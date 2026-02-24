Το Red Jasper Cabaret Theatre απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες και ομάδες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των παραστατικών τεχνών (θέατρο, perfomance, cabaret, musical, stand-up, burlesque, drag/voguing performance, music performance, audio-visual shows, ritual theatre, contemporary circus, aerial) να υποβάλουν τις προτάσεις τους για να συμμετέχουν στο 5ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στον χώρο του θεάτρου, από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου 2026, και περιλαμβάνει διαγωνιστικό τμήμα, παράλληλες εκδηλώσεις και εργαστήρια.

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ, που διοργανώνεται από το Red Jasper Cabaret Theatre από το 2022, αποτελεί το πρώτο φεστιβάλ στη χώρα που εξερευνά και προωθεί το καλλιτεχνικό καμπαρέ ως σύγχρονη διαθεματική σκηνική πρακτική, όπου συνυπάρχουν και διασταυρώνονται διαφορετικά είδη παραστατικών τεχνών.

Οι τέσσερις προηγούμενες διοργανώσεις ανέδειξαν πρωτότυπες καλλιτεχνικές προτάσεις και σύστησαν στο κοινό δημιουργούς από όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών. Παράλληλα, ο θεσμός του Φεστιβάλ λειτούργησε ως πυρήνας πειραματισμού πάνω σε νέες αισθητικές φόρμες και συνέβαλε στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων μεταξύ καλλιτεχνών.

Καλλιτεχνικός Άξονας 2026

Το 5ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ σηματοδοτεί μια νέα φάση στην εξέλιξη του, με την εισαγωγή τεσσάρων θεματικών κατηγοριών, που διαμορφώνουν τη δομή και την καλλιτεχνική του κατεύθυνση. Οι κατηγορίες λειτουργούν ως ανοικτά καλλιτεχνικά πεδία, επιτρέποντας τη συνύπαρξη διαφορετικών αισθητικών προσεγγίσεων και σκηνικών γλωσσών.

1. Radical Cabaret / Ριζοσπαστικό Καμπαρέ – Ενισχύει τη φωνή του φεστιβάλ ως χώρου ρήξης και κριτικής σκέψης, φιλοξενώντας performances που αμφισβητούν εξουσίες, ταυτότητες, και κοινωνικές ή αισθητικές νόρμες.

2. Satirical & Subversive Cabaret / Σατυρικό & Ανατρεπτικό Καμπαρέ – Διατηρεί τη σύνδεση με την ιστορική παράδοση του καμπαρέ, προβάλλοντας έργα που αποδομούν στερεότυπα μέσα από το χιούμορ, την ειρωνεία και την ανατρεπτική διάθεση.

3. Intimate Cabaret / Εσωτερικό & Εξομολογητικό Καμπαρέ – Αναδεικνύει την προσωπική και οικεία διάσταση της τέχνης του καμπαρέ, φιλοξενώντας αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, εξομολογητικές φόρμες και performances που δημιουργούν άμεση σχέση με το κοινό.

4. Experimental & Hybrid Cabaret / Πειραματικό & Υβριδικό Καμπαρέ – Προωθεί την καινοτομία και τον πειραματισμό, ενσωματώνοντας performance art, multimedia, immersive πρακτικές και διαθεματικά έργα που επεκτείνουν τα όρια της φόρμας του καμπαρέ.

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν στο email info@redjaspertheatre.gr τα εξής:

Περιγραφή έργου (έως 500 λέξεις)

Καλλιτεχνικό statement

Τεχνικές απαιτήσεις

Διάρκεια έργου

Οπτικό υλικό (σύνδεσμοι βίντεο, φωτογραφίες)

Σύντομο βιογραφικό συντελεστών

Στοιχεία υπεύθυνης/ου επικοινωνίας

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων είναι η Δευτέρα 18 Απριλίου 2026

Η διάρκεια των παρουσιάσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 60’. Η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται στα 20’.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει διαγωνιστικό τμήμα για καλλιτέχνες και ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι καλλιτεχνικές προτάσεις που θα ενταχθούν στο διαγωνιστικό τμήμα δεν θα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί ξανά ενώπιον του κοινού.

Οι τρεις καλλιτεχνικές προτάσεις που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ, θα έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027 του Red Jasper Cabaret Theatre. Επίσης, θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα στις τρεις πρώτες καλλιτεχνικές προτάσεις:

500€ (Α’βραβείο)

300€ (Β’βραβείο)

200€ (Γ’ βραβείο)

Για διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@redjaspertheatre.gr, ή τηλεφωνικά στο 21 0882 2551.

Το Red Jasper Cabaret Theatre και οι δράσεις του φεστιβάλ είναι προσβάσιμα σε καλλιτέχνες και θεατές που χρησιμοποιούν αμαξίδια.