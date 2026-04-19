Το «Optansia & Guerrilla», εμπνευσμένο από το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ο Γορίλας και η Ορτανσία», παρουσιάζεται από τις 27 Απριλίου σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου Δάμπαση στο θέατρο Αργώ.

«Μπορεί να αναιρεθεί το οτιδήποτε, μπορεί να αναιρεθεί και ο κόσμος όλος, όμως η τραγικότητα του ανθρώπου, δεν μπορεί να αναιρεθεί. Είμαστε σε πόλεμο».

Ο έμπειρος ηθοποιός Γιώργος Δάμπασης επιστρέφει στη σκηνοθεσία και στο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, παρουσιάζοντας ένα νέο θεατρικό κείμενο – μια παράσταση-δοκιμή εμπνευσμένη από το «Ο Γορίλας και η Ορτανσία», που μεταφέρει την ιστορία στο σήμερα.

Το «Optansia & Guerrilla» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αργώ στις 27 Απριλίου, για μόλις 10 παραστάσεις, με μια τετράδα χαρισματικών ηθοποιών: Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Σπύρος Σουρβίνος, Παναγιώτης Τζαφέρης και Δανάη Αναστασία Γεωργούλα.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

O Όμηρος σκηνοθέτης, ερευνητής και δάσκαλος του θεάτρου, ψάχνει να βρει νέες θεατρικές φόρμες. Πειραματίζεται με τρεις ηθοποιούς: τη Μαίρη, τον Φίλιππο και τον (Κανέναν).Αυτοί οι τρεις αντιστέκονται και μεταμορφώνονται σε guerrrilla, θεατρικοί αντάρτες ξανακερδίζοντας την χαμένη δημιουργικότητάς τους. Μια παράσταση αφιερωμένηστους ηθοποιούς που αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στον διασκεδαστικό ρόλο του θεάτρου.

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Πριν από 11 χρόνια, διαβάζοντας το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ο Γορίλας και η Ορτανσία», κινητοποιήθηκα εσωτερικά και αποφάσισα να το ανεβάσω. Τελικά σκηνοθέτησα «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» στο Θέατρο Τζένη Καρέζη και στη συνέχεια έπαιξα τον ρόλο του Αντωνάκου στο «Ο Δρόμος περνάει από μέσα», στο ίδιο θέατρο.

Ποτέ μου όμως δεν ξέχασα τις ερωτήσεις του ίδιου του Καμπανέλλη κάτω από τον τίτλο του έργου, που ρωτούσε τον αναγνώστη αν αυτό το έργο είναι: «Κωμωδία; Φάρσα; Παραμύθι; Παραβολή; Ή ένα παιχνίδι για τέσσερις ηθοποιούς και όσους θεατές θέλουν να παίξουν μαζί τους;»

Τότε ήθελα να σκηνοθετήσω μια παράσταση. Τώρα θέλω να κάνω ένα θεατρικό δοκίμιο. Και με αυτόν τον όρο θέλω να δηλώσω ότι αποπειρώμαι να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Γιατί δοκίμιο σημαίνει μια πρώτη δοκιμή. Και μόνο αυτή φέρνει τα πρώτα ξαφνιάσματα, τα οποία κάνουν τη θεατρική πράξη να πάλλεται από τη ζωή του πνεύματος. Έτσι, μαζί με τους ηθοποιούς, θα προσπαθήσουμε να παγιδεύσουμε στη σκηνή τη νεόκοπη λάμψη της πρώτης ανακάλυψης.

Χρησιμοποιώντας τον μαγικό όρο του θεάτρου «Και αν συνέβαινε αυτό», κατέληξα στη διασκευή του έργου και στον τίτλο «Optansia & Guerrilla».

Κατανοώντας πια ότι, βάζοντας στόχους, γελά το πεπρωμένο, θα υλοποιήσουμε αυτή την παράσταση υπηρετώντας κάποιο σκοπό. Ο σκοπός ευτυχώς δε φανερώνεται στον άνθρωπο. Είναι μυστήριο, εμπεριέχει ιερότητα. Και εκεί έγκειται το μεγαλείο μας, που μας καθιστά τραγικούς.

«Μπορεί να αναιρεθεί το οτιδήποτε, μπορεί να αναιρεθεί και ο κόσμος όλος, όμως η τραγικότητα του ανθρώπου δεν μπορεί να αναιρεθεί. Είμαστε σε πόλεμο».

Γιώργος Δάμπασης

Συντελεστές:

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιώργος Δάμπασης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Γκουντίου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Σκηνικά και Κουστούμια: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Φωτογραφίες: Γιάννης Πρίφτης

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν: Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Σπύρος Σουρβίνος, Παναγιώτης Τζαφέρης και Δανάη Αναστασία Γεωργούλα

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα 27 Απριλίου

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Προπώληση:

Optansia & Guerrilla | Εισιτήρια online! | More.com

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15 ευρώ/ Μειωμένο 12 ευρώ

Θέατρο Αργώ

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα 104 37

(Στάση Μετρό Μεταξουργείο)

Τηλέφωνο: 2105201684