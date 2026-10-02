Οδύσσεια του Ομήρου, η επιτυχία που τίμησαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η παράσταση που λάτρεψαν μικροί και μεγάλοι επιστρέφει για 2η χρονιά με έναν μεγάλο θίασο εξαιρετικά ταλαντούχων ηθοποιών σε συνδυασμό με φαντασμαγορικά art video και εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά που πλαισιώνουν το συγκλονιστικό κείμενο του Ομήρου στο θρυλικό ταξίδι του Οδυσσέα από την Τροία έως και την Ιθάκη.

Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλης Ηλιοπούλου

Έπειτα από τις μεγάλες επιτυχίες 21 ετών , η δημοφιλής σκηνοθέτις και δημιουργός Γιούλη Ηλιοπούλου υπογράφει και παρουσιάζει τη νέα παιδική-εφηβική παράσταση «Οδύσσεια»

Το πιο επιδραστικό κείμενο παγκοσμίως σε μια φαντασμαγορική παράσταση με σύγχρονη σκηνοθετική ματιά, αναδεικνύει τα διαχρονικά μηνύματα του Ομήρου, που αφορούν όλους και τον καθένα ξεχωριστά, μέσα από το αλληγορικό συγκλονιστικό έπος.

Δείτε το τρέιλερ:

Τα διαχρονικά μηνύματα του Ομήρου:

Νόστος και η Αξία της Πατρίδας: Η επιστροφή στην οικογένεια και τις ρίζες αποτελεί τον υπέρτατο στόχο και την υψηλότερη αξία για τον άνθρωπο.

Σύνεση (Νους) εναντίον ωμής βίας: Η εξυπνάδα, η επινοητικότητα (πολυμηχανία) και η στρατηγική υπερισχύουν της απλής σωματικής δύναμης.

Η Αυτογνωσία και η Μετριοφροσύνη: Η αλαζονεία τιμωρείται (όπως στην περίπτωση του Πολύφημου), ενώ ο άνθρωπος δεν πρέπει να υπερεκτιμά τις δυνάμεις του απέναντι στους θεούς και τη μοίρα.

Η Ιερότητα της Ξενίας: Ο σεβασμός στον ξένο και τον ικέτη αποτελεί απαράβατο θείο νόμο (το δίκαιο του Δία).

Η Πίστη και η Αφοσίωση: Η επιμονή της Πηνελόπης και η ωρίμανση του Τηλέμαχου προστατεύουν την ηθική τάξη και το σπιτικό.

Η ιστορία

Δέκα χρόνια μετά τον Τρωικό πόλεμο, ο Οδυσσέας ξεκινά ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Στη διαδρομή του θα συναντήσει θεούς, μυθικά τέρατα, δοκιμασίες, μαγικά πλάσματα και θα βιώσει αμέτρητες περιπέτειες. Από την Κίρκη και τις Σειρήνες, μέχρι τη Χάρυβδη και τον Κύκλωπα, κάθε σταθμός είναι ένα μάθημα ζωής.

Με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, την ευφυΐα και το θάρρος του, θα καταφέρει να επιστρέψει στην πατρίδα του και να επανενωθεί με την Πηνελόπη και τον γιο του, Τηλέμαχο, επαναφέροντας την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στην Ιθάκη.

Η παράσταση

Ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο δράση, μουσική, φαντασία και συγκίνηση.

• Περισσότερα από 40 κοστούμια

• Video Art & Video Mapping υψηλής αισθητικής

• 10 ηθοποιοί και τραγουδιστές επί σκηνής

• Ειδικά σχεδιασμένες χορογραφίες και σπαθογραφίες

• Μια παράσταση που ψυχαγωγεί και διδάσκει, εμπνέοντας την αγάπη για την κλασική ελληνική παράδοση

• Η θεατρική παράσταση «Ομήρου Οδύσσεια» είναι κατάλληλη και μπορεί να παρακολουθηθεί από όλους τους μαθητές του Δημοτικού & Γυμνασίου. Πρόκειται για μια σύγχρονη θεατρική παραγωγή που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες.

Στο προσκήνιο, δέκα ηθοποιοί ενσαρκώνουν τους βασικούς ρόλους της Οδύσσειας, ενώ στο βάθος της σκηνής, μέσω Video Wall, Video Art και Video Mapping υψηλής αισθητικής, ζωντανεύουν οι περιπέτειες και οι μάχες του Οδυσσέα.

Μια θεατρική εμπειρία γεμάτη φως, μύθο και περιπέτεια – για όλη την οικογένεια!

Οδυσσέας Χρήστος Μάντακας

Πρωταγωνιστούν Χρήστος Γιαννακάκος, Νώντας Μουντζουρέας, Παρασκευή Τζιαρτζιάνη, Τιγκράν Αμπραμιάν, Σοφοκλής Μαθιόπουλος, Μιχαέλα Σωτηριάδη, Στέφη Κοντού.

Συντελεστές:

• Κείμενο – Σκηνοθεσία – Στίχοι τραγουδιών: Γιούλη Ηλιοπούλου

• Σκηνικά – Κοστούμια – Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κρίστελ Καπερώνη

• Χορογραφίες – Κίνηση: Γιούλη Ηλιοπούλου

• Φωτισμοί: Δημήτρης Συμεωνίδης

• Video Art: Λεωνίδας Φουντούλης

• Ειδικές Κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

• Hair & Make-up: Νίκος Ζήσης

• Βοηθός Σκηνοθέτη: Δέσποινα Κασιώτη

• Γραμματειακή υποστήριξη: Φωτεινή Παπαδοπούλου

• Υπεύθυνη οργάνωσης : Ανθή Καραγιάννη

• Δ/νση παραγωγής: Αντώνης Μαρκόγιαννης

• Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

• Μουσική Αντώνης Μιτζέλος

Διάρκεια παράστασης

90 λεπτά με διάλειμμα

Πρόγραμμα Παραστάσεων Κυριακή 11/10/26 ώρα 12,00 μ. μ

Για σχολεία

Από Κυριακή 25/10/2026 έως Παρασκευή 23/4/2027

Καθημερινά: 10:30 π. μ

Θέατρο ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131- Κεραμεικός

Τιμές Εισιτηρίων : 8 €

Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/odysseia-tou-omirou/

Κρατήσεις:

Τηλ.: 210 5248140 / 6936323587 Ανθή Καραγιάννη