«Όνειρα σε καμβά» με αυτόν τον τίτλο ανοίγει τις πύλες της στη Sianti Gallery, μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Οι δημιουργίες των παιδιών από τα «Παιδικά Χωριά SOS» και των φίλων τους αποτυπώνονται στον καμβά.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη δύναμη της δημιουργίας και το δικαίωμα κάθε παιδιού να εκφράζεται και να ονειρεύεται ελεύθερα και ήταν μια ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου, κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη και του συζύγου της, Αντώνη Παπασταθόπουλου.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 19:00 και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 31 Οκτωβρίου. Η ακριβής τοποθεσία της Sianti Gallery είναι Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων , 11634, Αθήνα.

Ο καμβάς των παιδιών των «Παιδικών Χωριών SOS» μετατράπηκε σε χώρο ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης. Με χρώματα, σχήματα και εικόνες, τα παιδιά αποτυπώνουν σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και προσδοκίες για το αύριο. Προσκαλούν τους πάντες να δουν τον κόσμο μέσα από τη δική τους ματιά.

Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από την Έμμα Παπασταθοπούλου, την κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη, καθώς επιθυμία της ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να δώσουν μορφή και χρώμα στα όνειρα τους. Η ζωγράφος, Μάγδα Κούρκουλου υπήρξε συνοδοιπόρος των παιδιών σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Παράλληλα με τα έργα των παιδιών, θα παρουσιαστούν μπλουζάκια σχεδιασμένα από την Έμμα, τον 10χρονο Ίωνα Υψηλάντη και τον νονό του, Λάκη Γαβαλά, διευρύνοντας τη δημιουργική διάσταση της πρωτοβουλίας μέσα από μια ακόμη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων και των ειδικά σχεδιασμένων αντικειμένων θα διατεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS, για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου τους και τη στήριξη των παιδιών που βρίσκονται υπό τη φροντίδα τους.

Η βραδιά των εγκαινίων θα πλαισιωθεί και από μια ξεχωριστή μουσική παρουσίαση. Στις 20:00, η υψίφωνος Ντένια Λεβέντη θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια από μιούζικαλ, με τη συνοδεία του μαέστρου Γιώργου Παγιάτη στο πιάνο, σε συνεργασία με το Ωδείο Φίλιππος Νάκας. Η μουσική παρουσίαση θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.

Η φιλοξενία της έκθεσης στη Sianti Gallery αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να εμπνέει και να γίνεται μέσο κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από τη δημιουργικότητα των παιδιών και τη συμμετοχή όλων όσοι στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, η έκθεση «Όνειρα σε Καμβά» μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα: κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ευκαιρίες και τον χώρο να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να ονειρεύεται το μέλλον του.

Γιατί το όνειρο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Η Sianti Gallery και τα Παιδικά Χωριά SOS προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει τον κόσμο των παιδιών μέσα από τα έργα τους και να γίνει μέρος μιας συνάντησης όπου η τέχνη συναντά την προσφορά.