Περισσότερα από 40 χρόνια μετά την ιστορική τους επίσκεψη στην Κίνα, οι Wham! επιστρέφουν στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ που φωτίζει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας τους.

Το «Wham! 10 Days In China», παραγωγή των Sony Music Vision και Sony Music Entertainment UK, καταγράφει την πρωτοποριακή περιοδεία του βρετανικού ποπ ντουέτου στην Κίνα το 1985. Τότε, ο Τζορτζ Μάικλ και ο Άντριου Ρίτζλεϊ έγραψαν ιστορία, καθώς έγιναν οι πρώτοι δυτικοί ποπ καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη χώρα μετά την Πολιτιστική Επανάσταση.

Η δεκαήμερη περιοδεία περιλάμβανε δύο συναυλίες, στο Πεκίνο και τη Γκουανγκζού, οι οποίες αποτέλεσαν ορόσημο τόσο για το κινεζικό κοινό όσο και για το ίδιο το συγκρότημα. Σε μια εποχή αυστηρών πολιτιστικών περιορισμών, οι εμφανίσεις των Wham! έφεραν τη ζωντανή δυτική ποπ μουσική σε ένα νέο κοινό και συνέβαλαν στην ενίσχυση της διεθνούς τους απήχησης.

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τον αντίκτυπο εκείνης της επίσκεψης και τη σημασία της ως σημείο συνάντησης δύο διαφορετικών κόσμων. Μέσα από αποκατεστημένο και πρόσφατα ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό, αλλά και μέσα από συνεντεύξεις ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο των γεγονότων, η ταινία ανασυνθέτει το κλίμα μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιόδου.

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί της παραγωγής, πρόκειται για μια ιστορία όπου «η Ανατολή συναντά τη Δύση, η ποπ συναντά την πολιτική και δύο νεαροί καλλιτέχνες ενηλικιώνονται στη διεθνή σκηνή». Παράλληλα, το φιλμ αποτίει φόρο τιμής στη διαχρονική επιρροή των Wham! και στη θέση που κατέχουν στην παγκόσμια μουσική ιστορία.

Το «Wham! 10 Days In China» αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους όλου του κόσμου στις 28 Ιουλίου.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ