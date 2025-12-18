Ο Διευθυντής της ορχήστρας Γιόχαν Στράους, Αντρέ Ριέ πριν από λίγες ημέρες έδωσε την ετήσια παράστασή του στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας.

Από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της παράστασης ήταν τα ελληνικά κάλαντα που ερμήνευσε η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πέτρου.

Στον πρόλογό του για τα ελληνικά κάλαντα, ο Διευθυντής της ορχήστρας ανέφερε πως με αυτό το τραγούδι τα παιδιά στην Ελλάδα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα περιμένοντας να τους δώσουν γλυκά οι κάτοικοι.

Παρομοίασε την παράδοση αυτή με το Halloween που υπάρχει στις ΗΠΑ και μια αντίστοιχη γερμανική γιορτή, αυτή του Αγίου Μαρτίνου.

«Ευτυχώς, έχω μια Ελληνίδα τραγουδίστρια στη χορωδία μου που της αρέσουν πολύ τα γλυκά», ανέφερε ο Αντρέ Ριέ στον πρόλογό του, και πρόσθεσε: «Είναι ένα ωραίο απλό τραγούδι, που αν το ακούσετε αρκετές φορές, τότε θα μπορείτε να το τραγουδήσετε μαζί μας. Θα κερδίσετε μερικά γλυκά…».

Δείτε το βίντεο: