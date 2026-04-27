Στην κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών και την παρέμβαση της Εισαγγελίας οδήγησε καταγγελία για αυθαίρετη παρέμβαση στον αιγιαλό, στη θαλάσσια περιοχή των Αλυκών Ωρωπού.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων, διαπιστώθηκε παράνομη επιχωμάτωση έκτασης περίπου 60 επί 8 μέτρων προς τη θάλασσα.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ το Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού διενεργεί τη σχετική προανάκριση. Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε πως έχουν κινητοποιηθεί:

Η Κτηματική Υπηρεσία

Το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού

Στόχος είναι η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών της παρέμβασης, ενώ για τον λόγο αυτό διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει εκ νέου το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας των παράκτιων ζωνών από αυθαίρετες ενέργειες. Οι Αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του δημόσιου χώρου.