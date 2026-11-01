Η Zendaya εμπνεύστηκε τη φετινή της εμφάνιση για το Χάλογουιν, από μία ξεχωριστή στιγμή της Χάλι Μπέρι στο κόκκινο χαλί, προκαλώντας τον ενθουσιασμό της βραβευμένης με Όσκαρ σταρ.

Με τη βοήθεια του επί σειρά ετών στιλίστα της Λο Ρόουτς, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» έφερε ξανά στο προσκήνιο το διάσημο σύνολο Lanvin που η Μπέρι είχε φορέσει στην πρεμιέρα της ταινίας «X-Men» το καλοκαίρι του 2000 στη Νέα Υόρκη.

Ο Ρόουτς μοιράστηκε σε ανάρτησή του στο Instagram ένα μικρό βίντεο και μια σειρά από στιγμιότυπα των δύο ηθοποιών. Το σύνολο από τη φθινοπωρινή συλλογή του γαλλικού οίκου για το 2000 περιελάμβανε ένα bikini top με μοτίβο, σε απαλή κίτρινη, καφέ και λευκή απόχρωση και ασημένιες λεπτομέρειες, συνδυασμένο με ασορτί παντελόνι. Ενώ η Χάλι Μπέρι το είχε αναδείξει με μία αλυσίδα μέσης, ασημένια πέδιλα και διαμαντένια σκουλαρίκια, η Zendaya επέλεξε να ολοκληρώσει τη δική της εμφάνιση με μυτερές γόβες, καφέ γυαλιά ηλίου, παρόμοια με εκείνα της πρωταγωνίστριας του «Monster’s Ball» υιοθετώντας παράλληλα και το χαρακτηριστικό κοντό χτένισμά της.

Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν την εντυπωσιακή ομοιότητα των δύο σταρ, με τη Χάλι Μπέρι να αφήνει μία σειρά από κόκκινες καρδιές στα σχόλια της ανάρτησης. Στη λεζάντα ο Λο Ρόουτς, ευχαρίστησε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Lanvin, Πίτερ Κόπινγκ και τη διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας, Άλιξ Λονγκ ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον θρυλικό Φίλιπ Μπλοχ, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση της ηθοποιού το 2000.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό ELLE, o Κόπινγκ ανέλαβε τα ηνία της δημιουργικής διεύθυνσης του γαλλικού οίκου το 2024, ενώ την εποχή που παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη συλλογή, σχεδιάστρια της γυναικείας γραμμής ήταν η Cristina Ortiz.

Η Ζεντάγια και ο Ρόουτς αναμένεται να χαρίσουν ακόμη περισσότερες εντυπωσιακές στιγμές μόδας καθώς ξεκίνησε η περιοδεία για την προώθηση της ταινίας «Dune: Part Three», η οποία θα κάνει ντεμπούτο στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Law Roach (@luxurylaw)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ