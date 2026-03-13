Οι εκδηλώσεις και τα πάρτι της εβδομάδας των Όσκαρ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Lana Condor, η Alexandra Shipp και η Jurnee Smollett ήταν μερικά από τα διάσημα ονόματα που παρευρέθηκαν στο «Club J’adore» του οίκου Dior στο Μπέβερλι Χιλς, το βράδυ της Δευτέρας.

Την Τρίτη, ο Tyriq Withers και η Maika Monroe περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του νέου δράματος της Colleen Hoover, «Reminders of Him», στο Χόλιγουντ. Την ίδια στιγμή, η σταρ του «Hacks», Meg Stalter, η Margaret Cho και ο Mae Martin έλαβαν τιμητικές διακρίσεις στα 14α ετήσια Βραβεία Queerties.

Στο μεταξύ, ο Conan O’Brien, ο οποίος επιστρέφει ως οικοδεσπότης των Όσκαρ για δεύτερη συνεχή χρονιά, έστρωσε το κόκκινο χαλί μπροστά από το εμβληματικό Dolby Theatre για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής.

Η Teyana Taylor, η Chloé Zhao, η Sheryl Lee Ralph και η Lucy Liu ήταν μεταξύ των τιμώμενων στο δείπνο «Time’s Women of the Year» στο ξενοδοχείο West Hollywood Edition.

«Έχω τόσο άγχος», αποκάλυψε στο Variety η σταρ της ταινίας «One Battle After Another» κατά την άφιξή της.

«Συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό πλησιάζει στο τέλος του και πραγματικά το διασκέδασα πολύ. Θα μου λείψουν οι φιλίες που έκανα και όλοι οι όμορφοι άνθρωποι που χαιρόμουν να συναντώ κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν υπέροχο», πρόσθεσε η Taylor.

Την Τετάρτη, η Diane von Furstenberg παρέθεσε το καθιερωμένο ετήσιο δείπνο για τις υποψήφιες των Όσκαρ. Η λαμπερή λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε τις Gwyneth Paltrow, Katy Perry, Jane Fonda, Tracee Ellis Ross, Demi Moore, Tig Notaro, Ruth E. Carter και Autumn Durald Arkapaw, μεταξύ άλλων.

Η μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ στη σκιά μιας ταραγμένης διεθνούς συγκυρίας

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά λάμψη, έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποκτά και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη διεθνή συγκυρία, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα.

Η σκηνή των Όσκαρ έχει επανειλημμένα λειτουργήσει στο παρελθόν ως χώρος πολιτικού σχολιασμού. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αξιοποιήσει τις ευχαριστήριες ομιλίες τους για να τοποθετηθούν απέναντι σε πολέμους, κοινωνικές κρίσεις ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετατρέποντας μια βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο σε βήμα δημόσιου διαλόγου.

Φέτος η τελετή αναμένεται να αποκτήσει παρόμοια διάσταση, καθώς η παγκόσμια προσοχή θα είναι στραμμένη όχι μόνο στους νικητές των βραβείων, αλλά και στα μηνύματα που ενδέχεται να ακουστούν από τη σκηνή. Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια βραδιά που συνδυάζει το θέαμα με την πολιτική φόρτιση της εποχής.

Απρόβλεπτες εξελίξεις μέχρι την τελευταία στιγμή

Όλα δείχνουν ότι η 98η τελετή θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο συναρπαστικές των τελευταίων χρόνων, καθώς δεν υπάρχουν ακλόνητα φαβορί στις περισσότερες κατηγορίες και η δυναμική της τελευταίας στιγμής μπορεί να ανατρέψει τις μέχρι τώρα προβλέψεις.

Με συνολικά 16 υποψηφιότητες – περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ταινία στην ιστορία του θεσμού η ταινία Sinners («Αμαρτωλοί») του Ράιαν Κούγκλερ, κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία των Όσκαρ. Το επίτευγμα αυτό την καθιστά μεν ισχυρό φαβορί της βραδιάς, ωστόσο η ιστορία των βραβείων της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου έχει δείξει ότι ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν μεταφράζεται πάντα σε αντίστοιχες νίκες. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα την περίπτωση της «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ πέρυσι, που από τις 13 υποψηφιότητες κατέληξε με μόλις δύο νίκες.

Δείτε το τρέιλερ:

Στη δεύτερη θέση των υποψηφιοτήτων βρίσκεται το One Battle After Another («Μια Μάχη Μετά την Άλλη») του Πολ Τόμας Άντερσον με 13 υποψηφιότητες.

Δείτε το τρέιλερ:

Ακολουθούν με εννέα το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το «Sentimental Value» («Συναισθηματική Αξία») του Γιοακίμ Τρίερ και το «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι, ενώ οκτώ υποψηφιότητες συγκεντρώνει το «Hamnet» («Άμνετ») της Κλόε Ζάο.

Δείτε το τρέιλερ:

Τέλος, με τέσσερις υποψηφιότητες βρίσκονται η «Bugonia» («Βουγονία») του Γιώργου Λάνθιμου, το «F1: The Movie» («F1: Η Ταινία») του Τζόζεφ Κοζίνσκι, το «The Secret Agent» («Ο Μυστικός Πράκτορας») του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο καθώς και το «Train Dreams» του Κλιντ Μπέντλεϊ.

Δείτε το τρέιλερ:

Παρά το ρεκόρ υποψηφιοτήτων των «Αμαρτωλών», η φετινή κούρσα των βραβείων δείχνει να ευνοεί το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη». Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον έχει ήδη κυριαρχήσει με νίκες σε αρκετές από τις σημαντικές διοργανώσεις της κινηματογραφικής σεζόν (Golden Globe Awards, Critics Choice Awards, Directors Guild of America, American Cinema Editors, American Society of Cinematographers, British Society of Cinematographers και BAFTA Awards). Μάλιστα, στα Directors Guild Awards, ο Άντερσον απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, ένα από τα σημαντικότερα προγνωστικά για τα Όσκαρ, καθώς το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών έχει ιστορικά μεγάλη ταύτιση με τα αποτελέσματα της Ακαδημίας.

Ακόμη, στις Χρυσές Σφαίρες, που θεωρείται ο προπομπός των Όσκαρ, το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ταινίας στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδίας, ενώ ο Πολ Τόμας Άντερσον απέσπασε και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Παράλληλα, το «Άμνετ» της Κλόε Ζάο κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας, ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ τιμήθηκε με το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ίδια ταινία.

Δείτε το τρέιλερ:

Σημαντική ωστόσο παρουσία στην προ-οσκαρική περίοδο είχαν και οι «Αμαρτωλοί», οι οποίοι κέρδισαν το βραβείο καλύτερου καστ στα Screen Actors Guild Awards, ενώ ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν τιμήθηκε για την ερμηνεία του στην ταινία.

Για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ισχυρός διεκδικητής θεωρείται ο 30χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme», αν και σημαντικές πιθανότητες αποδίδονται και στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», όσο και στους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τους «Αμαρτωλούς» και Βάγκνερ Μόουρα για τον «Μυστικό Πράκτορα».

Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η Τζέσι Μπάκλεϊ εμφανίζεται ως ένα από τα ισχυρότερα φαβορί για την ερμηνεία της στο «Άμνετ», ιδιαίτερα μετά τη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες, εκτός αν κάνουν την έκπληξη είτε η Έμα Στόουν κερδίζοντας το τρίτο όσκαρ καλύτερης ερμηνείας στην καριέρα της για τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, είτε η Ρενάτε Ράινσβε για τη «Συναισθηματική Αξία».

H κατηγορία της διεθνούς ταινίας μοιάζει να είναι από τις πιο απρόβλεπτες, ενώ αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να κρύβει μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Το προβάδισμα φαίνεται να έχει η «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ, η οποία έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να επικρατήσει τελικά κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις δυνατές υποψηφιότητες : «Sirat» (Ισπανία), «O Μυστικός Πράκτορας» (Βραζιλία), «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (Τυνησία), «Ένα Απλό Ατύχημα» (Γαλλία).

Για τους Β΄ Ρόλους, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς αρκετές ερμηνείες προέρχονται από ταινίες που βρίσκονται ταυτόχρονα υποψήφιες και για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Το κόκκινο χαλί και οι παρουσιαστές της βραδιάς

Ανάμεσα σε εκείνους που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των φωτογράφων είναι οι πρωταγωνιστές των ταινιών που κυριαρχούν στις υποψηφιότητες όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμα Στόουν, αλλά και μεγάλοι αστέρες που έχουν αναλάβει ρόλο παρουσιαστή σε επιμέρους κατηγορίες. Όπως συμβαίνει συνήθως, η Ακαδημία επιλέγει νέους και παλαιότερους σταρ, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει διαφορετικές γενιές του Χόλιγουντ.

Αφιερώματα στους Ρ. Ρέντφορντ και Ρομπ Ράινερ

Ξεχωριστή θέση στη φετινή τελετή θα έχουν τα αφιερώματα σε δύο εμβληματικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή.

Η Ακαδημία θα τιμήσει τη μνήμη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της γενιάς του, ο οποίος σημάδεψε το αμερικανικό σινεμά τόσο με τις ερμηνείες του όσο και με τη συμβολή του στην προώθηση του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Σύμφωνα με το Deadline, η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να τραγουδήσει στην τελετή τιμώντας τη μνήμη του. Άλλωστε, η συνεργασία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Στρέιζαντ στο ρομαντικό δράμα «The Way We Were» (1973), σε σκηνοθεσία Σίντνεϊ Πόλακ , παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές συμπράξεις της δεκαετίας του ’70. Μάλιστα, το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας έφτασε στο Νο. 1 του Billboard το 1974 και κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αυτό θα είναι το κομμάτι που θα ερμηνεύσει η Στρέιζαντ στην τελετή, σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η συμμετοχή της.

Παράλληλα, θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα και στον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό Ρομπ Ράινερ, έναν δημιουργό που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στο αμερικανικό σινεμά και επηρέασε νεότερες γενιές κινηματογραφιστών.

Στο αφιέρωμα αναμένεται να συμμετάσχουν παλιοί συνεργάτες και ηθοποιοί που έχουν συνδεθεί με το έργο του. Όπως οι διάσημοι πρωταγωνιστές της ταινίας του «When Harry Met Sally», Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, οι οποίοι θα βρεθούν στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ για να τον τιμήσουν. Σύμφωνα με το Variety, ο Κρίσταλ θα μιλήσει για τον εκλιπόντα δημιουργό κατά τη διάρκεια του «In Memoriam», ενώ η Ράιαν θα μοιραστεί τη σκηνή μαζί με άλλους πρωταγωνιστές από τις ταινίες του.

Τα αφιερώματα αυτού του είδους αποτελούν σταθερό κομμάτι της τελετής των Όσκαρ, υπενθυμίζοντας ότι πέρα από τη λάμψη της στιγμής, η βιομηχανία του κινηματογράφου λειτουργεί και ως χώρος συλλογικής μνήμης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο εμβληματικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ