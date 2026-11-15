Η Καίτη Μάρακα, με τη συνδρομή του Παύλου Αντωνιάδη, γιορτάζει με το δικό της τρόπο τα εξηκοστά δεύτερα γενέθλιά της στο Ιδιόμελο και σας προσκαλεί, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, στις 8.00 μ.μ., σε μια μουσικοποιητική βραδιά, για να μοιραστεί μαζί σας τα πιο αγαπημένα της τραγούδια, καθώς και ποιήματα από τα «εσωτερικά τοπία» της (την πρώτη ποιητική της συλλογή), σε λιγότερο ή περισσότερο απρόσμενους συνδυασμούς!

Τραγούδι – Απαγγελία: Καίτη Μάρακα

Κιθάρα: Παύλος Αντωνιάδης

info

Χώρος Τέχνης Ιδιόμελο, Ελευθερίου Βενιζέλου 17, Μαρούσι

Σάββατο 28.11.26

Έναρξη: 20.00

Είσοδος: 10 €

Επικοινωνία – κρατήσεις: 2106817042

Αγορά: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/otan-i-poiisi-synanta-ti-mousiki-1/