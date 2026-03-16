Το «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον αναδείχθηκε καλύτερη ταινία στην 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια βραδιά γεμάτη διακρίσεις, αφού επικράτησε σε 6 κατηγορίες συνολικά.

Η επικράτηση αυτή σηματοδοτεί την απόλυτη δικαίωση για έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει μια προσωπική ιστορία επιβίωσης σε ένα οικουμενικό έπος. Το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της. Εκτός από το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, η ταινία απέσπασε μεταξύ άλλων και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Ακολουθεί με τέσσερα Όσκαρ το «Sinners» και με 3 η ταινία «Φράνκεστάιν». Το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου κατέκτησε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για την ερμηνεία του στο «Sinners», σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες κατηγορίες κάθε χρονιάς. Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου κέρδισε η Τζέσι Μπάκλεϊ για τη σπουδαία της ερμηνεία στην ταινία «Amnet».

Αναλυτικά τα βραβεία

Best picture – Καλύτερη ταινία

One Battle After Another – Νικητής

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Best director – Καλύτερη Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another – Νικητής

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Joaquim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

Best actor in a leading role – Α’ Ανδρικός ρόλος

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners – Νικητής

Wagner Maura, The Secret Agent

Best actress in a leading role – Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley, Hamnet – Νικητής

Rose Byrne, If I had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Best actor in a supporting role – Β’ Ανδρικός ρόλος

Sean Penn, One Battle After Another – Νικητής

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Best actress in a supporting role – Β’ Γυναικείος ρόλος

Amy Madigan, Weapons – Νικήτρια Έιμι Μάντιγκαν

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Best adapted screenplay – Διασκευασμένο σενάριο

One Battle After Another – Νικητής

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Train Dreams

Best original screenplay – Πρωτότυπο σενάριο

Sinners – Νικητής

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Kpop Demon Hunters – Νικητής

Arco

Elio

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Best makeup and hairstyling – Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Frankenstein – Νικητής

Sinners

The Smashing Machine

Kokuho

The Ugly Stepsister

Πρωτότυπη μουσική

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Best live action short film – Ταινία μικρού μήκους

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Best animated short film – Ταινία animation μικρού μήκους

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Ενδυματολογία

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Τραγούδι

Golden, KPop Demon Hunters

I Lied to You, Sinners

Train Dreams, Train Dreams

Dear Me from Diane Warren: Relentless

Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Mr. Nobody against Putin – Νικητής

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

The Perfect Neighbor

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms – Νικητής

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Best international feature film – Διεθνής ταινία

Sentimental Value (Norway) – Συναισθηματική Αξία – Νικητής

The Secret Agent (Brazil)

It Was Just An Accident (France)

Sirât (Spain)

The Voice of Hind Rajab (Tunisia)

Best editing – Μοντάζ

F1: The Movie

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Σκηνογραφία

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Best sound – Ήχος

F1: The Movie – Νικητής



Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Best visual effects – Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash – Νικητής

Όλα όσα έγιναν το βράδυ της απονομής των Όσκαρ

H 98η τελετή απονομής των Όσκαρ είναι γεγονός και όλα τα βλέμματα απόψε είναι στραμμένα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον βραβευμένο με Emmy κωμικό, σεναριογράφο, παραγωγό και πρώην παρουσιαστή late-night εκπομπών, Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια βραδιά που συνδυάζει το θέαμα με την πολιτική φόρτιση της εποχής.

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά λάμψη, έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποκτά και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη διεθνή συγκυρία, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον και τη Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην Τζέσι Μπάκλεϊ για την ταινία «Hamnet»

Πέντε Όσκαρ για την ταινία Η Μία Μάχη Μετά την Άλλη του Πολ Τόμας Άντερσον

Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Paul Thomas Anderson (το πρώτο του Όσκαρ σκηνοθεσίας).

Β’ Ανδρικού Ρόλου: Sean Penn.

Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου: Paul Thomas Anderson.

Καλύτερου Μοντάζ (Film Editing): Andy Jurgensen.

Καλύτερου Casting: Cassandra Kulukundis (η πρώτη φορά που απονέμεται αυτό το βραβείο στην ιστορία του θεσμού).

Το Όσκαρ Πρώτου Ρόλου για τον Τζόρνταν.

Το Όσκαρ σκηνοθεσίας πηγαίνει στην ταινία Η Μία Μάχη Μετά την Άλλη του Πολ Τόμας Άντερσον.

Το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού στο «Golden» από την ταινία KPop Demon Hunters.

Η ταινία κατακτά το δεύτερο Όσκαρ της για απόψε, μετά το βραβείο για καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Βραβείο Όσκαρ για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία στο «Συναισθηματική Αξία»

Ένα μήνυμα για την ελεύθερη Παλαιστίνη από τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Μέχρι στιγμής, το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» φαίνεται να έχει προβάδισμα έναντι του «Sinners» κατακτώντας, μεταξύ άλλων, τα βραβεία «Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου», «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου» για τον Σον Πεν και «Καλύτερου Casting».

Βραβεία που είχαν ήδη ανακοινωθεί

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Sean Penn – One Battle After Another

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan – Weapons

Πρωτότυπο Σενάριο: Sinners

Καλύτερη Ταινία Animation: KPop Demon Hunters

Οπτικά Εφέ: Avatar: Fire and Ash

Βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας στο «Sinners»

Η Autumn Durald Arkapaw γίνεται η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει το «χρυσό αγαλματίδιο» για «Καλύτερη Φωτογραφία».

Η ταινία Μια μάχη μετά την άλλη πήρε το Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ

Βραβείο Όσκαρ «Καλύτερου Μοντάζ» κερδίζει ο Andy Jurgensen για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη».

Η ταινία «F1» κέρδισε το Όσκαρ για την κατηγορία «Καλύτερος Ήχος».

Βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής στον Ludwig Göransson για το «Sinners».

Βραβείο για το Mr. Nobody Against Putin στην κατηγορία «Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους».

Το «All the Empty Rooms» κατέκτησε το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους. Η ταινία συγκλόνισε κοινό και κριτικούς, εστιάζοντας στο οδυνηρό ζήτημα των ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία.

Νικήτρια η ταινία Avatar για τα Visual Effects

Όσκαρ για το Frankestein στην κατηγορία «Production Desing»

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ τραγούδησε το «The Way We Were» για τον Ρόμπερτ Ρέντφορτν

Συγκίνηση και Δάκρυα στο «In Memoriam» των Oscars 2026 για τους Rob Reiner και Diane Keaton.

Σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης το παραδοσιακό αφιέρωμα In Memoriam προκάλεσε δάκρυα και παρατεταμένα χειροκροτήματα στο κοινό. Η φετινή αναδρομή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς η βιομηχανία του κινηματογράφου αποχαιρέτησε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της.

Η μεγάλη οθόνη γέμισε με φωτογραφίες και εμβληματικά πλάνα από τις συμμετοχές των ηθοποιών σε σειρές και ταινίες που άφησαν εποχή. Την παρουσίαση του τμήματος για τον Rob Reiner έκανε ο στενός του φίλος και συνεργάτης Billy Crystal, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Η μνεία στον σπουδαίο σκηνοθέτη και ηθοποιό ήταν ιδιαίτερα τραγική. Ο Reiner και η σύζυγός του, Michele Singer, έχασαν τη ζωή τους τον Δεκέμβριο του 2025 στο σπίτι τους στο Brentwood, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Για τη δολοφονία τους συνελήφθη και κατηγορείται ο 32χρονος γιος τους, Nick Reiner, ο οποίος δήλωσε αθώος τον Φεβρουάριο του 2026.

Ακόμη τιμήθηκε επίσης η βραβευμένη με Όσκαρ Diane Keaton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 79 ετών, από επιπλοκές πνευμονίας.

Όσκαρ για Πρωτότυπο Σενάριο στον Ράιαν Κούγκλερ με το Sinners. Πρόκειται για το πρώτο βραβείο στην καριέρα του.

«Κλώνοι» του Michael B. Jordan γέμισαν την αίθουσα

Όσκαρ ξανά για το «One Battle After Another» – Πήρε το βραβείο για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Ο Πολ Τόμας Άντερσον αφιέρωσε το βραβείο για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο στα 4 παιδιά του ενώ τους ζήτησε συγγνώμη για το χάος που συμβαίνει στον κόσμο.

Νικητής ο Σον Πεν για την κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου με την ταινία «One Battle After Another».

Βραβείο Όσκαρ για Καλύτερο Casting στο «Μία Μάχη μετά την Άλλη»

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής (Cassandra Kulukundis) η καταξιωμένη Αμερικανίδα διευθύντρια κάστινγκ ελληνικής καταγωγής, έγραψε ιστορία στις 15 Μαρτίου 2026 ως η πρώτη νικήτρια του Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ. Το βραβείο τής απονεμήθηκε στην 98η τελετή των βραβείων της Ακαδημίας για την ταινία «One Battle After Another» (σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον), εγκαινιάζοντας τη νέα αυτή κατηγορία.

Όσκαρ για την Ταινία Μικρού Μήκους σε δύο παραγωγές

Νικήτριες ταινίες το «The Singers» και το «Two People Exchanging Saliva».

Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων στο «Frankenstein»

Βραβείο Όσκαρ για καλύτερο σχεδιασμό κοστουμιών στην Kate Hawley για το «Frankenstein»

Βραβείο Όσκαρ για Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους στο «The Girl Who Cried Pearls»

Βραβείο για καλύτερο animation φιλμ μεγάλου μήκους στο «KPOP DEMON HUNTERS»

Το φιλμ φαντασίας KPop Demons Hunters καλύτερη ταινία animation.

Αφού συνάρπασε πολλούς συνδρομητές του Netflix και του Spotify το καλοκαίρι, η μουσική κωμωδία φαντασίας KPop Demon Hunters (σκηνοθεσία Μάγκι Κανγκ, Κρις Άπελχανς) κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation στο Χόλιγουντ.

Η ταινία (Sony Pictures) ακολουθεί φανταστικό τρίο τραγουδιστριών της κορεατικής ποπ στις οποίες έχει ανατεθεί μυστικά να… προστατεύσουν τον πλανήτη από δαίμονες, κι έγινε φαινόμενο χάρη κυρίως στο τραγούδι «Golden». Επικράτησε του Zootopia 2 (Disney) και των γαλλικών ταινιών Arco και Amélie et la métaphysique des tubes («Η μικρή Αμελί»).

Στην τελετή των Βραβείων Όσκαρ, ο ανερχόμενος σταρ Miles Caton (στο ρόλο του Sammie) ερμήνευσε ζωντανά το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι “I Lied to You” από την ταινία τρόμου του Ryan Coogler, “Sinners”.

Με μια εκρηκτική είσοδο που συνδύασε χιούμορ και κινηματογραφικές αναφορές, ο Κόναν Ο’Μπράιεν έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της βραδιάς. Εμφανίστηκε στη σκηνή μεταμορφωμένος στον χαρακτήρα της Έιμι Μάντιγκαν από το φιλμ Weapons, αυτοσαρκαζόμενος για την εμφάνισή του με τη φράση: «Είμαι σαν την Μπέτι Ντέιβις με λύσσα!».

Η έναρξη περιελάμβανε ένα απολαυστικό βίντεο όπου ο παρουσιαστής «εισέβαλε» σε σκηνές των φετινών υποψήφιων ταινιών.

Το κοινό τον είδε: Να αναμετράται στο πινγκ πονγκ μέσα από τα πλάνα του Marty Supreme.

Να μοιράζεται μια στιγμή με τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ στο Sentimental Value.

Να περιπλανιέται στο σκηνικό του Sinners.

Η καταδίωξή του από μια ομάδα παιδιών, που ξεκίνησε από το εισαγωγικό σκετς, συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που ο Ο’Μπράιεν πάτησε το πόδι του στη σκηνή του Dolby Theatre, ολοκληρώνοντας το δυναμικό του ξεκίνημα.

Ο παρουσιαστής της τελετής δεν δίστασε να επιστρατεύσει το καυστικό του χιούμορ, σχολιάζοντας αρχικά την απουσία των Amazon Studios από τις υποψηφιότητες. Υποκρίθηκε τον εξοργισμένο, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν να μη βραβευτεί «η ιστοσελίδα από την οποία παραγγέλνω χαρτί υγείας».

Στη συνέχεια, πέρασε σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό πολιτικό σχόλιο, καυτηριάζοντας την αδράνεια των αμερικανικών αρχών σχετικά με τη λίστα Epstein. Αναφερόμενος στην έλλειψη Βρετανών υποψηφίων, παρατήρησε με νόημα: «Φέτος δεν έχουμε Βρετανούς υποψήφιους για Όσκαρ. Τουλάχιστον, όμως, εμείς στη Βρετανία φροντίζουμε να συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας».

Εμφανίστηκε στη σκηνή η Ζόε Σαλντάνα, η οποία πέρυσι κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» στα βραβεία Όσκαρ 2025.

Η βραβευμένη ηθοποιός αναγγέλλει το πρώτο βραβείο Όσκαρ της βραδιάς και πηγαίνει στην Έιμι Μάντιγκαν.

Η Έιμι Μάντιγκαν κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Η Έιμι Μάντιγκαν έλαβε το βραβείο Όσκαρ β΄ γυναικείου ρόλου, καταφέρνοντας να ξεπεράσει την παραδοσιακή απέχθεια της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τις ταινίες τρόμου, χάρη στην ενσάρκωση επίφοβης μάγισσας στην ταινία Weapons (σκηνοθεσία Ζακ Κρέγκερ, Warner Bros).

Η 75χρονη Αμερικανίδα κατάφερε να πάρει στα χέρια της επιτέλους το χρυσό αγαλματίδιο 40 χρόνια αφότου χρίστηκε υποψήφια για δεύτερο ρόλο για πρώτη φορά, κερδίζοντας σοβαρές ανταγωνίστριες: την Τεϊάνα Τέιλορ («Μια μάχη μετά την άλλη»), τη Γούνμι Μοσάκου («Αμαρτωλοί») και τα δυο αστέρια Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας («Συναισθηματική αξία»).

Οι πρώτες παρουσίες στο κόκκινο χαλί