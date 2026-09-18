Συμφωνική ορχήστρα σε ρυθμό hip-hop, μιούζικαλ δίπλα σε ρεμπέτικο: το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», παρουσιάζει τον καλλιτεχνικό του προγραμματισμό για τη σεζόν 2026-2027, προτείνοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα. Με τον σχεδιασμό και την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή, Τάση Χριστογιαννόπουλου, το φετινό ρεπερτόριο δεν φοβάται τις αντιθέσεις, τις αναζητά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Με την πεποίθηση ότι η τέχνη ανανεώνεται όταν διαφορετικοί κόσμοι συνομιλούν, η ιστορική σκηνή της οδού Ακαδημίας μετατρέπεται σε ένα χώρο ανοιχτό, προσβάσιμο και φιλόξενο για όλους. Ο πλούτος της συμφωνικής ορχήστρας συναντά τον σύγχρονο λόγο του δρόμου, η μελαγχολία του γαλλικού μιούζικαλ συνυπάρχει με τη δωρική αυθεντικότητα του ρεμπέτικου, και το κλασικό μπαλέτο παραδίδει τη σκηνή στον σύγχρονο χορό και την τζαζ.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος:

Μουσικό Θέατρο, Μιούζικαλ και Όπερα

Παρουσιάζονται τα έργα: Οι Ομπρέλες του Χερβούργου, Μαρία του Μπουένος Άιρες, Ιζαμπέλλα ντ’ Άσπενο: Ισπανική Ώρα και Πουλτσινέλα, καθώς και Μπράβο Κολονέλο.

Συναυλίες συμφωνικής μουσικής

Έχουν προγραμματιστεί οι εξής συναυλίες: Γκαλά Όπερας με την Ελεονόρα Μπουράττο, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και Νέγρος του Μοριά, Γκαλά Όπερας για τη Μαρία Κάλλας, Προκόφιεφ, Φίντσι, Δούσης, Φάουστ του Φ. Β. Μουρνάου, Πασχαλινή Συναυλία, Four Seasons, Βάγκνερ και Στράους, Μπετόβεν και Μπαλτάς. Ακόμα δύο ξεχωριστές συναυλίες από τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή.

Αφιερώματα στο ελληνικό τραγούδι, με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Ηλία:

Ο λόγος για Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης αλλά και αφιερώματα στους Βίκυ Μοσχολιού, Μίμη Πλέσσα, Μάριο Τόκα και Γιάννη Σπανό.

Η Big Band Δήμου Αθηναίων, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Σάμι Αμίρη, παρουσιάζει πέντε θεματικές συναυλίες με διεθνείς και Έλληνες προσκεκλημένους: The Day After Tomorrow, And a Happy NewYear!, A Tribute to Fela Kuti!, A Tribute to the Messengers!, και Retrospection: Tony Lakatos plays his music.

Σύγχρονος Χορός

Loud Whispers: Το τρίτο και τελευταίο μέρος της χορογραφικής τριλογίας της Αθανασίας Κανελλοπούλου για το γυναικείο βλέμμα ολοκληρώνεται στο Θέατρο Ολύμπια.

Θέατρο και Παράλληλες Δράσεις

Θα δούμε τα: Οι Διάλογοι του Ολύμπια, Gadjo Dilo, Ερωτικαί Επιστολαί, Ανδρομέδα και Έρωτά μου Αγιάτρευτε.

Για τα σχολεία και τους μικρούς θεατές

Ο Πέτρος και ο Λύκος και Το Καρναβάλι των Ζώων: Δύο από τα πιο αγαπημένα μουσικά παραμύθια, του Σεργκέι Προκόφιεφ και του Καμίγ Σαιν-Σανς, ανεβαίνουν από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.

Φουαγιέ

Παράλληλα με το κυρίως πρόγραμμα, το Φουαγιέ του Ολύμπια φιλοξενεί, μια σειρά συναυλιών μουσικής δωματίου με ένα ευρύ ρεπερτόριο που εκτείνεται από έργα για βιολί και κιθάρα (από τον Μότσαρτ ως τον Πιατσόλα), ρωσική μουσική δωματίου -από άγνωστους πρωτοπόρους ως τον δημοφιλή Σβιρίντοφ-, ένα σπάνιο κουαρτέτο κοντραμπάσων, γαλλικό μπαρόκ και τις νεανικές συναυλίες της Καμεράτα Τζούνιορ της Ορχήστρας Νέων των Φίλων της Μουσικής.

Περισσότερες πληροφορίες: www.oly.gr