H 98η τελετή απονομής των Όσκαρ είναι γεγονός και όλα τα βλέμματα απόψε είναι στραμμένα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον βραβευμένο με Emmy κωμικό, σεναριογράφο, παραγωγό και πρώην παρουσιαστή late-night εκπομπών, Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια βραδιά που συνδυάζει το θέαμα με την πολιτική φόρτιση της εποχής.

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά λάμψη, έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποκτά και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη διεθνή συγκυρία, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα.

Τα φαβορί της βραδιάς

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ταινία Sinners του Ράιαν Κούγκλερ, η οποία κατέρριψε ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού συγκεντρώνοντας συνολικά 16 υποψηφιότητες – περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ταινία στο παρελθόν. Το επίτευγμα αυτό την καθιστά ένα από τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς, αν και η ιστορία των Όσκαρ έχει δείξει ότι ο μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων δεν μεταφράζεται πάντα σε αντίστοιχο αριθμό βραβείων.

Ισχυρός αντίπαλος θεωρείται το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο συγκεντρώνει 13 υποψηφιότητες και έχει ήδη κυριαρχήσει σε σημαντικές διοργανώσεις της κινηματογραφικής σεζόν, όπως τα Golden Globe Awards, τα Critics’ Choice Awards και τα Directors Guild of America Awards. Η επιτυχία αυτή έχει ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητές του για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Με εννέα υποψηφιότητες ακολουθούν τα Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Sentimental Value του Γιοακίμ Τρίερ και Marty Supreme του Τζος Σάφντι, ενώ οκτώ υποψηφιότητες συγκεντρώνει το Hamnet της Κλόε Ζάο.

Στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας συμμετέχουν επίσης οι παραγωγές Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, F1: The Movie του Τζόζεφ Κοζίνσκι, The Secret Agent του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο και Train Dreams του Κλιντ Μπέντλεϊ.

Η μάχη των ερμηνειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και φέτος οι κατηγορίες των ερμηνειών, όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος.

Για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, φαβορί θεωρείται ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την ερμηνεία του στο Marty Supreme. Ισχυροί διεκδικητές είναι επίσης ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το One Battle After Another, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners και ο Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent.

Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ένα από τα ισχυρότερα φαβορί θεωρείται η Τζέσι Μπάκλεϊ για την ερμηνεία της στο Hamnet, ιδιαίτερα μετά τη βράβευσή της στις Χρυσές Σφαίρες.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές δεν αποκλείουν την πιθανότητα ανατροπής από την Έμα Στόουν για το Bugonia ή από τη Ρενάτε Ράινσβε για το Sentimental Value.

Πριν από την απονομή, τα φώτα στρέφονται – όπως κάθε χρόνο – στο κόκκινο χαλί έξω από το Dolby Theatre. Εκεί αναμένεται να εμφανιστούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμα Στόουν.

Στη σκηνή για να απονείμουν βραβεία θα ανέβουν, μεταξύ άλλων, οι Έιντριεν Μπρόντι, Χαβιέ Μπαρδέμ, Κίραν Κάλκιν, Κρις Έβανς, Ντέμι Μουρ, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αν Χάθαγουεϊ και Γκουίνεθ Πάλτροου.

Η τελετή των Όσκαρ αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών, με αρκετές κατηγορίες να παραμένουν ανοιχτές μέχρι την τελευταία στιγμή και το αποτέλεσμα να μπορεί να ανατρέψει ακόμη και τις πιο ισχυρές προβλέψεις.

Παράλληλα, θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα και στον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό Ρομπ Ράινερ, έναν δημιουργό που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στο αμερικανικό σινεμά και επηρέασε νεότερες γενιές κινηματογραφιστών.

Στο αφιέρωμα αναμένεται να συμμετάσχουν παλιοί συνεργάτες και ηθοποιοί που έχουν συνδεθεί με το έργο του. Όπως οι διάσημοι πρωταγωνιστές της ταινίας του «When Harry Met Sally», Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, οι οποίοι θα βρεθούν στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ για να τον τιμήσουν. Σύμφωνα με το Variety, ο Κρίσταλ θα μιλήσει για τον εκλιπόντα δημιουργό κατά τη διάρκεια του «In Memoriam», ενώ η Ράιαν θα μοιραστεί τη σκηνή μαζί με άλλους πρωταγωνιστές από τις ταινίες του.

Τα αφιερώματα αυτού του είδους αποτελούν σταθερό κομμάτι της τελετής των Όσκαρ, υπενθυμίζοντας ότι πέρα από τη λάμψη της στιγμής, η βιομηχανία του κινηματογράφου λειτουργεί και ως χώρος συλλογικής μνήμης.

