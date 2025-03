Το «Anora» αναδείχθηκε καλύτερη ταινία στην 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια βραδιά γεμάτη διακρίσεις, αφού επικράτησε σε πέντε κατηγορίες συνολικά. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σον Μπέικερ, η ταινία είχε τιμηθεί επίσης με τον Χρυσό Φοίνικα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης έγινε ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει 4 προσωπικά αγαλματίδια σε μια βραδιά (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ)!

H ταινία Anora εξιστορεί τις περιπέτειες μιας σεξεργάτριας από τη Νέα Υόρκη που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη αλλά απογοητεύεται σκληρά από την περιφρόνηση των πεθερικών της.

O Άντριεν Μπρόντι απέσπασε το δεύτερο Όσκαρ A’ Αντρικού Ρόλου της καριέρας του για την ερμηνεία του στο «The Brutalist» ενώ η μεγάλη ανατροπή ήρθε στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου με μεγάλη νικήτρια τη Μάικι Μάντισον πρωταγωνίστρια του Anora αφήνοντας πίσω το απόλυτο φαβορί της βραδιάς την Ντέμι Μουρ.

Η Ζόε Σαλντάνα αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών που αλλάζει φύλο. Η 46χρονη ηθοποιός έγινε η πρώτη με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κερδίζει Όσκαρ, έχοντας προηγουμένως διακριθεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA και το βραβείο του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για τον ίδιο ρόλο.

Ωστόσο η ταινία Emilia Perez του Ζακ Οντιάρ, η οποία είχε 13 υποψηφιότητες και αρχικά ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί των φετινών βραβείων Όσκαρ, όταν αποκαλύφθηκαν παλιές ρατσιστικές αναρτήσεις και απόψεις της πρωταγωνίστριας, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις, και τελικά η ταινία κέρδισε μόλις δύο βραβεία, απογοητεύοντας τους υποστηρικτές της.

Ο Κίραν Κάλκιν κέρδισε το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain» όπου υποδύεται έναν ευαίσθητο Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει μαζί με τον εξάδερφό του στην Πολωνία, για να τιμήσουν τη μνήμη της γιαγιάς τους.

Ο 42χρονος Αμερικανός ηθοποιός ήταν το μεγάλο φαβορί σε αυτήν την κατηγορία, στην πρώτη απονομή της μεγάλης βραδιάς του Χόλιγουντ.

Η βραζιλιάνικη παραγωγή «Είμαι ακόμη εδώ» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στην 97η τελετή απονομής των βραβείων της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της Εουνίσε Πάιβα που αγωνίστηκε να μάθει την αλήθεια για την εξαφάνιση του συζύγου της, ενός πρώην βουλευτή, το 1971 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία (1964-1985).

Ο Βρετανός Πίτερ Στρόαν κέρδισε το Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου για το «Κονκλάβιο», ένα κλασικό θρίλερ που επιχειρεί να αναδείξει τα μυστήρια της εκλογής νέου πάπα στο Βατικανό.

Αξίζει να αναφερθεί πως η 97η τελετή απονομής των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον βραβευμένο με Emmy κωμικό, σεναριογράφο, παραγωγό και πρώην παρουσιαστή late-night εκπομπών, Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος ανέλαβε για πρώτη φορά τον ρόλο του παρουσιαστή στην κορυφαία βραδιά του κινηματογράφου, διαδεχόμενος τον Τζίμι Κίμελ, που είχε αναλάβει την παρουσίαση στις τέσσερις προηγούμενες τελετές.

Αναλυτικά οι νικητές

Best picture – Καλύτερη ταινία

1. Anora – Νικητής

2. The Brutalist

3. A Complete Unknown

4. Conclave

5. Dune: Part Two

6. Emilia Pérez

7. I’m Still Here

8. Nickel Boys

9. The Substance

10. Wicked

Best actor in a leading role – Α’ Ανδρικός ρόλος

1. Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist) – Νικητής

2. Τίμοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

3. Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

4. Ρέιφ Φάινς (Conclave)

5. Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Best actress in a leading role – Α’ Γυναικείος Ρόλος

1. Σίνθια Ερίβο (Wicked)

2. Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

3. Μάικι Μάντισον (Anora) – Νικητής

4. Ντέμι Μουρ (The Substance)

5. Φερνάντα Τόρες (I’m still here)

Best actor in a supporting role – Β’ Ανδρικός ρόλος

1. Κίραν Κάλκιν (A Real Pain) – Νικητής

2. Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

3. Γκάι Πιρς (The Brutalist)

4. Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

5. Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Best actress in a supporting role – Β’ Γυναικείος ρόλος

1. Μόνικα Μπαρμπάρο (A Complete Unknown)

2. Αριάνα Γκράντε (Wicked)

3. Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

4. Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

5. Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez) – Νικητής

Best director – Σκηνοθεσία

1. Σον Μπέικερ (Anora) – Νικητής

2. Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

3. Τζέιμς Μάνγκολντ (A Complete Unknown)

4. Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

5. Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Best cinematography – Φωτογραφία

1. The Brutalist – Νικητής

2. Dune: Part 2

3. Emilia Perez

4. Maria

5. Nosferatu

Best international feature film – Διεθνής ταινία

1. I’m Still Here – Νικητής

2. The Girl with the Needle

3. Emilia Pérez

4. The Seed of the Sacred Fig

5. Flow

Best adapted screenplay – Διασκευασμένο σενάριο

1. A Complete Unknown

2. Conclave – Νικητής

3. Emilia Perez

4. Nickel Boys

5. Sing Sing

Best original screenplay – Πρωτότυπο σενάριο

1. Anora – Νικητής

2. The Brutalist

3. A Real Pain

4. September 5

5. The Substance

Best live action short film – Ταινία μικρού μήκους

1. Anuja

2. A Lien

3. I’m Not a Robot – Νικητής

4. The Last Ranger

5. The Man Who Could Not Remain Silent

Best animated short film – Ταινία animation μικρού μήκους

1. Beautiful Men

2. In the Shadow of Cypress – Νικητής

3. Magic Candies

4. Wander to Wonder

5. Yuck!

Best animated feature film – Καλύτερο animation μεγάλου μήκους

1. Flow – Νικητής

2. Inside Out 2

3. Memoir of a Snail

4. Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

5. The Wild Robot

Best documentary short – Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

1. Death by Numbers

2. I Am Ready, Warden

3. Incident

4. Instruments of a Beating Heart

5. The Only Girl in the Orchestra – Νικητής

Best documentary feature film – Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

1. Black Box Diaries

2. No Other Land – Νικητής

3. Porcelain War

4. Soundtrack to a Coup d’Etat

5. Sugarcane

Best original song – Πρωτότυπο Τραγούδι

1. El Mal (Emilia Pérez) – Νικητής

2. Like A Bird (Sing Sing)

3. The Journey (The Six Triple Eight)

4. Mi Camino (Emilia Pérez)

5. Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Best original score – Πρωτότυπη Μουσική

1. The Brutalist – Νικητής

2. Conclave

3. Emilia Pérez

4. Wicked

5. The Wild Robot

Best makeup and hairstyling – Μακιγιάζ και Κομμώσεις

1. A Different Man

2. Emilia Pérez

3. Nosferatu

4. The Substance – Νικητής

5. Wicked

Best costume design – Κοστούμια

1. A Complete Unknown (Arianne Phillips)

2. Conclave (Lisy Christl)

3. Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)

4. Nosferatu (Linda Muir)

5. Wicked (Paul Tazewell) – Νικητής

Best editing – Μοντάζ

1. Anora – Νικητής

2. The Brutalist

3. Conclave

4. Emilia Pérez

5. Wicked

Best sound – Ήχος

1. A Complete Unknown

2. Dune: Part Two – Νικητής

3. Emilia Perez

4. Wicked

5. The Wild Robot

Best production design – Σχεδιασμός Παραγωγής

1. The Brutalist

2. Conclave

3. Dune: Part Two

4. Nosferatu

5. Wicked

Best visual effects – Οπτικά Εφέ

1. Alien: Romulus

2. Better Man

3. Dune: Part Two – Νικητής

4. Kingdom of the Planet of the Apes

5. Wicked

Δείτε όλα όσα συνέβησαν

Ο Άντριεν Μπρόντι πήρε το Όσκαρ Α΄ Αντρικού Ρόλου για την ταινία The Brutalist. Είναι το τρίτο βραβείο για το The Brutalist.

Ο Άντριεν Μπρόντι πήρε το δεύτερο Όσκαρ του και φεύγοντας ευχήθηκε υγεία και συμπερίληψη

Ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Κουίνσι Τζόουνς.

Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ, χωρίς όμως να τον κατονομάσει ευθέως.

Ανέφερε την ταινία Anora, όπου μια εργαζόμενη στο σεξ ορθώνει το ανάστημά της απέναντι σε έναν Ρώσο ολιγάρχη. Ο Τραμπ έχει επικριθεί για τη στενή του συγγένεια με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Anora περνάει μια καλή νύχτα. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Δύο νίκες ήδη. Υποθέτω ότι οι Αμερικανοί είναι ενθουσιασμένοι που βλέπουν κάποιον να ορθώνει επιτέλους το ανάστημά του απέναντι σε έναν ισχυρό Ρώσο» είπε ενώ το κοινό τον χειροκροτούσε.

Το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας στην ταινία Είμαι ακόμη εδώ.

Το Όσκαρ Φωτογραφίας πήγε στη ταινία The Brutalist

Memoriam

Ο Μόργκαν Φρίμαν αναφέρθηκε στον φίλο του Τζιν Χάκμαν που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες.

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο με τα «αντίο» του Χόλιγουντ ξεκίνησε με πρώτη τη Μάγκυ Σμίθ και τελευταίο τον θρυλικό Τζιν Χάκμαν. Μμεταξύ άλλων οι Τζόαν Πλόουράιτ, Ανούκ Εμέ, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Σίλευ Ντιβάλ, Ντέιβιντ Λιντς, Τζέιμς Έρλ Τζόουνς.

Το Όσκαρ Μυθοπλασίας μικρού μήκους πάει στο I’m Not a Robot.

Το Όσκαρ για τα Καλύτερα Οπτικά στο Dune II

Το Όσκαρ Ήχου πάει στη ταινία Dune II

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στη ταινία No Other Land

Οι πυροσβέστες που βοήθησαν στην καταπολέμηση των καταστροφικών πυρκαγιών στη Νότια Καλιφόρνια τιμήθηκαν με όρθιους χειροκροτητές κατά τη διάρκεια των Όσκαρ. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Είναι η ώρα για το Όσκαρ ντοκιμαντέρ ταινίας μικρού μήκους Νικητής το The Only Girl in the Orchestra

Νικητής στην κατηγορία για το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού: “El Mal”, των Κλεμάν Ντικόλ & Καμίλ για την ταινία Emilia Pérez

Ο Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones παρουσίασε το βραβείο καλύτερου τραγουδιού αστειευόμενος ότι ο Μπομπ Ντίλαν, το θέμα μιας βιογραφικής ταινίας που είναι υποψήφια για Όσκαρ φέτος – αρνήθηκε να κάνει το καθήκον του.

Χάλι Μπέρι και Άντριεν Μπροντι και Adrien Brody αναβίωσαν στο κόκκινο χαλί μία εμβληματική τους στιγμή στα Όσκαρ, 22 χρόνια μετά!

Και τώρα η ώρα για το Όσκαρ Σκηνικών από τον Μπεν Στίλερ. Και Νικητής είναι η ταινία «Wicked» με τους Νέιθαν Κρόουλι & Λι Σάνταλς. Είναι το δεύτερο βραβείο για τη συγκεκριμένη ταινία.

Νικήτρια για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου είναι η Ζόι Σαλντάνα για την ταινία Emilia Perez.

Είναι η πρώτη Δομινικανή που κερδίζει βραβείο Όσκαρ.

Νικητής για το Όσκαρ Μοντάζ στον Σον Μπέικερ και την ταινία Anora. Είναι το δεύτερο βραβείο για την ταινία Anora.

Ας ξαναδούμε μέχρι στιγμής τους νικητές:

Νικητής για το Όσκαρ Μακιγιάζ και Κομμώσεις η ταινία «The Substance».

Νικητής για το Διασκευασμένο Σενάριο Ο Πίτερ Στρόγκαν για την «Κονκλάβιο»

Νικητής για το Όσκαρ Πρωτότυπο Σενάριο Σον Μπέικερ για την ταινία Anora.

Νικητής στην κατηγορία για τα καλύτερα κουστούμια: Πολ Τέιζγουελ για την ταινία Wicked

Νικητής στην κατηγορία Animation μικρού μήκους η ταινία: In the Shadow of the Cypress

Νικητής στην κατηγορία Animation μεγάλου μήκους η ταινία Flow: Η Γάτα που δε Φοβόταν το Νερό

Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου ο Κιέραν Κάλκιν

Τώρα το Όσκαρ Μακιγιάζ και Κομμώσεις νικητής η ταινία «The Substance»

Το επόμενο βραβείο για το Πρωτότυπο σενάριο και νικητής είναι ο Σον Μπέικερ για την ταινία Anora. Το πρώτο βραβείο για την ταινία Anora.

Ο Σον Μπέικερ μοιράστηκε το βραβείο με την κοινότητα σεξεργατριών.

Το Όσκαρ κουστουμιών στην ταινία Wicked” και στον Πολ Τέιζγουελ. Το πρώτο βραβείο για την ταινία Wicked.

Ο Πολ Τέιζγουελ είναι ο πρώτο Αφροαμερικανός που κερδίζει Όσκαρ κουστουμιών.

Μια ταινία από τη Λετονία πήρε το βραβείο στην κατηγορία Δεύτερο βραβείο Animation μεγάλου μήκους «Flow: Η Γάτα που δε Φοβόταν το Νερό»



Animation μικρού μήκους In the Shadow of the Cypress

Ο Κίραν Κάλκιν παίρνει το Όσκαρ Β΄Αντρικού Ρόλου από τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Είναι το πρώτο βραβείο της βραδιάς.

Αξίζει να αναφέρουμε πώς δεν ήταν έκπληξη καθώς ήταν το φαβορί σε αυτήν την κατηγορία.

O Κιέραν Κάλκιν χαριτολογώντας στην ομιλία του δεσμεύτηκε πως θα κάνει 4ο παιδί με τη σύζυγό του εφόσον πήρε το Όσκαρ.

Η μεγάλη βραδιά ξεκίνησε με ένα μουσικό απόσπασμα φόρο τιμής στο Λος Άντζελες, την πόλη που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου του 2025.

Το σύνθημα των φετινών βραβείων είναι το «We Love LA – «Αγαπάμε το Λος Άντζελες»

Η Αριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο στο πρώτο μουσικό απόσπασμα της μεγάλης βραδιάς.

Τραγουδούν το «Somewhere Over the Rainbow».

Εμφανίστηκε ο παρουσιαστής της βραδιάς Κόναν Ο’ Μπράιεν.

Ο Άνταμ Σάντλερ με σορτσάκι και φούτερ σε ένα σκετσάκι με τον παρουσιαστή της βραδιάς συνεχίζει το αστείο από τις Χρυσές Σφαίρες για τον Τιμοτέ Σαλάμε.

Δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο σας μας λέει ο Κόναν Ο’ Μπράιεν και μάς το τραγουδάει!!!

Οι πρώτες αφίξεις στο κόκκινο χαλί:

