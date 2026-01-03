Μία έκρηξη σε ένα κέντρο διασκέδασης στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας τη δεκαετία του ’80, καταστρέφει μεγάλο μέρος του μαγαζιού και σκοτώνει όλους τους καλλιτέχνες. Σαράντα χρόνια αργότερα, μια διαθήκη υποχρεώνει τρεις οικογένειες κληρονόμων -όλοι τους καλλιτέχνες, που όμως υπηρετούν διαφορετικά είδη- να συμπράξουν σε ένα κοινό πρόγραμμα, προκειμένου να κληρονομήσουν το ιστορικό πλέον κέντρο. Καθώς οι πρόβες εξελίσσονται, το ένα ευτράπελο διαδέχεται το άλλο, θέτοντας σε κίνδυνο την επικείμενη πρεμιέρα, την ώρα που ένας πολύ σοβαρότερος κίνδυνος καραδοκεί…

Αυτή είναι η υπόθεση της παράστασης «PREMIERA», που ανεβαίνει για 11η χρονιά από τη θεατρική ομάδα «Μαλλιά Κουβάρια», η οποία διαχρονικά υπηρετεί τον πολιτισμό με έντονο φιλανθρωπικό αποτύπωμα. «Μιλάμε για μια παράσταση – θεατρικό φαινόμενο, με 23 ηθοποιούς επί σκηνής, εκ των οποίων οι πέντε είναι μουσικοί. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία που κορυφώνεται με ένα μεγάλο μουσικοχορευτικό φινάλε», δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Παναγιώτης Καβαλιεράκης, ηθοποιός της παράστασης και υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας.

Ήδη, το προηγούμενο τριήμερο, το Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Καλαμαριά γέμισε από θεατές, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στις επόμενες παραστάσεις, καθώς οι εναπομείνασες θέσεις είναι ελάχιστες. «Μας συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι που έχουν ήδη δει την παράσταση και επιστρέφουν φέρνοντας μαζί τους φίλους και συγγενείς. Δεν πρόκειται απλώς για μια κωμωδία που προκαλεί γέλιο· στο τέλος όλοι γίνονται μια παρέα. Είναι μια βιωματική εμπειρία, που πρέπει να τη ζήσει κανείς για να καταλάβει τι σημαίνει “PREMIERA”», σημειώνει ο κ. Καβαλιεράκης, επιχειρώντας να εξηγήσει τη διαχρονική απήχηση του έργου.

Ο ίδιος υποδύεται τον Θεοδόση, μέλος μίας εκ των τριών οικογενειών κληρονόμων. «Είναι ένας άνθρωπος της επαρχίας, ένας Βλάχος που λειτουργεί σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος. Έρχεται σε επαφή με τα ξαδέρφια του, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, και όλοι μαζί καλούνται να συνυπάρξουν σε μια κοινή πρεμιέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κείμενο της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Οικονομίδης, ενώ τη σκηνοθεσία και τις χορογραφίες ο Δημήτρης Βασιλειάδης. Τους μουσικούς που παίζουν επί σκηνής διευθύνει ο Αστέρης Τσαλίκης. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Τύφλωση και Πρόσθετες Αναπηρίες «Συζωή», καθώς και στην παγκόσμια καμπάνια «A Ball for All».

Ο φετινός κύκλος παραστάσεων ολοκληρώνεται στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» σήμερα (3/1) στις 21:00, καθώς και την Κυριακή με διπλή παράσταση στις 17:00 και στις 20:00. Η διάρκεια της παράστασης είναι 120 λεπτά.

