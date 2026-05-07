Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «Σουέλ» του Αλέξανδρου Βούλγαρη, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο, βραβευμένο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη.

Πρόκειται για την ένατη ταινία μεγάλου μήκους του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy).

Το σενάριο ακολουθεί την ιστορία του καπετάνιου Μήτσου Αυγουστή, ενός θρυλικού θαλασσινού που, στο τέλος της ναυτικής του πορείας, έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια, κρυμμένα μυστικά και τη μεγάλη αγάπη της ζωής του.

«Σουέλ» είναι ο βουβός κυματισμός του ωκεανού που τον συντρόφευε σε κάθε του ταξίδι.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Βαγγέλη Μουρίκη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Μαρία Καβογιάννη.

Σύνοψη

Ο πολύπειρος Καπετάνιος Μήτσος Αυγουστής αρνείται πεισματικά να αποσυρθεί επειδή το σουέλ του’ βαλε μπελά στο μυαλό και η θάλασσα δεν τον επιστρέφει… Δώδεκα χρόνια βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, σε ρήξη με την οικογένεια, σύγκρουση με την εταιρία, αλλά με ακλόνητους δεσμούς με τους 22 ναυτικούς του φορτηγού ATHOS III. Ανυπάκουος, καταφέρνει και βρίσκει εμπόρευμα, πιάνει λιμάνια, φορτώνει, ξεφορτώνει, αλωνίζει σιωπηλός τις θάλασσες του Ειρηνικού. Και νύχτα – μέρα παλεύει με τα ασίγαστα μποφόρ στα μοναχικά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς, εκεί που έχει ρίξει άγκυρα το μυστικό του.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Ο Μήτσος Αυγουστής. Η θάλασσα και η στεριά. Η οικογενειακή ζωή και η ζωή του ναυτικού. Η υποχρέωση και οι επιθυμίες. Η πατρίδα και η όχι πατρίδα. Η Φλώρα και η Λίτσα. Πατέρας και γιος. Ο Αντώνης του. Φως και απόλυτο σκοτάδι. Ο Καπετάν Μήτσος πλέει κάπου στον Ειρηνικό. Μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Μεταξύ ζωής και θανάτου.

Κάπου εκεί υπάρχει ένα μικρό διαμέρισμα στην Ελευσίνα. Θολά στο μυαλό του θυμίζει κάτι σε Παράδεισο. Γι’ αυτό συνεχίζει.

Αλέξανδρος Βούλγαρης

Credits

Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Καβογιάννη, Δημήτρης Καπουράνης, Ακύλλας Καραζήσης, Ανδρέας Βοτίκας, Γρηγορία Γρούμπα, Μανώλης Μαυροματάκης.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης

Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη

Παραγωγοί: Διονύσης Σαμιώτης, Γιάννης Ιακωβίδης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής

Production Designer: Κωνσταντίνος Λαμπρίδης

Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Ενδυματολόγος: Άλκηστις Μάμαλη

Ηχοληψία: Γιώτης Παρασκευαΐδης

Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου

Κομμώσεις: Χρόνης Τζήμος

Casting Director: Κωνσταντίνα Βούλγαρη

Διευθυντής Παραγωγής: Γιώργος Καρόρης

Παραγωγή: Tanweer Productions, Black Orange

Σε συμπαραγωγή με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ)

Σε συνεργασία με το Onassis Culture

Χορηγός: NAFTOMAR

Με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

Διανομή: Tanweer Alliances

Credit Φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου, Νίκος Κατσαρός