H 96η τελετή απονομής των Όσκαρ είναι γεγονός και όλα τα βλέμματα απόψε είναι στραμμένα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Αμερικανός κωμικός και παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής αναλαμβάνει για τέταρτη φορά τον ρόλο του οικοδεσπότη της βραδιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επίσης ανακοινώθηκε ότι οι συμπρωταγωνιστές του «Σημαδεμένου», Μισέλ Φάιφερ (Michelle Pfeiffer) και Αλ Πατσίνο (Al Pacino) θα είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα ανέβουν στη σκηνή για να απονείμουν τα χρυσά αγαλματίδια στους νικητές. Όπως και η Τζέσικα Λανγκ (Jessica Lange), η Λουπίτα Νιόνγκο (Luptia Nyong’o), η Zendaya και οι Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey), Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage), Μαχερσάλα Αλι (Mahershala Ali) και Σαμ Ρόκγουελ (Sam Rockwell).

Επίσης πολλοί από τους παρουσιαστές θα είναι οι περσινοί νικητές, ανάμεσα στους οποίους οι Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh), Τζόναθαν Κι Κουάν (Ke Huy Quan), Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) και Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser).

Tα πέντε υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια θα παρουσιαστούν απόψε στη σκηνή του «Dolby Theatre» κατά τη διάρκεια της 96ης τελετής των διάσημων βραβείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Τζον Μπατίστ (Jon Batiste) θα ερμηνεύσει το «It Never Went Away» από την ταινία «American Symphony» και η Becky G το «The Fire Inside» από το «Flamin’ Hot».

Η Μπίλι Αϊλις (Billie Eilish) και ο Φινέας (Finneas) θα τραγουδήσουν το τραγούδι «What Was I Made For?» από την «Barbie» καθώς και οι Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) και Μαρκ Ρόνσον (Mark Ronson) το «I’m Just Ken» όπως είχε αναφέρει το Variety.

Τέλος το τραγούδι της ταινίας «Killers of the Flower Moon», «Wahzhazhe« (A Song For My People)» θα ερμηνεύσουν ο Σκοτ Τζορτζ (Scott George) και οι Osage Tribe.

Ποια είναι τα φαβορί για τα περισσότερα Όσκαρ

Τέσσερις είναι οι ταινίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προγνωστικών και των στοιχημάτων τις τελευταίες μέρες: το «Οπενχάιμερ» (13 υποψηφιότητες) του Κρίστοφερ Νόλαν, που ανατέμνει μία σκοτεινή ιστορική περίοδο, σκιαγραφώντας την άνοδο και την πτώση του «πατέρα» της ατομικής βόμβας Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου (11 υποψηφιότητες), που αντιστρέφει τον μύθο του Φρανκενστάιν και καταθέτει ένα καυστικό δοκίμιο για την ελευθερία και τη χαρά του σεξ, τις ταξικές ανισότητες, την ατομική και κοινωνική αυτοδιάθεση, την επιθυμία και την αγάπη.

Οι «Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» (10 υποψηφιότητες) του Μάρτιν Σκορσέζε, που ξεδιπλώνει την άγνωστη ιστορία της στυγνής εκμετάλλευσης των αυτοχθόνων Όσεϊτζ στη μεταπολεμική Αμερική, μέσα από έναν επώδυνο απολογισμό της αιματοβαμμένης αμερικανικής ταυτότητας.

Και το εισπρακτικό φαινόμενο «Μπάρμπι» (8 υποψηφιότητες) της Γκρέτα Γκέργουιγκ, μια απολαυστική κωμωδία που μετατρέπει ένα σύμβολο της ποπ κουλτούρας σε όχημα για έναν δηκτικό σχολιασμό απέναντι στα πατριαρχικά στερεότυπα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των περισσότερων μεγάλων κινηματογραφικών μέσων (Variety, Screen International, Hollywood Reporter, Deadline και Indiewire) τα περισσότερα χρυσά αγαλματίδια θα κερδίσει η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Έχοντας τιμηθεί ήδη με βραβεία από όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ενώσεις (ηθοποιών, σκηνοθετών, παραγωγών κ.α.) καθώς και στις Χρυσές Σφαίρες και στα BAFTA, η βιογραφία του ανθρώπου που σχεδίασε την πρώτη ατομική βόμβα αναμένεται να θριαμβεύσει στη φετινή τελετή.

Η κατηγορία που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι του πρώτου γυναικείου ρόλου, αφού κοντά στο νήμα βρίσκονται η Λίλι Γκλάντστοουν για την ταινία «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» και η Έμα Στόουν για το «Poor Things». Και οι δύο έχουν κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, η μία στην κατηγορία κωμωδίας ή μιούζικαλ και η άλλη στην κατηγορία δραματικής ταινίας. Η Στόουν έχει κερδίσει το BAFTA, η Γκλάντστοουν ωστόσο κερδίζοντας το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Ηθοποιών (SAG)- τα μέλη της οποίας ψηφίζουν και για τα Οσκαρ, αυξάνει τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικήτρια.

Ανάλογο ντέρμπι αναμένεται και στην κατηγορία του πρώτου ανδρικού ρόλου ανάμεσα στον Κίλιαν Μέρφι του «Οπενχάιμερ», ο οποίος θεωρείται φαβορί και τον Πολ Τζιαμάτι, ο οποίος βρίσκεται λίγα βήματα πίσω του, μολονότι η συγκινητική ερμηνεία του στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα παιδιά του Χειμώνα» θεωρείται από πολλούς η καλύτερη της χρονιάς.

Στις μεγάλες κατηγορίες καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έχει σαρώσει σχεδόν όλα τα μέχρι τώρα βραβεία. Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία έχει πάρει ενθουσιώδεις κριτικές και έχει υμνηθεί για την πρωτοποριακή κινηματογραφική της γλώσσα και για το διαχρονικό θέμα της γυναικείας χειραφέτησης, ενδέχεται να πάρει λίγα βραβεία, όπως εξάλλου έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν με ανάλογες ταινίες που ξεπερνούν την εποχή τους. Ωστόσο ισχυρή πιθανότητα έχει να επικρατήσει στα βραβεία, ενδυματολογίας, σκηνογραφίας και μακιγιάζ. Ο μοντέρ της ταινίας Γιώργος Μαυροψαρίδης μπορεί να κάνει την έκπληξη και να κερδίσει το ανάλογο βραβείο για την εξαιρετική δουλειά του, τα φαβορί στην κατηγορία όμως θεωρούνται ο Τζένιφερ Λέιμ του «Οπενχάιμερ» και η βετεράνος και μόνιμη μοντέζ του Μάρτιν Σκορσέζε, Θέλμα Σουνμέικερ.

Σχεδόν σίγουρα είναι τα βραβεία των δεύτερων ρόλων. Η Ντα’ Βιν Τζόι Ράντολφ για τα «Παιδιά του Χειμώνα» και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ για το «Οπενχάιμερ» αναμένονται να είναι οι φετινοί νικητές.

Στην κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας, προβάδισμα έχει το συγκλονιστικό δράμα του Βρετανού Τζόναθαν Γκλέιζερ, «Ζώνη Ενδιαφέροντος» που περιγράφει την καθημερινότητα της οικογένειας του διοικητή του Άουσβιτς Ρούντολφ Ες ανατέμνοντας τη φρίκη του ναζισμού.

Ισχυρή όμως, είναι και η υποψηφιότητα της «Κοινωνίας του Χιονιού» του Ισπανού Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα η οποία αφηγείται μια από τις πιο ακραίες ιστορίες επιβίωσης. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Πάμπλο Βιέρσι (2008) και αναβιώνει την αεροπορική τραγωδία της ουρουγουανικής πτήσης τσάρτερ 571 στις χιονισμένες κορυφές των Άνδεων το 1972. Οι δεκαέξι επιζήσαντες του ατυχήματος έμειναν επί εβδομήντα δύο μέρες στα χιόνια και για να επιβιώσουν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό.

Οι πρώτες παρουσίες στο κόκκινο χαλί

Ακολουθούν αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

American Fiction

Ανατομία μιας Πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Οπενχάιμερ

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Ζιστίν Τριέ, Ανατομία μιας Πτώσης

Μάρτιν Σκορσέζε, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ

Γιώργος Λάνθιμος, Poor Things

Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ζώνη Ενδιαφέροντος

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro

Κόλμαν Ντομίνγκο, Rustin

Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Τζέφρι Ράιτ, American Fiction

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ανέτ Μπένινγκ, Nyad

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Σάντρα Ούλερ, Ανατομία μιας Πτώσης

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Maestro

Έμα Στόουν, Poor Things

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, American Fiction

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Έμιλι Μπλαντ, Οπενχάιμερ

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Αμέρικα Φερέρα, Barbie

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Ντε’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Maestro

May December

Περασμένες Ζωές

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

American Fiction

Barbie

Οπενχάιμερ

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Io Capitano (Italy)

Perfect Days (Japan)

Στο Γραφείο των Καθηγητών (Germany)

Η Κοινωνία του Χιονιού (Spain)

Ζώνη Ενδιαφέροντος (UK)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

El Conde

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Οπενχάιμερ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Οπενχάιμερ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ναπολέων

Οπενχάιμερ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spiderman: Across the Spider-Verse

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ναπολέων

Οπενχάιμερ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Golda

Maestro

Οπενχάιμερ

Poor Things

Η Κοινωνία του Χιονιού

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

American Fiction

Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου

Οπενχάιμερ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People) (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

What Was I Made For (Barbie)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

The Creator

Maestro

Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1

The Zone of Interest

Oppenheimer

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

The Creator

Godzilla: Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Napoleon

Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar