Η Τραϊάνα Ανανία και η Jo Anto ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ανατρεπτική μουσικοθεατρική παράσταση, με αφορμή τη viral «Onlyφαντζού», που σχολίασε με χιούμορ την οικονομική πίεση και τις επιλογές της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η Τραϊάνα Ανανία, ηθοποιός, τραγουδίστρια και performer με παρουσία σε θέατρο και τηλεόραση, φέρνει στη σκηνή τη χαρακτηριστική ενέργεια και τα δικά της τραγούδια, μεταξύ άλλων τα «Τρελή», «Λαμόγιο», «Νώντας» και «Πήχης».

Δίπλα της, η Jo Anto, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που έγινε γνωστή μέσα από viral διασκευές, όπως το «Όνειρο ήτανε», αλλά και από τη δισκογραφική της πορεία με το «Άλλη Επιλογή», προσθέτει τη δική της ξεχωριστή μουσική ταυτότητα.

Με σάτιρα, χιούμορ, cult αισθητική και διάθεση για γλέντι, οι δύο καλλιτέχνιδες υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, ανατροπές και κοινωνικό σχολιασμό.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2026, στο Theatrale Bar Theater.

Επί σκηνής: Τραϊάνα Ανανία & Jo Anto.