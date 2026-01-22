Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 θα ανακοινωθούν σε λίγη ώρα και όλα δείχνουν πως την κούρσα θα ηγηθεί το πολιτικά φορτισμένο θρίλερ «One Battle After Another» ( “Μια Μάχη Μετά την Άλλη”) του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ισχυρή παρουσία αναμένεται να έχει και η ταινία τρόμου με βρικόλακες «Sinners» (“Αμαρτωλοί”), η οποία θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς. Ξεχωρίζει, μάλιστα, η Γούνμι Μοσάκου, μία από τις ελάχιστες Βρετανίδες ηθοποιούς που φαίνεται να έχουν σοβαρές πιθανότητες για υποψηφιότητα σε κατηγορία ερμηνείας.

Παράλληλα, οι Ιρλανδοί ηθοποιοί Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μέσκαλ αναμένεται να διεκδικήσουν Όσκαρ ερμηνείας στην κινηματογραφική μεταφορά του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος «Hamnet» της Maggie O’Farrell.

Ταινίες όπως τα «Marty Supreme», «Frankenstein», «Sentimental Value», «Bugonia» και «The Secret Agent» αναμένεται επίσης να καταγράψουν σημαντική παρουσία, όταν οι υποψηφιότητες ανακοινωθούν στις 15:30 ώρα Ελλάδος.

Κύρια φαβορί

Η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον θεωρείται το μεγάλο φαβορί, με πιθανές υποψηφιότητες στις εξής κατηγορίες:

Καλύτερη Ταινία

Σκηνοθεσία

Διασκευασμένο Σενάριο

Α’ Ανδρικός Ρόλος (Λεονάρντο Ντι Κάπριο)

Β’ Ανδρικός Ρόλος (Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο)

Β’ Γυναικείος Ρόλος (Τεγιάνα Τέιλορ)

Άλλα δυνατά χαρτιά

Η ταινία «Αμαρτωλοί» (Sinners) παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη φετινή κούρσα των βραβείων, ενώ το «Avatar: Fire and Ash» θεωρείται σχεδόν βέβαιη επιλογή για υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας, ακολουθώντας την επιτυχία των προηγούμενων φιλμ της σειράς.

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία» (Bugonia), θεωρείται φαβορί για πολλαπλές υποψηφιότητες στα Όσκαρ 2026, συμπεριλαμβανομένου του Γυναικείου Ρόλου για την πρωταγωνίστρια Έμα Στόουν, η οποία ενσαρκώνει έναν μεταμορφωτικό ρόλο σε αυτή τη sci-fi μαύρη κωμωδία.

Ελληνική συμμετοχή

Την Ελλάδα στα 98α Βραβεία Όσκαρ (2026) εκπροσωπεί η ταινία «Αρκάντια».

Βραβεία και προγνωστικά

Στη λίστα των 10 υποψηφίων για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) περιλαμβάνονται οι ταινίες:

«The Ballad of Wallis Island», «Bugonia», «Frankenstein», «Hamnet», «I Swear», «Marty Supreme», «Nuremberg», «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», «Sentimental Value» και «Αμαρτωλοί».

Αντίστοιχα, οι υποψηφιότητες της Ένωσης Παραγωγών Αμερικής (PGA) για την Καλύτερη Ταινία είναι:

«Bugonia», «F1», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», «Sentimental Value», «Αμαρτωλοί», «Train Dreams» και «Weapons».

Οι Χρυσές Σφαίρες ανέδειξαν το «Hamnet» ως Καλύτερη Δραματική Ταινία, και το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», ως Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Κωμωδίας/Μιούζικαλ.

Παράλληλα, το Σωματείο Ηθοποιών (SAG) πρότεινε για το βραβείο Καλύτερου Καστ τις ταινίες «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» και «Αμαρτωλοί».

Στα SAG Awards 2026, το «One Battle After Another» συγκέντρωσε συνολικά επτά υποψηφιότητες — τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει λάβει ποτέ μία ταινία στον θεσμό. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Chase Infinity διεκδικούν τα βραβεία Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα, ενώ οι Μπενίσιο ντελ Τόρο, Σον Πεν και Τεγιάνα Τέιλορ είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Β’ Ρόλων.

Για όσους ανυπομονούν, υπενθυμίζεται ότι η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και, για πρώτη φορά, από το επίσημο κανάλι της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο YouTube, σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως.