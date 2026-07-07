Η μουσικοθεατρική παραγωγή με έντονο εικαστικό στοιχείο «Μαθήματα Ωδικής – Ο κυρ Άγγελος», σε πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θανάση Σαράντου, αντλεί έμπνευση από τη ζωή και το έργο του Άγγελου Παπαδημητρίου.

Μέσα από το θέατρο, τη μουσική, το τραγούδι και έναν σκηνικό κόσμο εμπνευσμένο από το ιδιαίτερο εικαστικό σύμπαν του Άγγελου Παπαδημητρίου, η παράσταση εξερευνά τη σχέση της τέχνης με τη μνήμη, την ομορφιά, την απώλεια, την επιθυμία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για δημιουργία.

Οι πορσελάνες, οι κατασκευές, οι εικόνες, τα τραγούδια και οι προσωπικές μνήμες του Άγγελου Παπαδημητρίου μεταμορφώνονται σε θεατρικό υλικό, συνθέτοντας έναν κόσμο όπου το λυρικό συναντά το κωμικό, η τρυφερότητα συναντά την απώλεια και η τέχνη γίνεται πράξη αντίστασης απέναντι στη φθορά.

Η ζωντανή μουσική εκτελείται επί σκηνής από τον Αλέξανδρο Αβδελιώδη και περιλαμβάνει τραγούδια των Αττίκ, Γιαννίδη, Μητσάκη, Καπνίση, Kurt Weill και άλλων σημαντικών δημιουργών.

Στην παράσταση συμμετέχει ο ηθοποιός Πάρης Σκαρτσολιάς, ο οποίος λειτουργεί ως δραματουργικός συνομιλητής και μαθητής του κυρ Άγγελου.

Σύνοψη

Ένας τριαντάχρονος άνεργος ηθοποιός που εργάζεται ως ξεναγός στους Δελφούς συναντά μια παράδοξη απολλώνια μορφή εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του Άγγελου Παπαδημητρίου. Μέσα από τραγούδια, μνήμες, χιούμορ και εξομολογήσεις, οι δύο ήρωες διασχίζουν έναν κόσμο όπου η τέχνη γίνεται τρόπος επιβίωσης και η δημιουργία πράξη ελευθερίας.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Ο Πάρης, ένας τριαντάχρονος άνεργος ηθοποιός που εργάζεται ως ξεναγός στους Δελφούς, περνά τις μέρες του ξεναγώντας τους επισκέπτες στους μύθους, τους χρησμούς και τις ιστορίες του αρχαίου κόσμου. Γνωρίζει απ’ έξω τις ζωές των ηρώων και των θεών, όμως δυσκολεύεται να δώσει νόημα στη δική του ζωή.

Η συνάντησή του με τον κυρ Άγγελο, μια παράδοξη απολλώνια μορφή εμπνευσμένη από τη ζωή, το έργο και το πνεύμα του Άγγελου Παπαδημητρίου, θα τον οδηγήσει σε ένα απρόσμενο ταξίδι αυτογνωσίας. Μέσα από τραγούδια, εξομολογήσεις, χιούμορ και τρυφερότητα, οι δύο άνδρες μοιράζονται ιστορίες, φόβους και όνειρα, σε μια διαδρομή όπου η πραγματικότητα συναντά τη μνήμη, το θέατρο και τη φαντασία.

Καθώς η σχέση τους βαθαίνει, ο Πάρης αρχίζει να αναζητά τον δικό του Απόλλωνα: το προσωπικό του ιδανικό, τη χαμένη του δημιουργικότητα και το θάρρος να ξανασυναντήσει τον καλλιτέχνη που κάποτε ονειρευόταν να γίνει. Ο κυρ Άγγελος, με όπλα την τέχνη, το χιούμορ και την ανθρώπινη σοφία του, του αποκαλύπτει πως η δημιουργία δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη· ένας τρόπος να μεταμορφώνεις τις απώλειες, τους φόβους και τις πληγές σε ζωή.

Μια μουσικοθεατρική παράσταση για τη δύναμη της τέχνης, τη συνάντηση δύο κόσμων και το μεγάλο μυστικό που κάνει τον άνθρωπο να συνεχίζει να δημιουργεί, να αγαπά και να ονειρεύεται.

Συντελεστές:

Πρωτότυπο κείμενο – Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία

Θανάσης Σαράντος

Ερμηνεία – Αυτοβιογραφικά κείμενα – Σκηνικό

Άγγελος Παπαδημητρίου

Συμμετέχει ο ηθοποιός

Πάρης Σκαρτσολιάς

Μουσικός επί σκηνής

Αλέξανδρος Αβδελιώδης

Φωτισμοί – Προβολές

Θανάσης Σαράντος

Μοντάζ βιντεοπροβολών – Τρέιλερ

Στέφανος Κοσμίδης

Φωτογραφίες

Χρυσάνθη Σπανού

Οργάνωση Παραγωγής

Μαριάννα Κοντούλη

Βοηθός σκηνοθέτη – παραγωγής

Κωνσταντίνος Τσιάκος

Εταιρεία παραγωγής

ΗΘΙΚΟΝ ΑΚΜΑΙΟΤΑΤΟΝ ΑΜΚΕ

Σκηνικό

Γλυπτό του Άγγελου Παπαδημητρίου «Μη Φύγεις», μικτή τεχνική, 2000, δάνειο από το Μουσείο Βορρέ.

Με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Διάρκεια: 70 λεπτά

TRAILER ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ·

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr