Μια σπάνια μουσική ανακάλυψη περιμένει τους λάτρεις της ροκ, καθώς δέκα μέχρι πρότινος ακυκλοφόρητα τραγούδια από την πρώιμη περίοδο του Ντέιβιντ Μπόουι ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν σε ένα νέο άλμπουμ. Πρόκειται για υλικό που ηχογραφήθηκε όταν ο κορυφαίος καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε ακόμα το αρχικό του καλλιτεχνικό όνομα, Ντέιβι Τζόουνς (Davy Jones), ψάχνοντας να βρει την καλλιτεχνική του ταυτότητα και τον προσωπικό του ήχο.

Η συλλογή, που φέρει τον τίτλο «David Bowie: The Shel Talmy Recordings», χαρακτηρίζεται από τη μουσική εταιρεία του αείμνηστου δημιουργού ως η πιο ολοκληρωμένη καταγραφή που ηχογραφήθηκε ποτέ από εκείνη την πρώτη του περίοδο. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τη συνεργασία του Μπόουι με τον σπουδαίο παραγωγό Σελ Τάλμι, γνωστό για το έργο του σε εμβληματικές επιτυχίες όπως το «You Really Got Me» των The Kinks και το «My Generation» των The Who.

Το ηχητικό αποτέλεσμα ενισχύεται από τη συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων της μουσικής ιστορίας:

Ο θρυλικός κιθαρίστας Τζίμι Πέιτζ, τότε μέλος των Yardbirds και μετέπειτα ιδρυτής των Led Zeppelin.

Ο σπουδαίος πιανίστας Νίκι Χόπκις, ο οποίος έχει σφραγίσει με το παίξιμό του κομμάτια των Rolling Stones, των Beatles, των Who και του Τζεφ Μπεκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent, ο μουσικολόγος και ιστορικός μουσικής Άλεκ Παλάο αναφέρει χαρακτηριστικά στις σημειώσεις του εξωφύλλου που συνοδεύουν την έκδοση:

«Ο καλλιτέχνης Ντέιβιντ Μπόουι είναι ένα βιβλίο με κεφάλαια και το γύρισμα κάθε σελίδας του προσφέρει κάτι εντελώς διαφορετικό και απροσδόκητο από το προηγούμενο. Κάθε συναρπαστική φάση της καριέρας του θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματική. Αυτή η συλλογή, ένα κύριο κεφάλαιο, αν όχι το πρώτο μέρος του μουσικού ταξιδιού του Ντέιβιντ, αξίζει να ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Η επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι θαυμαστές μπορούν ήδη να πάρουν μια πρώτη γεύση, καθώς το τραγούδι «I Want Your Love» είναι ήδη διαθέσιμο.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα ακυκλοφόρητα κομμάτια που θα ακούσουμε για πρώτη φορά περιλαμβάνονται τα:

«Cupid»,«Leave Her to Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today», «I Live in Dreams» και «I Do Believe I Love You».