Η νέα stand up comedy παράσταση της Ήρας Κατσούδα «Όμορφες Σκέψεις» έρχεται στο θέατρο Olvio από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τον Ιανουάριο.

Αν και η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό, για την ίδια, οι σκέψεις που ξετυλίγει στην παράσταση είναι πανέμορφες και είναι αυτές που την κάνουν να μπορεί να επιβιώσει μέσα στην άχαρη πραγματικότητα.

Πού πάει το μυαλό όταν το αφήνεις να τρέξει;

Από πότε χρονολογείται το slut-shaming;

Τι κάνει το ψάρεμα να είναι το πιο συναρπαστικό hobby του κόσμου;

Τι θα σκεφτούν για μας οι εξωγήινοι αν μας επισκεφτούν;

Γιατί είναι τόσο αντιφατικές οι ανθρώπινες σχέσεις;

Αν και εσείς έχετε βαρεθεί να σκέφτεστε τα ίδια και τα ίδια, τότε είστε στο κατάλληλο μέρος.

(Όχι ακόμα δηλαδή, θα είστε στο κατάλληλο μέρος όταν πάτε στην παράσταση.)

Πληροφορίες παράστασης

Θέατρο Olvio, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Αθήνα

Από Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τον Ιανουάριο

Προπώληση μέσω more.com

Γενική Είσοδος: 12 ευρώ

Φοιτητικό/Ανέργων/ΑΜΕΑ: 10 ευρώ (με υποχρεωτική την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας)

Link ηλεκτρονικής προπώλησης:

Όμορφες Σκέψεις της Ήρας Κατσούδα | Εισιτήρια online! | More.com

Λίγα λόγια για την Ήρα Κατσούδα

Η Ήρα Κατσούδα ασχολείται επαγγελματικά µε το stand up comedy, με συνεχείς παραστάσεις σε Αθήνα, Περιφέρεια αλλά και Ευρώπη. Tο 2017 παρουσίασε την πρώτη σόλο της παράσταση «Xωρίς Γλουτένη» , το 2019 το «Για Γυναίκα, καλή είναι». Τον Οκτώβριο του 2022 έβγαλε την 3η της σόλο παράσταση το «ΜΙΝΙΜΑΛ» η οποία έκλεισε τον κύκλο της μετά από δυο γεμάτες σεζόν στην Αθήνα, με μια μια επιτυχημένη πανελλαδική αλλά και δυο Ευρωπαϊκές περιοδείες.

Αυτή την στιγμή παρουσιάζει τον νέο της stand up comedy μονόλογο, με τίτλο «Όμορφες Σκέψεις».

Έχει παρουσιάσει την Τελετή Έναρξης του 20ού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2018), τελετές απονομής βραβείων ΕΒΓΕ, έχει διατελέσει παρουσιάστρια σε TEDx αλλά και σε πολλές άλλες διοργανώσεις.

Συμπαρουσίασε την εκπομπή «Το Δίκτυο» που προβάλλεται στην ΕΡΤ2.

Είναι παρουσιάστρια της σειράς ντοκιμαντέρ «45 μάστοροι 60 μαθητάδες» στην ΕΡΤ.

Μέλος της συγγραφικής ομάδας της εβδομαδιαίας κωμικής εκπομπής «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» του Press Project.

Είναι η δημιουργός του Podcast που συνδυάζει κωμωδία και αναπηρία “ΜΠΡΑΗΤ ΣΑΗΝΤ”, αλλά και του podcast «ΜΙΝΙΜΑΛ – The Podcast Game Show», το πρώτο τηλεπαιχνίδι χωρίς εικόνα με καλεσμένους και μη πλούσια δώρα.

Είναι από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης.

Έχει γράψει το θεατρικό έργο «Ο Γάμος», ενώ έχει εργαστεί για χρόνια στον χώρο της διαφήμισης ως Copywriter.

Σπούδασε Οικονομικά (Α.Π.Θ.), κλασική μουσική, χορό και υποκριτική.