Δέκα νέες παραγωγές φέρνει η τέταρτη εβδομάδα εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025» σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε Ιωάννινα, Σαμοθράκη, Ερέτρια, Γρεβενά, Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ηγουμενίτσα, Σίφνο και Χαλκιδική.

Από τις 21 έως τις 27 Ιουλίου 2025, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, χορό και παραστάσεις/δράσεις για παιδιά και εφήβους, που κινούνται γύρω από τον κεντρικό θεματικό άξονα «Η πρόσληψη του παρελθόντος – Η σήμερον ως αύριον και ως χθες».

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, ενώ η προκράτηση θέσεων είναι υποχρεωτική. Οι προκρατήσεις θέσεων για τις εκδηλώσεις από 28/07 έως 10/08 ξεκινούν τη Δευτέρα 21/07 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

Το πρόγραμμα της τέταρτης εβδομάδας περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:

– Στις 21 και 22 Ιουλίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, θα παρουσιαστεί η παράσταση χορού Friend with the Mountain, σε σύλληψη, χορογραφία και ερμηνεία Εύας Γεωργιτσοπούλου.

– Στις 22 και 23 Ιουλίου, στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, θα παρουσιαστεί η σκηνική μουσική σύνθεση Ιώ: στο βουνί των μεγάλων θεών, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βουρδαμή. Τις ίδιες ημέρες, στο Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας, ο Αλέξανδρος Κοέν σκηνοθετεί τη Βίκυ Βολιώτη στη θεατρική παράσταση Αισχύλου Πέρσες – Οι ευτυχισμένες μέρες.

– Στις 23 και 24 Ιουλίου θα παρουσιαστούν δύο μουσικές παραγωγές: η παράσταση Δεν είναι εποχή για ποίηση – Νίκος Εγγονόπουλος, σε σκηνοθεσία Ελπίδας Σκούφαλου, με ερμηνευτές τους Ρένη Πιττακή και Κώστα Βασαρδάνη, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Τορνικίου, στα Γρεβενά, καθώς και η παράσταση Μνήμης περάσματα, σε μουσική επιμέλεια Γεωργίας Νταγάκη, στο Αρχοντικό Τσιατσιαπά, στην Καστοριά.

– Στις 24 και 25 Ιουλίου, στον Θερινό Κινηματογράφο Μονής Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Ανολοκλήρωτα ποιήματα (Poèmes inachevés), σε σύλληψη, δραματουργία και σκηνοθεσία Μάρθας Μπουζιούρη.

– Στις 25 και 26 Ιουλίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, στην Κοζάνη, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Αντιλογίες, σε σκηνοθεσία Ιεροκλή Μιχαηλίδη, με ερμηνευτές τον ίδιο και τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

– Στις 26 και 27 Ιουλίου θα παρουσιαστούν δύο παραστάσεις / δράσεις για παιδιά και εφήβους: η θεατρική παράσταση Τα γυάλινα βουνά και οι κοκκαλένιοι κάμποι, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου, καθώς και η παραγωγή Η διαθήκη, σε θεατρικό κείμενο και σκηνοθεσία Χάρις Μέγα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

– .Οι εκδηλώσεις της τέταρτης εβδομάδας ολοκληρώνονται στις 27 και 28 Ιουλίου, στο Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών – Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού – Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής, με τη θεατρική παράσταση Ο μουσακάς, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων | 20 – 27 Ιουλίου 2025

Χορός

Friend with the Mountain



21, 22 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.15

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία: Εύα Γεωργιτσοπούλου

Μουσική επιμέλεια, μουσικός επί σκηνής: Ελίνα Ρίζου

Δραματουργία: Τζίνα Στεφανοπούλου

Κοστούμια: Ελλάδα Δαμιανού

ΑΜΚΕ: ΣΙΝΚ ΑΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ

Η παράσταση Friend with the Mountain συνομιλεί με την ιστορική ταυτότητα του ζεϊμπέκικου, ενός χορού πολεμικού, διονυσιακού, αυτοσχεδιαστικού, αντρικού και σολιστικού. Από τη μοναχική φιγούρα του μαχόμενου άντρα έως τον εκστατικό ρυθμό της προσωπικής πάλης, το ζεϊμπέκικο υπήρξε πεδίο έντασης και τιμής. Το έργο δεν απαρνιέται αυτή την κληρονομιά, αλλά την αναμεταφράζει. Η μνήμη και η ταυτότητα ενσαρκώνονται στο σώμα μιας γυναίκας που χορεύει.

Η χορογράφος Εύα Γεωργιτσοπούλου με την επί σκηνής μουσική επιμέλεια της Ελίνας Ρίζου δημιουργούν έναν τελετουργικό χώρο όπου ο σόλο χορός επιστρέφει, όχι για να πολεμήσει, αλλά για να θυμηθεί και μέσα από τη μνήμη να μετατραπεί σε μια συλλογική εμπειρία. Το Friend with the Mountain είναι ένα προσωπικό αφιέρωμα, μια ήσυχη επανάσταση, μια αναζήτηση ριζώματος μέσα από το σώμα.

Μουσική

Ιώ: στο βουνί των μεγάλων θεών



22, 23 Ιουλίου 2025

Σημείο εκκίνησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης στις 19.00

Ιερό των Μεγάλων Θεών, Σαμοθράκη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Βουρδαμής

Κείμενο, δραματουργία: Παυλίνα Μάρβιν

Μουσική, ενορχήστρωση: People of the Wind (Αλέξανδρος Ριζόπουλος, James Wylie, Fausto Sierakowski)

Σκηνικός χώρος, κοστούμια: Εύα Τσαμπάση

Κινησιολογία, χορογραφία: Ίρις Νικολάου

Βοηθός σκηνοθέτη: Γεωργία Βαρβέρη

Βοηθός παραγωγής: Γίτσα Κωνσταντουδάκη

Ερμηνεύουν: Ρόζα Προδρόμου, Γιάννης Διονυσίου, Ειρήνη Κυριακού, Ίρις Νικολάου, Γιώργος Βουρδαμής

Μουσικοί επί σκηνής: People of the Wind (Αλέξανδρος Ριζόπουλος, James Wylie, Fausto Sierakowski)

Φιλική συμμετοχή: Αργύρης Μπακιρτζής

ΑΜΚΕ: Láz – Las

[…] Ο μύθος προσπαθεί να εξηγήσει το ανεξήγητο.

Μιας και προέρχεται από ένα αίτιο αληθινό, πρέπει και πάλι να τελειώσει στο ανεξήγητο.

Φραντς Κάφκα, Προμηθέας, μτφρ. Γ. Καρτάκης (2018)

Σε μια εποχή όπου ο χρόνος επιταχύνεται, η συλλογικότητα θρυμματίζεται και η βιωμένη εμπειρία υποκαθίσταται από την πληροφορία, η μουσική σκηνική σύνθεση Ιώ: στο βουνί των μεγάλων θεών εμπνέεται και εφορμάται από το μυστήριο του νησιού της Σαμοθράκης και διερευνά την πίστη ως τόπο ιδεών, συγκρούσεων και συνδέσεων. Μια σύγχρονη διαβατήρια τελετουργία για τη φωτιά του πολιτισμού μας, την απανθρωπιά του ανθρώπου και την αλληλεγγύη, με βασικό υλικό τον Προμηθέα δεσμώτη του Αισχύλου. Εκκινώντας από εθιμοτυπικά σχήματα ενός παραδοσιακού γάμου συναντάμε έναν έρημο πια Προμηθέα. Ο ιερός γάμος που προορίζεται για τη νύφη-Ιώ δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Καμιά και κανένας από τους παρευρισκομένους δεν γνωρίζει πια το τελετουργικό.

Ο κορυφαίος του Χορού τραγουδά την αδυναμία των ανθρώπινων κοινωνιών και τους πόνους του Τιτάνα που τιμωρείται για τα δώρα που έδωσε στην ανθρωπότητα. Οι μουσικές συνθέσεις των People of the Wind δίνουν το έδαφος στα μέλη του Χορού να αναζητήσουν νέες ερμηνείες του μύθου και της ιστορίας. Υπάρχουν άραγε άλλοι τρόποι συσχέτισης πέρα από αυτούς που αναπαράγουμε;

Θέατρο

Αισχύλου Πέρσες – Οι ευτυχισμένες μέρες



22, 23 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.00

Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας

Μετάφραση: Ιωάννης Γρυπάρης

Δραματουργία, σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

Μουσική: Γιώργος Πούλιος

Εικαστική σύλληψη: Αλέγια Παπαγεωργίου

Δραματουργία: Καίτη Διαμαντάκου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασιλεία Κανάκη

Ειδικές κατασκευές: Βασιλική Τσιλιγκρού

Διεύθυνση παραγωγής: Λευτέρης Κώτσης

Στο ρόλο της Άτοσσας η Βίκυ Βολιώτη

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Πούλιος

ΑΜΚΕ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΥΠΕΡΙΩΝ

Η βασίλισσα των Περσών Άτοσσα, ύστερα από ένα όνειρο που προμήνυε συμφορές για τον γιο της, ενημερώνεται πως ο στρατός της Περσίας καταστράφηκε. Στην εμφάνισή του από τον κάτω κόσμο, ο νεκρός άντρας της, ο Δαρείος, εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην ήττα και τους προτρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων.

Στη νέα παραγωγή του έργου ο Αισχύλος συνδιαλέγεται με το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ Ευτυχισμένες μέρες. Η παράσταση δανείζεται την αριστουργηματική σύλληψη του Μπέκετ προκαλώντας ένα εντυπωσιακό μονοθέαμα με αυτούσια την ποίηση του Αισχύλου. Η βασίλισσα των Περσών, ακινητοποιημένη μες σ’ ένα βουνό αναμνήσεων, σταδιακά βυθίζεται μες στο σωρό των τραγικών γεγονότων του παρελθόντος. Πλάι της καθισμένος ο νεκρός σύντροφός της διαβάζει στην εφημερίδα τα ολέθρια νέα.

Η νέα αυτή δημιουργία μάς επιστρέφει στη σκέψη πως το παρελθόν μας είναι αδύνατον ν’ αποκοπεί από το μέλλον μας· ενυπάρχουν και τα δυο αυτούσια μες στο παρόν μας.

Μουσική

Δεν είναι εποχή για ποίηση – Νίκος Εγγονόπουλος



23, 24 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.30

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Τορνικίου, Γρεβενά

Σενάριο, σκηνοθεσία: Ελπίδα Σκούφαλου

Πρωτότυπη μουσική: Σωκράτης Σινόπουλος

Kαλλιτεχνική συνεργάτιδα: Ερριέττη Εγγονοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Μπάλιος

Ηχοληψία: Γιάννης Σκανδάμης

Ερμηνεύουν: Ρένη Πιττακή, Κώστας Βασαρδάνης

Μουσικοί: Σωκράτης Σινόπουλος (λύρα), Γιάννης Κυριμκυρίδης (πιάνο), Δημήτρης Τσεκούρας (μπάσο), Δημήτρης Εμμανουήλ (τύμπανα)

ΑΜΚΕ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΗΣΙ

Ο Εγγονόπουλος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο παλίμψηστο της νεοελληνικής ταυτότητας με ένα έργο που αντέχει στον χρόνο. Οξύτητα ποιητικού λόγου, εικαστική διεισδυτικότητα, αποθέωση του χρώματος, ελευθερία, γενναιότητα, «τρέλα» για ζωή και έρωτα. Υπερασπίστηκε το ρεύμα του υπερρεαλισμού με πάθος και πείσμα, συνομίλησε με την παράδοση με γνώση και τόλμη, οδεύοντας αέναα σε μια συνεχή υπέρβαση.

Δανειζόμαστε τον στίχο του «Δεν είναι εποχή για ποίηση…» για μια παράσταση γεμάτη μουσική και ποίηση, στο επισκέψιμο μνημείο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Τορνικίου, κοντά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Ο Σωκράτης Σινόπουλος υπογράφει την πρωτότυπη μουσική και συνδράμει μουσικά με το κουαρτέτο του. Ο αρχέγονος ήχος της λύρας συναντά την τζαζ και τη σύγχρονη μουσική.

Η σπουδαία Ρένη Πιττακή και ο Κώστας Βασαρδάνης ερμηνεύουν και συνομιλούν με τους μουσικούς, στις όχθες του Αλιάκμονα, λουσμένοι σε ένα μαγικό φως με φόντο αγριολούλουδα, ήχους πουλιών, αντανακλάσεις νερού.

Μουσική

Μνήμης περάσματα

23, 24 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά

Μουσική επιμέλεια: Γεωργία Νταγάκη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Αλκμήνη Καλογήρου

Οπτικοακουστικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Σταμουλίδης

Επιλογή κειμένων: Δάφνη Παπαδοπούλου

Κοστούμια: Ελένη Νταγάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Στράτος Κουρλής

Μουσικό σύνολο: Γεωργία Νταγάκη (τραγούδι, κρητική λύρα), Πάνος Γεωργόπουλος (κιθάρα), Γιάννης Παπανικολάου (τύμπανα, loops, spd), Αποστόλης Καρποντίνης (λαούτο), Βαγγέλης Καραπέτρος (programming, μπάσο)

Ερμηνεύει η Κερασίνα-Παναγιώτα Κωστάμη

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνος Θάνος

ΑΜΚΕ: ΚΙΤΡΟΝ

Ο ξεριζωμός αποτελεί μια τραυματική εμπειρία από το παρελθόν που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας γενιές ολόκληρες και διαμορφώνοντας τις ταυτότητες και τις ιστορίες τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνιών. Η μουσική οπτικοακουστική δράση Μνήμης περάσματα εξερευνά τον διαχρονικό δεσμό του ελληνισμού με τον εκπατρισμό. Μέσα από έναν συνδυασμό τραγουδιών, αφηγήσεων και ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης, ανασύρονται ιστορικές μνήμες και ο πόνος του ξεριζωμού, μετατρέποντας τα τραγούδια σε ζωντανά ντοκουμέντα της συλλογικής μνήμης.

Θέατρο

Ανολοκλήρωτα ποιήματα (Poèmes inachevés)



24, 25 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Θερινός κινηματογράφος Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Σύλληψη, δραματουργία, σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη

Σκηνικά, κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Πρωτότυπη μουσική, sound art: Άννα Στερεοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Δήμητρα Αλουτζανίδου

Δημιουργικός παραγωγός, σύμβουλος δραματουργίας: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Ερμηνεύει η Ελένη Δημοπούλου

ΑΜΚΕ : PLAYS2PLACE

Πού πάνε οι ιδέες που δεν πρόλαβαν να πάρουν οριστικό σχήμα; Οι ταινίες, τα θεατρικά έργα ή τα ποιήματα που δεν ολοκληρώθηκαν; Και οι άνθρωποι που φεύγουν πού πηγαίνουν; Τι γίνονται οι απολογισμοί που δεν έκλεισαν; Οι αποχαιρετισμοί που δεν έγιναν αγκαλιές; Μπορεί το ίχνος των απόντων να κατοικήσει το παρόν μας, ανοίγοντας ένα παράθυρο για να κοιτάξουμε στα μάτια το μέλλον; Τα παραπάνω ερωτήματα τροφοδότησαν την ιδέα για μια παράσταση, ένα έργο για το ανολοκλήρωτο της καλλιτεχνικής δημιουργίας που εξακολουθεί να τροφοδοτεί ως καύσιμη ύλη την τέχνη και την ίδια τη ζωή.

Πρόκειται για μια ποιητική σκηνική σύνθεση η οποία προτείνει έναν μεταδραματικό, υπερβατικό τόπο συνάντησης του απόντα/παρόντα δημιουργού με το ανολοκλήρωτο έργο του, τους ανθρώπους (του), την ανθρωπότητα. Αξιοποιώντας μια θραυσματική δραματουργία, η παράσταση παίρνει τις λέξεις –τις εικόνες, τους ήχους, τις έννοιες, τους στοχασμούς– που άφησαν σε εκκρεμότητα οι μεγάλοι «ποιητές» για να αναμετρηθεί με την υπαρξιακή, καλλιτεχνική και πολιτική αγωνία της ζωής που περνά, τελειώνει, κόβεται, ψηλαφώντας παράλληλα την παρηγορητική, ουμανιστική διάσταση της μεγάλης τέχνης.

Θέατρο

Αντιλογίες



25, 26 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Κοζάνη

Σκηνοθεσία: Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Δραματουργική σύνθεση: Κατερίνα Διακουμοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Γιώτης Κιουρτζόγλου

Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Σχεδιασμός φωτισμών: Βίκτορ Μπερκάν

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιάννης Μουστάκας

Ερμηνεύουν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Μουσικοί επί σκηνής: Γιώτης Κιουρτζόγλου (μπάσο), Μάξιμος Δράκος (πιάνο), Μιλτιάδης Παπαστάμου (βιολί)

ΑΜΚΕ: ΟΜΟΤΕΧΝΟΝ

Η παράσταση Αντιλογίες βασίζεται σε μια δραματουργική σύνθεση που συνυφαίνει την πλατωνική Απολογία με την Αληθινή απολογία του Σωκράτη του Κώστα Βάρναλη. Ο σύγχρονος Σωκράτης καλείται σε ανάκριση και απαντά αντλώντας από τη φιλοσοφική οξύνοια του Πλάτωνα και την αιχμηρή ειρωνεία του Βάρναλη. Μέσα από αυτόν τον σκηνικό διάλογο αναδεικνύεται μια διαχρονική αναμέτρηση: η σκέψη απέναντι στην εξουσία, η αλήθεια απέναντι στα ψεύδη, η ευθύνη απέναντι στον εφησυχασμό. Ο λόγος –φιλοσοφικός, ποιητικός, ανατρεπτικός– κυριαρχεί επί σκηνής, πλαισιωμένος από πρωτότυπη ζωντανή μουσική. Η παράσταση προσφέρει μια εμπειρία που γεφυρώνει δύο χιλιετίες στοχασμού, θέτοντας ξανά ερωτήματα που παραμένουν επίκαιρα: Τι είναι αλήθεια; Ποια η θέση του σκεπτόμενου ανθρώπου στην κοινωνία; Και πόσο κοστίζει σήμερα η αναζήτηση της αλήθειας;

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Τα γυάλινα βουνά και οι κοκκαλένιοι κάμποι



26, 27 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 18.00 (παιδικό εργαστήριο), 20.00 (παράσταση)

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου

Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης

Μουσική: Λευτέρης Βενιάδης

Ζωγραφήγηση: Λήδα Βαρβαρούση

Κινησιολογική επιμέλεια: Λία Τσολάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Φοίβος Σαμαρτζής

Ερμηνεύουν: Άνδρη Θεοδότου, Φάνης Κοσμάς, Ηρώ Χαλκίδη, Αργύρης Λάμπρου, Λήδα Βαρβαρούση

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Μπουκαούρης

ΑΜΚΕ: Apparat Athen

H θεατρική παράσταση Τα γυάλινα βουνά και οι κοκκαλένιοι κάμποι ζωντανεύει ένα ξεχωριστό κυκλαδίτικο παραμύθι με σύγχρονες θεατρικές μεθόδους και βαθιά συναισθηματική σύνδεση με την παράδοση: αφήγηση, μουσική, ζωγραφήγηση και σωματικό θέατρο.

Ένας νέος βοσκός και μια νεράιδα του Αυγούστου ερωτεύονται και δημιουργούν οικογένεια στον Πάνω Κόσμο. Όταν εκείνη και το παιδί τους εξαφανίζονται, ο βοσκός ξεκινά ένα επώδυνο ταξίδι αναζήτησης, καθοδηγούμενος από τέσσερις άνεμους, μέσα από το συμβολικό τοπίο των «γυάλινων βουνών» και των «κοκκαλένιων κάμπων» σ’ έναν συμβολικό κόσμο ωρίμανσης και ελπίδας.

Η Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα στη Σίφνο γίνεται ζωντανό παραμύθι, προσκαλώντας παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που γεφυρώνει γενιές και αναδεικνύει τη δύναμη της λαϊκής αφήγησης. Συνοδευτικές δράσεις εμπλουτίζουν την εμπειρία: βιωματική προσέγγιση, κατασκευή και εκτέλεση παραδοσιακής μουσικής από τοπικό οργανοπαίχτη, ανάγνωση και αφήγηση τοπικών παραμυθιών από μέλη τοπικής ερασιτεχνικής ομάδας και το εικαστικό εργαστήριο «Ζωγραφήγηση», εμπνευσμένο από την πρακτική της ζωγραφήγησης που χρησιμοποιείται στην παράσταση.

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Η διαθήκη

26, 27 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Θεατρικό κείμενο, σκηνοθεσία: Χάρις Μέγα

Επιστημονική συνεργάτρια: Αγγελική Πέτρου

Μουσική: Αβεσαλώμ Κουπτσίδης

Σκηνικά, κοστούμια: Δήμητρα Γούση

Δημιουργός 3D animation, τεχνικός προβολής / εικόνας 3D: Λευτέρης Μπέτσης

Αρχιτέκτονας: Κωνσταντίνος Σταμουλίδης

Σχεδιασμός φωτισμών και ήχου: Νικόλαος Κολιούσης

Διεύθυνση παραγωγής: Άρης Νούσης

Ερμηνεύουν: Άρης Νούσης, Ευαγγελία Πουλίζου

ΑΜΚΕ: Harmonica

Το έργο Η διαθήκη συνδυάζει το θέατρο με το 3D animation και αποτελεί μια ανατρεπτική παράσταση για παιδιά και εφήβους με απρόσμενο τέλος, η οποία πραγματεύεται την αξία του πολιτισμού μας, αλλά και πληθώρα σύγχρονων ζητημάτων που θα απασχολήσουν την κοινωνία μας και στο μέλλον.

Δύο αδέλφια, ο Ποσειδώνας και η Αυγή, ζουν στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου. Δεν εργάζονται, δεν κοινωνικοποιούνται και για όποια απόφαση καλούνται να πάρουν, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, ρωτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να τους δώσει απαντήσεις και λύσεις στα θέματα που τους αφορούν. Η καθημερινότητά τους κυλά μέσα σε τέσσερις τοίχους, ώσπου ένας συμβολαιογράφος επικοινωνεί μαζί τους και η ζωή τους παίρνει διαφορετική τροπή. Από έναν θείο τους κληρονομούν ένα κάστρο με ιστορική αξία, το οποίο βλέπουν ως ευκαιρία για αξιοποίηση και εκμετάλλευση, ώστε να πραγματοποιήσουν τα καταναλωτικά τους όνειρα. Καθώς δεν έχουν μάθει να σκέφτονται και να λαμβάνουν αποφάσεις, απευθύνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να τους προτείνει λύσεις εκμετάλλευσης της κληρονομιάς.

Θέατρο

Ο μουσακάς

27, 28 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών – Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού – Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής

Δραματουργία: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Μουσική, βοηθός σκηνοθέτη: Σταύρος Γιαννουλάδης

Σκηνικά, κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Σχεδιασμός φωτισμών: Θανάσης Ζερίτης

Ερμηνεύουν: Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νεφέλη Μαϊστράλη, Χάρης Κρεμμύδας, Πάνος Τοψίδης

AMKE: 4 FRONTAL

Mε αφορμή ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι που περιλαμβάνει ελληνικές γεύσεις ανθεκτικές στο πέρασμα των ετών, ξεπηδούν οι ιστορίες παραδοσιακών φαγητών και η πρόσληψή τους στο σήμερα. Εκεί όπου συναντιούνται και συναλλάσσονται οι διαφορετικές γενιές, αντιλαμβανόμαστε τους τρόπους που έχουν μεταβληθεί οι διατροφικές μας παραδόσεις αλλά και η ίδια η ζωή. Ο μουσακάς, οι πίτες, τα ντολμαδάκια και τα μπαχάρια της ξακουστής πολίτικης κουζίνας μάς φέρνουν στον νου τις ιστορίες των γιαγιάδων μας, ενώ η μπομπότα ή, αλλιώς, η πίτα των φτωχών μάς γυρίζει πίσω στη δύσκολη περίοδο της Κατοχής και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού για επιβίωση. Παραδοσιακά ακούσματα μπλεγμένα με ήχους τηγανίσματος και κατσαρόλες που βράζουν, ιστορίες ανθρώπων και συνταγές που όλοι μας έχουμε δοκιμάσει δημιουργούν μια παράσταση φόρο τιμής στα τραπέζια που μας μεγάλωσαν.

Πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

• Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

• Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr