Η Ολίβια Ροντρίγκο θα κυκλοφορήσει το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της καριέρας της με τίτλο «Take Me Home (4 Christmas)» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου από την Interscope Records, σύμφωνα με το Variety.

Το τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο στο οποίο η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί μαζί με τη σταρ του «Sex and the City» Σίνθια Νίξον και τον ανερχόμενο κωμικό του «Saturday Night Live», Μπεν Μάρσαλ.

Σε ανάρτησή της στο Instagram εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη νέα κυκλοφορία και κοινοποίησε δύο στιγμιότυπα όπου ποζάρει καθισμένη στο πάτωμα, φορώντας τον κόκκινο σκούφο του Άγιου Βασίλη και ασορτί κόκκινο κραγιόν. Η ανάρτηση έχει ξεπεράσει τα 1,1 εκατομμύριο likes.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

Το «Take Me Home (4 Christmas)» φέρει την υπογραφή της Ροντρίγκο μαζί με τους μόνιμους συνεργάτες της Έιμι Άλεν και Νταν Νίγκρο ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή. Παράλληλα, διατέθηκαν ειδικές φυσικές εκδόσεις σε βινύλιο 7 ιντσών και κασέτα, οι οποίες ήταν διαθέσιμες για προπαραγγελία στην ιστοσελίδα της Target και έχουν εξαντληθεί.

Το τραγούδι έρχεται μετά το ρεμίξ του «Expectations», τη συνεργασία της Ροντρίγκο με την Τσάπελ Ρόαν που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου. Η κυκλοφορία συνοδευόταν από ένα βιντεοκλίπ στο οποίο οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται στο πλάι του τραγουδιστή των Talking Heads, Ντέιβιντ Μπερν, ο οποίος υποδύεται έναν παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού.

Τον Δεκέμβριο η Ροντρίγκο θα τιμηθεί στη 10η ετήσια διοργάνωση «Hitmakers» του Variety στο Λος Άντζελες με το Βραβείο «Τραγουδοποιός της Χρονιάς». Ανάμεσα στους άλλους τιμώμενους, θα είναι η Σιένα Σπίρο η οποία θα λάβει το Βραβείο «Οραματίστριας Φωνής» («Visionary Voice») και το συγκρότημα Katseye, που ανακηρύχθηκε «Συγκρότημα της Χρονιάς».

Αυτή την περίοδο, η ποπ σταρ πραγματοποιεί την παγκόσμια περιοδεία της «Unraveled», η οποία θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ