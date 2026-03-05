Μια λαμπερή τελετή γεμάτη γιορτινή διάθεση μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ένδειξη αδιαφορίας απέναντι στον ανθρώπινο πόνο – κάτι που η Ακαδημία θέλει να αποφύγει.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον κωμικό Κόναν Ο’ Μπράιεν. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο η φετινή διοργάνωση να διαφέρει από τις προηγούμενες και να μην έχει τον συνηθισμένο λαμπερό χαρακτήρα – και αυτό για σοβαρούς λόγους.

Σύμφωνα με το Page Six, που επικαλείται πηγή κοντά στη διοργάνωση, η Ακαδημία εξετάζει το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί το κόκκινο χαλί, λόγω της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Μια τόσο εντυπωσιακή και γιορτινή εκδήλωση θα μπορούσε να εκληφθεί ως έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στις ανθρώπινες απώλειες και τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι. Προς το παρόν, πάντως, καμία σχετική απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι αρχικά το κόκκινο χαλί είχε προγραμματιστεί να διακοσμηθεί με ιαπωνικά σφενδάμια, δέντρα που συμβολίζουν την ειρήνη και τη μακροζωία — μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί μήνυμα ευαισθητοποίησης από πλευράς της Ακαδημίας.

Παράλληλα, το κόκκινο χαλί ίσως αποτελέσει δύσκολο πεδίο για τους καλλιτέχνες, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα δεχθούν ερωτήσεις για τις πρόσφατες εξελίξεις. Κάτι παρόμοιο φάνηκε και στα βραβεία SAG Actors, όπου τοπικά μέσα όπως τα KTLA, Fox11 και ABC – μαζί με αρκετά ακόμη – τοποθετήθηκαν κοντά στην έξοδο, χάνοντας έτσι τους περισσότερους υποψηφίους. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στους δημοσιογραφικούς κύκλους, τα ειδησεογραφικά μέσα μετακινήθηκαν προς το τέλος του χώρου, καθώς οι διοργανωτές φοβούνταν ότι οι διάσημοι θα δέχονταν ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στη φετινή απονομή υπάρχουν τρεις υποψήφιοι από το Ιράν: ο σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί για την ταινία «It Was Just an Accident», καθώς και οι Sara Khaki και Mohammadreza Eyni για το ντοκιμαντέρ «Cutting Through Rocks».