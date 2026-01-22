Ανακοινώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, οι υποψηφιότητες για τα 98α βραβεία Oscar, από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Ο μεγάλος «σταρ» της κούρσας αποδείχτηκε πως είναι το Sinners, το οποίο έσπασε κάθε ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού, συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες.

Η ταινία του Ryan Coogler διεκδικεί Oscar τόσο στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία» και «Σκηνοθεσία», όσο και σε αυτές που αφορούν τις ερμηνείες των ηθοποιών.

Πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων συγκέντρωσε και το One Battle After Another, φτάνοντας συνολικά τις 13. Ακολουθούν τα Frankenstein, Marty Supreme και Sentimental Value, με εννιά το καθένα.

Τέσσερις υποψηφιότητες για τη Bugonia

Όσον αφορά τη «δική μας» Bugonia, του Γιώργου Λάνθιμου, αυτή απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες. Συγκεκριμένα, διεκδικεί το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας», «Α’ Γυναικείου Ρόλου» με την ερμηνεία της Emma Stone, «διασκευασμένου σεναρίου» και «μουσικής».

Τις υποψηφιότητες παρουσίασαν ζωντανά από το ιστορικό «Samuel Goldwyn Theater» στο Λος Άντζελες οι ηθοποιοί Ντάνιελ Μπρουκς και Λιούις Πούλμαν. Φέτος, είχαμε και την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας, αυτής του καλύτερου «casting».

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2026.

Δείτε την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων:

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Joaquim Trier, Sentimental Value

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Maura, The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Διασκευασμένο Σενάριο

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Frankenstein

Sinners

The Smashing Machine

Kokuho

The Ugly Stepsister

Πρωτότυπη μουσική

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Ενδυματολογία

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Τραγούδι

Golden, KPop Demon Hunters

I Lied to You, Sinners

Train Dreams, Train Dreams

Dear Me from Diane Warren: Relentless

Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Ξενόγλωσση Ταινία

The Secret Agent (Brazil)

It Was Just An Accident (France)

Sentimental Value (Norway)

Sirât (Spain)

The Voice of Hind Rajab (Tunisia)

Μοντάζ

F1: The Movie

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Σκηνογραφία

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Ήχος

F1: The Movie

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Οπτικά Εφέ