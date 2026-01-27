Οι ποιητικές ιστορίες της Αναστασίας Βούλγαρη σμίγουν με τη μουσική και τα τραγούδια της Αρετής Κοκκίνου σε μια βραδιά γεμάτη μελωδία και λυρισμό την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026. Στην πρώτη αυτή συνεργασία των δύο δημιουργών, η Αρετή Κοκκίνου έχει μελοποιήσει και ένα ποίημα της Αναστασίας Βούλγαρη, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στη λεπτή αλυσίδα που ενώνει τον λόγο με τη μουσική. Τα ποιήματα απαγγέλλουν ο ηθοποιός Αλέξιος Κοτσώρης και η ίδια η Αναστασία Βούλγαρη, ενώ τα τραγούδια ερμηνεύουν η Μαρία Κανελλοπούλου και ο Βασίλης Γισδάκης με ιδιαίτερο και ξεχωριστό ύφος.

Φιλική συμμετοχή Βασίλης Γισδάκης

Συντελεστές

Ποίηση, απαγγελία | Αναστασία Βούλγαρη

Σκηνοθετική επιμέλεια, Απαγγελία | Αλέξιος Κοτσώρης

Κιθάρα, Μουσική και τραγούδια | Αρετή Κοκκίνου

Ερμηνεία | Μαρία Κανελλοπούλου

Βιολοντσέλο | Καλλικράτης Μπουρδάρας

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026

Είσοδος 10€

Ώρα έναρξης: 20:30

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3642990 (14:00 – 22:00)