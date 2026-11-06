Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η φαντασμαγορική θεατρική παραγωγή «Όλιβερ Τουίστ» του Καρόλου Ντίκενς, από τη θεατρική σκηνή ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ – Γιούλη Ηλιοπούλου, στη σκηνή της αίθουσας IMAX with Laser των Village Cinemas στο Μαρούσι.

Λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα, σας μεταφέρουμε στις τελευταίες πρόβες της παράστασης, μέσα από φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την προετοιμασία των ηθοποιών και τις τελικές σκηνικές δοκιμές, καθώς όλα είναι έτοιμα για να ζωντανέψει στη σκηνή ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου πρωταγωνιστεί στους ρόλους του Φέιγκιν και του Μπράουνλοου, ενώ τον Όλιβερ Τουίστ ενσαρκώνει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος ηθοποιών που ερμηνεύει συνολικά 30 διαφορετικούς ρόλους.

Εικόνες από τις τελευταίες πρόβες:

Η Γιούλη Ηλιοπούλου υπογράφει τη θεατρική μεταφορά και τη σκηνοθεσία, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή παραγωγή με επιβλητικά σκηνικά, κοστούμια εποχής, πρωτότυπη μουσική, φωτισμούς και εντυπωσιακά animation.

Η συγκινητική ιστορία του μικρού ορφανού Όλιβερ, που μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο δυσκολίες, αδικία και εκμετάλλευση δεν χάνει ποτέ την καλοσύνη και την ελπίδα του, ετοιμάζεται να συναντήσει το κοινό σε μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Η συνεργασία της θεατρικής σκηνής ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ – Γιούλη Ηλιοπούλου με τα Village Cinemas φέρνει το θέατρο σε μια νέα σκηνή, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να απολαύσει μια μεγάλη θεατρική παραγωγή σε έναν ξεχωριστό χώρο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 12:00 το μεσημέρι

Χώρος: Village Cinemas Μαρούσι, The Mall Athens

Αίθουσα: IMAX with Laser

Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ – Γιούλη Ηλιοπούλου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική μεταφορά – Σκηνοθεσία: Γιούλη Ηλιοπούλου

Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια: Τζούλια Μάρκο

Μουσική: Κριστέλ Καπερώνη

Φωτισμοί: Λάμπρος Σουνδιάς

Art Videos / Animation: Λεωνίδας Φουντούλης

Hair Styling: Νίκος Ζήσης

Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Αντώνης Μαρκογιάννης

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