκιμαντέρ ενώνονται σε ένα δρώμενο που ερευνά τη ζωή των εξόριστων γυναικών στο νησί Τρίκερι από το 1948 έως το 1952, κατά το τέλος του εμφυλίου πολέμου και τα χρόνια που τον ακολούθησαν. Μια πρωτότυπη δραματουργία και μουσική σύνθεση βασισμένες στην ιστορική έρευνα, σε μαρτυρίες, γράμματα, συνεντεύξεις κοντινών συγγενών, τραγούδια και ποιήματα των εξορίστων – αλλά και στη δική μας προσπάθεια να συνομιλήσουμε μαζί τους, προσεγγίζοντας τις γυναίκες αυτές όχι ως ηρωικά μνημεία αλλά ως ανθρώπους. Το νησί-στρατόπεδο Τρίκερι υπήρξε ένας μη τόπος, όπου η απογυμνωμένη ζωή των εξόριστων γυναικών είχε καταστεί φονεύσιμη. Σε μια τέτοια συνθήκη μπορούν η συλλογική ζωή και η έννοια της κοινότητας να αποτελέσουν ζωογόνο πηγή και μορφή αντίστασης; Και φτάνοντας στο σήμερα: Πώς μπορεί η ιστορική μνήμη και η συνάντηση με το παρελθόν να αποτελέσει εφόδιο για το παρόν; Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντικρίσει το συλλογικό, διαγενεακό τραύμα και να φανταστεί ένα ριζικά άλλο μέλλον;

Φοινικιά ή Το χέρι που ονειρεύεται

22, 23 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

Σκηνοθεσία: Αουλόνα Λούπα

Σύλληψη, δραματουργία: Γωγώ Παπαϊωάννου

Σχεδιασμός σκηνικού χώρου, κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Πρωτότυπη μουσική, σχεδιασμός ήχου, μουσικός επί σκηνής: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Ερμηνεύουν: Γωγώ Παπαϊωάννου, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

ΑΜΚΕ: ΔΕΚΑΕΦΤΑ ΤΡΙΤΑ

Στο μεταίχμιο ημέρας και νύχτας, ένας άδειος αρχαιολογικός χώρος μετατρέπεται σε πεδίο υπαρξιακής τελετουργίας. Δύο γυναίκες, αφανείς υπάλληλοι καθαρισμού, εισέρχονται στον χώρο για τη βάρδια τους. Καθώς απομακρύνουν τη σκόνη, η μηχανική εργασία μεταμορφώνεται —κατά τον Γκαστόν Μπασλάρ— σε μια πράξη δημιουργίας: «το χέρι που φροντίζει, αρχίζει να ονειρεύεται».

Με όχημα το εμβληματικό ποίημα Φοινικιά του Κωστή Παλαμά, η παράσταση υφαίνει έναν διάλογο ανάμεσα στο Μνημειακό και το Εφήμερο. Υπό τον ζωντανό ήχο της μουσικής, ο ιαμβικός δεκατρισύλλαβος γίνεται ο ρυθμοθέτης της δράσης, μετατρέποντας τον μόχθο σε χορογραφία. Οι δύο γυναίκες, ως «γαλάζια λουλούδια» στη σκιά της Ιστορίας, στοχάζονται πάνω στη θνητότητα και την ανάγκη του ανθρώπου να αρθρώσει λόγο μπροστά στο Αιώνιο. Μια σκηνική σύνθεση για την ιερότητα της φροντίδας και την ανθρώπινη πνοή που επιμένει να ανθίζει ανάμεσα στη σιωπή των μνημείων και τη φθορά του χρόνου.

Αντιγόνη: Γεννήθηκα για να αγαπώ

23, 24 Αυγούστου 2026

Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Δραματουργία: Αμαλία Αρσένη, Μαρία Κουρή

Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης

Μουσική: Κώστας Χαριτάτος

Σκηνικά, κοστούμια: Μαρία Ντεροζάριο

Σχεδιασμών φωτισμών: Πήτερ Μάμφορντ

Graphic designer: Όλγα Κουτρουμάνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Παγουλάτου

Βοηθός δραματουργίας: Γιάννης Αναστασάκης

Ερμηνεύουν: Αμαλία Αρσένη, Μαρία Κουρή, Κυριάκος Μαρκάτος, Μαρία Τσιμά

Μουσικός επί σκηνής: Κώστας Χαριτάτος

Διεύθυνση παραγωγής: Ελευθερία Βαλλιανάτου

ΑΜΚΕ: MEMENTO MORI

Η παράσταση Αντιγόνη: Γεννήθηκα για να αγαπώ αποτελεί μια σύγχρονη τραγωδία που γεφυρώνει τον αρχαίο μύθο με τη ζώσα ιστορική και κοινωνική εμπειρία. Αφετηρία της είναι η Αντιγόνη του Σοφοκλή, όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως διαχρονικό αρχέτυπο ανυπακοής απέναντι στην αδικία. Στη σκηνή, η Αντιγόνη παύει να είναι ένα πρόσωπο και μετατρέπεται σε μια διαρκή παρουσία που επανεμφανίζεται σε διαφορετικές εποχές και συνθήκες. Η μορφή της διασχίζει τον χρόνο και ενσαρκώνεται σε γυναίκες που καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στη σιωπή και τη δράση, ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευθύνη. Κάθε παρουσία φωτίζει μια διαφορετική εκδοχή της ίδιας σύγκρουσης: εκεί όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια συγκρούεται με τον φόβο, και η εσωτερική φωνή αντιστέκεται σε κάθε επιβεβλημένο νόμο. Η παράσταση δεν αναπαριστά ηρωισμούς, αλλά αναδεικνύει τη στιγμή της επιλογής: εκεί όπου η αγάπη, η μνήμη και η ευθύνη απέναντι στον άλλον γίνονται πράξη αντίστασης. Ως σύγχρονη σκηνική σύνθεση, λειτουργεί ως πράξη μνήμης και εγρήγορσης, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα προς τον θεατή: όταν η αδικία γίνεται κανονικότητα, η σιωπή είναι επιλογή ή συνενοχή;

Οι Θεοί της Γης του Χαλίλ Γκιμπράν

23, 24 Αυγούστου 2026

Φορτέτσα Ρεθύμνου

Σκηνοθεσία, απόδοση: Σοφία Αντωνίου

Σκηνικά, κοστούμια: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Φώτης Παπαθεοδώρου

Σχεδιασμοί φωτισμών: Γιώργος Iεραπετρίτης

Βοηθός σκηνοθέτριας: Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης

Ερμηνεύουν: Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Θεοδοσία Σαββάκη, Άννα Συμεωνίδου

Εικαστικός: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Οργάνωση, εκτέλεση παραγωγής: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

ΑΜΚΕ: MASTERSKAYA

Εμπνευσμένη από το έργο Οι Θεοί της Γης του Χαλίλ Γκιμπράν, η παράσταση προσεγγίζει τη σχέση του ανθρώπου με το θείο με μια λεπτή αίσθηση χιούμορ και ειρωνείας απέναντι στην εξουσία και την ανθρώπινη ματαιότητα. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με το θείο; Ποιοι είναι οι θεοί που πιστεύουμε, οι γήινοι θεοί της εποχής μας;

Τρεις «θεοί της γης» παρατηρούν τον άνθρωπο και συνομιλούν για τη φύση του: τη φθορά, την αδυναμία και την επιθυμία. Παράλληλα, ένας άνθρωπος στέκεται απέναντί τους μέσα από μια συνεχή διαδικασία σύγκρουσης, λατρείας, αμφισβήτησης και αποδοχής.

Η παράσταση συνδυάζει περφόρμανς και ζωντανή εικαστική δράση, δημιουργώντας ένα τελετουργικό σκηνικό περιβάλλον όπου το σώμα, τα φυσικά υλικά, το φως και η φθορά μεταμορφώνονται διαρκώς. Στον πυρήνα της αναδύεται η αγάπη ως διαρκής δύναμη σχέσης και μεταμόρφωσης· μια παρουσία που διαπερνά τις εντάσεις και τις σιωπές, συνδέοντας τον άνθρωπο με τον εαυτό του και τον κόσμο.

Προμηθέας vs Homo

25, 26 Αυγούστου 2026

Αρχαίο Θέατρο Σάμου (Ξύλινο)

Σκηνοθεσία παράστασης και ταινίας: Βίκυ Βολιώτη

Σχεδιασμός φωτισμών, κινηματογράφηση ταινίας: Σίμος Σαρκετζής

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Πούλιος

Σκηνική σύνθεση, κοστούμια: Μαρίτα Αμοργιανού

Κίνηση: Μαρίζα Τσίγκα

Μοντάζ ταινίας: Γωγώ Μπεμπέλου

Ερμηνεύουν: Βίκυ Βολιώτη, Μαρίζα Τσίγκα

ΑΜΚΕ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

* Τα αποσπάσματα από τον Προμηθέα δεσμώτη του Αισχύλου είναι σε μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη.

Πίσω, στα βάθη του χρόνου, ο Προμηθέας αποφασίζει να βοηθήσει από οίκτο ένα πλάσμα, μέχρι τότε αόριστο και ασαφές, που ονομάζεται άνθρωπος, προσφέροντάς του δώρα θαυμαστά: συνείδηση της ύπαρξής του, σοφία και γνώση. Τον μετουσιώνει έτσι σε Άνθρωπο. Όμως ένα κακό προαίσθημα καταλαμβάνει τη θεότητα και φοβάται μήπως μετανιώσει για τη δύναμη που χάρισε στον Άνθρωπο, που τώρα πια νιώθει ατρόμητος, ανώτερος απ’ όλα τα υπόλοιπα πλάσματα. Η παράσταση, χρησιμοποιώντας πολλαπλά εργαλεία, θα επιχειρήσει να λειτουργήσει ως καταγραφέας των αρχικών «προγνωστικών» για το ανθρώπινο είδος αλλά και του τελικού αποτυπώματος που αφήνει στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα με τον λόγο και τη θεατρική-σκηνική δράση των ηθοποιών-περφόρμερ αλλά και σε απόλυτη χρονική ταύτιση μαζί τους θα προβάλλεται στην πρόσοψη και σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς της υπερυψωμένης σκηνής μια πρωτότυπη εικαστική ταινία-ντοκιμαντέρ, η οποία είτε θα ερμηνεύει είτε θα υπονομεύει και άλλοτε θα υπογραμμίζει το κείμενο. Στόχος είναι η δημιουργία ψευδαίσθησης μιας κινούμενης μετόπης και ζωντανών αετωμάτων.

Κιτ επιβίωσης

26, 27 Αυγούστου 2026

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα

Μετάφραση, δραματουργία, κείμενα: Νεφέλη Μαϊστράλη, Θανάσης Ζερίτης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά, κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Μουσική σύνθεση, εκτέλεση παραγωγής: Σταύρος Γιαννουλάδης

Κίνηση, βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Τοψίδης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Ερμηνεύουν: Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Γιάννης Λατουσάκης

ΑΜΚΕ: 4 FRONTAL

Δύο άντρες, παλιοί συμμαθητές και στενοί φίλοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια βαθιά κρίση αξιών και ταυτότητας. Η υπαρξιακή αγωνία, οι κρίσεις πανικού, το άγχος και η απογοήτευση έχουν επηρεάσει τη ζωή τους, κάνοντάς τους ανήμπορους να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα. Αναζητώντας μια διέξοδο, αποφασίζουν να ταξιδέψουν σε μια επαρχιακή περιοχή της Ελλάδας, με σκοπό να αναθερμάνουν τη φιλία τους και να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους. Καθώς απομακρύνονται από τους έντονους ρυθμούς της πόλης, αρχίζουν να ξετυλίγουν τις εμπειρίες, τις απογοητεύσεις και τα χαμένα όνειρά τους. Μέσα από τις συζητήσεις τους οδηγούνται στις σκέψεις του Μάρκου Αυρήλιου και στη στωική φιλοσοφία, αναζητώντας απαντήσεις για την ανθρώπινη ύπαρξη και την ουσία της ζωής. Με φόντο το ελληνικό τοπίο, προσπαθούν να ανακαλύψουν ξανά τι σημαίνει να ζει κανείς ανθρώπινα σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απάνθρωπος.

Ο θαυματοποιός του Μπράιαν Φρίελ

29, 30 Αυγούστου 2026

Ρωμαϊκή Οικία Κω (Casa Romana)

Κείμενο: Μπράιαν Φρίελ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης

Σκηνικά, κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Μουσική: Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης)

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Δούρος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ίρις Τσαγρή

Γραφίστρια: Αγγελική Κρόκου

Ερμηνεύουν: Ευάγγελος Βογιατζής, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Υπεύθυνη παραγωγής: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

ΑΜΚΕ: FAIL BETTER ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η σκηνή προϋποθέτει πίστη. Μια παράλογη πίστη του περφόρμερ στον εαυτό του, στο τίποτα, στο «άδειο» της σκηνής, στις καρέκλες των θεατών· πίστη στους ίδιους τους θεατές. Αυτοί, έρχονται στο «θέαμα» για να πιστέψουν τα πάντα, μα, ουσιαστικά, για να πιστέψουν τους ανθρώπους της σκηνής. Ο Μπράιαν Φρίελ έγραψε για αυτή την απόλυτη ανάγκη του ανθρώπου για ελπίδα μέσα από μια προμηθεϊκή προτροπή. Πρόθεση της σκηνοθεσίας είναι το έργο, σε όλη τη δραματουργική του ανάπτυξη, να παιχτεί σε απόσταση αναπνοής από τους θεατές, συχνά ανάμεσά τους, με κινηματογραφική αμεσότητα στην ερμηνεία και με την αίσθηση μιας απογυμνωμένης επαρχιακής γειτονιάς. Η γκάιντα είναι ένα από τα αρχαιότερα πνευστά λαϊκά όργανα της υπαίθρου. Ο τραχύς παραδοσιακός της ήχος ωθεί την αφήγηση να αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα και μια αδιόρατη σύνδεση με το συλλογικό ασυνείδητο και το πανανθρώπινο τραύμα, όπως εγγράφεται στο σώμα και στη μνήμη της σκηνικής εμπειρίας.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Χαιρέας και Καλλιρρόη: Η περιπέτεια της ενηλικίωσης

3, 4 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Άρης Λάσκος

Κείμενο: Ομάδα UBUNTU

Μουσική: Φάνης Ζαχόπουλος

Επιμέλεια κίνησης: Μυρτώ Γράψα

Κοστούμια, σκηνικά αντικείμενα: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Θεοδωρακόπουλος

Ερμηνεύουν: Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Μάνος Βαβαδάκης, Μαντώ Γιαννίκου, Πάνος Θεοδωρακόπουλος, Αλέξανδρος Σιάτρας

Φωτογραφίες, τρέιλερ: Αναστασία Γιαννάκη

ΑΜΚΕ: UBUNTU

Οι δύο πιο όμορφοι νέοι του κόσμου όλου, βασιλείς, θεοί και θνητοί, παραμάνες και υπηρέτες, αγγελιαφόροι, πειρατές, τυμβωρύχοι, τριήρεις και καΐκια, μάχες, ο Αρταξέρξης και ο λαός. Αλήθεια, «ποιος ποιητής ανέβασε στη σκηνή έναν τόσο παράδοξο μύθο» όπου τόσο πολλά στοιχεία συνυπάρχουν; Πρόκειται για το Χαιρέας και Καλλιρρόη του Χαρίτωνα –το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (1ος αι. μ.Χ.)–, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταφέρεται στο θέατρο ως παράσταση για όλη την οικογένεια, σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου. Δύο έφηβοι ερωτεύονται κι εξαιτίας της ζήλιας χάνονται σε μια άλλη Οδύσσεια, διασχίζοντας χώρες και θάλασσες από τις Συρακούσες έως τη Βαβυλώνα. Ένα συγκινητικό και πολυετές ταξίδι ενηλικίωσης, αποδίδεται μέσα σε εβδομήντα λεπτά από πέντε ηθοποιούς. Παίζοντας, τραγουδώντας και αλλάζοντας ρόλους διαρκώς, διαβάζουν το κείμενο με σύγχρονη ματιά, φωτίζοντας ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η παραπληροφόρηση και η αυτογνωσία. «Όλοι οι άνθρωποι, μόλις σε μια στιγμή, μπορούν να φερθούν απάνθρωπα. Όλοι, όμως, μπορούν να αλλάξουν και να επανορθώσουν».

Τα νερά

11, 12 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

Σύλληψη, κείμενο, σκηνοθεσία: Ιωάννα Πιατά

Πρωτότυπη μουσική, ηχητικό περιβάλλον: Γιώργος Ραμαντάνης

Σκηνικά, κοστούμια: Βασιλική Σουρρή

Επιμέλεια κίνησης: Δήμητρα Μητροπούλου

Ερμηνεύουν: Ελίνα Ρίζου, Δήμητρα Μητροπούλου, Ιωάννα Πιατά

ΑΜΚΕ: COMMEDIA

«Τι γεύση έχουν τα δάκρυα;» Σε μια ιστορία που ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία, η Αναΐς, ένα εσωστρεφές εννιάχρονο κορίτσι, μετά την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς ανακαλύπτει ότι δεν κυλάνε δάκρυα από τα μάτια της. Παρέα μ’ ένα παγόνι ξεκινάει ένα ταξίδι σ’ ένα παράλληλο κόσμο στον πυρήνα της γης, που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Εκεί, στα υπόγεια νερά, θα συναντήσει αρχέγονες μορφές, θεότητες άλλων πολιτισμών, και θα προσπαθήσει να λύσει τον γρίφο που θα επαναφέρει τη φυσική ροή των νερών της γης και να συνδεθεί με τις βαθιές ρίζες της οικογένειάς της. Τα νερά του κόσμου, τα οποία κατέχει η θεά Αναχίτα, εξαρτώνται από τα δάκρυα ενός μικρού κοριτσιού. Τρία κορίτσια, έχοντας στη διάθεσή τους αντικείμενα που μπορείς να βρεις σ’ ένα παιδικό δωμάτιο, θα αφηγηθούν αυτήν την περιπέτεια μαγικού ρεαλισμού, και μαζί με τα παιδιά θα ανακαλύψουν τον αλληλένδετο κρίκο που συνδέει τις πηγές των ανθρώπινων συναισθημάτων με τις πηγές της γης.

Οέ Οέ! Τραγούδια στο πατάρι

17, 18 Ιουλίου 2026

Κάστρο Λαμίας

Ιδέα, κείμενο: Patari Project

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Κοστούμια: Θεοδόσης Κώνστας

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Ψυχράμης

Ερμηνεύουν: Νίκος Γαλενιανός, Θεοδόσης Κώνστας, Τάσος Ροδοβίτης, Εριφύλη Στεφανίδου, Αποστόλης Ψυχράμης

ΑΜΚΕ: PATARI PROJECT

Πέντε διαφορετικοί μεταξύ τους ερμηνευτές ανεβαίνουν στο πατάρι κουβαλώντας ο καθένας τον προσωπικό του «ήχο» και τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Στην προσπάθειά τους να συνυπάρξουν στη μικρή πλατφόρμα, δημιουργούν ένα μουσικό αλαλούμ από παραδοσιακή, ροκ, ραπ, κλασική μουσική, διαφωνούν, διεκδικούν, σπρώχνονται, στριμώχνονται για να βρουν τελικά κοινό τόπο στα τραγούδια της παιδικής τους ηλικίας που τους σημάδεψαν. Αυτά τα τραγούδια ντύνουν με τη μουσική που ο καθένας εκπροσωπεί και τα στολίζουν με τις προσωπικές τους ιστορίες και αναμνήσεις που τα συνοδεύουν, για να δημιουργήσουν μια ξέφρενη συναυλία-ταξίδι στην παιδική μας ηλικία.

Η νέα παράσταση των Patari Project είναι ένα μουσικοθεατρικό έργο με πολύ χιούμορ, κλασική, παραδοσιακή, ροκ και ραπ μουσική, στο οποίο τα παιδιά τού χτες θα συναντήσουν τα παιδιά τού σήμερα. Πάνω απ’ όλα, όλοι θα καταλάβουν ότι ο άνθρωπος για να επιβιώσει στον κόσμο (πλατφόρμα) πρέπει να ακούει, να συνυπάρχει και να μαθαίνει.

Η πάστα του Απόλλωνα

19, 20 Ιουλίου 2026

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου

Κείμενο, αρχαιολογική έρευνα: Κωνσταντίνα Χαβάκη

Σκηνοθεσία: Βασίλης Σταματάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Κασαβέτης

Σκηνικά: Μυρτώ Κοσμοπούλου

Επιμέλεια φωτισμού: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Φωτογραφία, κινηματογράφηση: Χρήστος Πετρόπουλος

Οπτικοακουστικά μέσα: Γιώργος Τάταρης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιάννα Δεληγιάννη

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνα Χαβάκη, Γιώργος Κασαβέτης

ΑΜΚΕ: Cinemathesis

Η τοποειδική μουσική επιτέλεση Η πάστα του Απόλλωνα αποτελεί ένα πρωτότυπο ταξίδι στον κόσμο της αρχαιολογίας, μετατρέποντας την επιστήμη σε βιωματική θεατρική εμπειρία. Με αφετηρία το παραμύθι Στο λόφο μου της αρχαιολόγου Κωνσταντίνας Χαβάκη, το αγαλματίδιο του Απόλλωνα, που μόλις βρέθηκε σε ανασκαφή, αφηγείται το ίδιο την ιστορία του, τη διαδρομή του στους αιώνες και εντέλει τη στιγμή που η ανασκαφή το έφερε σήμερα ξανά στο φως, αποκαλύπτοντας πτυχές, πρακτικές και ορολογία της επιστημονικής ανασκαφικής διαδικασίας. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, οι μικροί θεατές παύουν να είναι απλοί παρατηρητές και γίνονται οι ίδιοι αρχαιολόγοι και συντηρητές αρχαιοτήτων συμμετέχοντας σε μια βιωματική προσομοίωση ανασκαφής. Η ηχητική τοπογραφία της επιτέλεσης, δηλαδή το σύμπλεγμα των ήχων του φυσικού χώρου, των ανασκαφικών εργαλείων, των κρουστών με το αρχέγονο μουσικό όργανο, το ανθρώπινο σώμα, ενορχηστρώνει έναν σύγχρονο παιάνα προς τιμήν του Απόλλωνα.

Η φάρμα των «ανθρώπων»

Μια συνομιλία με το βιβλίο του Τζωρτζ Όργουελ

19, 20 Ιουλίου 2026

Οθωμανικό Λουτρό, Κάστρο Χίου

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Πέτρος Παπαζήσης

Σκηνικά, κοστούμια: Λήδα Γρηγοριάδου

Μουσική: Κλεάνθης Κουκουλιάτας

Ειδική συνεργάτιδα παραγωγής: Μαρίνα Καψάλη

Ερμηνεύουν: Αλκυόνη Θηλυκού, Αρετή Πολυμενίδη, Γιώργος Σοφικίτης

ΑΜΚΕ: ΟΜΑΖ

Η παράσταση προτείνει μια ανθρωποκεντρική ανάγνωση της Φάρμας των ζώων του Τζωρτζ Όργουελ, εστιάζοντας όχι τόσο στην καταγγελία, αλλά στη δυνατότητα του ανθρώπου να συνυπάρχει, να διορθώνει και να ξαναρχίζει. Στη φάρμα, η ισορροπία έχει διαταραχθεί. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει ότι η δύναμη δεν σημαίνει μόνο εξουσία και κυριαρχία αλλά και ευθύνη. Μέσα από την τελείως διαφορετική επιλογή να αλλάξει η πλοκή από την αντιστροφή των ρόλων –οι άνθρωποι στη θέση των ζώων και τα ζώα στη θέση των ανθρώπων– η σκηνή γίνεται τόπος κατανόησης και ενσυναίσθησης, όπου το «μαζί» τίθεται στο επίκεντρο και πάνω από την εξουσία. Η αντιστροφή αυτή δεν παρουσιάζεται ως μαγεία, αλλά ως συνειδητή συλλογική συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή ξεκινά μόνο όταν υπάρχει διάλογος και κοινή απόφαση. Τρεις ηθοποιοί επί σκηνής αφηγούνται, παίζουν παιχνίδια και ρόλους, μουσική, τραγούδια και ήχους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατάλληλη για παιδιά όλων των ηλικιών. Μέσα από το χιούμορ, γρήγορες εικόνες και μέσα που δημιουργούν τη φαντασία στον θεατή, αποκαλύπτεται σταδιακά το βασικότερο θέμα του έργου: η μοναξιά της εξουσίας και η φθορά που προκαλεί η απουσία του «μαζί».

Ο σπουργίτης με το κόκκινο γιλέκο

22, 23 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου, Χαλκιδική

Πρωτότυπο κείμενο: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη

Διασκευή, σκηνοθεσία, χορογραφία: Πάρης Μαντόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Κυπουργός

Σκηνικά, κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Τεχνικός ήχου, φωτισμού: Ρένος Βάρλας

Φωτογραφίες: Πάρης Μαντόπουλος

Ερμηνεύουν: Ράνια Αθανασοπούλου, Μιχάλης Κουτσκουδής-Βουρλής, Ιώ Λατουσάκη,

Αντώνης Παπαδάκης, Ανατολή Τσελαρίδου

Οργάνωση παραγωγής: Ανατολή Τσελαρίδου, Πάρης Μαντόπουλος

ΑΜΚΕ: 4PLAY

Το παραμύθι Ο σπουργίτης με το κόκκινο γιλέκο της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη μεταφέρεται στη σκηνή ως μια σύγχρονη παράσταση θεάτρου, χορού και πρωτότυπης μουσικής για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Με αφετηρία ένα εμβληματικό έργο της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, η παράσταση προσεγγίζει τον σπουργίτη ως αλληγορία για τον Άλλον: το ευάλωτο, διαφορετικό ον που γίνεται στόχος φόβου, αποκλεισμού αλλά και αφορμή για φροντίδα.

Η αφήγηση, το σώμα και ο ήχος συνδιαμορφώνουν ένα ποιητικό σκηνικό τοπίο, όπου το contact improvisation (αυτοσχεδιασμός με επαφή), η σιωπή και η ζωντανή μουσική αποκαλύπτουν τις σχέσεις ανάμεσα στη βία και την αλληλεγγύη. Σε άμεσο διάλογο με τον αρχαιολογικό χώρο, η παραγωγή της ομάδας 4PLAY αναρωτιέται τι σημαίνει να παραμένει κανείς άνθρωπος απέναντι στο ανυπεράσπιστο.

Από τι ζουν οι άνθρωποι του Λέοντος Τολστόι

30, 31 Ιουλίου 2026

Οικία Βλαχοθανάση, Βόρεια Εύβοια

Κείμενο: Λέων Τολστόι

Διασκευή: Νατάσα Σφενδυλάκη, Χρήστος Χριστόπουλος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Χριστόπουλος

Σκηνικά, κοστούμια, αντικείμενα: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ

Κινησιολογική επιμέλεια: Νικολέττα Ξεναρίου

Ερμηνεύουν: Χρήστος Δερβεντζής, Αλέξανδρος Καναβός, Σοφία Νικολοπούλου, Γιάννης Οικονόμου

ΑΜΚΕ: Ανεμόμυλοι

Ένας φτωχός τσαγκάρης, την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα, βγαίνει έξω στο χιόνι για να μαζέψει από κάποιους πελάτες του τα λεφτά που του χρωστάνε. Σε μια γωνιά του δρόμου βρίσκει σωριασμένο και εξαντλημένο, από την πείνα και το κρύο, έναν παράξενο άνθρωπο. Αποφασίζει να τον πάρει μαζί στο σπίτι του και να του προσφέρει ρούχα και φαγητό. Από το σημείο αυτό ξεκινά μια αλυσίδα από μυστήρια συμβάντα, απροσδόκητα και καταπληκτικά γεγονότα, που δίνουν σταδιακά τις απαντήσεις σε τρία ερωτήματα: τι υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου, τι δεν του έχει δοθεί να γνωρίζει και από τι ζει ο άνθρωπος. Η παρουσία του παράξενου ανθρώπου θα αποκαλύψει στον τσαγκάρη, αλλά και στους άλλους, τη μία και μοναδική αλήθεια, που είναι η απάντηση στο ερώτημα «Από τι ζουν οι άνθρωποι».

* Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά άνω των 7 ετών.

Ένας άνθρωπος από μέταλλο

9, 10 Αυγούστου 2026

Μουσείο Ζακύνθου

Κείμενο: Νίκος Αντωνίου

Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία, πρωτότυπη μουσική, στίχοι: Γιώργος Αντωνόπουλος

Σκηνικά, κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Επιμέλεια κίνησης, χορογραφία: Νατάσα Παντερμαλή

Οργάνωση, επιμέλεια κειμένων: Αλεξάνδρα Λιακοπούλου

Μεταφράσεις: Ελένη Μαρκοπούλου

Ερμηνεύουν: Θωμάς Θάνος, Νατάσα Παντερμαλή, Αριάννα Ζαρμακούπη

ΑΜΚΕ: Contratiempo

Η ομάδα Contratiempo ζωντανεύει το παραμύθι Ένας άνθρωπος από μέταλλο του βραβευμένου συγγραφέα Νίκου Αντωνίου, σε μια παράσταση με πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις, τραγούδια και σύγχρονο χορό.

Ο Μάρκος έχει ανακαλύψει έναν μαγικό τρόπο να ταξιδεύει τα βράδια: η σχολική του τσάντα γίνεται το ιπτάμενο μέσο που τον πάει όπου επιθυμεί. Όταν επισκέπτεται έναν μικρό πλανήτη, γνωρίζει δυο παράξενα μεταλλικά πλάσματα, τον Σεν και τον Έπι. Οι τρεις τους κατευθύνονται προς την πόλη· εκεί ο Σεν έχει να εκπληρώσει μια περίεργη αποστολή, που όταν τη μαθαίνει ο Μάρκος αναστατώνεται πολύ. Ο Σεν πιστεύει ότι είναι και αυτός άνθρωπος, επειδή –όπως και ο Μάρκος– έχει δυο χέρια, δυο πόδια και δυο μάτια. Είναι όμως η εμφάνιση που καθορίζει το ανθρώπινο είδος ή μήπως είναι κάτι άλλο; Μέσα από μια ξεχωριστή θεατρική περιπέτεια στο διάστημα θα εξερευνήσουμε όλα όσα μας χωρίζουν από το μη ανθρώπινο: τη φροντίδα, την αλληλοβοήθεια, τη δικαιοσύνη.

* Το βιβλίο του Νίκου Αντωνίου Ένας άνθρωπος από μέταλλο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.

* Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά άνω των 4 ετών.

Στο άλλο της χέρι κρατούσε ένα αστέρι

Βασισμένο στα Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά του Γιώργου Σεφέρη

10, 11 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σύλληψη: Ειρήνη Μάστορα

Κείμενο, δραματουργία: Θωμάς Τσαλαπάτης

Σκηνοθεσία: Άρης Μπαλής

Μουσική: Μιχάλης Καλκάνης

Σχεδιασμός φιγουρών, κουκλών: Σπύρος Αγγελόπουλος

Κατασκευή σκηνικού: Γιάννης Τσιούτας

Εμψύχωση φιγουρών, κουκλών: Κική Μαλτσάκη, Ειρήνη Μάστορα

Μουσικός επί σκηνής: Μιχάλης Καλκάνης

ΑΜΚΕ: ΜπαGάζια

Ήτανε μια κοπέλα απ’ τη Σάμο

που έχωσε το δεξί της στην άμμο

και με τ’ άλλο το χέρι

εκρατούσε ένα αστέρι

ετούτη η κοπέλα απ’ τη Σάμο.

Τα πεντάστιχα ποιήματα του Σεφέρη, γραμμένα στο πρότυπο των λίμερικ, δημιουργούν έναν κόσμο δικό τους, θαυμαστό και κωμικό, όπου τα πιο αλλοπρόσαλλα πράγματα μπορούν να συμβούν με φυσικότητα. Μικρές αυτοτελείς ιστορίες, με πρωταγωνιστές απίθανους χαρακτήρες από διαφορετικά μέρη του κόσμου –κοπέλες, παιδιά, άντρες, νέοι και γέροι, ένας σε κάθε πεντάστιχο–, ζωντανεύουν σε μια μουσική παράσταση κουκλοθεατρικού βαριετέ. Φιγούρες θεάτρου σκιών και δισδιάστατες κούκλες διαφόρων μεγεθών εμψυχώνονται πίσω, πάνω και γύρω από έναν πρωτότυπο αναδιπλούμενο μπερντέ. Ένα κοντραμπάσο επί σκηνής σχολιάζει, διακόπτει και αναπτύσσει τη δράση. Παράλληλα, ηλεκτρονικά στοιχεία, λούπες και επεξεργασμένες ηχογραφήσεις λειτουργούν ως ηχητικά ίχνη για τον εκάστοτε τόπο: Πεκίνο, Κάιρο, Κονγκό ή Βραζιλία, μια ακτή της Σάμου ή οι όχθες του Γάγγη… Εικόνες, φως και μουσική συγκροτούν ένα ζωντανό και παιγνιώδες ποιητικό σύμπαν, σε πλήρη συνομιλία με το υπερρεαλιστικό πνεύμα των λίμερικ του Σεφέρη.

Πέρα πάντα παντού

12, 13 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης

Μουσική σύνθεση: Περικλής Βραχνός

Δραματουργία: Μαργαρίτα Κούτοβα, Έλσα Μουρατίδου, Περικλής Βραχνός

Σκηνοθετική επιμέλεια: Δημήτρης Σακατζής

Σκηνικά, κοστούμια: Εύχαρις Λεοντοπούλου Ντόμπρου

Παιδαγωγικός σχεδιασμός εργαστηρίων: Μαρία Τσίγγρου, Μαργαρίτα Κούτοβα

Οπτική ταυτότητα: Εύχαρις Λεοντοπούλου Ντόμπρου

Ερμηνεύουν: Περικλής Βραχνός, Αίγλη Κατσίκη, Μαργαρίτα Κούτοβα, Έλσα Μουρατίδου, Onur Şentürk, James Wylie

Οργάνωση, εκτέλεση παραγωγής: Χριστίνα Κωστάκη

ΑΜΚΕ: kokakepanu ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Η μουσικοθεατρική παράσταση Πέρα πάντα παντού είναι ένα μουσικό σκηνικό έργο που συνδέει μύθους, μουσικές και ανθρώπινες εμπειρίες από όλο τον κόσμο, βασισμένο σε πέντε λαϊκά παραμύθια από διαφορετικές ηπείρους. Μέσα από αφήγηση, ζωντανή μουσική, τραγούδι και διάδραση με τα παιδιά, φωτίζει όσα οι άνθρωποι μοιράζονται μέσα στον χρόνο. Έξι καλλιτέχνες δημιουργούν επί σκηνής ένα πρωτότυπο ηχητικό σύμπαν, συνδυάζοντας παραδοσιακά όργανα διαφορετικών πολιτισμών με σύγχρονες μουσικές τεχνικές. Η παράσταση θα πλαισιώνεται από βιωματικά εργαστήρια, ενισχύοντας τη συμμετοχή των παιδιών και τη σύνδεσή τους με τη συλλογική καλλιτεχνική εμπειρία.

Ο Μοσχάμπαρης

12, 13 Αυγούστου 2026

Κάστρο Μυτιλήνης

Δραματουργία, σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Μουσική σύνθεση, διασκευή παραδοσιακών τραγουδιών, φωνητική προετοιμασία: Μάρθα Μαυροειδή

Σκηνικά, κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Τεχνική Alexander: Δέσποινα Αναστάσογλου

Φωτογραφίες: Αναστασία Γιαννάκη

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρίνα Μάλλιου, Σμαράγδα Κάκκινου, Κατερίνα Πατσιάνη

ΑΜΚΕ: Elephas tiliensis

«Αχ, ήλιε μου, κυρ ήλιε μου, στον ουρανό γυρίζεις,

μην είδες τον Μοσχάμπαρη, μην είδες τον καλό μου;»

Οι Εlephas tiliensis (Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου) ζωντανεύουν ένα σπάνιο παραδοσιακό παραμύθι της Μήλου μέσα από φυσικά υλικά με εργαλείο μόνο τα σώματα και τις φωνές των ηθοποιών. Η ιστορία της βασιλοπούλας που πλάθει με τα χέρια της τον άνθρωπό της και αγωνίζεται, όταν τον χάσει, να τον αναζητήσει στην άκρη του κόσμου αναδεικνύεται ως μια τελετουργία εμφύσησης ζωής και πνεύματος. Το μαγικό παιχνίδι του θεάτρου που δημιουργεί κόσμους με μηδαμινά μέσα αντανακλάται στα υλικά που χρειάζεται η βασιλοπούλα για να πλάσει τον αγαπημένο της. Το μυστήριο της ζωής ξεκινά με αλεύρι και νερό. Τα ψυχικά υλικά δίνουν πνοή. Οι φωνές των ηθοποιών μετατρέπονται σε ρυθμό, αναπνοή και παλμό, υπογραμμίζουν τη μετάβαση από την ύλη στο ζωντανό σώμα. Υπό την καθοδήγηση της Μάρθας Μαυροειδή, οι πέντε ηθοποιοί ερμηνεύουν πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια, καθώς και επιλεγμένα παραδοσιακά τραγούδια, ειδικά επεξεργασμένα και διασκευασμένα για την παράσταση.

Η γειτονιά

26, 27 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Ιθάκης

Κείμενο, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Θάνος

Δραματουργική επεξεργασία: Αλκμήνη Καλογήρου

Σκηνικά, κοστούμια: Κωνσταντίνος Σταμουλίδης

Μουσική: Κάτια Κωστή

Οπτικοακουστικός σχεδιασμός: Στράτος Κουρλής

Ερμηνεύουν επί σκηνής: Αφροδίτη Αντωνάκη, Τάσος Δέδες, Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Μιράντα Ζησιμοπούλου

Ερμηνεύουν σε βιντεοπροβολή: Τζωρτζίνα Λιώση, Σταμάτης Μπάκνης

Οργάνωση παραγωγής: Σταμάτης Λεόντιος

ΑΜΚΕ: D’ART – THE ART SOCIETY

Η μαύρη κωμωδία Η γειτονιά αναδεικνύει την αποξένωση που έχουν φέρει οι νέες τεχνολογίες στη ζωή των εφήβων και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη επικοινωνία. Έξι νέοι, απομονωμένοι στα μπαλκόνια μιας πολυκατοικίας, συνυπάρχουν χωρίς ουσιαστική επαφή, επικοινωνώντας αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και αγνοώντας τον άμεσο περίγυρό τους. Η καθημερινότητά τους διαμορφώνεται μέσα από οθόνες και ψηφιακές αλληλεπιδράσεις, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση σύνδεσης. Όταν μια ξαφνική διακοπή του δικτύου ανατρέπει αυτή τη συνθήκη, καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματική παρουσία των άλλων, αποκαλύπτοντας τα όρια της ψηφιακής επικοινωνίας.

* Η παράσταση απευθύνεται σε κοινό άνω των 12 ετών.

Κουίζ για ένα είδος που χάνεται: Απάντησε σωστά για να υπάρχεις

26, 27 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Σύλληψη, σκηνοθεσία, φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη

Πρωτότυπη μουσική, μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Τάσαινας

Σκηνικά, κοστούμια: Αλεξία Χρυσοχοΐδου

Χορογραφία: Έλενα Γεροδήμου

Περφόρμερ: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Ρωμανός Καλοκύρης, Μυρτώ Μακρίδη, Προμηθέας Nerattini-Δοκιμάκης, Ιωάννα Ραμπαούνη, Σύλλας Τζουμέρκας

Φωτογραφίες, τρέιλερ: Αλεξάνδρα Ρίμπα

ΑΜΚΕ: Θεατρική Ομάδα BUG

Ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων γυρίζει το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας. Έξι παίκτες και παίκτριες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα του παρελθόντος και του παρόντος και να διαγωνιστούν σε γνώση, τραγούδι και χορό. Το τηλεπαιχνίδι λειτουργεί μόνο του, από μια μηχανή ΑΙ, ένα «τέρας» που θέτει ερωτήματα. Αυτά τα έξι πρόσωπα, με την πραγματική τους ηλικία, κάπου ανάμεσα στα 35 με 50, φέρουν μια αναλογική παιδική ηλικία, μια μεταβατική ενηλικίωση, ένα ψηφιακό παρόν κι ένα άγνωστο μέλλον. Ποιος παίκτης/παίκτρια θα κερδίσει στο κουίζ γνώσεων; Ποιος/ποια θα επιτύχει στο καραόκε; Μπορεί τελικά ο ανθρώπινος νους να επιβληθεί σε ένα πανέξυπνο μηχάνημα; Μια σύγχρονη κωμωδία για εφήβους και νέους/νέες όπου το παρελθόν και το μέλλον εναλλάσσονται μέσα από ιστορικά γεγονότα, αθλητικές πρωτιές, ποπ κουλτούρα, την ιστορία του σινεμά, την αστροφυσική και κοσμικούς χορούς, ηρωικές στιγμές, μεγαλειώδεις φράσεις που συνθέτουν ένα παζλ-ύμνο στην ανθρώπινη φύση, μια γιορτή για το ανθρώπινο μεγαλείο σε μια εποχή που αγωνίζεται να επιβιώσει απέναντι σε μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση.

ΧΟΡΟΣ

Αναλογικό σώμα

2, 3 Ιουλίου 2026

Κάστρο Καλαμάτας

Χορογραφία: Γιάννης Νικολαΐδης

Μουσική : Μανώλης Μανουσάκης

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Φωτογραφίες: Stella Veneri

Ερμηνεύουν: Ιωάννα Αποστόλου, Ειρήνη Μωραϊτέλη

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Χριστίνα Πολυχρονιάδου

ΑΜΚΕ: MEDEA ELECTRONICS Εταιρία Τέχνης & Πολιτισμού

Η παράσταση Αναλογικό σώμα εστιάζει στον ίδιο τον άνθρωπο: στη δύναμη και την ευθραυστότητά του, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται, να αντέχει και να υπερβαίνει τις προκλήσεις της ύπαρξής του στον φυσικό κόσμο. Μέσα από μια καθαρή και ουσιαστική κινητική έρευνα, η παράσταση διερευνά οργανικά, νευρολογικά και ψυχικά τις συνθήκες επιβίωσης και μετασχηματισμού του ανθρώπινου σώματος. Αντλώντας έμπνευση από τις διαχρονικές υπαρξιακές κρίσεις της ανθρωπότητας, το έργο στρέφει το βλέμμα στη σύγχρονη εποχή και στις προκλήσεις που γεννά η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Κεντρικό άξονα αποτελεί η ολοένα στενότερη σχέση ανθρώπου και μηχανής, όχι μόνο μέσω των αισθήσεων αλλά και μέσα από την ενσωμάτωση τεχνολογικών συσκευών στο ίδιο το σώμα. Το Αναλογικό σώμα προτείνει έναν καλλιτεχνικό στοχασμό πάνω στη φύση του ανθρώπου σήμερα, υποστηρίζοντας πως το σώμα παραμένει το τελευταίο οχυρό του αναλογικού ανθρώπου.

Επιστροφή

2, 3 Ιουλίου 2026

Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας, Ροδόπη

Χορογραφία: Μίνα Ανανιάδου

Μουσική: Δημήτρης Λώλης

Βοηθός χορογράφου: Σοφία Πουχτού

Συνδημιουργία, ερμηνεία: Μαρία Βούρου, Δάφνη Δούλη, Μίνα Ανανιάδου

Δραματουργική επεξεργασία: Ηρώ Βασάλου

Βίντεο, φωτογραφίες: Αλέκος Μπουρελιάς

Παραγωγή: anana collective

ΑΜΚΕ: anana collective

Η Επιστροφή είναι μια παράσταση χορού και μουσικής για τρεις χορεύτριες και έναν μουσικό επί σκηνής που επιχειρεί μια διερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης μέσα από τις έννοιες του κύκλου και του ερειπίου. Το έργο προσεγγίζει το σώμα ως φορέα μνήμης και σχέσης, ως μέρος μιας διαρκούς διαδικασίας επιστροφής και επαναπροσδιορισμού. Μέσα από κίνηση, ήχο και υλικά ένα ερειπιακό πεδίο δημιουργείται, μεταβάλλεται και ανασυντίθεται, χαρτογραφώντας τη διαδρομή από το ατομικό στο συλλογικό.

Η σύνθεση αναπτύσσεται μέσα από θραύσματα κίνησης, ήχου και δράσης, μικρά συμβάντα που εμφανίζονται, μετασχηματίζονται και επανέρχονται σε νέες συνδέσεις. Έτσι, το έργο δεν ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση, αλλά συγκροτείται από διαδοχικές συναντήσεις, όπου το μεμονωμένο αποκτά νόημα μέσα από τη σχέση του με το σύνολο.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Μαρώνειας λειτουργεί ως τοπίο-συνομιλητής παρά ως απλό σκηνικό. Παράλληλες χρονικότητες εμφανίζονται και συνυπάρχουν χωρίς να συγχωνεύονται, ενώ το προσωπικό επανατοποθετείται μέσα στη συλλογικότητα. Η επιστροφή δεν αφορά την αναζήτηση ενός ίδιου σημείου, αλλά τη συνάντηση με τον άλλον, το σώμα και τον κοινό χώρο, όπου η κίνηση, η μεταβολή και η συνύπαρξη γίνονται κοινή εμπειρία.

Πέτρινο σώμα

5, 6 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας

Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία: Πωλίνα Κρεμαστά

Εικαστικός σύμβουλος: R2D2 ΑΜΚΕ

Πρωτότυπη ηχητική σύνθεση: Σοφία Καμαγιάννη

Βοηθός χορογράφου: Κατερίνα Δελακούρα

Βοηθός παραγωγής: Άρτεμις Κουγιουμτζόγλου

Τεχνική υποστήριξη: Νίκος Έξαρχος

Βίντεο: Χρυσάνθη Μπαδέκα

ΑΜΚΕ: ΣΙ ΝΤΙ ΣΙ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ένα γυναικείο σώμα συναντά την πέτρα, ένα υλικό ιστορικά συνδεδεμένο με την εργασία, την κατασκευή και την αντοχή. Η σχέση τους δεν αρθρώνεται ως κυριαρχία, αλλά ως σταδιακή μετατόπιση προς τη συνύπαρξη και τη φροντίδα. Η εφήμερη και ευάλωτη δράση του σώματος συνυπάρχει με τη διάρκεια και τη βραδύτητα της γεωλογικής ύλης, διαμορφώνοντας μια πολλαπλή εμπειρία χρόνου. Το Πέτρινο σώμα είναι ένα εικαστικό χορευτικό σόλο που διερευνά τη σωματική εμπειρία της βαρύτητας και τη σχέση μεταξύ κίνησης και ακινησίας, μέσα από την άμεση επαφή με την πέτρα. Σώμα και λίθοι συγκροτούν ένα κινητικό συνεχές: φέρουν και μεταφέρουν το ένα το άλλο, σχηματίζοντας εφήμερα τοπία και μεταβαλλόμενες συνθέσεις. Καθώς η χορεύτρια ανταποκρίνεται στο υλικό, μετασχηματίζεται, ενώ η πέτρα, μέσα από τη χορευτική πράξη, αποκτά σωματικότητα, ρυθμό και σημασία.

Σειρήνες, ένα συλλογικό τραγούδι

6, 7 Ιουλίου 2026

Κάστρο Πάτρας

Σύλληψη, ανάπτυξη ιδέας: Μάρθα Πασακοπούλου

Χορογραφία: Μάρθα Πασακοπούλου, σε συνεργασία με τις χορεύτριες της ομάδας

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα, δραματουργία: Έλενα Νοβάκοβιτς

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση, επεξεργασία ήχου: Άννα-Μαρία Ράμμου

Φωνητική εμψυχώτρια, φωνητικός σχεδιασμός: Δήμητρα Κάνδια

Ερμηνεύουν: Χριστίνα Καραγιάννη, Ναταλία Μπάκα, Φανή Ποζίδη, Μάρθα Πασακοπούλου

Βοηθός παραγωγής: Έλενα Νοβάκοβιτς

ΑΜΚΕ: Arisandmartha

Η περιπατητική κινητική και ηχητική εγκατάσταση Σειρήνες, ένα συλλογικό τραγούδι χαρτογραφεί ένα τοπίο σωμάτων, χορών, μελωδιών και τραγουδιών, εγγράφοντας τη διαδρομή της μέσα από μια σειρά μεταβατικών δράσεων και καταστάσεων. Σαν μια τελετουργία τού σήμερα, συνομιλεί με τις εσωτερικές μας επιθυμίες, τη μελαγχολία μας στο τώρα και με ένα συλλογικό πένθος για αυτά που έχουν ήδη χαθεί. Με αναφορά στη διττή σημασία της λέξης «σειρήνα» –ως παραπλάνηση και αποπλάνηση στον μύθο, αλλά και ως προειδοποιητικό σήμα– μια χορο(ω)δία γυναικών μετατρέπεται σε σύγχρονες «σειρήνες» που αφουγκράζονται το παρόν και φαντάζονται ένα μέλλον. Μια επίκληση στο τώρα, σαν κραυγή αγωνίας, και ταυτόχρονα σαν μια πρόσκληση συνεύρεσης και συνομολογίας.

Αμφίβια / HUMENS

6, 7 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Άπτερας, Χανιά

Χορογραφία: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Δραματουργία: Έρι Κύργια

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μάρκελλος Κολοφωτιάς

Σχεδιασμός κοστουμιών: Ιόλη Μιχαλοπούλου

Ερμηνεύουν: Σταύρος Ικμπάλ, Ναταλία Καλογεροπούλου, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη, Σπύρος Ντόγκας, Μάρω Σταυρινού

ΑΜΚΕ: ΜΕΤΑΝΕΙΡΑ

Η γένεση και η εξέλιξη του ανθρώπινου σώματος μέχρι την τελειότητα της κίνησής του είναι το θέμα της παράστασης HUMENS. Από την αρχέγονη σούπα, στις πρώτες αμφίβιες μορφές ζωής, μέχρι τον άνθρωπο, η βιολογική ιστορία του πέρασε μέσα από συγκρούσεις με το περιβάλλον, τη βαρύτητα, την ίδια την ατέλεια και φθαρτότητα της ύλης. Και τελικά το σώμα συγκρούεται με τα όριά του για να νικήσει και να μετατραπεί στο κορμί του χορευτή. Πρόκειται για μια περφόρμανς που κινείται δυναμικά μεταξύ της διάλεξης και του χορού, επιστημονικών ευρημάτων και προσωπικών αφηγήσεων, δαρβίνειας εξέλιξης και φιλοσοφικής ανησυχίας, και προτείνει το κάλλος ως υπαρξιακή σωτηρία. Παράλληλα, διατρέχει την κοπιώδη, αγωνιώδη και μαγική ζωή του ανθρώπου-χορευτή αναζητώντας τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο – μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Στα ίχνη του νερού

12, 13 Ιουλίου 2026

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών

Σύλληψη, δραματουργία, χορογραφία: Πηνελόπη Μωρούτ

Πρωτότυπη μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Χρήστος Παραπαγκίδης

Δραματουργική υποστήριξη: Μαρία Λάππα, Φένια Κωτσοπούλου

Επιμέλεια σκηνικών, κοστουμιών: Πηνελόπη Μωρούτ

Ειδικές κατασκευές, σύμβουλος κίνησης μαριονέτας: Giacomo Dominici

Βίντεο, φωτογραφία: Φένια Κωτσοπούλου

Βοηθός χορογράφου: Ζωή Κελέση

Ερμηνεύουν: Πηνελόπη Μωρούτ (χορός), Giacomo Dominici (θέατρο, ερμηνεία κειμένου)

Οργάνωση παραγωγής: Κάσση Καφέτση – Cultopia

ΑΜΚΕ: Cross iMPact

Το έργο Στα ίχνη του νερού είναι ένα χοροθεατρικό ντουέτο που διερευνά την αφήγηση ιστοριών ως τελετουργία μνήμης, κοινότητας και «επιστροφής στον άνθρωπο». Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται ο διάλογος ανάμεσα στο κινούμενο σώμα, το σώμα-αντικείμενο και το σώμα-ως-ήχο. Άμορφα υλικά και κινούμενα αντικείμενα εμψυχώνονται από τους περφόρμερ, εισερχόμενα σε μια διαρκή σχέση με το ζωντανό σώμα και αναδεικνύοντας την ανθρώπινη ευαλωτότητα. Αφετηρία της δημιουργίας αποτελεί το απόσπασμα της Αν Μπόγκαρτ για τον νομαδικό ποιητή της ερήμου της Σενεγάλης, εκείνον που θυμάται πού βρίσκονται οι πηγές νερού και οδηγεί τη φυλή προς την επιβίωση – κυριολεκτική και μεταφορική. Όπως η φύση θυμάται μέσα από κύκλους και ρυθμούς, έτσι και ο άνθρωπος αυτοπροσδιορίζεται μέσα από ιστορίες και παραδόσεις. Στην παράσταση αυτή, και μέσα από τη σύμπραξη του χορού, του θεάτρου και του κουκλοθεάτρου, σώμα και αντικείμενο εναλλάσσονται σε ρόλους αφηγητή, μάρτυρα και πρωταγωνιστή, διερευνώντας τη σύγχρονη ανθρώπινη συνθήκη.

Ίχνος

14, 15 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας

Σύλληψη, έρευνα, χορογραφία, σκηνοθεσία: Ιωάννης Καρούνης

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Πεταυρίδης

∆ραματουργία: Κατερίνα Κατάκη

Εικαστικές κατασκευές, εικαστικός χώρος, σχεδιασμός κοστουμιών: Μαρία Καραθάνου

Ερμηνεύει: Ιωάννης Καρούνης

ΑΜΚΕ: BELLEVILLE

Το ίχνος αντιπροσωπεύει το αποτύπωμα της ανθρώπινης παρουσίας στον χρόνο και στον χώρο, τη συσσώρευση γνώσης, εμπειρίας και εξέλιξης της ανθρωπότητας. Κατά μια ιστορική ανάγνωση, τα ίχνη γεννιούνται μέσα από συγκρούσεις, μετακινήσεις και μεταμορφώσεις, όπως και οι πολιτισμοί: μέσα από φωτιά, στάχτη και επαναδιαπραγμάτευση. Τα ίχνη του ανθρώπου διαμόρφωσαν τον κόσμο γεωγραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά: στο σώμα, στον δημόσιο χώρο, στη μνήμη και στους μύθους. Όταν η πράξη ολοκληρώνεται, το ίχνος παραμένει ως μαρτυρία. Για κάθε άνθρωπο αντιστοιχεί ένα σύνολο ιχνών που λειτουργούν ως καθρέφτης της εξέλιξής του. Το ίχνος είναι η ανώτερη μορφή του ανθρώπου ως δυνατότητα μέσα από επίγνωση, γνώση και ευθύνη. Δεν έχει φύλο ή υλική υπόσταση. Είναι καθαρή συνείδηση και ταυτόχρονα πολιτική, καθώς φέρει τα αποτυπώματα της συλλογικής ιστορίας. Το ίχνος είναι φορέας γνώσης χωρίς να αποτελεί την πλήρη αλήθεια και παραμένει πάντα ανοιχτό σε ερμηνεία.

Παράλληλες δράσεις

• «Ενσωματωμένα ίχνη: Ερμηνεύοντας την πόλη»: Workshop με τον Ιωάννη Καρούνη | 7-13 Ιουλίου 2026

• «Ενσωματωμένα ίχνη: Ερμηνεύοντας την πόλη»: Ανοιχτή δημόσια συζήτηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας | Μετά την παράσταση στις 14 Ιουλίου 2026

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πνοή φωτός

28, 29 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

Σκηνοθεσία, χορογραφία: Αποστολία Παπαδαμάκη

Πρωτότυπη μουσική: Τρύφων Κουτσουρέλης

Πρωτότυπο κείμενο, δραματουργία: Πάνος Γκιόκας

Κοστούμια, ενδυματολογική συνεργασία: ευγενική χορηγία της Greek Archaic Kori

Επιστημονικοί σύμβουλοι αρχαιομουσικολογίας: Angela Bellia, Erica Angliker

Βοηθός χορογράφου: Κωνσταντίνα Λιόντου

Φωτογραφίες, γραφιστικός σχεδιασμός: Αρείων Στεφανίδης

Πρωταγωνιστούν: Λυδία Κονιόρδου, Μαρία Παπαγεωργίου

Χορεύουν: Ήλια Κουκουζέλη, Μαριάνθη Πλατάκη, Σεμέλη Παπαγιαννακοπούλου, Έλενα Ράγκου, Sapphire Sumpter

Διεύθυνση παραγωγής: MENTOR in Culture

ΑΜΚΕ: QUASI STELLAR

Η Πνοή φωτός είναι μια τοποειδική και συμμετοχική παράσταση χοροθεάτρου, ειδικά σχεδιασμένη για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου και το ιερό του Απόλλωνα. Με αφετηρία τη συμβολική της επτάχορδης λύρας του Απόλλωνα, το έργο οργανώνεται ως μια τελετουργική διαδρομή επτά σταδίων, όπου η μουσική, ο χορός, ο λόγος, η φωνή και το φως συνθέτουν μια εμπειρία μετάβασης από τη διάσπαση προς την αρμονία. Η κορινθιακή μυθολογία συνομιλεί με τη σύγχρονη ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί το μέτρο του σε έναν κόσμο υπερδιέγερσης, τεχνολογικής επιτάχυνσης και κοινωνικής διάσπασης. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή τοπικών χορωδιών, εθελοντών και του κοινού, η παράσταση μετατρέπει τον αρχαιολογικό χώρο σε τόπο συλλογικής μνήμης, ρυθμού και επανασύνδεσης.

Διάλειμμα θερινής νυκτός

4, 5 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Μαντίνειας, Αρκαδία

Χορογραφία: Δημήτρης Μυτιληναίος

Πρωτότυπη μουσική: Rita Mosss

Κοστούμια: Δημήτρης Μυτιληναίος

Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Έκτορας Λυγίζος

Ερμηνεύουν: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Παναγιώτα Γιαγλή, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη, Δημήτρης Μυτιληναίος, Αριστοτέλης Τελλάκης

ΑΜΚΕ: howtomakeyourlifeharder

Μια παράσταση χορού και μουσικής εμπνευσμένη από το Όνειρο (The Dream) σε χορογραφία Φρέντερικ Άστον και το μουσικό έργο του Φέλιξ Μέντελσον Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Όσον αφορά το ομότιτλο έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, αντλείται επιπλέον δραματουργικό υλικό από το τέλος του, την ιδέα δηλαδή της παράστασης μέσα στην παράσταση, και από την όλη θεματική του ονείρου όπως την πραγματεύεται ο Άγγλος ποιητής και κατά συνέπεια από τη σχέση του ονείρου με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Με τη συνοδεία ακουστικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ντραμς και φωνής, οι πέντε χορευτές και χορεύτριες εκτελούν ακολουθίες κινήσεων σε διάφορους συνδυασμούς. Η σπονδυλωτή χορογραφία δεν στοχεύει σε μια αφηγηματική αναπαράσταση των αναφορών αλλά, αντίθετα, βασικό μέσο της θα αποτελέσει το έντονο και ποικιλόμορφο κινητικό λεξιλόγιο σε συνομιλία με μικρά αποσπάσματα πρόζας που θα εισαγάγουν το κοινό στα μέρη της παράστασης. Το μπαλέτο αντιπαραβάλλεται και συνομιλεί με κινήσεις κάθε είδους παράγοντας μια ιδιόμορφη γλώσσα που συντονίζεται αρμονικά με τη μουσική και αναζητά την απόλυτη συγκέντρωση στην κινητική γραφή και τον έλεγχο του χορευτικού οργάνου, δηλαδή του ανθρώπινου σώματος.

Αααχ…

10, 11 Αυγούστου 2026

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύλληψη, χορογραφία, δραματουργία, σκηνικά, ερμηνεία: ÁMFI (Ιουλία Ζαχαράκη & Βαρβάρα Μπαρδακά)

Πρωτότυπη μουσική, καλλιτεχνική συνεργασία: Θάνος Σακελλαρίδης

Κοστούμια: Λευτέρης Χουδαλάκης

AMKE: Reservoir Productions

Ένα επιφώνημα καημού και ειρωνείας απέναντι στο γεγονός ότι, παρά την προοδευτική όψη της εποχής, ο μηχανισμός στερεοτύπων και περιθωρίου συνεχίζει να λειτουργεί άψογα. Μέσα από τη σάτιρα και τον χορό, το έργο σχολιάζει την κατασκευασμένη φύση των γυναικείων στερεοτύπων. Αποδομώντας την εικόνα της «τέλειας γυναίκας» που προωθείται διαχρονικά, οι δυο χορογράφοι και χορεύτριες φέρουν τη λεγόμενη «μαγκιά», τον δυναμισμό και την ένταση, αποσυνδέοντάς τα από την αποκλειστικά ανδρική κατοχή. Μια περιήγηση στο πώς το σώμα (ξε)περνά αυτά τα όρια, επαναπροσδιορίζει ρόλους και συνδέεται με την έκφραση και την ταυτότητα.

Στόμα

12, 13 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

Σύλληψη, χορογραφία: Βιτόρια Κωτσάλου

Πρωτότυπη μουσική́: Κώστας Βόμβολος

Κοστούμια: Ηλιάννα Σκουλάκη

Βοηθός χορογράφου: Βασιλική Τσαγκάρη-Χρυσανθακοπούλου

Καλλιτεχνική συνεργασία: Mυρτώ Αποστολίδου

Ερμηνεύουν: Βασίλης Πέτρου, Αλέξανδρος Χάτζιος, Βασιλική Τσαγκάρη-Χρυσανθακοπούλου, Μιχάλης Ντολόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Τάσος Μισυρλής

Βοηθός παραγωγής: Βασίλης Πέτρου

ΑΜΚΕ: R.I.C.E.

To Στόμα, μια υβριδική όπερα χορού που τοποθετεί τον θεατή σε έναν μεταβατικό κόσμο. Το στόμα ως άνοιγμα, πέρασμα, κραυγή και τραγούδι: ένα κατώφλι όπου η γλώσσα διαλύεται και αναδύεται επικοινωνία πριν από τη γλώσσα. Εκεί όπου το νόημα γεννιέται μέσα από αναπνοές, δονήσεις, ρυθμό και κίνηση. Όπως το στόμιο ενός ποταμού που ενώνεται με τη θάλασσα γίνεται τόπος μετάβασης. Εμπνευσμένο από το υπαρξιακό τοπίο του Τέλους του Σάμιουελ Μπέκετ, το έργο χτίζεται μέσα από μια συνθήκη ρήξης: έναν άνθρωπο σε διάλυση, ανάμεσα σε μνήμη και παρακμή, σώμα και νου, άτομο και σύνολο. Το Στόμα πλέκει μια παράλληλη πραγματικότητα μέσα στη ρωγμή, όπου ψίθυροι και αναπνοές ανοίγουν άλλες δυνατότητες ύπαρξης. Φαντάζεται μια ανθρωπότητα εξαντλημένη από αποξένωση και ανθρωποκεντρική σκέψη, που αναζητά νέους τρόπους ύπαρξης. Τέσσερις περφόρμερ με και χωρίς αναπηρία από την ομάδα Εν Δυνάμει συνθέτουν μια σπονδυλωτή αφήγηση μέσα από χορό και μουσική από ανθρώπινες φωνές και τσέλο. Το Στόμα αναπτύσσεται ως μια πρακτική συνύπαρξης με τη ρωγμή: μια εμπειρία συλλογική, τελετουργική και παιχνιδιάρικη, όπου η ρωγμή δεν κρύβεται αλλά μετατρέπεται σε ρυθμό.

Δράκος – Hymn of Decay

17, 18 Αυγούστου 2026

Ωδείο Ακρόπολης Ρόδου

Χορογραφία: Δανάη & Διονύσιος, σε συνεργασία με τους/τις περφόρμερ

Πρωτότυπη μουσική: Constantine Skourlis

Κοστούμια: Ancient Kallos

Ευχαριστούμε θερμά το Ancient Kallos για τη γενναιόδωρη παραχώρηση των κοστουμιών

Προωθητικό υλικό: Σπύρος Χάμαλης

Ερμηνεύουν: Δανάη Βασιλακάκου, Νίκος Βλαχογιάννης, Ηρώ-Ειρήνη Δασκαλάκη, Άρης Παπαϊωάννου, Παυλίνα Πλατσή, Constantine Skourlis

ΑΜΚΕ: SMALL AXE

«Στην καρδιά του δάσους χρόνια περιπλανιέμαι, στη ρίζα του βουνού κοιμήθηκα για να σε ονειρευτώ. Οι νύμφες μού ψιθύρισαν στο αυτί τα μυστικά του κόσμου και τώρα εγώ χορεύω για τον Πάνα. Στα τσιμεντένια χαρακώματα έχασα περισσότερα από όσα έψαχνα. Αγρίεψα και έκλεισα τα παράθυρα της καρδιάς. Με τα ίδια μου τα χέρια έχτιζα τις φυλακές που με τη δική μου ευλογία με υποδούλωναν. Βασανιστής της ίδιας μου της ζωής. Αναζητούσα ένα καλύτερο εγώ στραγγαλίζοντας εκείνο που είχα μέσα μου. Το ρίσκο κι η θυσία αναπόφευκτα γι’ αυτούς που αναζητούν ελευθερία. Και πάνω στον αγώνα μίσεψα πέρα από τον εαυτό μου κι ολάκερο τον κόσμο. Τώρα τα πόδια μου βουτάω στο νερό, κοιτάζω τη μορφή μου. Σαν γαληνέψει η επιφάνεια από του αέρα τις πνοές, διακρίνω ξανά εκείνο που άλλοτε ήμουν».

ΜΟΛΥΒΔΟΣ

20, 21 Αυγούστου 2026

Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων

Σύλληψη, χορογραφία: Άρτεμις Λαμπίρη

Πρωτότυπη μουσική: Χρήστος Καλκάνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Λάμπρος Παπούλιας

Ερμηνεία, συνδημιουργία υλικού: Ελεάννα Ζώη, Ανθή Θεοφιλίδη, Κάντυ Καρρά

ΑΜΚΕ: ΜΑΝ

Ο ΜΟΛΥΒΔΟΣ είναι μια μυσταγωγική site-specific χορογραφική παράσταση με στοιχεία λόγου για τρεις γυναίκες, που θα παρουσιαστεί στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων. Μέσα από την ακινησία, τη μικροκίνηση και την αναπνοή, το έργο προσεγγίζει το σώμα ως τόπο μνήμης, τραύματος, προστασίας και ευαλωτότητας. Ο μόλυβδος λειτουργεί ως κεντρική μεταφορά: ένα υλικό βαρύ και τοξικό, αλλά ταυτόχρονα προστατευτικό και στεγανό. Τρεις γυναίκες συγκροτούν ένα συλλογικό σώμα που αναπνέει, συντονίζεται, θωρακίζεται και εκτίθεται. Η αναπνοή γίνεται παλμός και μηχανισμός σύνδεσης, ενώ η ακινησία αντιμετωπίζεται ως ένας τρόπος να παραμένεις παρών μέσα σε έναν κόσμο συνεχούς πίεσης, ταχύτητας και έκθεσης. Η περφόρμανς αναπτύσσεται σε χαμηλές εντάσεις ήχου και φωτός και δημιουργεί έναν χώρο.

Θα ξεχαστώ αλλά δεν θα σε ξεχάσω

Μια διαδραστική χοροθεατρική παράσταση της ομάδας χορού Λάθος Κίνηση

24, 25 Αυγούστου 2026

Νεκρομαντείο Αχέροντα, Πρέβεζα

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Μίχος

Μουσική: Αναστάσης Γρίβας

Συμμετέχουν: Σύλβια Κατσαρού, Ανδρέας Κολίσογλου, Ηλίας Κουνέλας, Χρήστος Κυπριώτης, Κωνσταντίνος Μίχος, Μπέτυ Νικολαΐδου, Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου, Walter Rooks και εθελοντές από την περιοχή του Νεκρομαντείου

ΑΜΚΕ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

Σε έναν τόπο που συνδέθηκε στην αρχαιότητα με την επικοινωνία ζωντανών και νεκρών, η παράσταση προσκαλεί τον κάθε θεατή σε μια προσωπική τελετή μνήμης, συμμετοχής και αναστοχασμού. Οι θεατές εισέρχονται σε διαφορετικές στιγμές, κινούνται σε μικρές ομάδες στον αρχαιολογικό χώρο, συνομιλούν με τους περφόρμερ, συναντούν χοροθεατρικά δρώμενα τα οποία καλούνται να ερμηνεύσουν και συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της εμπειρίας.

Κεντρικά ερωτήματα: Με ποιους νεκρούς θα θέλατε να συνομιλήσετε; Τι θα τους λέγατε; Θα καταλαβαίνατε τι σας λένε;

Στο έργο συμμετέχουν χορευτές χωρίς και με αναπηρία –με κινητική αναπηρία και τυφλοί χορευτές– που συνδιαμορφώνουν την παράσταση μέσα από τις δικές τους σωματικές και αισθητηριακές εμπειρίες.

Ο τίτλος Θα ξεχαστώ αλλά δεν θα σε ξεχάσω συμπυκνώνει τον πυρήνα της παράστασης. Η μνήμη παρουσιάζεται όχι ως εμμονή αθανασίας, αλλά ως πράξη σχέσης, αφοσίωσης και ευθύνης απέναντι στους άλλους.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ / ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ / EXCAVATION

8, 9 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου

Σκηνοθεσία, ερμηνεία: Δώρα Στυλιανέση

Πρωτότυπο εικαστικό έργο (εγκατάσταση): Διονύσης Χριστοφιλογιάννης

Σύλληψη, δραματουργία, κείμενα: Πάνος Γκιόκας

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

ΑΜΚΕ: CHORUS

Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ / EXCAVATION αποτελεί μια πρωτότυπη τοποειδική παράσταση και εικαστική εγκατάσταση in situ, που μετατρέπει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου σε χώρο βιωματικής αναζήτησης. Με αφετηρία τη μετάβαση από τον Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου προς τη μόνιμη έκθεση, το έργο οργανώνεται ως διαδρομή από την επιφάνεια προς το βάθος: πομπή, είσοδος, παρατήρηση, ανασκαφή, τεκμηρίωση, έκθεση. Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται η παραλληλία ανάμεσα στη στρωματογραφία του εδάφους και τη στρωματογραφία της ανθρώπινης μνήμης. Μέσα από έναν σκηνικό μονόλογο, το έργο συνομιλεί με τα εκθέματα και με την εικαστική εγκατάσταση του «Σκάμματος», αναδεικνύοντας το θραύσμα ως ενεργό τεκμήριο φθοράς, απώλειας, αντοχής και φροντίδας. Η παράσταση προτείνει μια μύηση της προσοχής, όπου ιστορική μνήμη, σώμα και κοινή εμπειρία συναντώνται μπροστά στο ανθρώπινο ίχνος.

Ακροβολιστές

10, 11 Ιουλίου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Επιμέλεια: Χριστίνα Πετκοπούλου

Καλλιτέχνης: Γιάννης Χατζηασλάνης

Ηχητική περφόρμανς: Μαρία Σιδέρη

Μουσικός: Αντώνης Κωστόπουλος

Θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια: Χαρά Λιώλιου

ΑΜΚΕ: A-DASH

Το εγχείρημα Ακροβολιστές εστιάζει στο ιστορικό γεγονός της παρουσίας των Σενεγαλέζων τυφεκιοφόρων (των Tirailleurs sénégalais) στη Φλώρινα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος του έργου είναι η ποιητική ανάγνωση της εμπειρίας των νεαρών στρατιωτών που εξαναγκάστηκαν σε στράτευση από τη Δυτική Αφρική στα Βαλκάνια για να υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή και η ιχνογράφηση της διαδρομής τους σε παράλληλο ρυθμό με τα ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν το πολιτιστικό παρελθόν, παρόν και μέλλον των τοπικών πληθυσμών της Μακεδονίας. Σε επιμέλεια της Χριστίνας Πετκοπούλου, η έκθεση και το δημόσιο πρόγραμμα επιδιώκουν να συγκροτήσουν έναν χώρο μνήμης και στοχασμού, περιλαμβάνοντας πρωτότυπες αναθέσεις έργων: μια φωτογραφική σειρά, ένα σύνολο αρχειακών παρεμβάσεων και αρχειακές εγκαταστάσεις από τον εικαστικό και φωτογράφο Γιάννη Χατζηασλάνη, μια ηχητική περφόρμανς, έργο της εικαστικού Μαρίας Σιδέρη σε συνεργασία με τον μουσικό Αντώνη Κωστόπουλο, και εκπαιδευτικά θεατρικά εργαστήρια της θεατροπαιδαγωγού Χαράς Λιώλιου.

Θάλασσα Μνήμη: Χαρακτικά ηχοτοπία

20, 21 Ιουλίου 2026

Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης: 20 Ιουλίου 2026, στις 19.30 • Διάρκεια έκθεσης έως 31/8

Μουσική παράσταση και χορός: 20 & 21 Ιουλίου 2026, στις 21.00 • Προαύλιος χώρος

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Πρέβεζα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επιμέλεια: Χαρά Σαΐτη

Σύνθεση ηχοτοπίων, ψηφιακές εφαρμογές: Mauro Bon

Καλλιτέχνες: Γιάννα Αλεξοπούλου, Ρένα Ανούση-Ηλία, Φώτης Βάρθης, Άλκης Βολιώτης, Γιάννης Βρακάς, Βασιλική Κολιπέτσα, Άρια Κομιανού, Μιχάλης Κότσαρης, Δήμητρα Κουμαντάκη, Χριστίνα Μακροπούλου, Αριστείδης Πατσόγλου, Μιλτιάδης Πεταλάς, Μάριος Πράσινος, Πάρις Πρέκας, Ιωάννα Ροδοπούλου-Καραγκούνη, Χαρά Σαΐτη, Βαρβάρα Σιδέρη, Νικίας Σκαπινάκις, Δημήτρης Σκλαβενίτης, Θεόδωρος Στάμος, Τάκις (Παναγιώτης Βασιλάκης), Τάσσος (Αλεβίζος), Ζαν Τσάμης, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Θεόδωρος Χίος, Τζων Χριστοφόρου

Ομαδική διαδραστική έκθεση χαρακτικών έργων σε συνδυασμό με πρωτότυπα ηχητικά μονοπάτια θέασης, με κεντρικό θέμα τη θάλασσα ως μνήμη, σε έναν δημιουργικό διάλογο κλασικών αναφορών και σύγχρονων ανατρεπτικών πειραματισμών, μέσα στο μουσειακό περιβάλλον.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ

Rhythm ’n’ Rapsody: Αθηνά Χιώτη (φωνή), Αλίκη Μαρκαντωνάτου (αρχαιοελληνική λύρα, φωνή), Θάλεια Μαρί Παπαδοπούλου (κρουστά, φωνή)

Χορογραφία, σκηνοθεσία, χορός: Θάλεια Μαρί Παπαδοπούλου

Μουσική σύνθεση: Mauro Bon, Αλίκη Μαρκαντωνάτου

Ψηφιακές εφαρμογές: Mauro Bon

ΑΜΚΕ: TERRA ARTISTICA

Μια τελετουργική μουσική εμπειρία όπου η αρχαιοελληνική λύρα ενώνεται με live soundscapes (ηχοτοπία), γυναικείες φωνές, ποίηση και χορό. Το μουσικό ταξίδι ξεκινά από την Οδύσσεια, διαπλέει εμβληματικά παραδοσιακά τραγούδια και φθάνει σε σύγχρονες μουσικές συνθέσεις. Το μουσικό δρώμενο ολοκληρώνεται με χορό εμπνευσμένο από αρχαϊκές εικονογραφίες, δημιουργώντας ένα ζωντανό σκηνικό αφήγησης.

Μαγικός φανός

25, 26 Ιουλίου 2026

Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μωραΐτης, Σωτήρης Τσίγκανος, Ιώνιαν Μπισάι

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μωραΐτης, Σωτήρης Τσίγκανος, Ιώνιαν Μπισάι

ΑΜΚΕ: Second Field

Η εγκατάσταση Μαγικός φανός αποτελεί μια τοποειδική εικαστική και ηχητική εγκατάσταση, εμπνευσμένη από την πλατωνική αλληγορία του σπηλαίου και την ιστορία των πρώιμων οπτικών μηχανισμών. Στον θολωτό χώρο του Προμαχώνα Αγίου Γεωργίου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, το φως και η σκιά ενεργοποιούν μια σειρά από απλούς μηχανισμούς προβολής και χειροποίητες μορφές, εξετάζοντας την αναπαράσταση ως διαδικασία κατασκευής του κόσμου μέσα από εικόνες και συστήματα αναπαράστασης. Οι σκιές μετασχηματίζονται μέσα από την κίνηση και τη χωρική διάταξη, συνθέτοντας ανοιχτή αφήγηση που εξελίσσεται στον χρόνο. Μέσα από συμβολισμούς και κώδικες, η εικόνα λειτουργεί ως ενεργός μηχανισμός που παράγει και διαστρεβλώνει το πραγματικό. Τα συστήματα αναπαράστασης εκτίθενται και αποδομούνται, αποκαλύπτοντας τις συμβάσεις τους.

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με ζωντανές ηχητικές δράσεις, συγκροτώντας ένα ενιαίο, πολυαισθητηριακό περιβάλλον όπου εικόνα και ήχος συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο.

Καρστικά όνειρα

2, 3 Αυγούστου 2026

Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας

Καλλιτέχνες: Άγγελος Πλέσσας, Λυδία Δεληκούρα

Επιμέλεια: Στέφη Στούρη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βασίλης Ζηδιανάκης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Αναστασία Αγάθου, Στέφη Στούρη

Κινηματογράφηση, φωτογράφηση: Βάσω Παράσχη, Μαρίλη Ζάρκου

Σχεδιασμός οπτικού και έντυπου υλικού: Marie V. B. Slaatta

ΑΜΚΕ: ΑΤΟΠΟΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εστιάζοντας στις ονειρικές καταστάσεις ως πεδία διεπαφής ανάμεσα στη φύση και τους συνανθρώπους μας, τα Καρστικά όνειρα προσκαλούν το κοινό σε μια ουσιαστική παρουσία, προτείνοντας μια επιστροφή στη φροντίδα, την κοινότητα και το περιβάλλον ως την απόλυτη εκπλήρωση της «ανθρωπινότητάς» μας. Το έργο θα πάρει τη μορφή δράσεων οι οποίες θα ενεργοποιούν διαφορετικά σημεία του αρχαιολογικού χώρου και του ευρύτερου τοπίου. Η περφόρμανς του Άγγελου Πλέσσα αντηχεί καρστικές, υπόγειες τοπογραφίες και καλεί σε μια συμμετοχική τελετουργία γύρω από έναν αγωγό-διεπαφή. Μέσα από καθιστικούς κύκλους, ήχους και καθοδηγούμενο διαλογισμό, η γλώσσα του ψηφιακού πολιτισμού γίνεται ποιητικό εργαλείο ενάντια στην οικονομία της προσοχής. Ενώ στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, η Λυδία Δεληκούρα παρουσιάζει εγκαταστάσεις που εξερευνούν θραύσματα από το οπτικό της λεξιλόγιο, τοποθετημένα ελεύθερα στο πλαίσιο της πρακτικής της περιβαλλοντικής τέχνης τοπίου. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί και μια εκπαιδευτική δράση σχεδιασμένη βάσει των αρχών της περιβαλλοντικής τέχνης και της προσέγγισης της παιδαγωγικής του δάσους.

Κάθοδος

9, 10 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Επιμέλεια, παραγωγή: Counter-, fast filly, PHĒNO

Καλλιτέχνες: Μαρία Ανδρικοπούλου, Ναταλία Βαγενά, Γιώργος Γεροντίδης, Σεβαστή Ζαφείρα, Βίκη Ζιώγα, Αναστάσης Παναγής Μελέτης, Νέλυ Παλαιογιάννη, Εύα Παπανικολάου, Φένια Ρίζου, Εύα Σταυρακάκη, Βαγγέλης Τσάτσης

ΑΜΚΕ: PHĒNO

Η εικαστική περφόρμανς Κάθοδος ενεργοποιεί μια διαδικασία κατανόησης του εαυτού μέσα από μια μετα-ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπου η ανθρώπινη ύπαρξη νοείται ως μέρος ενός πλέγματος διαειδικών σχέσεων. Οι συμβιωτικές αυτές δομές δεν είναι σταθερές ή ισόρροπες, αλλά συγκροτούνται από ασυμμετρίες, σχέσεις εξάρτησης και διαρκείς μετασχηματισμούς. H δράση προσκαλεί το κοινό σε μια συλλογική εμπειρία κατάβασης μέσα από τα αθέατα γεωλογικά στρώματα σε ένα οριακό πεδίο εμπειρίας, όπου οι κοινωνικές και αντιληπτικές συνθήκες αποσταθεροποιούνται. Πρόκειται για ένα τελετουργικό απομάθησης, μια ακολουθία αναπάντεχων συναντήσεων –ή αναμετρήσεων– με το έδαφος, την υλικότητα και τις μη ανθρώπινες μορφές ζωής. Τι θα σήμαινε η φροντίδα για τον πλανήτη αν προϋπέθετε την επινόηση ριζικά νέων τρόπων ακρόασης, αντίληψης και συνύπαρξης;

Παράδεισος, μετατόπιση

21, 22 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού, Ηράκλειο Κρήτης

Παραστάσεις χορού / περφόρμανς: 21 & 22 Αυγούστου 2026 • 20.00-20.50

Διάρκεια έκθεσης: 21-29 Αυγούστου 2026 • Ώρες λειτουργίας: 8.00-20.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, Ηράκλειο Κρήτης

Διάρκεια προβολών και έκθεσης: 21-29 Αυγούστου 2026 • Ώρες λειτουργίας: 8.00-20.00

Επιμέλεια: Πάνος Γιαννικόπουλος (GR), Κατερίνα Γναφάκη (GR)

Καλλιτέχνες: Karrabing Film Collective (AU), Nona Inescu (RO/GR), Δήμητρα Κονδυλάτου (GR), Ελένη Μπαγάκη (GR), Raffaela Naldi Rossano (IT), Nour Ouayda (CA/LB), Βασίλης Παπαγεωργίου (GR), Γιώργος Σαπουντζής (GR), Βίκη Στείρη (GR), Δέσποινα Χαριτωνίδη (GR)

Σύγχρονος χορός: Χριστίνα Καραγιάννη (GR)

Graphic design: Bend.gr

AMKE: WILD REEDS

Εκκινώντας από το νησί ως ιδεατό τόπο όπου ο παράδεισος κατασκευάζεται, προβάλλεται και καταναλώνεται, η έκθεση προσεγγίζει την παραδεισιακή εικονογραφία πέρα από την υπόσχεση ευτυχίας, ως έναν πολιτικό μηχανισμό που οργανώνει επιθυμίες, μετακινήσεις και τρόπους ζωής. Εστιάζει στο πώς η εμπειρία του τόπου αποσταθεροποιείται όταν αυτός παύει να βιώνεται και λειτουργεί κυρίως ως σκηνικό. Καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, γλυπτικά έργα, βίντεο, έργα ήχου και σύγχρονος χορός, που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων, αναδεικνύουν πώς οι νησιωτικοί «παράδεισοι» λειτουργούν ως κόμβοι σύγκλισης οικονομικών, οικολογικών και πολιτισμικών δυνάμεων, παράγοντας ρευστές ισορροπίες έκθεσης, φροντίδας και ευαλωτότητας. Η έκθεση προτείνει μια ανανεωμένη κατανόηση των νησιών ως ενεργών πεδίων όπου οι κοινότητες συνεχίζουν να κατοικούν, να αντιστέκονται και να επαναδιαπραγματεύονται το παρόν και τα πιθανά μέλλοντά τους.

Ισοκράτημα

22, 23 Αυγούστου 2026

Κάστρο Ιωαννίνων

Επιμέλεια: ERRIZA (Χριστίνα Κάλμπαρη, Αριστέα-Ευαγγελία Κουκουνούρη, Agnes Jóźwiak)

Σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Ξανθοπουλίδου

Εικαστικός σχεδιασμός: Αριστέα-Ευαγγελία Κουκουνούρη

Ψηφιακή επιμέλεια: Agnes Jóźwiak

Πρωτότυπη μουσική: Jan Van Αγγελόπουλος, Φώτης Σιώτας

ΑΜΚΕ: Kart Productions

Το Ισοκράτημα είναι μια υβριδική καλλιτεχνική παραγωγή που συνδυάζει ψηφιακή εικαστική εγκατάσταση και περφόρμανς. Αντλώντας από την παράδοση του Πωγωνίου και την έννοια του ισοκρατήματος στο πολυφωνικό τραγούδι, διαμορφώνεται ένα ενιαίο εικαστικό και επιτελεστικό περιβάλλον, όπου η μουσική, η κίνηση και η εικόνα, μαζί με τα πολυφωνικά τραγούδια, τις ντόπιες αφηγήσεις και τους τοπικούς χορούς, συγκροτούν μια σύνθετη καλλιτεχνική εμπειρία.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Φροσύνη

Η Κυρά των Καημών

Ηπειρώτικο ορατόριο βασισμένο στο ποίημα Η Κυρά Φροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη

15, 16 Ιουλίου 2026

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ιωάννινα

Σύλληψη, καλλιτεχνική διεύθυνση, μουσική: Ξανθούλα Ντακοβάνου

Κείμενο: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Διασκευή κειμένου, πρωτότυπο κείμενο: Μάριος Χατζηπροκοπίου

Σύμβουλος δραματουργίας: Βασίλης Κυρίτσης

Αρχιμουσικός ορχήστρας: Νίκος Φιλιππίδης

Μουσική καταγραφή, διδασκαλία: Ταξιάρχης Βασιλάκος

Ερμηνεύουν: Λευκοθέα Φιλιππίδη (Αφηγήτρια, Κυρά Βασιλική, Παναγία), Κώστας Φιλιππίδης (Αλή Πασάς), Αλέξανδρος Ριζόπουλος (Ταχήρ), Ξανθούλα Ντακοβάνου (Κυρά Φροσύνη, Χάμκω), Σπύρος Χάλαρης (Μουχτάρ)

Χορός: Λευκοθέα Φιλιππίδη, Ξανθούλα Ντακοβάνου, Αλέξανδρος Ριζόπουλος, Σπύρος Χάλαρης, Ταξιάρχης Βασιλάκος

Ορχήστρα: Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο, φλογέρα), Κώστας Φιλιππίδης (λαούτο), Μαρία Σκανδάλη (βιολοντσέλο), Σπύρος Χάλαρης (κανονάκι), Αλέξανδρος Ριζόπουλος (κρουστά, hurdy-gurdy), Ταξιάρχης Βασιλάκος (ακορντεόν)

Βοηθός παραγωγής: Μάρω Παναγή

ΑΜΚΕ: ΜΟΥΣΑ

Ηρωίδα, επαναστάτισσα ή αμαρτωλή και μοιχαλίδα; Με αφορμή τον έρωτα της Κυρα-Φροσύνης με τον γιο του Αλή Πασά Μουχτάρ και τον τραγικό πνιγμό της από τον Αλή στη λίμνη των Ιωαννίνων με άλλες δεκαέξι γυναίκες, το έργο αυτό πραγματεύεται το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, στον έρωτα, στην ελευθερία. Ιστορεί μια ομαδική γυναικοκτονία από έναν πανίσχυρο άνδρα της εποχής επειδή –κατά τον Βαλαωρίτη– εκείνη αρνήθηκε τον έρωτά του. Ποιος όμως είναι τελικά ο ισχυρός; Εκείνος που δολοφονεί ή εκείνη που επιλέγει τη μοίρα της πλάι στην αγάπη, ακόμα κι αν θανατώνεται; Ως σε αρχαία τραγωδία, παρακολουθούμε τους ήρωες να τραγουδούν και να συγκλονίζονται από τα πάθη τους. Εμπνευσμένο από την ηπειρώτικη μουσική παράδοση και την ευρύτερη μουσική της Πίνδου, το μουσικό έργο Φροσύνη έχει μορφή ορατορίου. Οι πρωταγωνιστές τραγουδούν σολιστικά και μελισματικά, ο χορός εξιστορεί με στοιχεία ηπειρώτικης πολυφωνίας και η ορχήστρα, με επικεφαλής τον Νίκο Φιλιππίδη, ερμηνεύει δεξιοτεχνικά νέες μουσικές συνθέσεις με ηπειρώτικα στοιχεία.

ΡΩ. στην άκρη του Χρόνου

30, 31 Ιουλίου 2026

Νεώρια αρχαιολογικού χώρου Οινιαδών, Αιτωλοακαρνανία

Ορχήστρα και Χορωδία ΙΩΝΙΑ της Νέας Ιωνίας Βόλου

Κείμενο, σκηνοθεσία, επιμέλεια κίνησης, σχεδιασμός φωτισμών: Αναστασία Αντωνακάκη

Διεύθυνση ορχήστρας: Νεκτάριος Δεμελής

Διεύθυνση χορωδίας: Κορνηλία Φραγκογιάννη

Διεύθυνση παραγωγής: Βούλα Τουλούδη

ΑΜΚΕ: ΙΩΝΙΑ

Μια πολυσύνθετη παράσταση μουσικού θεάτρου υπό τον τίτλο ΡΩ. στην άκρη του Χρόνου παρουσιάζει το φετινό καλοκαίρι η Ορχήστρα και Χορωδία ΙΩΝΙΑ της Νέας Ιωνίας Βόλου. Η δεκατριμελής ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων, η εικοσαμελής μεικτή χορωδία και έντεκα ηθοποιοί προσφέρουν στο κοινό ένα τελετουργικό ταξίδι, εκεί όπου η παράδοση συναντάει το σήμερα.

«Ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος αν καθόλου δεν φοβάται, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος επειδή φοβάται, επειδή πέφτει και λυγίζει κι όμως σηκώνεται ξανά και πάλι συνεχίζει». Με αφορμή τον στίχο του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» και έμπνευση από την Κυρά της Ρω, η δική μας Ρω είναι ο Φύλακας της Αγάπης. Στέκεται στην άκρη του Χρόνου, λίγο πριν τελειώσει ο κόσμος, και φυλάει την Αγάπη. Σύμμαχός της, ο Χορός, οι άνθρωποι που εκφράζουν τον φόβο, την ελπίδα, τη χαρά της, αλλά και τον διάλογο με την κοινωνία και τις φωνές της. Στην εποχή μας, όπου ο πόλεμος μαίνεται παντού και με όλους τους τρόπους, η παράσταση προσκαλεί το κοινό σε μια τελετουργία ειρήνης, για να θυμηθούν από την αρχή, όλοι μαζί, να φυλάνε την Αγάπη.

Εκ κορμού

2, 3 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Δούσης

Δραματουργία, σκηνική επιμέλεια: Μαρίνα Μέργου

Γυναικείες φωνές: Λουντμίλα Μπονταρένκο, Μαρίνα Ρετσκάλοβα, Σοφία Σεμερτζίδου, Αντωνία Τζίτζικα

Πιάνο: Ειρήνη Αναστασίου

Τρομπόνι: Γιώργος Κρίμπερης

ΑΜΚΕ: ΑΝΑΞ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Η παράσταση Εκ κορμού είναι μια σύγχρονη μουσικοδραματουργική σύνθεση για τέσσερις γυναικείες φωνές, πιάνο και τρομπόνι, βασισμένη σε μορφές της αρχαίας τραγωδίας. Η Φαίδρα, η Ιφιγένεια, η Αντιγόνη και η Κασσάνδρα εμφανίζονται όχι ως μυθικές ηρωίδες, αλλά ως ανθρώπινες συνειδήσεις που φέρουν τη μνήμη, την επιθυμία, τη θυσία, την πράξη και την αλήθεια.

Μέσα από πολυφωνικές συνθέσεις, εναλλαγές σόλο και χορικών στιγμών, ο αρχαίος λόγος συναντά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, μετατρέποντας τη σκηνή σε χώρο εσωτερικού διαλόγου και συλλογικής εμπειρίας. Η μουσική λειτουργεί ως οργανικό στοιχείο της δραματουργίας, όπου ο ήχος και η σιωπή συνδιαμορφώνουν τη δράση.

Το έργο διερευνά τη γυναικεία φωνή ως τόπο αντίστασης και ευθύνης, θέτοντας στο επίκεντρο το διαχρονικό ερώτημα της ανθρώπινης στάσης απέναντι στην αλήθεια και τη συνύπαρξη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ