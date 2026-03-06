Στην τελική ευθεία για την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, οι εκτελεστικοί παραγωγοί Ρατζ Καπούρ και Κέιτι Μουλάν αποκάλυψαν τη νέα ομάδα αστέρων που θα ανέβει στη σκηνή για να παρουσιάσει τις κατηγορίες.

Στη λίστα των παρουσιαστών προστίθενται οι βραβευμένοι με Όσκαρ Β’ Ρόλου, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Αν Χάθαγουεϊ καθώς και η νικήτρια του χρυσού αγαλματιδίου καλύτερης ερμηνείας για την ταινία «Shakespeare in Love» Γκουίνεθ Πάλτροου. Την ομάδα συμπληρώνουν ο Γουίλ Αρνέτ, η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας και ο Πολ Μέσκαλ, ο οποίος ήταν υποψήφιος το 2023 για την ερμηνεία του στην ταινία «Aftersun».

Με παρουσιαστή τον Κόναν Ο’Μπράιεν, η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και μέσω live streaming από το Hulu, σύμφωνα με το The Wrap.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ