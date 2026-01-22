Ανακοινώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, οι υποψηφιότητες για τα 98α βραβεία Oscar, από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Ο μεγάλος «σταρ» της κούρσας αποδείχτηκε πως είναι το Sinners, το οποίο έσπασε κάθε ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού, συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες.
Η ταινία του Ryan Coogler διεκδικεί Oscar τόσο στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία» και «Σκηνοθεσία», όσο και σε αυτές που αφορούν τις ερμηνείες των ηθοποιών.
Πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων συγκέντρωσε και το One Battle After Another, φτάνοντας συνολικά τις 13. Ακολουθούν τα Frankenstein, Marty Supreme και Sentimental Value, με εννιά το καθένα.
Τέσσερις υποψηφιότητες για τη Bugonia
Όσον αφορά τη «δική μας» Bugonia, του Γιώργου Λάνθιμου, αυτή απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες. Συγκεκριμένα, διεκδικεί το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας», «Α’ Γυναικείου Ρόλου» με την ερμηνεία της Emma Stone, «διασκευασμένου σεναρίου» και «μουσικής».
Τις υποψηφιότητες παρουσίασαν ζωντανά από το ιστορικό «Samuel Goldwyn Theater» στο Λος Άντζελες οι ηθοποιοί Ντάνιελ Μπρουκς και Λιούις Πούλμαν. Φέτος, είχαμε και την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας, αυτής του καλύτερου «casting».
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2026.
Δείτε την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων:
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλύτερη Ταινία
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Καλύτερη Σκηνοθεσία
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Joaquim Trier, Sentimental Value
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
Α΄ Ανδρικός Ρόλος
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Maura, The Secret Agent
Α΄ Γυναικείος Ρόλος
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Διασκευασμένο Σενάριο
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Πρωτότυπο Σενάριο
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
- Frankenstein
- Sinners
- The Smashing Machine
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Πρωτότυπη μουσική
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Ενδυματολογία
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Τραγούδι
- Golden, KPop Demon Hunters
- I Lied to You, Sinners
- Train Dreams, Train Dreams
- Dear Me from Diane Warren: Relentless
- Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting through Rocks
- Mr. Nobody against Putin
- The Perfect Neighbor
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Ξενόγλωσση Ταινία
- The Secret Agent (Brazil)
- It Was Just An Accident (France)
- Sentimental Value (Norway)
- Sirât (Spain)
- The Voice of Hind Rajab (Tunisia)
Μοντάζ
- F1: The Movie
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Σκηνογραφία
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Διεύθυνση Φωτογραφίας
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Ήχος
- F1: The Movie
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
Οπτικά Εφέ
- Avatar: Fire and Ash
- Sinners
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus